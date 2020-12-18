Кажется, таких мощных игровых ноутбуков мы еще не встречали. Но за производительность придется заплатить мобильностью и, конечно, деньгами.
ASUS ROG STRIX SCAR 17 — условно портативное решение для тех, кто ищет ноутбук для новейших игр с высокими настройками графики и при этом не ограничен в бюджете. Здесь используются самые производительные комплектующие Intel и NVIDIA, под них идеально спроектирована система охлаждения, установлен большой и качественный (а главное — быстрый) дисплей и круто продумана общая эргономика.
ROG Zephyrus G14 мы в свое время очень хвалили за сдержанный дизайн, уместный не только в качестве игрового решения, но также и при необходимости получить стильную и мощную рабочую станцию. Благодаря ставке на портативность, выпустить продукт без излишней игровой агрессивности в экстерьере имело смысл и ноутбук здорово выделялся на фоне одноклассников. А в случае с ASUS ROG STRIX SCAR 17 также круто работает его подчеркнуто игровая ориентированность. Как ни крути, это — ультимативное решение для геймеров и скрывать это было бы странно. В разработке дизайна ноутбука принимали участие специалисты из BMW Designworks Group. Им удалось объединить агрессивный стиль и подчеркнутую мощь с ощущением солидной дороговизны. Лента RGB-светодиодов по нижнему периметру корпуса есть, настраиваемая в AURA Sync подсветка для каждой клавиши клавиатуры тоже на месте, логотип светится, интересно обыграны разные направления «шлифовки» панелей корпуса. И все эти дизайнерские решения очень хорошо работают вместе, желания что-то убрать или добавить в экстерьер продукта не возникает.
Как и в ноутбуках предыдущих поколений линейки интересно сделаны петли экрана. Сам дисплей немного придвинут к пользователю, а стойки в основании поднимают его выше обычного и как будто заставляют «парить» над корпусом. Сам дисплей — IPS-матрица с получасовым покрытием, частотой развертки 300 Гц, откликом в 3 мс и цветовым охватом в 100 % sRGB. Топовое решение для игр без компромиссов. Но для потребления контента, например, просмотра фильмов, есть легкий недостаток яркости и контраста. Впрочем, усидеть в этот плане на двух стульях технически невозможно, так что дисплей установлен тот, который лучше всего походит для основного сценария использования продукта.
Клавиатура полноразмерная, не заставляет привыкать к специфической раскладке, а еще довольно тихая. Большая ширина корпуса при диагонали экрана 17 дюймов обеспечила возможность поставить NumPad. Этот блок получился довольно узким, но без какого-либо дискомфорта в использовании. А вот тачпад относительно размеров ноутбука маленький. Жесты поддерживает, но для имитации правой и левой кнопки мыши в нижней его части добавлены физические клавиши. Впрочем, сложно представить что такой массивный ноутбук кто-то будет использовать именно в мобильных сценариях и станет предъявлять высокие требования к сенсорной панели. Она здесь нужна скорее для редкого ситуативного использования, но никак не для продолжительной работы. Уж если сел что-то делать на 17-дюймовом игровом ноутбуке массой почти три килограмма, наверняка под рукой найдётся соответствующая ему мышь.
Кстати о мобильности. Лично у меня ROG STRIX SCAR 17 хоть и помещается в любой рюкзак, но происходит это впритык. Да и вес тоже ощущается. Сомневаюсь, что эту модель стоит выбирать тем, кто хочет часто перемещаться по городу c ноутбуком за спиной. Мобильность лучше всего тут будет работать в пределах квартиры, то есть для тех, кто не хочет иметь только одно стационарное игровое место с десктопным компьютером и хотел бы иметь возможность играть или работать на диване, за столом, на кухне. Или вообще устроиться в кровати и включить какой-нибудь фильм. Кстати, для последнего можно даже обойтись без подключения блока питания. Литий-ионный аккумулятор на 66 Вт⋅ч. обеспечивает более 5 часов просмотра видео или нетребовательной работы с офисными приложениями. С учетом производительной начинки это очень хороший показатель. Можно сказать, неожиданный.
Порты в ROG STRIX SCAR 17 расположены на двух сторонах: слева и сзади. Пользователю доступно три USB 3.2 Gen1 A-типа и один USB 3.2 Gen2, совмещенный с DisplayPort, HDMI-выход, RJ-45 и мини-джек. На правой стороне есть только выемка для брелока Keystone II, оснащенного NFC-меткой. При его подключении автоматически загружается пользовательский профиль с настройками и открывается доступ к скрытому диску, предназначенному для хранения конфиденциальных файлов. Отключение брелока также может сопровождаться выполнение заранее выбранных сценариев, например выходом из учетной записи Windows или сворачиванием всех окон. Увы, вход в учетную запись с помощью метки не предусмотрен, хотя эта функция кажется очень логичной. В целом же, я не могу назвать Keystone II важной функциональной частью ноутбука и предположить, что он будет активно использоваться покупателями ROG STRIX SCAR 17. С другой стороны это прикольная фишка и уместное для флагмана технологическое излишество.
В топовой конфигурации ROG STRIX SCAR 17 оснащается процессором Intel Core i9-10980HK, графикой NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (8 Гбайт GDDR6), до 32 ГБ оперативной памяти (DDR4-3200) и поддерживает установку до трех SSD накопителей. В плане производительность это одна из самых мощных конфигураций ноутбуков на рынке. Вопрос «а потянет ли» не будет стоять даже в случае с топовыми играми, причем речь идет о высоком качестве графики. При этом даже продолжительные игровые сессии не раскаляют корпус ноутбука, а система охлаждения эффективно справляется с задачами без серьёзных падений производительности. Правда, при максимальной нагрузке шум киллеров заметен очень хорошо, но лучше уж так, чем если бы производительность была ограничена из-за перегрева. А в итоге ROG STRIX SCAR 17 — бескомпромиссный геймерский ноутбук для тех, кто хочет получить высочайшую мощность и при этом не ограничивать себя нахождением на одном месте. У ноутбука отличный игровой экран, стильный дизайн и продуманная эргономика. Если цена топовой конфигурации не испугает — можно смело идти в магазин и не тратить время на поиск конкурентов.
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ASUS ROG STRIX SCAR 17 — условно портативное решение для тех, кто ищет ноутбук для новейших игр с высокими настройками графики и при этом не ограничен в бюджете. Здесь используются самые производительные комплектующие Intel и NVIDIA, под них идеально спроектирована система охлаждения, установлен большой и качественный (а главное — быстрый) дисплей и круто продумана общая эргономика.
ROG Zephyrus G14 мы в свое время очень хвалили за сдержанный дизайн, уместный не только в качестве игрового решения, но также и при необходимости получить стильную и мощную рабочую станцию. Благодаря ставке на портативность, выпустить продукт без излишней игровой агрессивности в экстерьере имело смысл и ноутбук здорово выделялся на фоне одноклассников. А в случае с ASUS ROG STRIX SCAR 17 также круто работает его подчеркнуто игровая ориентированность. Как ни крути, это — ультимативное решение для геймеров и скрывать это было бы странно. В разработке дизайна ноутбука принимали участие специалисты из BMW Designworks Group. Им удалось объединить агрессивный стиль и подчеркнутую мощь с ощущением солидной дороговизны. Лента RGB-светодиодов по нижнему периметру корпуса есть, настраиваемая в AURA Sync подсветка для каждой клавиши клавиатуры тоже на месте, логотип светится, интересно обыграны разные направления «шлифовки» панелей корпуса. И все эти дизайнерские решения очень хорошо работают вместе, желания что-то убрать или добавить в экстерьер продукта не возникает.
Как и в ноутбуках предыдущих поколений линейки интересно сделаны петли экрана. Сам дисплей немного придвинут к пользователю, а стойки в основании поднимают его выше обычного и как будто заставляют «парить» над корпусом. Сам дисплей — IPS-матрица с получасовым покрытием, частотой развертки 300 Гц, откликом в 3 мс и цветовым охватом в 100 % sRGB. Топовое решение для игр без компромиссов. Но для потребления контента, например, просмотра фильмов, есть легкий недостаток яркости и контраста. Впрочем, усидеть в этот плане на двух стульях технически невозможно, так что дисплей установлен тот, который лучше всего походит для основного сценария использования продукта.
Клавиатура полноразмерная, не заставляет привыкать к специфической раскладке, а еще довольно тихая. Большая ширина корпуса при диагонали экрана 17 дюймов обеспечила возможность поставить NumPad. Этот блок получился довольно узким, но без какого-либо дискомфорта в использовании. А вот тачпад относительно размеров ноутбука маленький. Жесты поддерживает, но для имитации правой и левой кнопки мыши в нижней его части добавлены физические клавиши. Впрочем, сложно представить что такой массивный ноутбук кто-то будет использовать именно в мобильных сценариях и станет предъявлять высокие требования к сенсорной панели. Она здесь нужна скорее для редкого ситуативного использования, но никак не для продолжительной работы. Уж если сел что-то делать на 17-дюймовом игровом ноутбуке массой почти три килограмма, наверняка под рукой найдётся соответствующая ему мышь.
Кстати о мобильности. Лично у меня ROG STRIX SCAR 17 хоть и помещается в любой рюкзак, но происходит это впритык. Да и вес тоже ощущается. Сомневаюсь, что эту модель стоит выбирать тем, кто хочет часто перемещаться по городу c ноутбуком за спиной. Мобильность лучше всего тут будет работать в пределах квартиры, то есть для тех, кто не хочет иметь только одно стационарное игровое место с десктопным компьютером и хотел бы иметь возможность играть или работать на диване, за столом, на кухне. Или вообще устроиться в кровати и включить какой-нибудь фильм. Кстати, для последнего можно даже обойтись без подключения блока питания. Литий-ионный аккумулятор на 66 Вт⋅ч. обеспечивает более 5 часов просмотра видео или нетребовательной работы с офисными приложениями. С учетом производительной начинки это очень хороший показатель. Можно сказать, неожиданный.
Порты в ROG STRIX SCAR 17 расположены на двух сторонах: слева и сзади. Пользователю доступно три USB 3.2 Gen1 A-типа и один USB 3.2 Gen2, совмещенный с DisplayPort, HDMI-выход, RJ-45 и мини-джек. На правой стороне есть только выемка для брелока Keystone II, оснащенного NFC-меткой. При его подключении автоматически загружается пользовательский профиль с настройками и открывается доступ к скрытому диску, предназначенному для хранения конфиденциальных файлов. Отключение брелока также может сопровождаться выполнение заранее выбранных сценариев, например выходом из учетной записи Windows или сворачиванием всех окон. Увы, вход в учетную запись с помощью метки не предусмотрен, хотя эта функция кажется очень логичной. В целом же, я не могу назвать Keystone II важной функциональной частью ноутбука и предположить, что он будет активно использоваться покупателями ROG STRIX SCAR 17. С другой стороны это прикольная фишка и уместное для флагмана технологическое излишество.
В топовой конфигурации ROG STRIX SCAR 17 оснащается процессором Intel Core i9-10980HK, графикой NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (8 Гбайт GDDR6), до 32 ГБ оперативной памяти (DDR4-3200) и поддерживает установку до трех SSD накопителей. В плане производительность это одна из самых мощных конфигураций ноутбуков на рынке. Вопрос «а потянет ли» не будет стоять даже в случае с топовыми играми, причем речь идет о высоком качестве графики. При этом даже продолжительные игровые сессии не раскаляют корпус ноутбука, а система охлаждения эффективно справляется с задачами без серьёзных падений производительности. Правда, при максимальной нагрузке шум киллеров заметен очень хорошо, но лучше уж так, чем если бы производительность была ограничена из-за перегрева. А в итоге ROG STRIX SCAR 17 — бескомпромиссный геймерский ноутбук для тех, кто хочет получить высочайшую мощность и при этом не ограничивать себя нахождением на одном месте. У ноутбука отличный игровой экран, стильный дизайн и продуманная эргономика. Если цена топовой конфигурации не испугает — можно смело идти в магазин и не тратить время на поиск конкурентов.
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И ежу понятно что ноут с ценником в 3-5К $ должен тянуть все и то что 17” никак не походное решение, а полноценная замена десктопу))