Обзор BQ 6424L Magic O





В конце прошлого года мы очень хвалили недорогой смартфон BQ Magic S и назвали его одним из лучших бюджетников по соотношению цены, качества и функциональности. Однако российский бренд не стоит на месте и раз за разом предлагает все более интересные устройства в классе доступных гаджетов. Сегодня в центре внимания новая модель — анонсированный в последних числах января BQ 6424L Magic O. И кажется, этот продукт нам тоже пришелся по душе. В плане дизайна Magic O соответствует всем актуальным трендам на рынке смартфонов. Причем делает это настолько удачно, что при взгляде со стороны будет тяжело догадаться, что в руке недорогой продукт, а не аппарат за 20-30 тысяч рублей. На выбор предлагается три цвета: темно-синий, темно-красный и градиентный ультрафиолет. Материал корпуса — пластик, на этом производителю пришлось сэкономить. Но есть и плюсы, например, меньше риск повреждений при падениях. По ощущениям, с эргономикой тут порядок: смартфон имеет приятные изгибы корпуса, хорошо и надежно ложится в ладонь. А благодаря безрамочному экрану FullView, при достаточно большой диагонали 6.35 дюйма BQ 6424L Magic O ощущается довольно компактным.

Расположение элементов на корпусе классическое. На спинке модуль тройной камеры и вписанная в его же площадку вспышка, чуть ниже сканер отпечатков и логотип бренда, в самом низу — название модели и серии. Кнопка включений и клавиша регулировки громкости на правой стороне корпуса, снизу находятся динамик, микрофон и симметричный разъем USB Type-C (ура, он прочно укоренился даже в доступном сегменте). Практически всю лицевую сторону занимает экран. На этот раз он без фигурных вырезов в верхней части, а фронтальная камера имеет аккуратный и практически незаметный круглый глазочек в левом углу дисплея. Выглядит такое решение эстетично и заметно добавляет уважение к технологичности смартфона в глазах окружающих.

Диагональ экрана составляет 6.35 дюйма, разрешение — 1560x720 (HD+). С одной стороны плотность пикселей хотелось бы и побольше, но по факту претензий к качеству картинки нет. К тому же, такое разрешение хорошо сказывается на автономности смартфона и не приводит к повышенному расходу энергии. С точки зрения технологий, как всегда в этом классе установлена IPS-матрица. Запас яркости хороший, картинка выглядит сочной и насыщенной — по качеству изображения придраться не к чему.

BQ 6424L Magic O работает на базе производительного восьмиядерного процессора Helio P23 с частотой 2.0 ГГц. Оперативной памяти 3 ГБ, накопитель на 32 ГБ с возможностью установки карт памяти формата microSD до 128 ГБ. Это хорошая конфигурация как для повседневного использования смартфона, так и для игр. Самые требовательные, правда, придется запускать со сниженными настройками качества графики, но все равно очень неплохо, что у недорогого смартфона нет жестких ограничений в плане возможностей мобильных развлечений. Еще один приятный момент — BQ 6424L Magic O работает на свежей версии Android 9.0.

Среди прочих особенностей стоит отметить, что смартфон поддерживает две симки формата nano-SIM, Wi-Fi стандарта a/b/g/n, Bluetooth 4.2, поддерживается разблокировка по лицу с помощью фронтальной камеры, а в отсутствии разъема 3.5 мм производитель все-таки кладет в комплект переходник с USB Type-C на мини-джек для тех, кто хотел бы подключать привычные проводные наушники. Еще одна интересная функция — аккумулятор емкостью 3900 мАч не только обеспечивает отличное время работы без подзарядки, но также способен подзаряжать другие гаджеты, например, смарт-часы или беспроводные наушники. В плане автономности BQ 6424L Magic O превосходит ожидания, с ним можно не брать с собой лишний раз внешний аккумулятор, даже если владелец смартфона любит смотреть видео и играть. До вечера аппарат доживает стабильно.

Кстати, BQ 6424L Magic O оснащен модулем NFC, благодаря чему можно оплачивать покупки смартфоном. На российском рынке именно BQ была одним из пионеров, кто начал понимать важность наличия этого модуля для покупателей устройств даже в доступном ценовом сегменте. Вероятно, причина этому заключается в том, что бренд — российский и хорошо знает специфику нашего рынка. Глобальные производители, наоборот, долгое время экономили на установке этого компонента в бюджетных смартфонах и не считали его важным из-за того, что оплата с помощью NFC пользуется популярностью только в некоторых регионах.

Что же касается камеры и качества съемки, в этом плане BQ 6424L Magic O приятно удивляет. В смартфоне установлена тройная камера с основным сенсором Sony IMX214 с разрешением 13 Мп. Вспомогательные сенсоры имеют разрешение 2 и 0.3 Мп. С их помощью, а также благодаря программному обеспечению камеры смартфон поддерживает дополнительные режимы съемки, например, «Ночная съемка», «Красивое лицо» и «Боке». Качество получающихся фотографий на очень достойном уровне, а если добавить к снимкам умелую обработку в фоторедакторах — мало кто сможет догадаться, что они были сделаны на недорогой смартфон.

В итоге BQ 6424L Magic O — красивый смартфон всего за 8 490 рублей. У него неплохая производительность, хорошая автономность, достойные камеры, свежая версия Android, есть модуль NFC, симметричный разъем USB Type-C и большой качественный экран с круглым вырезом под фронтальную камеру, что добавляет изюминку его внешнему виду. С таким набором особенностей и характеристик, у BQ 6424L Magic O практически нет конкурентов в доступном ценовом сегменте.





