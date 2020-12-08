













Аналогично ASUS ZenBook 14 Classic с двумя дисплеями (читайте обзор модели UX435EG), новый трансформер ASUS ZenBook Flip S (модель UX371) был представлен на выставке IFA 2020. А где-то в середине осени поступил в продажу в России. Если Classic — модель ультрапортативная и за счет встроенного в тачпад дисплея заточена под продуктивную работу, то Flip S явно метит в премиальный сегмент и брать его стоит в случаях, когда есть желание получить красивый и статусный продукт. Такой, чтобы вызывал эмоции одним только фактом обладания этим продуктом. Впрочем, не разочарует он и в плане характеристик. Рассказываем, что получит покупатель.В плане дизайна ZenBook Flip S наследует все то, к чему мы привыкли в продуктах ASUS. Например, концентрические окружности полировки металла, разбегающиеся от смещенного на сторону логотипа. Сам корпус занимает небольшую площадь и он тонкий, хотя именно эта модель в список рекордсменов компактности ASUS не входит. Бросается в глаза очень широкий удобный тачпад с возможностью включения подсветки, размечающей его в виде цифрового блока клавиш NumPad, а также широкая и даже на вид удобная для печати клавиатура. Впрочем, по последнему могу сказать, что к некоторым ее особенностям нужно привыкать. Например, это ряд кнопок PgUp, PgDn и другие, а также супер маленькие стрелки. Но если говорить именно про набор текста — c этим порядок. Ход клавиш отличный, печать удобно, три уровня яркости подсветки выручают в темное время суток. А на наличие только английской раскладки внимание обращать не стоит, просто у нас на тесте была глобальная версия продукта без локализации.А если от общего внешнего вида продукта перейти к деталям, то ZenBook Flip S все-таки отличается от продуктов ASUS среднего ценового сегмента. И все эти мелочи в совокупности работают на его премиальное позиционирование. В частности, оттенок металла тут более темный и стремится к черному цвету, по краям половинок корпуса проходит бронзовый кант, сама крышка немного иначе переливается на свету. Это все красиво. Мне нравится. А вот расплачиваться за красоту придется повышенной маркостью: и на корпусе и на трекпаде отпечатки видны сильнее, чем на ноутбуках ASUS более светлых оттенков. Но необходимости почаще наводить порядок на плоскостях корпуса — не такая уж и большая плата за общую продуктовую эстетику.В ZenBook Flip S установлен новейший процессор Intel Tiger Lake Core i7-1165G7. Он выполнен по 10-нм техпроцессу, содержит 4 ядра и работает на базовой частоте в 2.8 ГГц. Максимальная частота при нагрузке на одно ядро может достигать 4.7 ГГц, а при нагрузке на все ядра предельный показатель — 4.1 ГГц. Графика в трансфеормере только интегрированная, это новая Iris Xe. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, накопитель на 1 ТБ. В теории ноутбук должен быть интересен тестом производительности последнего поколения интеловских чипов, но формат ультрапортативного трансформера накладывает определенные ограничения и не дает максимально раскрыться производительности. А впрочем, это едва ли требуется с учетом форм-фактора. Фактическая производительность здесь превосходит запросы целевой аудитории, так что перед инженерами ASUS не стояла задача выживать из начинки максимум. По меркам ноутбука-трансформера мощности тут с запасом хватает для работы без ограничений, а система активного охлаждения не очень шумная и нормально справляется со своими задачами в плане охлаждения тонкого корпуса.ZenBook Flip S UX371EA оснащается сенсорным тонкорамочным HDR-дисплеем NanoEdge с разрешением 4K. Тип матрицы — редкий для ноутбуков OLED, а значит, мы получаем идеальный черный цвет, насыщенные цвета и высочайшую контрастность. По сравнению с IPS, яркость экрана ниже, но это окупается зрелищностью картинки. Особенно, на темных сценах. Глубина черного у экрана по стандарту VESA DisplayHDR True Black 500. Кинематографический цветовой охват составляет 100% палитры DCI-P3, заявлена точная цветопередача (сертификация Pantone Validated) с Delta-E < 2, сертификация TÜV Rheinland бережет зрение. В общем, качеством картинки ZenBook Flip S впечатляет. Такое редко встретишь в ноутбуках. А возможность трансформации будет полезна не только в работе (например, для демонстрации чего-то), но также и при просмотре кино: поставил его домиком, ткнул на кнопку плей — и поражаешься красоте картинки.Но кое-в-чем OLED дисплей можно назвать и недостатком. Чем меньше на экране черного, тем больше потребление энергии, это стандартная особенность матриц такого типа. Как следствие, насколько быстро будет садиться аккумулятор зависит не только от ресурсоемкости приложений, но также цветов их интерфейса. В идеале ZenBook Flip S готов работать до 15 часов без подзарядки, но какое-нибудь требовательное приложение с преобладающим белым цветом на экране может драматично сказаться на автономности. Впрочем, решает проблему технология быстрой зарядки. От 0 до 60% энергии аккумулятор набирает всего за 49 минут, и это очень хороший показатель. Ко всему прочему, для питания используется разъем USB-C, так что нетрудно найти для ноутбука зарядку на стороне.Любопытная ситуация с разъёмами. Компания ASUS оказалась в числе пионеров, решивших отказаться от мини-джека в ноутбуках. Объяснение этому очень простое: сам компонент не дорогой, так что об экономии на спичках речь не идет, зато внутри корпуса он занимает довольно много места. Исключив проводное подключение наушников, можно получить возможность потратить высвободившееся пространство на что-то полезное. Например, чуть большего размера батарею. А если уж сильно хочется подключить именно проводные наушники и под рукой нету ничего работающего по Bluetooth, в комплекте есть переходник с USB Type-C на 3.5 мм.В остальном с разъёмами порядок: есть полноразмерный HDMI, два порта Thunderbolt 3 (USB-C) и USB 3.2 Gen1 Type-A. А вот для карт памяти, даже формата microSD, слот не предусмотрен.Из небольших, но приятных фишек отметим, что в ультрабуке ZenBook Flip S специалисты ASUS реализовали беспроводное решение стандарта Wi-Fi 6, получившее название WiFi Master Premium. Оно включает в себя технологии WiFi Stabilizer и WiFi SmartConnect. Первая служит для фильтрации помех от других беспроводных устройств, вторая автоматически выбирает наилучшую точку доступа Wi-Fi из числа доступных. Кроме того, для работы предусмотрено устранение шумов с помощью ИИ, а последнее время мы очень много общаемся по видеосвязи, в том числе с коллегами и партнёрами. В приложении MyASUS есть функция ClearVoice Mic, которая фильтрetn фоновые шумы при звукозаписи, а в режиме Multi-Presenter выравнивает громкость отдельных голосов во время конференц-звонков. Функция ClearVoice Speaker устраняет шумы и выделяет голос из получаемого аудиопотока, чтобы пользователь четко слышал своих собеседников.В итоге ASUS ZenBook Flip S UX371 — шустрый малый для офисных задач и еще он классно раскрывается при потреблении контента благодаря изготовленному по OLED технологии 4K HDR дисплею. Этот трансформер красивый, удобный и легкий. Из-за типа экрана, новейшего процессора и имиджевой составляющей цена можно показаться высокой. Но кто сказал, что этот продукт должен быть массовым?