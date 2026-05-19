Обзор ASUS Zenbook A14: легкий и элегантный ноутбук на Snapdragon X2 Elite

Характеристики

Комплектация и дизайн

Устройства ввода

Экран и звук

Железо и производительность

Софт

Автономная работа

Впечатления

ASUS представила новую версию Zenbook A14. Модель 2026 года стала самой легкой в линейке, что не сказалось на ее производительности. Наоборот, под крышку уместили 18‑ядерный Snapdragon X2 Elite и 32 ГБ «оперативки». Обо всем по порядку — в этом обзоре.: Snapdragon X2 Elite X2E‑88‑100 (до 4,7 ГГц, 18 ядер, 18 потоков)ИИ‑ускоритель: Qualcomm Hexagon NPU, 80 TOPS: Qualcomm Adreno: 14,0 дюймов, 16:10, OLED, 1920×1200, 60 Гц, пиковая яркость 600 нит, контрастность 1000 000:1, время отклика 0,2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1,07 млрд, сертификаты Pantone Validated и SGS, цветовой охват DCI‑P3 100%: 16/32 ГБ LPDDR5X: SSD 512 ГБ/1 ТБ PCIe 4.0: 70 Вт·ч: два USB‑C 4.0, один USB‑A 3.2, один HDMI 2.1, аудиоразъем 3,5 мм: 310×214×15,9 мм: 990 г: серый, бежевыйКомплект поставки ASUS Zenbook A14: ноутбук, адаптер питания мощностью 100 Вт, двусторонний кабель USB‑C в матерчатой оплетке, документация и чехол. Последний сделан из в меру плотного кожзама, окрашенного в серый оттенок. Он закрывается по принципу конверта и удерживается магнитом. На месте сгиба, с внутренней стороны есть небольшая петелька. Вероятно, через нее можно продеть шнурок и носить чехол на плече. Модель доступна в двух цветах: серый и бежевый. Мне на тест достался последний вариант. Поверхность корпуса матовая, слегка шероховатая на ощупь, что не дает отпечаткам портить внешний вид устройства.Корпус, за исключением экранной рамки и клавиатуры, выполнен из алюмооксидной керамики Ceraluminum. По словам производителя, его легкость и износостойкость дополняются военно‑промышленными испытаниями стандарта MIL‑STD‑810H: ноутбук проверяли на ударопрочность и способность работать при экстремальных перепадах температуры.В центре крышки красуется блестящее наименование линейки. Несмотря на свои скромные 990 г, вес ноутбука хорошо сбалансирован, что позволяет открывать его одной рукой без усилий. Его габариты составляют 310×214×15,9 мм с учетом ножек.На левой грани размещены HDMI 2.1, два порта USB‑C 4.0 Gen 3, аудиоразъем 3,5 мм под гарнитуру и крохотный индикатор питания. Стоит отметить, что HDMI не самый частый гость в компактных моделях. Впрочем, вывести изображение на большой экран можно и по USB‑C.На правой грани одиноко ютится USB‑A 3.2 Gen 2.В качестве промежуточного итога: ASUS Zenbook A14 — это базовый минимум по части портов, но этого хватает, чтобы не испытывать сложностей в дороге или для проведения презентаций. Подключение к мониторам или проекторам сразу в двух вариантах — есть. Разъем под хаб, картридер, флешку — есть. Наушники или внешнюю акустику — не вопрос!ASUS Zenbook A14 получил полноразмерную клавиатуру ErgoSense. Ход клавиш (1,3 мм) практически бесшумный, но одновременно хорошо считывается, что позволяет комфортно работать с текстом и не раздражать клацанием окружающих. Для тех, кто склонен засиживаться по ночам, есть трехуровневая подсветка и возможность отключить ее в дневное время.Ниже клавиатуры расположился весьма крупный трекпад (128×77 мм) с поддержкой жестов. Вот как ими управлять:• Свайп тремя пальцами вверх — отображает все открытые окна• Свайп тремя пальцами вниз — показывает рабочий стол• Свайп тремя пальцами влево или вправо позволяет переключаться между приложениями• Свайп четырьмя пальцами влево или вправо переключает рабочие столыРабота с трекпадом — отдельный вид удовольствия. Хороший отклик вкупе с тихим нажатием и идеальным скольжением вызывает желание убрать мышь далеко и надолго.ASUS Zenbook A14 получил глянцевый 14‑дюймовый OLED‑дисплей с разрешением 1920×1200, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 60 Гц и контрастностью 1 000 000:1.Экран выдает сочные и натуральные цвета, однако дело не только в цветовом охвате DCI‑P3 100% и валидации точности цветопередачи Pantone. В модели задействован экран передового класса ASUS Lumina OLED с повышенной точностью цветопередачи, умными функциями настройки изображения и повышенной надежностью.Заявленных 600 нит пиковой яркости хватает для комфортной работы как в помещении, так и при яркой солнечной погоде на открытом воздухе.По центру верхней рамки расположилась веб‑камера с разрешением 1080p. Она поддерживает разблокировку по лицу с помощью Windows Hello. Для проведения онлайн‑конференций и звонков по видеосвязи такого качества более чем хватает. А с учетом, что она напичкана различными ИИ‑фишками, о покупке отдельного гаджета можно не думать. Что есть в нашем распоряжении:— отлично подойдет для конференций из дома, когда нет желания демонстрировать окружающую обстановку— отслеживает ваш взгляд и направляет его в камеру, даже если вы отвлеклись— повышает яркость картинки при нехватке света— отслеживает ваше перемещение и удерживает в центре кадраДля креативных есть несколько фильтров: иллюстрация, анимация и акварель.За чистое и мощное звучание отвечают пара суперлинейных динамиков, расположенных по бокам нижней части ноутбука. Аккустика без претензий на аудиофилию и лучше всего проявляет себя в просмотре роликов, подкастах и легких треках для релакса.В качестве аппаратной платформы ASUS Zenbook A14 получил процессор Snapdragon X2 Elite X2E‑88‑100 (53 МБ кэш‑памяти, до 4,7 ГГц, 18 ядер, 18 потоков) с ИИ‑ускорителем Qualcomm Hexagon (до 80 TOPS). В нашей тестовой конфигурации 32 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X и SSD‑накопитель M.2 NVMe PCIe 4.0 на 1 ТБ.Сразу отмечу, что ARM‑платформа, которая используется в данном ноутбуке, пока несколько избирательна по части всеядности софта, но основном это касается старых версий. Сегмент данных процессоров постепенно набирает популярность, а значит и производители приложений со будут больше уделять внимание платформе.C CPU‑Z и CrystalDiscMark проблем не возникло, а вот Cinebench и 3DMark работали с ограничениями.С Photoshop и Lightroom — все ровно благодаря нативным версиям под ARM. ASUS Zenbook A14 отлично справился с обработкой фото в формате RAW.Немного об играх. ASUS Zenbook A14 — не претендует на геймерское звание, но, думаю, у многих может возникнуть спонтанный вопрос: «а что потянет?» Так, крупнокалиберные тайтлы раскочегарить можно, но с минимальными настройками. Например, в «Киберпанк 2077» можно выжать от 30 до 45 кадров. Horizon Forbidden West — 20–25 FPS, а не первой свежести Shadow of the Tomb Raider выбрасывает на рабочий стол. Проще говоря, поиграть можно методом проб и ошибок. В конце концов, игр к 2026 году несметное количество, включая старые, и найти чем утолить геймерскую потребность всегда найдется чем.Из коробки на ASUS Zenbook A14 работает Windows 11 «Домашняя». Для удобства есть набор фирменного софта:— фирменная утилита для настройки и мониторинга работы компонентов системы— расширяет экранные возможности, позволяя дублировать экран на внешний монитор, а также помогает связывать ноутбук и смартфон в единую экосистему— инструмент для управления окнами приложенийASUS Zenbook A14 получил аккумулятор на 70 Вт·ч — очень приличный объем для столь компактного устройства. Производитель обещает до 33 ч в режиме просмотра видео и до 20 ч в режиме браузера. Напомню, что автономность любого устройства зависит от множества настроек и сценариев использования. У меня просмотр видео в онлайне израсходовал заряд до отказа за 23 часа при яркости 50% и тихом режиме. Полная зарядка занимает менее двух часов.На момент написания обзора модель можно найти по цене от 150 до 190 тыс. рублей. И эта цифра, пожалуй, единственный недостаток данного устройства. В остальном ASUS Zenbook A14 — это очень приятный вариант для пользователей, которые всегда в движении. Его можно взять в деловую поездку или на учебу в качестве помощника и не переживать, что в середине дня придется искать розетку. Также среди плюсов стоит отметить яркий OLED‑экран и высокую производительность, если речь идет о рабочих задачах или творчестве.