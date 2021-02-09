



Перед Новым годом в качестве одного из вариантов подарка я советовал присмотреться к зарядке Satechi Trio для смартфонов, наушников и часов Apple. Теперь, после старта продаж Galaxy S21, предлагаю обратить внимание на похожий аксессуар для пользователей техники Samsung — беспроводную зарядку EP-P6300. Это идеальный вариант для тех, кто дождался появления новейших флагманов, но решил не ограничиваться смартфоном, также купив умные часы Galaxy Watch и беспроводные наушники Galaxy Buds (а может, какие-то другие наушники с Qi-зарядкой кейса). Samsung EP-P6300 решает сразу три задачи: избавляет от спутанных проводов и занимающих несколько розеток адаптеров, наводит порядок на столе или тумбочке и приучает класть гаджеты в строго определенное место, а еще дает значительное улучшение пользовательского опыта при зарядке смартфонов, наушников и часов.

Samsung EP-P6300 можно купить в черном или белом цвете в зависимости от интерьера и личных предпочтений по цветовой гамме. Зарядка выглядит лаконично и стильно, так что легко впишется практически в любой дом и офис. C одной стороны даже сама по себе она достаточно красивая, чтобы стать полноценным аксессуаром на столе, консоли, стеллаже или прикроватной тумбочке. Но в то же время не пытается обращать на себя слишком много внимания. Из декоративных элементов только светодиодный LED-индикатор, оповещающий о состоянии беспроводного зарядного устройства. Красный горит во время зарядки, и мигает если устройство лежит неправильно или на зарядку попаронний предмет, а зеленый огонек появляется при полной зарядке лежащего устройства. Очень классная фил постошка — возможность приглушить LED-индикацию, чтобы зарядка не мешала спать. Правда, эта настройка доступна только на смартфонах Galaxy S10 и более новых моделях.

Поверхность зарядного коврика разделена на два уровня. Крайняя правая треть — небольшое возвышение для часов Galaxy Watch, левый и центральный сектор представляют собой единую немного утопленную площадку для зарядки двух устройств. Это может быть смартфон Galaxy S21 (или любой другой смартфон с поддержкой Qi), а также наушники, либо какой-то еще гаджет с беспроводной зарядкой. Второй смартфон на зарядку поставить тоже можно. Да, на Samsung EP-P6300 можно заряжать iPhone. Но если говорить в целом, аксессуар для пользователя техники Apple не подходит. Все дело в том, что у Galaxy Watch и Apple Watch разная полярность магнитов зарядного устройства. Если попытаться пристроить эппловские часы на предназначенное для часов Samsung место, они будут отталкиваться.

Впрочем, на Samsung EP-P6300 можно без ограничений заряжать смартфоны и другие гаджеты с Qi, например, когда у вас гости и они попросили поставить свою технику на зарядку, а искать кабели и адаптеры не хочется. Наличие 6 внутренних катушек гарантирует высокую эффективность и комфорт, когда нет нужды уделять много внимания «прицеливанию» для правильной установки гаджета на зарядку. Просто кладете его на коврик — и процесс начинается автоматически. Для поклонников разнообразных аксессуаров есть хорошие новости: смартфоны и другие гаджеты на Samsung EP-P6300 можно класть в защитных чехлах, если толщина не больше 3 мм и отсутствуют встроенные пластины из металла или другие экранирующие части.

До беспроводных зарядок (пока) не дошел тренд на отказ от адаптера питания, так что комплект полный: сам коврик, кабель Type-C и адаптер мощностью 25 Вт с поддержкой Power Delivery. Поддержка быстрой зарядки есть, но скорость может снижаться, когда на коврике заняты все три секции. Максимальная выходная мощность для смартфонов Samsung составляет 9 Вт, для других устройств все зависит от от модели. Например, максимум для iPhone — 7.5 Вт, как и в случае с любыми другими сторонними зарядками Qi.

В итоге могу сказать, что наличие в ассортименте аксессуаров Samsung коврика для зарядки смартфона, часов и наушников — это круто. Во-первых, все продукты отлично сочетаются между собой и у них идеальная совместимость в плане пропорций и эргономики использования. Во-вторых, аксессуар обладает оптимальными характеристиками, такими как мощность 9 Вт для смартфонов Samsung. Если вы уже купили новый Galaxy S21 или пока только присматриваетесь к новейшему флагману, не упускайте из виду возможность купить зарядку сразу для трех устройств. Это удобно, практично, наводит порядок и отлично дополняет экосистему.





