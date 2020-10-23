











«Молодые люди хотят изменить мир, и мы должны их в этом поддержать. Конкурс James Dyson Award бросает вызов молодым инженерам: они должны решить задачи, которые считают по-настоящему важными. Надеюсь, премия придаёт изобретателям больше уверенности и ресурсов для дальнейшего развития этих проектов. Каждый день приносит миру новые проблемы. Как показал в этом году шорт-лист топ-20, для многих из них у молодых людей уже есть решения: от инновационных медицинских устройств до сельскохозяйственных технологий и прорывов в области устойчивого развития. Каков бы ни был их дальнейший путь в борьбе за победу, я желаю удачи всем участникам топ-20, ведь их идеи по-настоящему важны, обладают огромным потенциалом и заслуживают признания», — отметил Джеймс Дайсон, главный инженер и основатель компании Dyson.



























В марте во время глобального кризиса ежегодный приём заявок на премию James Dyson Award открылся в 15-й раз. Все 27 стран и регионов, которые принимают участие в конкурсе, тогда готовились к самоизоляции из-за COVID-19 или уже были на ней. Школы и университеты по всему миру закрывались, общежития прекращали работу, из-за чего многие школьники и студенты были вынуждены разъехаться по домам и заканчивать обучение удалённо.В этих сложных условиях студенты дизайнерских и инженерных факультетов со всего мира представили проекты, устремлённые в будущее, неординарные и вдохновляющие, как никогда прежде. Потребность в решении проблем есть всегда. Количество и масштаб подачи заявок на James Dyson Award в этом году показывают, что мир изобретений ждёт яркое будущее.2020 год стал для премии рекордным по количеству заявок: всего было номинировано 1800 проектов. Эти многочисленные изобретения разрабатывались как новые уникальные решения глобальных проблем. Одноразовые защитные перчатки, которые подвергаются вторичной переработке (Швеция), устройство для домашней диагностики рака груди (Испания) — у таких технологий, как эти, есть глобальный резонанс. Многие из них создавались в период адаптации людей к новому режиму работы. Изобретатели связывались с членами своих команд в виртуальном формате и по максимуму использовали доступные дома ресурсы, пока лаборатории были закрыты.В прошлом месяце компания Dyson объявила национальных победителей и финалистов James Dyson Award 2020 в 27 странах и регионах, принимающих участие в конкурсе: от глюкометра для предиабетиков, работающего на дыхании (США), до устройства для самостоятельной реабилитации коленного сустава (Сингапур). И это только начало.Сегодня начинается международный этап James Dyson Award, в рамках которого жюри инженеров Dyson выбрало 20 лучших изобретений, которые будут бороться за финальный приз. Сэр Джеймс Дайсон в ноябре выберет международного победителя, победителя в области устойчивого развития и двух международных финалистов.





Том Кроуфорд, глобальный директор по устойчивому развитию Dyson, который на протяжении последних двух лет был одним из судей при выборе топ-20 проектов James Dyson Award, комментирует:

«Сегодня мы с гордостью представляем 20 лучших изобретений со всего мира, которые участвуют в James Dyson Award. Мне выпала честь быть членом жюри последние два года, и меня вдохновляет то будущее, которое создают для нас молодые изобретатели. В этом году жюри состояло из 12 судей. Они работают в наших научно-исследовательских лабораториях в Великобритании, Малайзии и Сингапуре в составе дизайнерских, инженерных и производственных команд, создающих технологии Dyson.



Это прекрасная новость, что теперь — с появлением номинации в области устойчивого развития — мы можем отдельно отмечать изобретения, призванные защитить будущее нашей планеты. В этом году мы познакомились с новой технологией ухода за местной разновидностью пчёл в Ирландии, улучшенными методами применения природного сырья при производстве керамики в Индии, новым способом получать возобновляемую энергию в Филиппинах. Это не просто описание 20 проектов. Это будущие идеи, нововведения и процессы, помогающие улучшить жизнь, к которой мы привыкли. Этот год принёс огромные трудности, но в одном можно быть уверенным: изобретатели из топ-20 James Dyson Award показали, что молодые умы с их необузданным любопытством заслуживают место под солнцем».



Как выглядит будущее мира изобретений? Прочитайте о 20 лучших изобретателях James Dyson Award на сайте Dyson.









