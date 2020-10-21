









Apple Watch я пользуюсь со старта первого поколения, а значит, хожу с ними уже больше пяти лет. С новой моделью — Apple Watch Series 6 — я уже провел две недели, и за это время определился с впечатлениями и сделал выводы насчет всего нового, что появилось в часах. На старте — коротко и по делу рассказываю об основных изменениях относительно прошлого поколения. Надеюсь, статья будет полезна тем, кто раздумывает о необходимости обновления.Хочешь узнать не про факты, а о впечатлениях? Возвращайся к нам на Айгайдс вечером — расскажу подробнее о сложности выбора монобраслетов, плюсах и минусах новых цветов корпуса, «немедицинском» кислородном датчике, а также поговорю о магии Apple в том, как ее устройства заставляют нас становиться лучше.Внешний вид часов не изменился относительно прошлого поколения. Они выглядят также, и привычно ощущаются на запястье. Физические размеры корпуса, его толщина и вес остались прежними. Хотите выделиться? У Series 6 впервые появилась красная версия (PRODUCT) RED и модель насыщенного синего цвета. Первая явно создавалась в расчете на девушек, вторая на мужчин. Но если задуматься, ту и другую можно брать без строгой привязки к гендеру, разве что придется держать в голове, что цветные версии менее универсальные по сравнению с классическими расцветками корпуса.Отличия от Series 5 заметны только с обратной стороны, где теперь стоит датчик из четырёх светодиодов и четырёх фотодиодов для измерения не только пульса и кардиограммы, но также и процента насыщенности крови кислородом. Новые сенсоры очень аккуратно скомпонованы, так что их появление не повлияло на дизайн часов. Лично я бы записал это в преимущества.Apple Watch Series 6 получили датчик SpO2 (пульсоксиметр), предназначенный для изменения уровня насыщения кислородом в крови. В отличие от ЭКГ, эта функциональность не относится к медицинской и не проходила сертификацию FDA в США. Дело не в том, что Apple решила пойти по пути наименьшего сопротивления, просто данные с интегрированных в носимую электронику датчиков не очень точны, а сам показатель не всегда находится в прямой зависимости с самочувствием человека. Новая функциональность ориентирована исключительно на контроль общего самочувствия и помогает привлечь внимание пользователя к своему здоровью, но не является диагностическим инструментом.Для изменения насыщения крови кислородом сначала нужно настроить эту функцию в приложении Watch для iPhone, затем запустить приложение на часах и подождать 15 секунд. При этом процесс измерения очень чувствителен к подвижности и тому, как надеты часы. Замеры на ходу невозможны. Придется сесть, положить руку на колени или на стол, убедиться, что часы не слишком плотно прилегают к запястью и постараться вообще не двигаться в процессе. Чтобы не было скучно, предусмотрена красивая анимация, а по итогу часы выдают результат в процентах.Apple Watch Series 6 получили обновлённый дисплей, по словам Apple, он стал до 2.5 раз ярче прошлого поколения по читаемости информации в режиме ожидания, то есть когда работает функция always-on и экран находится в спящем режиме. По факту при начале использования сразу после Series 5 я так и не смог заметить очевидную разницу. Раньше информацию было достаточно хорошо видно, когда на часы не попадают прямые солнечные лучи, сейчас также. Но на солнце неактивный экране все равно сильно «слепнет».Зато появилось одно важное функциональное нововведение — даже без активации дисплея и выхода из режима сна с часами можно взаимодействовать: открывается Центр уведомлений и Пункт управления, можно запускать добавленные на циферблат расширения. То есть, с обновленным дисплеем Apple Watch Series 6 всегда готовы к работе и отзываются на действия пользователя даже без активированной подсветки.Как обычно с появлением нового процессора мы получаем существенный прирост к производительности. Apple говорит, что в этом году чип обеспечил прирост до 20% мощности относительного прошлого поколения, и это чувствуется в повседневном использовании. Анимации будто бы ускорились и стали более плавными, все действия происходят еще быстрее. В принципе, последнюю пару поколений у Apple Watch и так все было отлично в плане быстродействия, но ежегодный прирост вычислительной мощности в часах так или иначе ощущается. Опять же, если переходить с Series 5, чего-то радикально нового ощущаться не будет, но если делать апгрейд с более старых моделей — разницу вы заметите.Из неочевидного — появился чип U1 для сверхширокополосной связи, он уже встречался в прошлогоднем iPhone, но для России был и остается бесполезен из-за ограничения на использование частот. Польза пока не очень понятна: он позволяет быстрее находить другие продукты Apple для передачи файлов по AirDrop и показывает в интерфейсе, где именно находится устройство относительно другого гаджета, но никаким иным образом не используется. Судя по всему, это какой-то технологический задел на будущее, поскольку функциональность чипа пока явно не окупает затраты на его разработку и использование. Вспоминаем многочисленные слухи про датчики для поиска вещей — но пока не берем в расчет наличие U1 в часах.В Series 6 улучшен аккумулятор и сократилось время зарядки. Равно как и с дисплеем, это изменение не очевидное, когда вы сравниваете напрямую ощущения от прошлого и нынешнего поколения. Но если вникать в детали и попытаться разобраться с этим вопросом — разница все-таки есть. Во-первых, часы действительно стали быстрее заряжаться, до 100% заряда теперь требуется менее полутора часов. А значит, мы получаем прирост к удобству использования часов не только в течение дня, но также они теперь лучше подходят для трекинга сна. Немного зарядить часы вечером, немного за утренним кофе — и энергии хватит на все.Что же касается автономности, я бы сказал, что по сравнению с Series 5 разницы нет, и часы работают столько же. Но при наличии более мощного процессора, изменений в экране, появлении новых датчиков расход энергии должен был увеличиться, так что аккумулятор в часах действительно был улучшен. Пусть он и не дает большее время работы, зато компенсирует все физические изменения в начинке и программные улучшения.Как всегда на презентации отдельное внимание уделили ремешкам. Новые цвета появились во всех категориях, и это позволяет еще лучше подбирать часы под одежду. Например, совершенно случайно один из новых аксессуаров идеально сочетается с моей толстовкой Heron Preston насыщенным синим цветом и оранжевыми деталями. Я очень люблю такие «попадания» в цвета, и это всегда становится отличной мотивацией собирать большую коллекцию ремешков и постоянно менять их, подбирая под ту одежду, в которой я планирую выйти из дома.Помимо новой коллекции ремешков с обновленными цветовыми решениями, компания Apple отдельно показала на презентации новые аксессуары Solo Loops, а в русскоязычном написании — монобраслеты. Выбирать их можно из двух версий: спортивный браслет из силиконового эластомера или плетеный ремешок из эластичного переработанного волокна с силиконовыми нитями. Первый, простой и лаконичный, будет удобен для спорта. Второй выглядит очень круто, но он и дороже — стоит наравне с миланским сетчатыми и кожаными браслетами.В итоге по сравнению с Series 5 мы получаем улучшенную производительность, ускоренную зарядку, датчик насыщенности кислорода, новые цвета корпуса и повышенную готовность к работе из неактивного состояния. Существенным ли получился список изменений? Нет, он тянет на «смартфонные» обновления iPhone с приставкой S. Тратить деньги на новую модель владельцам Series 5 имеет смысл только в том случае, если за прошлый год часы износились и потеряли внешний вид, либо принципиально хочется выделиться, и тогда надо брать модель в новом цвете. Для тех, кто ходит с более старыми часами, отличия нового поколения будут заметней и существенно скажутся на улучшении пользовательского опыта.Лично я бы рекомендовал менять Apple Watch раз в два или три года, поскольку тогда вы точно почувствуете заметное повышение производительности, через одно или два поколения успеет накопиться больше функциональных изменений и расходы на часы окупят себя заметным приростом новых возможностей, а также вы обнаружите лучшую автономность, поскольку именно после двух лет использования часов начнет появляться проблема естественного износа аккумулятора.