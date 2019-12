Обзор ASUS ZenBook Duo UX481 — доступный ноутбук с двумя экранами

В конце сентября мы рассказывали про ZenBook Pro Duo UX581 — двухэкранный монстр от ASUS для работы и творчества. Его особенностью стала мощнейшая начинка, дополнительный дисплей над клавиатурой и выдающаяся технологическая оснащенность, в частности, там используются дорогие OLED-матрицы экранов. Впрочем, у производителя также есть и более доступная модификация — ZenBook Duo UX481 которая подойдет тем, для кого производительность флагмана показалась избыточной, либо смущал его крупный размер, а может, слишком высокая цена. В общем, младшая модель отлично подходит в качестве первого знакомства в двухэкранной компоновкой (которая наверняка будет развиваться в будущем) и позволит оценить все преимущества, которые дает пользователю этот смелый эксперимент ASUS.Операционная система: Microsoft Windows 10Экраны: IPS, 14.0 дюймов 1920x1080 + IPS, 12.6 дюймов 1920х515Процессор: Intel Core i5-10210U / Intel Core i7-10510UГрафика: NVIDIA GeForce MX250, 2 ГБ GDDR5Оперативная память: 8 / 16 ГбайтНакопитель: 256 Гбайт / 512 Гбайт / 1 ТбайтРазъемы: USB 3.1 Gen 2 Type-C, USB 3.1 Gen 2 Type-A, USB 3.1 Gen 1 Type-A, HDMI, комбинированный аудиоразъем, слот MicroSDБеспроводные интерфейсы: Intel Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0Звук: ASUS SonicMaster + сертификация Harman/KardonАккумулятор: 70 Вт*чРазмеры: 323.0 x 223.0 x 19.9 ммВес: 1.5 кгЦена: от 106 990 руб.Дизайн ZenBook Duo UX481 получился любопытный. В закрытом состоянии сразу понятно, что это продукт ASUS — на крышке присутствуют фирменные концентрические окружности, расходящиеся от логотипа. Выглядит строго, но стильно. Сомнений, что перед нами флагманский продукт не возникает. Однако сразу же обращает на себя внимание толщина этого ноутбука. 19.9 мм — довольно много для актуальных моделей ультрабуков, когда производители стремятся делать свои продукты около 1 см. Визуально ситуацию немного исправляют скошенные грани (а также добавляют изюминку), но все равно при взгляде на профиль ноутбука ты сразу же подозреваешь, что он не так прост как прочие модели на рынке.В раскрытом состоянии все встает на свои места: толщина ZenBook Duo UX481 обусловлена очень необычной компоновкой из-за наличия второго экрана. Он находится выше клавиатуры, что передвинуло кнопки ближе к переднему краю, а трекпад — вправо, где мы привыкли видеть цифровой блок. Честно говоря, не самое эргономичное решение, однако лично мне кажется это единственно возможным тут расположением элементов. Небольшие сложности в работе доставляет вот что: из-за близко к краю расположенной клавиатуры запястьям бывает неудобно (особенно, если работать с ноутбукам на коленях) и не хватает привычной опоры в виде передней части корпуса, к расположению и компактному размету трекпада тоже надо будет привыкать. Впрочем, это не критичные проблемы и все решается несколькими днями тренировки. К тому же, мало кто будет покупать эту модель в качестве печатной машинки, а в тех задачах, на который рассчитан ZenBook Duo UX481, второй экран дает куда больше преимуществ, чем если бы у запястья при использовании клавиатуры была дополнительная поддержка.Сама клавиатура тут практически стандартная. Чуть уменьшен Shift и стрелочки, но в целом работать удобно и не нужно тратить много времени на привыкание. Кнопки имеют отличный ход, они нормально разнесены друг от друга, а еще имеют хорошо заметную подсветку белого цвета. В общем, даже несколько текстовых фрагментов напечатать на ZenBook Duo UX481 мне было достаточно удобно. К трекпаду тоже смог привыкнуть на второй или третий день. Бояться непривычного расположения не стоит, хотя все-таки я не отказался бы получить в комплекте поставки подставку для запястья, как это было у старшего ZenBook Pro Duo UX581.Что касается производительности, выбирать можно между Intel Core i5-10210U и Intel Core i7-10510U, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, а также накопителями 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Дальше все не зависит от версии: дискретная графика тут NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5, свежайшие чипы беспроводных подключений Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, нормальный звук, вебкамера с инфракрасным датчиком для распознавания лиц. Отдельно хочется сказать про разъемы: в ASUS не стали поддаваться моде на сокращение портов до 2-4 USB Type-C и сделали адекватный набор для подключения периферии. По бокам находятся USB 3.1 Gen 2 Type-C, два USB 3.1 Type-A, (первого и второго поколения), HDMI, комбинированный аудиоразъем и слот для карточек памяти формата microSD.Питание — четырехсекционная батарея 70 Вт*ч, в сочетании с энергоэффективной начинкой она дает ноутбуку адекватную автономность. В самом спокойном режиме он продержится более 10 часов, непрерывное воспроизведение Full HD видео из интернета с максимальной подсветкой основного экрана даст порядка 5 часов работы, при жесткой загруженности тяжелыми задачами и двумя дисплеями на максимальной яркости ZenBook Duo UX481 продержится чуть больше двух часов. При смешанном цикле использования, когда мы работает с документами, браузером, общаемся и почте и мессенджерах — этот ноутбук продержится почти целый рабочий день. Но зарядку лучше все-таки иметь с собой, потому что для 8 часового рабочего дня владельцу ZenBook Duo UX481 нельзя расслабляться и придется быть экономным в плане энергопотребления.Основной экран получил диагональ 14 дюймов и разрешение 1920х1080 точек. Используется IPS матрица с широкими углами обзора и цветопередачей, соответствующей 100% покрытию sRGB. Это оптимальные характеристики для устройства этого класса. Картинка очень качественная, рамки по периметру тонкие, искажений при отклонении практически нет, разрешения хватает для 14 дюймов диагонали. В общем, экран в порядке. Второй дисплей ScreenPad Plus получил поддержку сенсорного управления и разрешение 1920х515 пикселей, диагональ — 12.6 дюйма. Он тоже выполнен по технологии IPS и немного теряет в яркости из-за отклонения относительно взгляда пользователя, но это не критично.Именно ScreenPad Plus стал ключевым компонентом ZenBook Duo UX481 и значительно меняет привычный пользовательский опыт при работе. На этот экран можно переносить одно, два или три окна приложений, а также части интерфейса тяжелого софта. Например, самый простой повседневный сценарий — планирование отпуска. На основном экране у вас может быть открыт браузер с Booking и Aviasales, а на ScreenPad Plus — календарь и калькулятор. Так вы держите все важное перед глазами, можете прикинуть увеличение расходов при большем количестве дней за границей и так далее. Впрочем, все-таки брать ZenBook Duo UX481 для таких задач было бы слишком расточительно. Намного больше преимуществ второй экран дает при работе с тяжелым профессиональным софтом. Например, на него можно вынести панели инструментов Photoshop или таймлайн видеоредактора Vega. Особенно круто, что ScreenPad Plus сенсорный, так что смена инструментов или любые другие действия происходят значительно быстрее, чем при работе с мышкой, а иногда даже выигрывают по удобству у горячих клавиш. Какие сценарии могут быть у вас — попробуйте представить сами. Лично мне показалось, что в ScreenPad Plus многие должны найти для себя преимущества и оценить возможности работы с двумя дисплеями.По итогу обе модели ASUS ZenBook Duo в этом году стали для меня самыми запоминающимися ноутбуками. Пока другие производители стараются постепенно развивать какие-то характеристики – делают устройства автономнее, тоньше, легче, мощнее – в ASUS наконец-то постарались пересмотреть общую концепцию ноутбука и предложить покупателям нечто принципиально новое. Такой подход мне импонирует и кажется, что при должном развитии этой технологии ноутбуки с двумя экранами должны стать таким же трендом, как и гибкие смартфоны.