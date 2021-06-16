1x USB 3.2 Gen 2 Type-A

2x Thunderbolt™ 3 с поддержкой дисплея

1x HDMI 2.1

1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем

1x вход DC-in

Порты следующие:В плане производительности ASUS ZenBook Pro Duo 15 — это рывок вперед. Ноутбуки линейки и раньше были мощными и подходили не только профессионалам, но и геймерам. Теперь же ноутбук отлично смотрится в играх, и его вполне можно назвать геймерским.Процессор — Intel Core i9, видеокарта — новейшая NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков, а сам лэптоп сертифицирован по программе NVIDIA RTX Studio. Это означает, что ноутбук максимально оптимизирован для стабильной работы в более чем 40 профессиональных приложениях для творчества от ряда разработчиков, включая Adobe, Autodesk, Avid, Blackmagic Design, Epic, Maxon, Unity и других.Видеокарта отлично подходит для 4К-гейминга. Тут применяется фирменная технология NVIDIA DLSS 2.0. Благодаря ней, в требовательных играх, вроде Dying Light или Assassin’s Creed Odyssey, ноутбук выдает стабильные 60 FPS.Объем оперативной памяти — 32 ГБ, емкость накопителя — 1 ТБ. Прежде всего, это положительно сказывается на загрузке ноутбука — процесс занимает всего семь секунд. Кроме того, это позволяет комфортно стримить или держать открытыми игру, интернет-браузер и командный чат.Компромисс — автономность. Пять часов работы со включенным ScreenPad Plus и семь часов с выключенным. Впрочем, это не минус. Задачи, отведенные ZenBook Pro Duo, решаются с подключенным шнуром. Блок питания внешний.ASUS ZenBook Pro Duo UX582 подойдет тем, кто хочет ноутбук для работы и развлечений без ограничений. Видеомонтаж, цветокоррекция, игры — с любой задачей он справится, спасибо Intel Core i9 и NVIDIA GeForce RTX 3070. За универсальность придется заплатить, лэптоп стоит 119 000 рублей в минимальной комплектации.Второй дисплей пригодится и профессионалам, и геймерам. В первом случае на ScreenPad Plus выводятся инструменты, во втором командный чат, данные со стрима или интернет-браузер. В общем, в ZenBook Pro Duo UX582 компания скрестила ZenBook Duo и ROG Zephyrus Duo 15 SE. Получился относительно компактный (для геймерского) и сверхмощный ноутбук.