Когда дело касается профессиональной работы на ноутбуке с фото, видео или графикой, жизненно необходимо качество экрана. Дисплей должен быть обширным (минимум 15 дюймов), а разрешение и точность цветопередачи максимально высокими. Для таких задач создан ASUS ZenBook Pro 15 UX535. Он оснащен экраном на 15 дюймов с разрешением 4К. Посмотрим, на что способно устройство.
Дизайн: тяжелый ноутбук для профессиональных задач
Первая эмоция при знакомстве с ZenBook Pro 15: какой он массивный. Это нормально для 15-дюймовых ноутбуков, просто я привык пользоваться моделями на 13 и 14 дюймов, поэтому при переходе на новый девайс я сразу оценил его габариты.
Размер корпуса — 35,40 x 23,80 x 1,78-1,80 см, вес — 2 кг. Лэптоп заметно утяжеляет рюкзак. При ношении в XD Design Bobby Compact ноутбук упирается в молнию. В процессе пользования понимаешь, что большие вес и габариты оправдываются. Обширный экран ZenBook Pro 15 с высокими характеристиками позволяет с удобством редактировать фото, видео и работать с графикой.
Корпус прочный и надежный. Он прошел сертификацию по военному стандарту MIL-STD 810G. Это значит, что лэптоп находился при самых суровых сценариях и доказал устойчивость ко всевозможным воздействиям в не полевых условиях.
С точки зрения дизайна ноутбук соответствует стилю ASUS с точки зрения визуальных характеристик. Самый заметный элемент — эксклюзивный экранный шарнир ErgoLift. Это решение позволяет клавиатуре располагаться под наклоном. Это узнаваемо и практично: печатать на приподнятой клавиатуре удобнее, а система охлаждения справляется эффективнее.
Сборка качественная. Зазора между панелями нет, крышка и клавиатура не прогибаются при давлении, верхняя панель не шатается. В общем, корпус крайне добротный.
Тачпад и клавиатура: почему экрана два?
Фишка ноутбука — второй сенсорный экран ScreenPad 2.0, расположенный на месте тачпада. Он выполняет и его функции, но также предлагает и дополнительные. Диагональ вспомогательного дисплея 5,65 дюйма, разрешение Full HD+ (2160 x 1080), тип подсветки IPS.
Как заверяет ASUS, ScreenPad 2.0 — это новый способ взаимодействия с ультрабуком, пришедший на смену традиционному тачпаду. Его интерфейс напоминает смартфонные, вспомогательный экран позволяет запускать различные приложения и работать с ними в многозадачном режиме. Эксклюзивно для ScreenPad программисты ASUS создали софт ScreenXpert 2.0 и множество полезных утилит, например Handwriting – для рукописного ввода.
Впрочем, функция тачпада никуда не делась. Для этого предусмотрен режим работы экрана Mode Switch. Чтобы активировать его, нужно нажать на соответствующую пиктограмму в левом нижнем углу экрана.
ScreenPad 2.0 можно использовать как вспомогательный дисплей. В режиме App Navigator он показывает все открытые приложения. Также его можно использовать для развлечений. Например, вывести видео с YouTube или аудиоплеер и управлять музыкой без помощи клавиатуры и основного экрана. Таким образом, можно печатать текст и фоном смотреть видео. В любой момент вы можете переключиться на картинку, не нужно искать нужную вкладку.
Пользоваться ScreenPad 2.0 непривычно. Но думаю, это вопрос времени. Предлагаемые ASUS сценарии применения вполне рабочие, и у тачпада-экрана есть будущее, если бренды будут активно рекламировать их аудитории.
Клавиатура привычная, не выделяется оригинальными решениями. Располагается по всей ширине нижней панели корпуса, под динамики слева и справа места не отведено. По набору и размеру кнопок это классическая клавиатура. Ход клавиш — 1,4 мм, стандартно для офисного лэптопа. Имеется подсветка. Кнопки стрелок Т-образные — клавиши «влево» и «вправо» вдвое уже остальных.
Экран: для профессиональных задач
В ноутбуке установлен дисплей NanoEdge с диагональю 15,6 дюйма, подсветкой типа OLED, соотношением сторон 16:9, разрешением 4K (3840 x 2160) и полезной площадью 88%. Максимальная яркость — 350 нит, имеется антибликовое покрытие. Лэптопом можно пользоваться при высоком уровне освещенности.
15-дюймовые ноутбуки рассчитаны на работу с фото, видео или графикой, поэтому требования к четкости картинки и точности цветопередачи максимально высокие. ZenBook Pro 15 отвечает им. Цветовой охват максимально широкий — 100% цветового пространства DCI-P3.
О защите зрения инженеры тоже позаботились. Имеется сертификация TÜV Rheinland. На экране уменьшено излучение вредного для глаз синего цвета. Причем, не программно, а на аппаратном уровне.
Железо и автономность: даже игры запускаются
Нам досталась комплектация на Intel Core i7-10750H 2,6 ГГц (12 МБ кеш-памяти, до 5,0 ГГц, 6 ядер) с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti. Последняя наделяет ультрабук высокой производительностью в графических приложениях – вдвое более высокой, чем у устройств с видеокартой предыдущего поколения GTX 1050.
Память — 16 ГБ + 1 ТБ. Тип ОЗУ — DDR4. Также применяется высокоскоростной PCIe-накопитель, в максимальной комплектации он может быть дополнен инновационной памятью Intel Optane.
Перечисленные параметры позволяют UX535 без проблем справляться с мультимедийно-развлекательными задачами, обработкой и созданием контента. Процессы протекают быстро, плавно, никаких проблем мной не замечалось. Ноутбук также показал себя достойно в играх. «Ведьмак 3: Дикая охота» стабильно выдавал 120 FPS.
Подключение к интернету также усовершенствовано по отношению к большинству других ноутбуков. Тут применяется эксклюзивная технология WiFi Master Premium, включающая в себя WiFi SmartConnect и WiFi RangeBoost. Первая из них используется для автоматического выбора наилучшей точки доступа Wi-Fi из всех имеющихся, а вторая повышает качество сигнала и увеличивает зону покрытия за счет интеллектуального переключения между несколькими антеннами.
Емкость аккумулятора — 96 Вт/ч. В тестах на автономность ноутбук выдает 12 часов видео в Full HD.
На практике лэптопа хватает на весь рабочий день при использовании браузера, мессенджеров и текстовых редакторов. В графических и видеоредакторах автономность многократно снижается, впрочем, эти программы и не предусмотрены для использования без подключения к розетке.
Веб-камера и микрофон: ноутбук для конференций
Все больше людей работают из дома, а видеосвязь резко набрала популярность. Специалисты ASUS учли это и сделали ZenBook Pro 15 максимально удобным для этого.
Они предложили технологию эффективного шумоподавления на основе искусственного интеллекта. В приложении MyASUS добавлена функция ClearVoice Mic, она фильтрует фоновые шумы при звукозаписи, а в режиме Multi-Presenter выравнивается громкость отдельных голосов во время конференц-звонков. Функция ClearVoice Speaker аналогично устраняет шумы и выделяет голос из получаемого аудиопотока, чтобы пользователь ультрабука четко слышал своих собеседников.
Разрешение веб-камеры HD, поддерживается Windows Hello. Предустановленных эффектов, вроде боке, нет, и тем не менее, ничто не мешает использовать их в приложениях для видеоконференций.
Итог
ZenBook Pro 15 — отличный ноутбук для профессиональной работы с фотографией, видео или графикой. Большой экран с максимально точной цветопередачей и вспомогательный дисплей позволяют комфортно решать эти задачи, а микрофон с интеллектуальной изоляцией от фоновых шумов дает возможность четко передавать свои мысли коллегам в зуме. Это можно делать даже в шумном коворкинге, кафе или дома, если у вас есть активные сожители.
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