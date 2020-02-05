Обзор Beats Solo Pro

Из-за фирменного избытка басов и гулкости звучания продукты Beats сложно было назвать универсальными в плане жанров. На них хорошо играл рэпчик, тяжелая электроника и часть попсы, но более интеллигентные или сложные направления — мимо. Было распространено мнение, что Beats — история про имидж и узнаваемость бренда, а не качественное звучание. Отчасти это утверждение справедливо, потому что раньше Beats и правда играли довольно специфично и нравились далеко не всем. Однако последнее время ситуация стала меняться. После поглощения Apple случился пересмотр дизайна продуктов, цветов и материалов, эргономики, звучания и технологий. Обошлось без драматических изменений, ломающих фирменных стиль, но все перемены — в лучшую сторону.
Наиболее актуальны сейчас две модели: спортивные Powerbeats Pro в true wireless формате (кстати, присмотритесь к синей или темно-оливковой расцветке) и Solo Pro, выпущенные в партнерстве с Фарреллом Уильямсом. Почему именно эти модели? Все дело в использовании новейшего чипа Apple H1, который также установлен в AirPods Pro. Любопытно, что Beats Solo Pro с активным шумоподавлением и режимом «прозрачность» были представлены даже раньше, чем Apple анонсировала свои про-наушники с такими же возможностями. Что же касается прочих моделей Beats, на походе должно быть обновление соединенных проводом bluetooth-наушников Powerbeats 4 (их упоминание нашлось в последнем обновлении iOS 13.3.1), а еще мы очень ждем выхода новой версии полноразмерных флагманов Studio 4 (или это будет Studio Pro?).
У Beats Solo Pro есть два момента, на которые я сразу хочу обратить внимание. Во-первых, это наушники, которые ломают доводы ненавистников бренда за счет технологических и акустических изменений. Во-вторых, это одни из немногих (с трудом вспомню еще 1-2 модели) накладных, а не полноразмерных, наушников с активным шумоподавлением. Забегая немного вперед, скажу сразу: если нужен именно такой форм-фактор, брать Solo Pro стоит. Они хорошо звучат, отлично выглядят и располагают к себе прикольными фишками в плане удобства использования.
Разработанные совместно с Фарреллом Уильямсом Solo Pro в названии получили дополнительную приставку More Matte, что по факту обозначает отказ от непрактичного глянца в пользу более эстетичного и менее маркого матового пластика. К тому же, производитель предлагает достойный выбор цветов, не зря же продукты Beats считаются имиджевыми. Есть полностью черная версия, серый и слоновая кость в сочетании с золотистым декором, а также голубой, красный и темно-синий. Выбор отличный, хотя жаль, что нет моего любимого хаки по аналогии со спортивной линейкой.
Наушники выполнены из матового пластика, внутренняя часть оголовья отделана приятным на ощупь полиуретаном, чашечки — мягкая экокожа с имеющим эффект памяти наполнителем. Дужки и основание оголовья — прочный анодированный алюминий. Все вместе сохранило фирменный стиль Beats, но в целом смотрится лучше, чем раньше. Как будто бы и дороже выглядят наушники, и кажутся более надежными с виду. При использовании отличное качество сборки тоже ощущается: хорошо сделан механизм регулировки размера и складывания наушников, нет скрипов и даже малейшего люфта. В этом чувствуется влияние Apple, как впрочем и в качестве упаковки или использовании переработанных материалов у мягкого чехла для переноски.
Правда, у Solo Pro есть некоторые оговорки насчет эргономики. Чтобы система шумоподавления работала не зря, а окружающим не приходилось слышать доносящуюся из наушников музыку, посадка получилась тугая. Людям с крупной головой проводить много часов подряд в этих наушниках может быть некомфортно — давление на уши ощутимое. А из-за компактного размера накладного форм-фактора не каждому понравится носить Solo Pro на шее. Впрочем, лично мне в этих наушниках было нормально. Я успел протестировать их не только во время прогулок по городу и поездок в общественном транспорте, но также и в самолетах, включая продолжительный перелет в Сеул. Во всех случаях ощущения нормальные: давление оголовья чувствуется, но до ощущения дискомфорта дело у меня не доходило. Зато наушники прочно держатся на голове и обеспечивают хорошую пассивную шумоизоляцию в дополнение к активному подавлению шума.
Что же касается технологий, главное тут — чип Apple H1. Он отвечает за удобное подключение к iOS устройствам, шумоподавление (включая режим «прозрачность», отсекающий часть окружающих звуков), функцию «Привет, Siri» с голосовой активацией, стабильное подключение и большую дальность работы, а также автономность. Впрочем, с устройствами на Android наушники тоже работают нормально, достаточно установить фирменное приложение и активировать режим создания пары удержанием кнопки на одной из чашечек. Без подзарядки Beats Solo Pro продержатся до 22 часов воспроизведения (и до 40 часов при отключении системы шумоподавления и Прозрачного режима), а благодаря функции Fast Fuel 10 минут подзарядки обеспечивают наушники энергией еще на 3 часа прослушивания. Еще одна классная фишка — включение и отключение без кнопки, достаточно просто сложить или разложить наушники. Простое, но очень элегантное решение, хотя к этому мне бы хотелось добавить отключение воспроизведения, когда снимаешь с головы Solo Pro.
Про качество звука могу сказать следующее: Beats наконец-то избавились от фирменной гулкости с избытком басов и поставили на законное место средние и высокие частоты. Теперь наушники стали сбалансированными и универсальными в плане выбора жанров. Запас громкости отличный, общее качество звучания — соответствует ожиданием от наушников в ценовом диапазоне 20+ тысяч рублей. Единственное, стоит иметь ввиду, что после включения активного шумоподавления басы становятся чуть более плоскими. Советую отключать этот режим, когда его работа не требуется. В целом шумодав мне понравился, пусть даже он немного проигрывает полноразмерным наушникам (законы физики не отменить), но работает достаточно эффективно даже в таких шумных ситуациях как поездка в метро или перелет.
Стоит отметить также, что используется разъем Lightning вместо устаревшего MicroUSB в «битсах» прошлых поколений, это удобно, а в комплекте лежит кабель черного цвета. А вот 3.5 мм разъем отсутствует, что может стать минусом при желании подключить наушники, например, к системе развлечений в самолёте. Но если очень нужно — проблему можно решить покупкой специального кабеля в Apple Store. Еще одна особенность — отсутствие сенсорных элементов управления, которые почему-то пользуются популярностью у некоторых производителей. Наушники могут касаться шарфа, капюшона, подушки в самолете – и происходят ложные срабатывания. В Solo Pro предпочтение отдано механическим клавишам, что похвально.
В итоге Beats Solo Pro — отличный выбор для тех, кто ищет компактные накладные наушники с системой активного шумоподавления. У них качественный и сбалансированный звук, очень продолжительное время работы без подзарядки, удобное управления, красивый дизайн и повышенное удобство работы с техникой Apple. Из-за размеров я бы предположил, что эту модель приоритетно должны выбирать девушки, но и на мужчинах «прошки» смотрятся отлично. Главное — примерить их перед покупкой и убедиться, что посадка на голове не слишком тугая. В противном случае стоит подождать обновления полноразмерных Studio, от которых мы также ждем чип Apple H1, разъем Lightning и прочие фишки «прошек».
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия