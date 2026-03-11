Обзор Amazfit Active Max: доступный ИИ-тренер с большим экраном и шикарной автономностью

Линейка умных часов от бренда Amazfit пополнилась новой моделью — Active Max. Внутри «полный фарш» как для спортивных достижений, так и для повседневности: оффлайн-карты, GPS, ИИ-ассистент, яркий AMOLED-экран, 25 дней работы на одном заряде. И этим список не ограничивается. При цене в 14 990 руб — это серьёзная заявка на новый хит среди носимых устройств в среднем сегменте.
Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides
Содержание• Характеристики
• Комплектация, дизайн, эргономика
• Экран
• Функциональность
• Здоровье и спорт
• Автономность
• Впечатления
Характеристики• Экран: AMOLED, 1,5 дюйма, 480×480, 60 Гц, 3000 нит, 323 ppi
• Оперативная память: 64 МБ (PSRAM)
• Память: 4 ГБ (eMMC)
• Сенсоры: акселерометр, гироскоп, датчик освещённости, BioTracker, геомагнитный и барометрический датчики, датчик температуры, датчик частоты сердечных сокращений PPG (с использованием двухлампового решения 5PD), 3-осевой датчик ускорения
• Навигация: GPS, 5 спутниковых систем, включая ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS
• Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 5.3, NFC
• Микрофон: есть
• Динамик: есть
• Материалы корпуса: алюминиевый сплав, полимерная задняя крышка
• Ремешок: силиконовый
• Защита: 5 ATM
• Аккумулятор: 658 мА·ч, магнитная зарядка
• Габариты: 48,5×48,5×12,2 мм
• Вес: 35,3 г (без ремешка)
Комплектация, дизайн, эргономика
В коробке мы найдём всё самое главное: часы, силиконовый ремешок, магнитную зарядку с портом USB-C, а также инструкцию. Хоть кабель и блок в комплект не входят, их можно позаимствовать от любого современного смартфона. К тому же частой зарядки Amazfit Active Max не потребуют, но об этом — в соответствующем разделе. С зарядной площадкой часы коннектятся надёжно, но, как по мне, такой двухпиновый способ давно пора оставить в прошлом.
Ремешок часов сразу выдаёт свою спортивную идентичность: силикон мягкий с антибактериальным покрытием, а перфорация по всей длине не только позволяет коже на запястье свободно дышать, но и служит удобной фиксацией для язычка. А благодаря стандартному креплению 22 мм ремешок можно легко заменить на любой другой — например, стальной, кожаный или каучуковый.
Экран Amazfit Active Max заключён в рамку из алюминиевого сплава, с переходом в полимерную крышку с металлизированным напылением. Справа от циферблата две механические клавиши: верхняя откроет главное меню, при длительном нажатии вызовет голосового ассистента или работает возвратом; нижняя — покажет перечень тренировок. Между ними поместили микрофон, а на противоположной стороне — динамик.
Также корпус получил водостойкость в 5 ATM. Для занятия дайвингом этого недостаточно, а вот тренировки в бассейне и проливной дождь модель легко осилит.
Что можно сказать после первой встречи с Amazfit Active Max: часы качественно собраны из приятных материалов. А ещё это стиль, заключённый в мелочах: безель с парой цветных засечек, алюминиевые кнопки с рифлением. С практической точки зрения моменты не обязательные, но спортивной эстетики определённо добавляют.
Экран
Дисплей Amazfit Active Max — выше всяких похвал: круглый AMOLED на 1,5 дюйма, разрешение 480×480 пикселей, частота 60 Гц, 323 ppi и пиковая яркость 3000 нит. Для сравнения: такую же картинку выдают Amazfit T-Rex Ultra 2 и T-Rex 3 Pro, ценник которых выше более чем в три раза.
На практике все данные легко читаются даже в условиях яркого освещения, изображение контрастное, чёткое, сочное. Сенсор срабатывает без нареканий, а для зимних холодов есть режим управления в перчатках. А для тех, кто нуждается в постоянном доступе к информации, есть режим Always-On, заточенный под различные циферблаты.
Функциональность
Часы работают в связке с приложением Zepp Health для iOS и Android. Сразу хитрость: чтобы выжать максимум функций, при регистрации нужно указать регион Бразилии, США или Индии. Так мы получим доступ к ИИ-помощнику Zepp Flow, при этом интерфейс останется на русском языке. Ассистент умеет зачитывать уведомления от избранных приложений, отвечать шаблонами, понимает голосовые запросы — например, запустить поиск телефона, включить фонарик, регулировать громкость трека или активировать беззвучный режим. Также открывается доступ к Zepp Coach — индивидуальному тренеру, о котором я расскажу отдельно.
Amazfit Active Max поддерживают работу с оффлайн-картами — это просто киллер-фича в данном ценовом сегменте. Под них выделено 4 ГБ памяти, а оставшееся место можно забить музыкой и подкастами хоть для неспешных прогулок, хоть под силовые тренировки. Трекинг достаточно точный, без сильно выраженных отклонений от маршрута.
Виновник обзора получил встроенные микрофон и динамик. С их помощью можно разговаривать, не доставая смартфон из кармана. Соединение происходит по Bluetooth, и оно стабильное. Качество связи достойное, если общаться в не сильно шумных местах: дома, в спортзале, на утренней пробежке по парку. А вот в оживлённом метро разобрать, что вы говорите собеседнику, может быть сложнее.
Помимо привычных опций: будильник, таймер, фонарик, управление камерой смартфона, часы дружат с внешними Bluetooth-датчиками для профессионального спорта. Например, измерения скорости при беге или езде на велосипеде или более точный мониторинг пульса. Кроме того, приложение Zepp синхронизируется со Apple Health, Google Fit, Relive, adidas Running, Strava, Simpla, komoot, TrainingPeaks, intervals.icu.
Управление часами простое и повторяет большинство подобных гаджетов: свайп влево-вправо отвечает за переключение виджетов: пульс, погода, активность и другие. Движение вверх открывает уведомления, вниз — открывает «шторку» быстрых настроек, удержание — выдаст список доступных циферблатов.
Здоровье и спорт
В Amazfit Active Max теперь есть функция BioCharge, которая оценивает уровень активности. На протяжении дня часы наблюдают за активностью: пульс, уровень кислорода в крови, стресс, качество сна, а потом выдаёт промежуточные результаты на разных этапах дня. Это помогает составить идеальный распорядок, балансируя между нагрузками и отдыхом — на мой взгляд, технология работает довольно точно.
Как я говорил выше, ИИ-тренер Zepp Coach, что активируется сменой региона, поможет покорить новые спортивные вершины. Нужно прокачать выносливость перед лыжной гонкой или летним забегом на длинные дистанции? Умный наставник составит индивидуальный план тренировок.
Для запуска нужно выбрать количество тренировок в неделю, их длительность и интенсивность. ИИ проанализирует историю занятий и ежедневные данные, чтобы составить гибкий график. Рекомендации выглядят разумно: даже при выборе высокой нагрузки он советует начинать с умеренной, чтобы тело привыкло, и только со второй недели наращивать темп. Поначалу план общий, но со временем ИИ подстроится под ваши привычки.
Также в Amazfit Active Max включено свыше 170 режимов тренировок: от классического бега и велопробежки до сноубординга и йоги. Часть режимов часы могут запускать на автомате, о чём сообщат в уведомлении. Если призыв на тренировку ложный, на её отмену даётся 10 секунд. Есть три уровня чувствительности распознавания: высокая, нормальная и очень низкая.
Автономность
За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 658 мА·ч. Бренд обещает до 25 дней в стандартном и 13 дней в интенсивном режиме. С постоянным Always-On часы продержат заряд до 10 дней, и до 64 часов работы с активным GPS. В моём случае удалось записать следующие результаты:
• С Always-On и яркостью 65% среднего уровня ушло 9–11% за сутки
• Без Always-On и тем же уровнем яркости ушло 6% за сутки
Стоит помнить, что на автономность влияет буквально всё: количество тренировок, частота уведомлений, трекинг, прослушивание музыки и яркость экрана. Но даже если всё это усреднить, автономность Amazfit Active Max — превосходная. На зарядку аккумулятора с 0 до 100% уходит около двух часов.
Впечатления
Сейчас Amazfit Active Max можно найти за 14 990 руб. Это очень хорошая цена за модель с оффлайн-картографией, AMOLED-дисплеем, автономностью до 25 дней и поддержкой искусственного интеллекта. Можно сказать, бренд сделал настоящий функциональный прорыв в среднем сегменте подобных гаджетов.
При этом внешне устройство не выглядит дороже своего ценника: корпус из алюминиевого сплава, перфорированный силиконовый ремешок, отличная сборка. Для полного счастья не хватает сапфирового стекла и полноценной беспроводной зарядки, но тут надо понимать, что такой апгрейд потянет ценник вверх.
Плюсы:
• Большой и яркий экран
• Оффлайн-карты
• ИИ-тренер Zepp Coach и комплексная функция активности BioCharge
• Высокая автономность
• Лёгкий корпус
• Качественная сборка
• Цена
Минусы:
• Олеофобное покрытие
• Магнитная зарядка