Обзор ASUS Zenbook A14: легкий и элегантный ноутбук на Snapdragon X2 Elite

ASUS представила новую версию Zenbook A14. Модель 2026 года стала самой легкой в линейке, что не сказалось на ее производительности. Наоборот, под крышку уместили 18‑ядерный Snapdragon X2 Elite и 32 ГБ «оперативки». Обо всем по порядку — в этом обзоре.
Содержание• Характеристики
• Комплектация и дизайн
• Устройства ввода
• Экран и звук
• Железо и производительность
• Софт
• Автономная работа
• Впечатления
Характеристики• Процессор: Snapdragon X2 Elite X2E‑88‑100 (до 4,7 ГГц, 18 ядер, 18 потоков)
ИИ‑ускоритель: Qualcomm Hexagon NPU, 80 TOPS
• Графика: Qualcomm Adreno
• Дисплей: 14,0 дюймов, 16:10, OLED, 1920×1200, 60 Гц, пиковая яркость 600 нит, контрастность 1000 000:1, время отклика 0,2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1,07 млрд, сертификаты Pantone Validated и SGS, цветовой охват DCI‑P3 100%
• Оперативная память: 16/32 ГБ LPDDR5X
• Накопитель: SSD 512 ГБ/1 ТБ PCIe 4.0
• Аккумулятор: 70 Вт·ч
• Порты: два USB‑C 4.0, один USB‑A 3.2, один HDMI 2.1, аудиоразъем 3,5 мм
• Габариты: 310×214×15,9 мм
• Вес: 990 г
• Цвет: серый, бежевый
Комплектация и дизайн
Комплект поставки ASUS Zenbook A14: ноутбук, адаптер питания мощностью 100 Вт, двусторонний кабель USB‑C в матерчатой оплетке, документация и чехол. Последний сделан из в меру плотного кожзама, окрашенного в серый оттенок. Он закрывается по принципу конверта и удерживается магнитом. На месте сгиба, с внутренней стороны есть небольшая петелька. Вероятно, через нее можно продеть шнурок и носить чехол на плече. Модель доступна в двух цветах: серый и бежевый. Мне на тест достался последний вариант. Поверхность корпуса матовая, слегка шероховатая на ощупь, что не дает отпечаткам портить внешний вид устройства.
Корпус, за исключением экранной рамки и клавиатуры, выполнен из алюмооксидной керамики Ceraluminum. По словам производителя, его легкость и износостойкость дополняются военно‑промышленными испытаниями стандарта MIL‑STD‑810H: ноутбук проверяли на ударопрочность и способность работать при экстремальных перепадах температуры.
В центре крышки красуется блестящее наименование линейки. Несмотря на свои скромные 990 г, вес ноутбука хорошо сбалансирован, что позволяет открывать его одной рукой без усилий. Его габариты составляют 310×214×15,9 мм с учетом ножек.
На левой грани размещены HDMI 2.1, два порта USB‑C 4.0 Gen 3, аудиоразъем 3,5 мм под гарнитуру и крохотный индикатор питания. Стоит отметить, что HDMI не самый частый гость в компактных моделях. Впрочем, вывести изображение на большой экран можно и по USB‑C.
На правой грани одиноко ютится USB‑A 3.2 Gen 2.
В качестве промежуточного итога: ASUS Zenbook A14 — это базовый минимум по части портов, но этого хватает, чтобы не испытывать сложностей в дороге или для проведения презентаций. Подключение к мониторам или проекторам сразу в двух вариантах — есть. Разъем под хаб, картридер, флешку — есть. Наушники или внешнюю акустику — не вопрос!
Устройства ввода
ASUS Zenbook A14 получил полноразмерную клавиатуру ErgoSense. Ход клавиш (1,3 мм) практически бесшумный, но одновременно хорошо считывается, что позволяет комфортно работать с текстом и не раздражать клацанием окружающих. Для тех, кто склонен засиживаться по ночам, есть трехуровневая подсветка и возможность отключить ее в дневное время.
Ниже клавиатуры расположился весьма крупный трекпад (128×77 мм) с поддержкой жестов. Вот как ими управлять:
• Свайп тремя пальцами вверх — отображает все открытые окна
• Свайп тремя пальцами вниз — показывает рабочий стол
• Свайп тремя пальцами влево или вправо позволяет переключаться между приложениями
• Свайп четырьмя пальцами влево или вправо переключает рабочие столы
Работа с трекпадом — отдельный вид удовольствия. Хороший отклик вкупе с тихим нажатием и идеальным скольжением вызывает желание убрать мышь далеко и надолго.
Экран и звук
ASUS Zenbook A14 получил глянцевый 14‑дюймовый OLED‑дисплей с разрешением 1920×1200, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 60 Гц и контрастностью 1 000 000:1.
Экран выдает сочные и натуральные цвета, однако дело не только в цветовом охвате DCI‑P3 100% и валидации точности цветопередачи Pantone. В модели задействован экран передового класса ASUS Lumina OLED с повышенной точностью цветопередачи, умными функциями настройки изображения и повышенной надежностью.
Заявленных 600 нит пиковой яркости хватает для комфортной работы как в помещении, так и при яркой солнечной погоде на открытом воздухе.
По центру верхней рамки расположилась веб‑камера с разрешением 1080p. Она поддерживает разблокировку по лицу с помощью Windows Hello. Для проведения онлайн‑конференций и звонков по видеосвязи такого качества более чем хватает. А с учетом, что она напичкана различными ИИ‑фишками, о покупке отдельного гаджета можно не думать. Что есть в нашем распоряжении:
• Размытие фона — отлично подойдет для конференций из дома, когда нет желания демонстрировать окружающую обстановку
• Зрительный контакт — отслеживает ваш взгляд и направляет его в камеру, даже если вы отвлеклись
• Коррекция освещения — повышает яркость картинки при нехватке света
• Автоматическое кадрирование — отслеживает ваше перемещение и удерживает в центре кадра
Для креативных есть несколько фильтров: иллюстрация, анимация и акварель.
За чистое и мощное звучание отвечают пара суперлинейных динамиков, расположенных по бокам нижней части ноутбука. Аккустика без претензий на аудиофилию и лучше всего проявляет себя в просмотре роликов, подкастах и легких треках для релакса.
Железо и производительность
В качестве аппаратной платформы ASUS Zenbook A14 получил процессор Snapdragon X2 Elite X2E‑88‑100 (53 МБ кэш‑памяти, до 4,7 ГГц, 18 ядер, 18 потоков) с ИИ‑ускорителем Qualcomm Hexagon (до 80 TOPS). В нашей тестовой конфигурации 32 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X и SSD‑накопитель M.2 NVMe PCIe 4.0 на 1 ТБ.
Сразу отмечу, что ARM‑платформа, которая используется в данном ноутбуке, пока несколько избирательна по части всеядности софта, но основном это касается старых версий. Сегмент данных процессоров постепенно набирает популярность, а значит и производители приложений со будут больше уделять внимание платформе.
C CPU‑Z и CrystalDiscMark проблем не возникло, а вот Cinebench и 3DMark работали с ограничениями.
С Photoshop и Lightroom — все ровно благодаря нативным версиям под ARM. ASUS Zenbook A14 отлично справился с обработкой фото в формате RAW.
Немного об играх. ASUS Zenbook A14 — не претендует на геймерское звание, но, думаю, у многих может возникнуть спонтанный вопрос: «а что потянет?» Так, крупнокалиберные тайтлы раскочегарить можно, но с минимальными настройками. Например, в «Киберпанк 2077» можно выжать от 30 до 45 кадров. Horizon Forbidden West — 20–25 FPS, а не первой свежести Shadow of the Tomb Raider выбрасывает на рабочий стол. Проще говоря, поиграть можно методом проб и ошибок. В конце концов, игр к 2026 году несметное количество, включая старые, и найти чем утолить геймерскую потребность всегда найдется чем.
СофтИз коробки на ASUS Zenbook A14 работает Windows 11 «Домашняя». Для удобства есть набор фирменного софта:
• MyASUS — фирменная утилита для настройки и мониторинга работы компонентов системы
• GlideX — расширяет экранные возможности, позволяя дублировать экран на внешний монитор, а также помогает связывать ноутбук и смартфон в единую экосистему
• ScreenXpert — инструмент для управления окнами приложений
Автономная работа
ASUS Zenbook A14 получил аккумулятор на 70 Вт·ч — очень приличный объем для столь компактного устройства. Производитель обещает до 33 ч в режиме просмотра видео и до 20 ч в режиме браузера. Напомню, что автономность любого устройства зависит от множества настроек и сценариев использования. У меня просмотр видео в онлайне израсходовал заряд до отказа за 23 часа при яркости 50% и тихом режиме. Полная зарядка занимает менее двух часов.
Впечатления
На момент написания обзора модель можно найти по цене от 150 до 190 тыс. рублей. И эта цифра, пожалуй, единственный недостаток данного устройства. В остальном ASUS Zenbook A14 — это очень приятный вариант для пользователей, которые всегда в движении. Его можно взять в деловую поездку или на учебу в качестве помощника и не переживать, что в середине дня придется искать розетку. Также среди плюсов стоит отметить яркий OLED‑экран и высокую производительность, если речь идет о рабочих задачах или творчестве.