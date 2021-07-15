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Какой смартфон можно взять на горнолыжный курорт и положить в карман комбинезона, пока вы катаетесь? Ни один из тех, которыми мы пользуемся повседневно. В процессе не исключены падения, что может повредить корпус, а с минусовой температурой девайс просто выключится и станет бесполезным. 

Допустимый диапазон температур окружающей среды для работы обычных смартфонов — от 0 до 35 °C. Но есть ситуации, когда необходима работа за их пределами, например, промышленность. Помимо температуры, на корпус могут воздействовать снег или волны. 

Решение проблемы — защищенный смартфон. Это устройства с более крупными корпусами, справляющиеся со внешними воздействиями лучше, чем обычные телефоны. Один из таких — Cubot King Kong 5 Pro. Разберем, что он может. 

Дизайн

 


Если прежде вы пользовались классическими мобильными устройствами (iPhone, Samsung, Xiaomi), модель вызовет диссонанс. Это «кирпичик» с нетипично толстым корпусом — 18,75 мм. Для сравнения, у iPhone 12 толщина корпуса составляет 7,4 мм, King Kong 5 Pro почти втрое толще. 



Выступы на боковых гранях и крышке компенсируют удары при случайных падениях. На крышке блок с основной камерой также не выступает, чтобы не принять удар при падении. Разъем для зарядки спрятан, чтобы через него вода или пыль не попали в корпус. 
Корпус защищен от внешних воздействий сразу по трем стандартам:  IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Это значит, что его испытали под водой, под воздействием пыли и при аномальных температурах (экстремально низкой и высокой). Смартфон выдерживает падение с высоты до 1,5 метра и погружение вводу на 1,5 метра в течение 30 минут. 

Экран и звук

 


Cubot King Kong 5 Pro получил основной экран с матрицей типа IPS, диагональю 6 дюймов, разрешением HD+ (1560х720) и плотностью пикселей 282 ppi. Оптимальные параметры для смартфона ценой до 15 000 рублей, эти значения обеспечивают точную цветопередачу, четкую картинку и отсутствие эффекта «зерна». 

Шесть дюймов — золотая середина для экрана по соотношению удобства потребления контента и пользования смартфоном. Экран вполне большой, корпус при этом не огромный. Девайс легко ложится в одну руку, а большим пальцем без проблем можно дотянуться до любого участка дисплея. 



Отклик сенсора хороший. В процессе пользования не было замечено проблем с управлением, когда устройство не распознает касание из-за утолщенного стекла, стандартная проблема большинства неубиваемых смартфонов. 

К плюсам смартфона относятся также стереодинамики. Они громкие, звук объемный. С ними со смартфона музыку можно воспроизводить на всю комнату. Динамики позволяют использовать телефон как мультимедийное устройство — вне экстремальных условий с него можно посмотреть кино или послушать музыку без наушников. 

Производительность и автономность

 


За производительность Cubot KingKong 5 Pro отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22. С ним в бенчмарке Antutu он набирает 94 000 балла. Его производительность позволяет быстро запускать приложения, загружать файлы и требовательные игры на низких настройках графики.  



Еще одно преимущество смартфона — память. Объем ОЗУ составляет 4 ГБ, можно одновременно открывать и пользоваться тремя-четырьмя приложениями. Объем встроенной памяти составляет 64 ГБ, ее можно расширить с помощью карты microSD. Слот для SIM-карт комбинированный.

Одна из главных фишек Cubot KingKong 5 Pro — длительное время автономной работы на одном заряде аккумулятора. Объем батареи 8000 мАч, с ним производитель заявляет 48 часов непрерывной работы. На практике при решении стандартных задач (браузер, мессенджеры, музыка) заряда хватает на трое суток работы.  

Камера

 


Качественная камера такому устройству необходима: если вы отдыхаете на горнолыжке, вам захочется снять горный пейзаж или то, как вы катаетесь. В случае с Cubot King Kong 5 Pro инженеры помнили об этом моменте. В смартфоне установлена тройная тыльная камера с разрешением 48+5+0,3 МП и одинарная фронталка с разрешением 25 МП. 
Основной модуль тыльной камеры снимает в одном из двух разрешений — 48 или 12 МП. Такое количество мегапикселей нужно, чтобы снимать с более высоким разрешением. Снимать в 64 МП днем определенно стоит. В таких условиях стоит сосредоточиться на детализации. Так камера выдаст снимки, которые не страшно обрезать или увеличить, чтобы рассмотреть элементы объектов в кадре лучше. А вот при нехватке света лучше снимать в 12 Мп. В этих условиях размер пикселя приоритетнее, чем их количество.
Для работы HDR добавлен отдельный режим, включить его постоянную работу в стандартном нельзя. С ним детализация остается одинаково высокой в светлых и темных областях фотографии, снимок получается более объемным, поэтому снимать рекомендуем преимущественно в HDR. 
Обычный режим / HDR

Есть режим макро. Он позволяет снимать мелкие объекты с высокой детализацией на расстоянии всего четыре сантиметра. При рассмотрении фотографии можно даже увидеть детали, незаметные невооруженным взглядом. 



Добавлен ночной режим. В условиях с недостаточным освещением фотографии получаются качественными: деталей много, света тоже, цвета естественные, шумов минимум. Есть режим замедленной съемки. Пригодится при катании на горных лыжах или серфинге. 
Портретного режима нет. Впрочем, на горнолыжке, при катании на серфинге или на промышленности нет сценариев, при котором пользователю понадобится сфотографировать человека с размытым фоном, решение вполне логичное. 

В общем, камера приятно удивила. Инженеры не только сделали защищенный смартфон, но и позаботились о том, чтобы он был универсальным. 

Итог

 


С Cubot King Kong 5 Pro можно отправляться в экстремальные условия и не беспокоиться, что обратно вы вернетесь без телефона. Он защищен по всевозможным стандартам от падений, аномальных температур и внешних воздействий, вроде воды и пыли. 

Кроме того, при таких сценариях с вами будет качественная камера для смартфона дешевле 15 000 рублей и бездонный аккумулятор. Можно сфотографировать обстановку и получить качественные снимки, а также не беспокоиться, что устройство подведет вас в ответственный момент. Задача защищенного смартфона — помогать пользователю, где ему необходима связь и выход в интернет. King Kong 5 Pro с этим справляется. 

Купить Cubot King Kong 5 Pro

Официальный магазин Cubot


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