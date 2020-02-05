Обзор Beats Solo Pro

Из-за фирменного избытка басов и гулкости звучания продукты Beats сложно было назвать универсальными в плане жанров. На них хорошо играл рэпчик, тяжелая электроника и часть попсы, но более интеллигентные или сложные направления — мимо. Было распространено мнение, что Beats — история про имидж и узнаваемость бренда, а не качественное звучание. Отчасти это утверждение справедливо, потому что раньше Beats и правда играли довольно специфично и нравились далеко не всем. Однако последнее время ситуация стала меняться. После поглощения Apple случился пересмотр дизайна продуктов, цветов и материалов, эргономики, звучания и технологий. Обошлось без драматических изменений, ломающих фирменных стиль, но все перемены — в лучшую сторону.

Обзор Beats Solo Pro

Наиболее актуальны сейчас две модели: спортивные Powerbeats Pro в true wireless формате (кстати, присмотритесь к синей или темно-оливковой расцветке) и Solo Pro, выпущенные в партнерстве с Фарреллом Уильямсом. Почему именно эти модели? Все дело в использовании новейшего чипа Apple H1, который также установлен в AirPods Pro. Любопытно, что Beats Solo Pro с активным шумоподавлением и режимом «прозрачность» были представлены даже раньше, чем Apple анонсировала свои про-наушники с такими же возможностями. Что же касается прочих моделей Beats, на походе должно быть обновление соединенных проводом bluetooth-наушников Powerbeats 4 (их упоминание нашлось в последнем обновлении iOS 13.3.1), а еще мы очень ждем выхода новой версии полноразмерных флагманов Studio 4 (или это будет Studio Pro?).

Обзор Beats Solo Pro

У Beats Solo Pro есть два момента, на которые я сразу хочу обратить внимание. Во-первых, это наушники, которые ломают доводы ненавистников бренда за счет технологических и акустических изменений. Во-вторых, это одни из немногих (с трудом вспомню еще 1-2 модели) накладных, а не полноразмерных, наушников с активным шумоподавлением. Забегая немного вперед, скажу сразу: если нужен именно такой форм-фактор, брать Solo Pro стоит. Они хорошо звучат, отлично выглядят и располагают к себе прикольными фишками в плане удобства использования.

Обзор Beats Solo Pro

Разработанные совместно с Фарреллом Уильямсом Solo Pro в названии получили дополнительную приставку More Matte, что по факту обозначает отказ от непрактичного глянца в пользу более эстетичного и менее маркого матового пластика. К тому же, производитель предлагает достойный выбор цветов, не зря же продукты Beats считаются имиджевыми. Есть полностью черная версия, серый и слоновая кость в сочетании с золотистым декором, а также голубой, красный и темно-синий. Выбор отличный, хотя жаль, что нет моего любимого хаки по аналогии со спортивной линейкой.

Обзор Beats Solo Pro

Наушники выполнены из матового пластика, внутренняя часть оголовья отделана приятным на ощупь полиуретаном, чашечки — мягкая экокожа с имеющим эффект памяти наполнителем. Дужки и основание оголовья — прочный анодированный алюминий. Все вместе сохранило фирменный стиль Beats, но в целом смотрится лучше, чем раньше. Как будто бы и дороже выглядят наушники, и кажутся более надежными с виду. При использовании отличное качество сборки тоже ощущается: хорошо сделан механизм регулировки размера и складывания наушников, нет скрипов и даже малейшего люфта. В этом чувствуется влияние Apple, как впрочем и в качестве упаковки или использовании переработанных материалов у мягкого чехла для переноски.

Обзор Beats Solo Pro

Правда, у Solo Pro есть некоторые оговорки насчет эргономики. Чтобы система шумоподавления работала не зря, а окружающим не приходилось слышать доносящуюся из наушников музыку, посадка получилась тугая. Людям с крупной головой проводить много часов подряд в этих наушниках может быть некомфортно — давление на уши ощутимое. А из-за компактного размера накладного форм-фактора не каждому понравится носить Solo Pro на шее. Впрочем, лично мне в этих наушниках было нормально. Я успел протестировать их не только во время прогулок по городу и поездок в общественном транспорте, но также и в самолетах, включая продолжительный перелет в Сеул. Во всех случаях ощущения нормальные: давление оголовья чувствуется, но до ощущения дискомфорта дело у меня не доходило. Зато наушники прочно держатся на голове и обеспечивают хорошую пассивную шумоизоляцию в дополнение к активному подавлению шума.

Обзор Beats Solo Pro

Что же касается технологий, главное тут — чип Apple H1. Он отвечает за удобное подключение к iOS устройствам, шумоподавление (включая режим «прозрачность», отсекающий часть окружающих звуков), функцию «Привет, Siri» с голосовой активацией, стабильное подключение и большую дальность работы, а также автономность. Впрочем, с устройствами на Android наушники тоже работают нормально, достаточно установить фирменное приложение и активировать режим создания пары удержанием кнопки на одной из чашечек. Без подзарядки Beats Solo Pro продержатся до 22 часов воспроизведения (и до 40 часов при отключении системы шумоподавления и Прозрачного режима), а благодаря функции Fast Fuel 10 минут подзарядки обеспечивают наушники энергией еще на 3 часа прослушивания. Еще одна классная фишка — включение и отключение без кнопки, достаточно просто сложить или разложить наушники. Простое, но очень элегантное решение, хотя к этому мне бы хотелось добавить отключение воспроизведения, когда снимаешь с головы Solo Pro.

Обзор Beats Solo Pro

Про качество звука могу сказать следующее: Beats наконец-то избавились от фирменной гулкости с избытком басов и поставили на законное место средние и высокие частоты. Теперь наушники стали сбалансированными и универсальными в плане выбора жанров. Запас громкости отличный, общее качество звучания — соответствует ожиданием от наушников в ценовом диапазоне 20+ тысяч рублей. Единственное, стоит иметь ввиду, что после включения активного шумоподавления басы становятся чуть более плоскими. Советую отключать этот режим, когда его работа не требуется. В целом шумодав мне понравился, пусть даже он немного проигрывает полноразмерным наушникам (законы физики не отменить), но работает достаточно эффективно даже в таких шумных ситуациях как поездка в метро или перелет.

Обзор Beats Solo Pro

Стоит отметить также, что используется разъем Lightning вместо устаревшего MicroUSB в «битсах» прошлых поколений, это удобно, а в комплекте лежит кабель черного цвета. А вот 3.5 мм разъем отсутствует, что может стать минусом при желании подключить наушники, например, к системе развлечений в самолёте. Но если очень нужно — проблему можно решить покупкой специального кабеля в Apple Store. Еще одна особенность — отсутствие сенсорных элементов управления, которые почему-то пользуются популярностью у некоторых производителей. Наушники могут касаться шарфа, капюшона, подушки в самолете – и происходят ложные срабатывания. В Solo Pro предпочтение отдано механическим клавишам, что похвально.

Обзор Beats Solo Pro

В итоге Beats Solo Pro — отличный выбор для тех, кто ищет компактные накладные наушники с системой активного шумоподавления. У них качественный и сбалансированный звук, очень продолжительное время работы без подзарядки, удобное управления, красивый дизайн и повышенное удобство работы с техникой Apple. Из-за размеров я бы предположил, что эту модель приоритетно должны выбирать девушки, но и на мужчинах «прошки» смотрятся отлично. Главное — примерить их перед покупкой и убедиться, что посадка на голове не слишком тугая. В противном случае стоит подождать обновления полноразмерных Studio, от которых мы также ждем чип Apple H1, разъем Lightning и прочие фишки «прошек».


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