Что мы ценим в ноутбуке? Прежде всего легкость, компактность и долгое время работы без подзарядки. Эти три фактора делают устройство мобильным. Они позволяют без проблем носить его в миниатюрной сумке, пользоваться в любом месте и не думать о том, где бы найти розетку.
ASUS ZenBook 14 UM425 разработан прежде всего с учетом перечисленных требований. Это один из самых компактных 14-дюймовых ноутбуков с легким весом и долгим временем работы без подзарядки.
Дизайн: поместится даже в женскую сумочку
Визуально ZenBook 14 UM425 соответствует дизайн-коду ASUS. Строгий ультрабук с заостренными краями корпуса, рифленой крышкой с отражением лучей в стиле DVD-дисков. Материал корпуса — металл.
В закрытом состоянии между панелями образуется зазор. Если надавить на крышку, можно услышать и почувствовать, как они соприкасаются друг с другом. Визуально это тоже заметно — между панелями слишком большое расстояние.
В открытом состоянии нижняя панель приподнимается как у всех ноутбуков ASUS, чтобы клавиатура и тачпад располагались под углом, а система охлаждения работала лучше. Максимальный угол открытия — 140 градусов.
Размеры корпуса ноутбука — 319 x 210 x 14,3 мм, вес — 1,22 кг. Приятно удивляют компактность и легкий вес. Это один из самых тонких 14-дюймовых ноутбуков. Устройство получилось более тонким, чем MacBook Air на M1 (304,1 x 212,4 x 16,1 мм), один из самых популярных ультрабуков, хотя по размерам оно чуть больше.
Такие параметры корпуса делают ZenBook 14 UM425 идеальным лэптопом для пользования на ходу. Он без проблем помещается в сумку — не утяжеляет ее и не занимает много места. Это позволяет пользоваться им в кафе, коворкинге, на учебе, его можно взять в ручную кладь самолета и в дороге смотреть кино.
Шарнир затянут не туго. Лэптоп легко открывается одной рукой, придерживать нижнюю панель второй не нужно. В общем, корпус качественный. К минусам можно отнести только посредственную сборку, которая визуально дешевит ноутбук. Впрочем, качество корпуса — издержка, чтобы сделать ноутбук доступным. У модельного ряда Huawei MateBook покрытие металлическое, но его качество оставляет желать лучшего.
Экран: тонкая рамка, защита от бликов
В ASUS ZenBook 14 UM425 стоит экран с диагональю 14 дюймов, соотношением сторон 16:9, разрешением Full HD (1920 x 1080) и яркостью 250 нит. Панель не сенсорная.
К минусам можно отнести разрешение. Впрочем, экраны Full HD стабильно встречаются в ноутбуках ценой до 70 000 рублей.
Яркость невысокая. Для сравнения, у MacBook Air на M1 это значение составляет 400 нит. Впрочем, даже при высокой освещенности картинка хорошо видна. Дисплей матовый и поэтому слабо отражает свет. Кроме того, на него нанесено антибликовое покрытие.
Полезная площадь — 90%. Рамка тонкая, хотя у модельного ряда Huawei MateBook она еще тоньше. В открытом состоянии ноутбук смотрится современно и эстетично.
Клавиатура, тачпад, разъемы, веб-камера: оптимально для офисных задач
На первый взгляд тачпад классический для ноутбука на Windows. На нем размещены две кнопки-альтернативы левой и правой клавишам мыши.
Фишка — кнопка NumPad. При нажатии на нее на тачпад появляется цифровая клавиатура ASUS NumberPad 2.0. Удобно, если вы работаете в Microsoft Excel с таблицами, цифрами и формулами. Единицы ультрабуков предлагают клавиатуру NumPad, инженеры ASUS придумали, как интегрировать ее, сохранив эргономичность корпуса.
Клавиатура располагается по всей ширине нижней панели корпуса, как было у MacBook 12, под динамики слева и справа места не отведено, о них мы поговорим позже. По набору и размеру кнопок это классическая клавиатура. Ход клавиш — 1,4 мм, стандартно для офисного лэптопа.
Кнопки стрелок классические для 2021 года. Они Т-образные — клавиши «влево» и «вправо» вдвое уже остальных. Индустрия отказывается от решения, предложенного клавиатурой «бабочкой» в MacBook 2016-2019 годов.
Подсветка регулируется клавишей F7. Есть четыре уровня: в одном она выключена, в трех остальных работает с разным уровнем яркости. При высокой освещенности ее можно отключить в целях экономии заряда, в темноте лучше включить режим максимальной яркости. Удобно. С точки зрения дизайна к клавиатуре есть вопросы — при включении подсветки видна область под кнопками.
Верхний ряд клавиш функционален. С их помощью можно делать снимки экрана, блокировать веб-камеру или открывать приложение MyASUS. Для большего удобства на клавиатуре нарисованы иконки, чтобы понять, за какие действия отвечает каждая кнопка.
Портов пять:
- MicroSD card reader
- USB Type-A 3.2 Gen 1
- HDMI
- х2 USB Type-C 3.2 Gen 2
Из них можно отметить картридер. По непонятным причинам производители игнорируют его, хотя это незаменимый разъем для дизайнеров, фотографов, видеографов. Ноутбук можно взять на съемки, чтобы смотреть результаты на большом экране.
Разрешение веб-камеры — 720p HD. В видеоконференциях цветопередача будет качественной, но четкость недостаточно высокой.
Железо, звук, автономность: удивил
ASUS ZenBook 14 UM425 оснащен процессорами AMD Ryzen серии 5000. Они обеспечивают высокую универсальную производительность. Нам досталась комплектация на Ryzen 7 5700U с интегрированной графикой AMD Radeon Graphics (рабочая частота — 1600 МГц, объем используемой памяти — 512 Мбайт).
Этот процессор до 23 % быстрее предшественника Ryzen 7 4700U. Логично, у Ryzen 7 5700U восемь ядер и 16 виртуальных потоков, а у Ryzen 7 4700U вдвое меньше виртуальных ядер.
На практике ноутбук отлично справляется с профессиональными задачами базовой сложности. Видео на 10 минут в Full HD рендерится быстро, проблемы появляются только при работе с цветокоррекцией и в высоком разрешении (4К).
Объем памяти — 16 + 512 ГБ. Этого достаточно, чтобы держать открытыми сразу несколько приложений (фоторедактор, браузер, мессенджеры) и хранить большой объем файлов, не думая о свободном месте на накопителе.
Аудиосистема ZenBook 14 сертифицирована специалистами одного из лучших производителей устройств для воспроизведения звука Harman Kardon. Это значит, что звук кристально чистый с эффектом присутствия при общении по видеосвязи или развлечениях (играх, кино, видео на Ютубе).
Динамики располагаются снизу рядом с системой охлаждения. Впрочем, это не мешает звуку быть резким и чистым, спасибо грамотной работе над корпусом и расположению нижней панели под углом.
По автономности ASUS заявляет 16 часов воспроизведения видео. На практике при активной работе с текстовыми редакторами и серфинге в интернете заряда хватает на полтора рабочих дня. Емкость аккумулятора — 67 Вт/ч. Поддерживается быстрая зарядка — 49 минут нужно для зарядки от нуля до 60%, полностью ноутбук заряжается за полтора часа.
Итог
ASUS ZenBook 14 UM425 — идеальный ноутбук для работы на ходу. Он отлично подходит для переноса по габаритам, предлагает кардридер для работы с фото и видео, а многоуровневая подсветка позволяет с удобством им пользоваться в разных условиях освещенности.
К минусам относится низкое качество сборки, впрочем, это проблема всех Windows-ноутбуков, пока до уровня MacBook не дорос ни один бренд. Производительность точно не предусмотрена для профессиональных задач, хотя ноутбук на них и не рассчитан, это компактная печатная машинка с поддержкой базовых действий, вроде обработки фото с элементарными действиями. Для путешествий и работы с постоянным перемещением это оптимальный лэптоп с приемлемой ценой (70 000 рублей).
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