Какой смартфон можно взять на горнолыжный курорт и положить в карман комбинезона, пока вы катаетесь? Ни один из тех, которыми мы пользуемся повседневно. В процессе не исключены падения, что может повредить корпус, а с минусовой температурой девайс просто выключится и станет бесполезным.
Допустимый диапазон температур окружающей среды для работы обычных смартфонов — от 0 до 35 °C. Но есть ситуации, когда необходима работа за их пределами, например, промышленность. Помимо температуры, на корпус могут воздействовать снег или волны.
Решение проблемы — защищенный смартфон. Это устройства с более крупными корпусами, справляющиеся со внешними воздействиями лучше, чем обычные телефоны. Один из таких — Cubot King Kong 5 Pro. Разберем, что он может.
Дизайн
Если прежде вы пользовались классическими мобильными устройствами (iPhone, Samsung, Xiaomi), модель вызовет диссонанс. Это «кирпичик» с нетипично толстым корпусом — 18,75 мм. Для сравнения, у iPhone 12 толщина корпуса составляет 7,4 мм, King Kong 5 Pro почти втрое толще.
Выступы на боковых гранях и крышке компенсируют удары при случайных падениях. На крышке блок с основной камерой также не выступает, чтобы не принять удар при падении. Разъем для зарядки спрятан, чтобы через него вода или пыль не попали в корпус.
Экран и звук
Cubot King Kong 5 Pro получил основной экран с матрицей типа IPS, диагональю 6 дюймов, разрешением HD+ (1560х720) и плотностью пикселей 282 ppi. Оптимальные параметры для смартфона ценой до 15 000 рублей, эти значения обеспечивают точную цветопередачу, четкую картинку и отсутствие эффекта «зерна».
Шесть дюймов — золотая середина для экрана по соотношению удобства потребления контента и пользования смартфоном. Экран вполне большой, корпус при этом не огромный. Девайс легко ложится в одну руку, а большим пальцем без проблем можно дотянуться до любого участка дисплея.
Отклик сенсора хороший. В процессе пользования не было замечено проблем с управлением, когда устройство не распознает касание из-за утолщенного стекла, стандартная проблема большинства неубиваемых смартфонов.
К плюсам смартфона относятся также стереодинамики. Они громкие, звук объемный. С ними со смартфона музыку можно воспроизводить на всю комнату. Динамики позволяют использовать телефон как мультимедийное устройство — вне экстремальных условий с него можно посмотреть кино или послушать музыку без наушников.
Производительность и автономность
За производительность Cubot KingKong 5 Pro отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22. С ним в бенчмарке Antutu он набирает 94 000 балла. Его производительность позволяет быстро запускать приложения, загружать файлы и требовательные игры на низких настройках графики.
Еще одно преимущество смартфона — память. Объем ОЗУ составляет 4 ГБ, можно одновременно открывать и пользоваться тремя-четырьмя приложениями. Объем встроенной памяти составляет 64 ГБ, ее можно расширить с помощью карты microSD. Слот для SIM-карт комбинированный.
Одна из главных фишек Cubot KingKong 5 Pro — длительное время автономной работы на одном заряде аккумулятора. Объем батареи 8000 мАч, с ним производитель заявляет 48 часов непрерывной работы. На практике при решении стандартных задач (браузер, мессенджеры, музыка) заряда хватает на трое суток работы.
Камера
Качественная камера такому устройству необходима: если вы отдыхаете на горнолыжке, вам захочется снять горный пейзаж или то, как вы катаетесь. В случае с Cubot King Kong 5 Pro инженеры помнили об этом моменте. В смартфоне установлена тройная тыльная камера с разрешением 48+5+0,3 МП и одинарная фронталка с разрешением 25 МП.
Есть режим макро. Он позволяет снимать мелкие объекты с высокой детализацией на расстоянии всего четыре сантиметра. При рассмотрении фотографии можно даже увидеть детали, незаметные невооруженным взглядом.
Добавлен ночной режим. В условиях с недостаточным освещением фотографии получаются качественными: деталей много, света тоже, цвета естественные, шумов минимум. Есть режим замедленной съемки. Пригодится при катании на горных лыжах или серфинге.
В общем, камера приятно удивила. Инженеры не только сделали защищенный смартфон, но и позаботились о том, чтобы он был универсальным.
Итог
С Cubot King Kong 5 Pro можно отправляться в экстремальные условия и не беспокоиться, что обратно вы вернетесь без телефона. Он защищен по всевозможным стандартам от падений, аномальных температур и внешних воздействий, вроде воды и пыли.
Кроме того, при таких сценариях с вами будет качественная камера для смартфона дешевле 15 000 рублей и бездонный аккумулятор. Можно сфотографировать обстановку и получить качественные снимки, а также не беспокоиться, что устройство подведет вас в ответственный момент. Задача защищенного смартфона — помогать пользователю, где ему необходима связь и выход в интернет. King Kong 5 Pro с этим справляется.
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Официальный магазин Cubot
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