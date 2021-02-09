Обзор детских наушников JBL JR310BT. Модные цвета, прокачанная технологичность и продуманный дизайн

Даня, самая юная фотомодель Айгайдс, заметно вырос со времен обзоров первых детских наушников и детской колонки, а вместе с тем выросли и его потребности. Он заметил, что недавно папа обзавелся новыми AirPods Pro, а старые полноразмерные Beats сменил на топовые JBL Club One, и поднял на семейном совете закономерный вопрос: как насчет новых наушников для меня? Детские беспроводные JBL JR300BT все еще очень даже ничего, но хочется уже и цвет повзрослее и сам продукт более технологичный. Столько же раз писали на сайте, что нельзя экономить на детских гаджетах! В общем, деваться было некуда и Дэн Селезнев взял сыну в подарок новую модель JBL JR310BT, а меня попросил оценить наушники со стороны, чтобы рассказать заинтересованным родителям подробнее об их особенностях.
Начать стоит с того, что моделька действительно свежая. Продажи в России стартовали в первых числах декабря. Как раньше, доступны две версии наушников: с проводом и подключением по Bluetooth. Первые называются JBL Jr310, стоят всего 1899 рублей и представлены в двух цветовых решениях — синем-красном и голубом с розовым. Беспроводная модель JBL Jr310BT обойдется дороже, но все-таки без драматичных ударов по кошельку. В магазине Harman.club попросят выложить за нее 3599 рублей, а выбирать предложат из трех вариантов расцветки: красно-синей, голубой с розовыми акцентами, а еще появился более взрослый и очень модный микс фисташкового и оливкового цветов.
Детские наушники по версии JBL — это не просто удешевленная или упрощенная модель для взрослых и не переиздание недорогих наушников в новых цветах. Аксессуары для самой юной аудитории проектируются с учетом потребностей их будущих пользователей, начиная с того как наушники будут выглядеть и ощущаться в руках или на голове, заканчивая управлением и звучанием. Например, у них максимально облегченная конструкция, чтобы можно было комфортно слушать музыку или сидеть на дистанционных уроках продолжительное время. А кроме минимального веса обращает на себя внимание очень мягкая отделка и наполнения амбушюр и оголовья. Ребенку точно будет комфортно. Помимо подходящих маленьким пользователям цветов, также есть полюбившаяся в прошлом поколении кастомизация наушников стикерами. Ребенок сможет придать аксессуару индивидуальность, а еще не спутает их с чужими наушниками. Вдруг у кого-то еще окажутся именно такие?
Звук у JBL Jr310BT качественный, на этом не экономят. Фирменное звучание наушников бренда обеспечивают два 32-мм динамика с диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц. А вот максимальная громкость предусмотрительно ограничена, лимит установлен на безопасной отметке 85 дБ. Родители могут не переживать насчет того, как громко ребенок слушает музыку. В актуальной модели теперь стоит самый современный модуль Bluetooth 5.0, а значит, повышается стабильность подключения, дальность работы и энергоэффективность. Впрочем, только лишь на обновлении стандарта связи останавливаться в JBL не стали и выбрали для Jr310BT новый аккумулятор.
Автономность получила солиднейшую прибавку с 12 до 30 часов работы, а также функцию быстрой зарядки по USB Type-C. Всего за 10 минут наушники получат энергии на 2 дополнительных часа работы. Очень полезно, если вот-вот начнется онлайн-урок, а заранее позаботиться о зарядке ребенок забыл. Конечно, лучше всего воспитывать в детях ответственность за свои гаджеты, но если уж технологии позволяют — пусть техника лучше будет удобной и сможет прощать такие маленькие ошибки.
Из интересного еще стоит отметить удобные аккуратные, но в то же время хорошо ощутимые кнопки — никаких сенсорных площадок и сложных схем управления. Из забавных мелочей — классно сделаны отметки на для регулировки вылета чашечек, они настраиваются от одной до четырех нот. Ребенку будет легко запомнить, насколько их нужно выдвинуть для комфортной посадки. Сами наушники имеют складную конструкцию, так что их можно сунуть в рюкзачок или даже внутренний карман куртки. Компактные «детские» размеры к этому располагают. А вот чего не хватает, так это защиты от воды и пыли. По крайней мере, сертификация по стандарту IPXX тут не заявлена.
Что в итоге? JBL Jr310BT — одни из немногих действительно детских продуктов, где нет экономии на юной аудитории и много внимания уделено комфорту, безопасности и приятным эмоциям от использования. Инженеры и дизайнеры бренда проектируют эти модели с учетом всех потребностей будущих пользователей и это очень классно. Думаете подарить ребенку наушники? Посмотрите на модели, которые сделаны именно для детей. Это намного лучше, чем взять просто что-нибудь подходящее по цене. Магазин — по ссылке.
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