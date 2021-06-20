Дизайн: поместится даже в женскую сумочку

Экран: тонкая рамка, защита от бликов

Клавиатура, тачпад, разъемы, веб-камера: оптимально для офисных задач

MicroSD card reader

USB Type-A 3.2 Gen 1

HDMI

х2 USB Type-C 3.2 Gen 2

Железо, звук, автономность: удивил

Итог

Что мы ценим в ноутбуке? Прежде всего легкость, компактность и долгое время работы без подзарядки. Эти три фактора делают устройство мобильным. Они позволяют без проблем носить его в миниатюрной сумке, пользоваться в любом месте и не думать о том, где бы найти розетку.ASUS ZenBook 14 UM425 разработан прежде всего с учетом перечисленных требований. Это один из самых компактных 14-дюймовых ноутбуков с легким весом и долгим временем работы без подзарядки.Визуально ZenBook 14 UM425 соответствует дизайн-коду ASUS. Строгий ультрабук с заостренными краями корпуса, рифленой крышкой с отражением лучей в стиле DVD-дисков. Материал корпуса — металл.В закрытом состоянии между панелями образуется зазор. Если надавить на крышку, можно услышать и почувствовать, как они соприкасаются друг с другом. Визуально это тоже заметно — между панелями слишком большое расстояние.В открытом состоянии нижняя панель приподнимается как у всех ноутбуков ASUS, чтобы клавиатура и тачпад располагались под углом, а система охлаждения работала лучше. Максимальный угол открытия — 140 градусов.Размеры корпуса ноутбука — 319 x 210 x 14,3 мм, вес — 1,22 кг. Приятно удивляют компактность и легкий вес. Это один из самых тонких 14-дюймовых ноутбуков. Устройство получилось более тонким, чем MacBook Air на M1 (304,1 x 212,4 x 16,1 мм), один из самых популярных ультрабуков, хотя по размерам оно чуть больше.Такие параметры корпуса делают ZenBook 14 UM425 идеальным лэптопом для пользования на ходу. Он без проблем помещается в сумку — не утяжеляет ее и не занимает много места. Это позволяет пользоваться им в кафе, коворкинге, на учебе, его можно взять в ручную кладь самолета и в дороге смотреть кино.Шарнир затянут не туго. Лэптоп легко открывается одной рукой, придерживать нижнюю панель второй не нужно. В общем, корпус качественный. К минусам можно отнести только посредственную сборку, которая визуально дешевит ноутбук. Впрочем, качество корпуса — издержка, чтобы сделать ноутбук доступным. У модельного ряда Huawei MateBook покрытие металлическое, но его качество оставляет желать лучшего.В ASUS ZenBook 14 UM425 стоит экран с диагональю 14 дюймов, соотношением сторон 16:9, разрешением Full HD (1920 x 1080) и яркостью 250 нит. Панель не сенсорная.К минусам можно отнести разрешение. Впрочем, экраны Full HD стабильно встречаются в ноутбуках ценой до 70 000 рублей.Яркость невысокая. Для сравнения, у MacBook Air на M1 это значение составляет 400 нит. Впрочем, даже при высокой освещенности картинка хорошо видна. Дисплей матовый и поэтому слабо отражает свет. Кроме того, на него нанесено антибликовое покрытие.Полезная площадь — 90%. Рамка тонкая, хотя у модельного ряда Huawei MateBook она еще тоньше. В открытом состоянии ноутбук смотрится современно и эстетично.На первый взгляд тачпад классический для ноутбука на Windows. На нем размещены две кнопки-альтернативы левой и правой клавишам мыши.Фишка — кнопка NumPad. При нажатии на нее на тачпад появляется цифровая клавиатура ASUS NumberPad 2.0. Удобно, если вы работаете в Microsoft Excel с таблицами, цифрами и формулами. Единицы ультрабуков предлагают клавиатуру NumPad, инженеры ASUS придумали, как интегрировать ее, сохранив эргономичность корпуса.Клавиатура располагается по всей ширине нижней панели корпуса, как было у MacBook 12, под динамики слева и справа места не отведено, о них мы поговорим позже. По набору и размеру кнопок это классическая клавиатура. Ход клавиш — 1,4 мм, стандартно для офисного лэптопа.Кнопки стрелок классические для 2021 года. Они Т-образные — клавиши «влево» и «вправо» вдвое уже остальных. Индустрия отказывается от решения, предложенного клавиатурой «бабочкой» в MacBook 2016-2019 годов.Подсветка регулируется клавишей F7. Есть четыре уровня: в одном она выключена, в трех остальных работает с разным уровнем яркости. При высокой освещенности ее можно отключить в целях экономии заряда, в темноте лучше включить режим максимальной яркости. Удобно. С точки зрения дизайна к клавиатуре есть вопросы — при включении подсветки видна область под кнопками.Верхний ряд клавиш функционален. С их помощью можно делать снимки экрана, блокировать веб-камеру или открывать приложение MyASUS. Для большего удобства на клавиатуре нарисованы иконки, чтобы понять, за какие действия отвечает каждая кнопка.Портов пять:Из них можно отметить картридер. По непонятным причинам производители игнорируют его, хотя это незаменимый разъем для дизайнеров, фотографов, видеографов. Ноутбук можно взять на съемки, чтобы смотреть результаты на большом экране.Разрешение веб-камеры — 720p HD. В видеоконференциях цветопередача будет качественной, но четкость недостаточно высокой.ASUS ZenBook 14 UM425 оснащен процессорами AMD Ryzen серии 5000. Они обеспечивают высокую универсальную производительность. Нам досталась комплектация на Ryzen 7 5700U с интегрированной графикой AMD Radeon Graphics (рабочая частота — 1600 МГц, объем используемой памяти — 512 Мбайт).Этот процессор до 23 % быстрее предшественника Ryzen 7 4700U. Логично, у Ryzen 7 5700U восемь ядер и 16 виртуальных потоков, а у Ryzen 7 4700U вдвое меньше виртуальных ядер.На практике ноутбук отлично справляется с профессиональными задачами базовой сложности. Видео на 10 минут в Full HD рендерится быстро, проблемы появляются только при работе с цветокоррекцией и в высоком разрешении (4К).Объем памяти — 16 + 512 ГБ. Этого достаточно, чтобы держать открытыми сразу несколько приложений (фоторедактор, браузер, мессенджеры) и хранить большой объем файлов, не думая о свободном месте на накопителе.Аудиосистема ZenBook 14 сертифицирована специалистами одного из лучших производителей устройств для воспроизведения звука Harman Kardon. Это значит, что звук кристально чистый с эффектом присутствия при общении по видеосвязи или развлечениях (играх, кино, видео на Ютубе).Динамики располагаются снизу рядом с системой охлаждения. Впрочем, это не мешает звуку быть резким и чистым, спасибо грамотной работе над корпусом и расположению нижней панели под углом.По автономности ASUS заявляет 16 часов воспроизведения видео. На практике при активной работе с текстовыми редакторами и серфинге в интернете заряда хватает на полтора рабочих дня. Емкость аккумулятора — 67 Вт/ч. Поддерживается быстрая зарядка — 49 минут нужно для зарядки от нуля до 60%, полностью ноутбук заряжается за полтора часа.ASUS ZenBook 14 UM425 — идеальный ноутбук для работы на ходу. Он отлично подходит для переноса по габаритам, предлагает кардридер для работы с фото и видео, а многоуровневая подсветка позволяет с удобством им пользоваться в разных условиях освещенности.К минусам относится низкое качество сборки, впрочем, это проблема всех Windows-ноутбуков, пока до уровня MacBook не дорос ни один бренд. Производительность точно не предусмотрена для профессиональных задач, хотя ноутбук на них и не рассчитан, это компактная печатная машинка с поддержкой базовых действий, вроде обработки фото с элементарными действиями. Для путешествий и работы с постоянным перемещением это оптимальный лэптоп с приемлемой ценой (70 000 рублей).