Обновление убивает экраны смартфонов Samsung

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Пользователи вновь жалуются на появление вертикальной зеленой линии в разных частях дисплея. На этот раз проблемы возникли на моделях серии Galaxy S21. Об этом сообщает портал Android Authority.На появление дефекта обратил внимание пользователь Twitter. По его словам линия проявилась сразу после апрельского обновления и не исчезала при перезагрузке. Как оказалось, автор не единственный, кто столкнулся с проблемой — есть и другие пользователи Galaxy S21 Ultra и S21 FE, экран которых испортился.Специалисты считают, что причиной может быть износ шлейфа дисплея или банальный перегрев. К примеру, если смартфон находился на жаре и начал обновляться, высокая температура могла усугубить уже существующий дефект. Однако вину программного бага эксперты исключать не стали.Подобные проблемы уже случались с моделями Galaxy S20. Тогда корейцы предлагали бесплатный ремонт или замену сломанных смартфонов. Пока Samsung не отреагировали на жалобы.