Обзор Amazfit Active Max: доступный ИИ-тренер с большим экраном и шикарной автономностью

Линейка умных часов от бренда Amazfit пополнилась новой моделью — Active Max. Внутри «полный фарш» как для спортивных достижений, так и для повседневности: оффлайн-карты, GPS, ИИ-ассистент, яркий AMOLED-экран, 25 дней работы на одном заряде. И этим список не ограничивается. При цене в 14 990 руб — это серьёзная заявка на новый хит среди носимых устройств в среднем сегменте.

Содержание

Характеристики

Комплектация, дизайн, эргономика

Экран

Функциональность

Здоровье и спорт

Автономность

Впечатления