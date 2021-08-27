Дизайн: какой он легкий!

Клавиатура и порты: тачпад и цифровой блок в одном

Слот microSD

HDMI

USB 3.2 Gen 1 Type-A

USB 3.2 Gen 2 Type-C

Экран: профессиональный

Время работы и производительность: удивил

Итог







Ультрабук для офисных задач должен быть компактным. Работа с текстом, таблицами и презентациями не требует высокой производительности от железа, соответственно утолщать корпус чтобы уместить туда мощные комплектующие нет смысла.Зато эргономичность — один из ключевых моментов. Офисный ультрабук носят в городском рюкзаке, женской сумочке или специальном портфеле для лэптопа. Они компактные, и чем миниатюрнее ноутбук, тем лучше.Об этом позаботились инженеры ASUS. К нам на обзор попал ZenBook 13 OLED (UM325). Это ультрабук именно для таких задач, а разработан он с учетом на удобство корпуса.Ключевые особенности корпуса ноутбука — тонкий и легкий корпус. Толщина составляет всего 13,9 мм, вес — 1,14 кг. Для сравнения, у MacBook Air с теми же 13 дюймов 1,29 кг.Первое чувство после распаковки и активации ноутбука — какой он легкий! Это ощущается и при знакомстве с ним, и при переносе. После дня хождения с рюкзаком, куда он кладется, усталости спины не чувствуется, а в процессе сумка ощущается ощущается легче обычного, с учетом, что раньше я носил в ней MacBook Pro 13 без тачбара.Интересна конструкция корпуса в открытом состоянии — тут нижняя часть с клавиатурой и тачпадом располагается под углом, из-за чего обзор клавиатуры лучше, работа кулеров эффективнее, а звук слышен отчетливее. В ZenBook 13 OLED применяется эксклюзивный экранный шарнир ErgoLift, благодаря которому клавиатура располагается под наиболее удобным для рук углом.С точки зрения дизайна это классический ASUS. Крышка корпуса рифленая — на ней вымощены круги, расходящиеся от логотипа бренда. На солнце крышка отражает свет, будто DVD-диск.ZenBook 13 OLED (UM325) доступен в двух расцветках. Есть спокойный и умиротворенный глянцевый серый оттенок Pine Grey, а есть лиловый Lilac Mist, придающий ноутбуку ощущение неброской роскоши. Первый строгий, второй более бодрый, выбирайте под настроение.Главная особенность ноутбука — тачпад NumberPad 2.0. Это тачпад, совмещенный с цифровым клавиатурным блоком. Включается он по нажатию на сенсорную кнопку в правом верхнем углу тачпада. Мне понравилась эта особенность за работой в Excel — когда нужно вводить много цифр, ряд клавиатуры с ними неудобен, проще с дополнительным цифровым блоком. Разместить его на ультрабуке нереально, а необходимость в нем есть, ASUS оригинально решила проблему.Интересно, что когда дополнительная функция NumberPad активирована, тачпад продолжает работать по своему первоначальному предназначению, отключать цифровой блок необязательно. Интеллектуальный алгоритм автоматически определяет, вводите ли вы цифры или управляете курсором. В Excel с его помощью удобно двигать курсор и вводить цифры без лишний телодвижений.Клавиатура занимает всю ширину корпуса, поэтому в ее правой части нашлось место для колонки дополнительных клавиш. Запись скриншота, блокировка веб-камеры, запуск приложения MyASUS – все эти действия можно быстро осуществить с помощью функциональных клавиш.В остальном она обычная. Стрелки выполнены в Т-образной форме, ход клавиш маленький и мягкий, самое то для работы с текстом.Порты следующие:ZenBook 13 OLED оснащен тонкорамочным HDR-дисплеем NanoEdge с диагональю 13 дюймов и разрешением Full HD.Благодаря типу матрицы OLED экран выдает насыщенные цвета с глубоким черным. Экран соответствует стандарту VESA Display HDR True Black. В нем закреплены новые уровни черного, больший динамический диапазон и меньшее время нарастания яркости. Экраны, соответствующие ему, обеспечивают «потрясающие впечатления для любителей домашнего кинотеатра и игр в условиях приглушенного освещения».Кроме того, он имеет кинематографический цветовой охват (передает 100% цветов палитры DCI-P3), а его цветопередача сертифицирована по стандарту Pantone Validated. Все перечисленное делает дисплей идеальным и для развлечений, и для профессиональной работы.Ну и посмотрим на экран с точки зрения использования в разных условиях освещенности. Его яркости хватает, чтобы пользоваться ноутбуком ясным днем на открытом воздухе или у окна, а в темной комнате на минимальном значении он не бьет по глазам. Еще один плюс компактного ноутбука — можно брать и работать где угодно. Я стабильно сидел с ним солнечным днем на летнике в городе. Большое количество света не мешало комфортно работать.Ноутбук разработан с учетом на автономность, чтобы в течение всего рабочего дня им можно было пользоваться не на стационарном месте и без источника питания. Емкость аккумулятора — 67 Втч, как заверяет ASUS, он он обеспечивает до 16 часов работы без подзарядки.Если выкрутить яркость экрана на 15% и пользоваться исключительно браузером и слушать музыку, ноутбук проработает 11 часов. В случае с работой с текстом в Google Doc или Excel большего и не нужно.Другой плюс аккумулятора — быстрая зарядка. 49 минут достаточно, чтобы он зарядился от нуля до 60%.AMD Ryzen 7 5800U принадлежит к семейству чипов на архитектуре Zen 3. В нем переработано внутреннее распределение ресурсов, повышено количество инструкций на такт и в почти на 20% увеличена производительность ядер.Ноутбук также оснащен встроенной графикой AMD и оперативной памятью объемом 16 ГБ. Это позволяет с комфортом пользоваться графическими редакторами. В сочетании с качественным экраном ноутбук становится оптимальным профессиональным устройством.ASUS ZenBook 13 OLED (UM325) — оптимальный ноутбук, чтобы решать офисные задачи из любой точки мира. Компактный корпус позволяет его без проблем носить даже в маленькой сумке, а яркий экран дает возможность работать на нем почти в любых условиях освещенности.О профессиональных задачах инженеры тоже не забыли. Цветопередача экрана точнейшая, что позволяет работать с фото и видео и воплощать идеи такими, какими вы его задумали.Стоит ноутбук 67 000 рублей. Это средний класс ноутбуков. Для этого ценового уровня он вполне конкурентоспособен по любому параметру, а экран — лучший за свою цену.