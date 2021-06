Линейка Duo от ASUS создана, чтобы дать профессионалам новый пользовательский опыт при работе за ноутбуком. Видеомонтажеры, фотографы, дизайнеры — люди этих профессий стабильно используют два стационарных монитора, чтобы получить больше места для работы. Ноутбуки линейки Duo дают два экрана на одном ноутбуке, чтобы предоставить схожий пользовательский опыт.ZenBook Pro Duo UX582 — флагман линейки. Это ноутбук с максимальной функциональностью — топовыми железом, экраном, аккумулятором. Разберем подробно его характеристики и возможные сценарии использования.Дизайн ZenBook Pro Duo сохраняет фирменные черты линейки. В закрытом состоянии сразу видно, что это продукт ASUS: на темном корпусе размещен серебристый логотип, крышка рифленая — от эмблемы расходятся концентрические окружности, а на свету крышка бликует как DVD-диск. Смотрится стильно и дорого.Цвет корпуса — темно-серый. Впрочем, оттенок меняется в зависимости от освещения: при большом количестве искусственного света может показаться, что крышка серебристая. При малом кажется, что она вовсе черная.Параметры корпуса — 35,98 x 24,92 x 2,15 см, вес — 2,34 кг. Ноутбук толстый и тяжелый, будто игровой. В отличие от младшей версии ZenBook Duo UX482E , инженеры даже не попытались сделать корпус эргономичнее, здесь внимание акцентировано на производительности и уникальных сценариях использования устройства.Ноутбук еле помещается в рюкзак XD Design Bobby Compact. Сумка застегивается, но устройство упирается в молнию. Для переноса стоит купить просторный рюкзак. В процессе чувствуется, что ты несешь с собой тяжелый габаритный лэптоп.Чтобы понять, для чего ноутбуку такие габариты и вес, достаточно открыть его. Толщина устройства обусловлена необычным форм-фактором — с двумя экранами на обеих панелях. Нижняя панель в раскрытом состоянии приподнимается как у всех ноутбуков ASUS, чтобы клавиатура и тачпад располагались под углом.Дисплей — это одна из причин взять старшую версию ZenBook Pro Duo, а не ZenBook Duo. Во-первых, в этой модели стоит подсветка типа OLED с поддержкой HDR. Тут кинематографический цветовой охват (100% DCI-P3), цветопередача ΔE < 2 и сертификация Pantone Validated. У младшей версии IPS. Цветопередача у старшей модели более точная, оттенков цветов больше, соответственно работать с цветокоррекцией в фото- и видеоредакторах удобнее. Во-вторых, тут разрешение 4K, у ZenBook Duo стоит Full HD. Картинка более четкая.Особенностью линейки ZenBook Duo является дополнительный экран ScreenPad Plus. Он делает взаимодействие с профессиональными программами более удобным. ScreenPad Plus значительно меняет привычный пользовательский опыт при взаимодействии с ноутбуком. На экран можно переносить одно, два или три окна приложений, а также части интерфейса тяжелого софта. Например, профессиональный сценарий — видеомонтаж. На основном экране у вас может быть открыт ролик с панелью инструментов, а на ScreenPad Plus — видеодорожка.Диагональ — 14 дюймов, разрешение — 3840 x 1100(4K) пикселей. Важно: дисплей матовый, а не глянцевый, несмотря на то, что он сенсорный. Благодаря этому он будет меньше бликовать на солнце. Параметры работы вспомогательного экрана регулируются отдельно. Например яркость настраивается для основного экрана и для дополнительного отдельно. ScreenPad Plus использует программную оболочку ScreenXpert 2, облегчающую работу в многозадачном режиме.По набору и размеру кнопок клавиатура тут практически стандартная. Ход клавиш приятный. Глубина нажатия – 1,4 мм, почти как у «тонких» десктопных клавиатур.Главное изменение — тачпад располагается не снизу от клавиатуры, а с правой стороны, это единственный способ уместить его и ScreenPad+ на одной панели. Чуть уменьшены Shift и стрелочки, чтобы поместить тачпад.Блок стрелок теперь Т-образный. Это плюс почти в любой модели ноутбука, но не у ZenBook Pro Duo. С таким решением клавиши «вперед» и «назад» слишком крохотные, и попадать по ним тяжело, из-за чего появляются рандомные нажатия.Отличие тачпада на этом ноутбуке от большинства других — кнопки расположены не на нем, а под ним. Первое время непривычно управлять стрелкой на одной области, а применять «левую и правую кнопки мыши» на другой. Нужно привыкнуть.