Обновление убивает экраны смартфонов Samsung

На появление дефекта обратил внимание пользователь Twitter. По его словам линия проявилась сразу после апрельского обновления и не исчезала при перезагрузке. Как оказалось, автор не единственный, кто столкнулся с проблемой — есть и другие пользователи Galaxy S21 Ultra и S21 FE, экран которых испортился.
Специалисты считают, что причиной может быть износ шлейфа дисплея или банальный перегрев. К примеру, если смартфон находился на жаре и начал обновляться, высокая температура могла усугубить уже существующий дефект. Однако вину программного бага эксперты исключать не стали.
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Подобные проблемы уже случались с моделями Galaxy S20. Тогда корейцы предлагали бесплатный ремонт или замену сломанных смартфонов. Пока Samsung не отреагировали на жалобы.