Кажется, таких мощных игровых ноутбуков мы еще не встречали. Но за производительность придется заплатить мобильностью и, конечно, деньгами.

Обзор ASUS ROG STRIX SCAR 17

ASUS ROG STRIX SCAR 17 — условно портативное решение для тех, кто ищет ноутбук для новейших игр с высокими настройками графики и при этом не ограничен в бюджете. Здесь используются самые производительные комплектующие Intel и NVIDIA, под них идеально спроектирована система охлаждения, установлен большой и качественный (а главное — быстрый) дисплей и круто продумана общая эргономика.

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ROG Zephyrus G14 мы в свое время очень хвалили за сдержанный дизайн, уместный не только в качестве игрового решения, но также и при необходимости получить стильную и мощную рабочую станцию. Благодаря ставке на портативность, выпустить продукт без излишней игровой агрессивности в экстерьере имело смысл и ноутбук здорово выделялся на фоне одноклассников. А в случае с ASUS ROG STRIX SCAR 17 также круто работает его подчеркнуто игровая ориентированность. Как ни крути, это — ультимативное решение для геймеров и скрывать это было бы странно. В разработке дизайна ноутбука принимали участие специалисты из BMW Designworks Group. Им удалось объединить агрессивный стиль и подчеркнутую мощь с ощущением солидной дороговизны. Лента RGB-светодиодов по нижнему периметру корпуса есть, настраиваемая в AURA Sync подсветка для каждой клавиши клавиатуры тоже на месте, логотип светится, интересно обыграны разные направления «шлифовки» панелей корпуса. И все эти дизайнерские решения очень хорошо работают вместе, желания что-то убрать или добавить в экстерьер продукта не возникает.

Обзор ASUS ROG STRIX SCAR 17

Как и в ноутбуках предыдущих поколений линейки интересно сделаны петли экрана. Сам дисплей немного придвинут к пользователю, а стойки в основании поднимают его выше обычного и как будто заставляют «парить» над корпусом. Сам дисплей — IPS-матрица с получасовым покрытием,  частотой развертки 300 Гц, откликом в 3 мс и цветовым охватом в 100 % sRGB. Топовое решение для игр без компромиссов. Но для потребления контента, например, просмотра фильмов, есть легкий недостаток яркости и контраста. Впрочем, усидеть в этот плане на двух стульях технически невозможно, так что дисплей установлен тот, который лучше всего походит для основного сценария использования продукта. 

Обзор ASUS ROG STRIX SCAR 17

Клавиатура полноразмерная, не заставляет привыкать к специфической раскладке, а еще довольно тихая.  Большая ширина корпуса при диагонали экрана 17 дюймов обеспечила возможность поставить NumPad. Этот блок получился довольно узким, но без какого-либо дискомфорта в использовании. А вот тачпад относительно размеров ноутбука маленький.  Жесты поддерживает, но для имитации правой и левой кнопки мыши в нижней его части добавлены физические клавиши. Впрочем, сложно представить что такой массивный ноутбук кто-то будет использовать именно в мобильных сценариях и станет предъявлять высокие требования к сенсорной панели. Она здесь нужна скорее для редкого ситуативного использования, но никак не для продолжительной работы.  Уж если сел что-то делать на 17-дюймовом игровом ноутбуке массой почти три килограмма, наверняка под рукой найдётся соответствующая ему мышь.


Кстати о мобильности. Лично у меня ROG STRIX SCAR 17 хоть и помещается в любой рюкзак, но происходит это впритык. Да и вес тоже ощущается. Сомневаюсь, что эту модель стоит выбирать тем, кто хочет часто перемещаться по городу c ноутбуком за спиной. Мобильность лучше всего тут будет работать в пределах квартиры, то есть для тех, кто не хочет иметь только одно стационарное игровое место с десктопным компьютером и хотел бы иметь возможность играть или работать на диване, за столом,  на кухне. Или вообще устроиться в кровати и включить какой-нибудь фильм. Кстати, для последнего можно даже обойтись без подключения блока питания. Литий-ионный аккумулятор на 66 Вт⋅ч. обеспечивает более 5 часов просмотра видео или нетребовательной работы с офисными приложениями. С учетом производительной начинки это очень хороший показатель. Можно сказать, неожиданный.

Обзор ASUS ROG STRIX SCAR 17

Порты в ROG STRIX SCAR 17 расположены на двух сторонах: слева и сзади. Пользователю доступно три USB 3.2 Gen1 A-типа и один USB 3.2 Gen2, совмещенный с DisplayPort, HDMI-выход, RJ-45 и мини-джек. На правой стороне есть только выемка для брелока Keystone II, оснащенного NFC-меткой. При его подключении автоматически загружается пользовательский профиль с настройками и открывается доступ к скрытому диску, предназначенному для хранения конфиденциальных файлов. Отключение брелока также может сопровождаться выполнение заранее выбранных сценариев, например выходом из учетной записи Windows или сворачиванием всех окон. Увы, вход в учетную запись с помощью метки не предусмотрен, хотя эта функция кажется очень логичной. В целом же, я не могу назвать Keystone II важной функциональной частью ноутбука и предположить, что он будет активно использоваться покупателями ROG STRIX SCAR 17. С другой стороны это прикольная фишка и уместное для флагмана технологическое излишество. 

xОбзор ASUS ROG STRIX SCAR 17

В топовой конфигурации ROG STRIX SCAR 17 оснащается процессором Intel Core i9-10980HK, графикой NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (8 Гбайт GDDR6), до 32 ГБ оперативной памяти (DDR4-3200) и поддерживает установку до трех SSD накопителей. В плане производительность это одна из самых мощных  конфигураций ноутбуков на рынке. Вопрос «а потянет ли» не будет стоять даже в случае с топовыми играми, причем речь идет о высоком качестве графики.  При этом даже продолжительные игровые сессии не раскаляют корпус ноутбука, а система охлаждения эффективно справляется с задачами без серьёзных падений производительности. Правда, при максимальной нагрузке шум киллеров заметен очень хорошо, но лучше уж так, чем если бы производительность была ограничена из-за перегрева. А в итоге ROG STRIX SCAR 17 — бескомпромиссный геймерский ноутбук для тех, кто хочет получить высочайшую мощность и при этом не ограничивать себя нахождением на одном месте. У ноутбука отличный игровой экран, стильный дизайн и продуманная эргономика. Если цена топовой конфигурации не испугает — можно смело идти в магазин и не тратить время на поиск конкурентов.


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