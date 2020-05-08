Обзор Dyson V11 Absolute — может ли пылесос быть мечтой?

К бытовой технике типа пылесосов мы все привыкли относиться исключительно с утилитарной точки зрения. Работает нормально, со своими обязанностями справляется — значит, порядок. Такие устройства как фены, микроволновки или пылесосы могут оставаться бессменными обитателями наших квартир едва ли не десятилетиями. Ну, или пока не сломаются. В противном случае мы очень редко думаем о том, чтобы купить себе нечто более крутое, удобное, функциональное или технологичное. Но техника Dyson никогда не вписывалась в такую скучную концепцию. За счет необычных инженерных решений, работы мощнейшего центра исследований и разработки, а также продуманного и эргономичного дизайна, к их продуктам начинаешь относиться совсем иначе. Это не просто бытовая техника, это действительно крутые гаджеты, о которых сначала ты мечтаешь, а если решишься купить — гордишься их обладанием.
В последнее время мы слышали довольно много новостей про Dyson: то они занимались разработкой совершенно новых аппаратов искусственной вентиляции легких, то устройствами распродажи в своем магазине, то анонсируют новые модели. А поскольку сама по себе компания очень технологичная и постоянно пытается превосходить саму себя в выпуске техники, то мы подумали, что все-таки стоило бы протестировать какие-то их устройства с рассказать об этом вам, наши читатели. Выбор пал на может и не самую новую, но все-таки интересую и одну из топовых версий беспроводных вертикальных пылесосов — модель Dyson V11 Absolute. Цена вопроса — более сорока тысяч рублей. Дорого ли это за пылесос? Пожалуй, да. Но забегая немного вперед, такая цена все-таки оправдана. И если позволяют финансы, на «дайсоны» все-таки стоит посмотреть внимательнее.
Честно говоря, мне сложно однозначно оценить внешний вид Dyson V11 Absolute и назвать его удачным или неудачным. Сам по себе он очень яркий, заметный и привлекающий к себе внимание, так что эта внешность не терпит полутонов. Скорее всего, вы либо без ума влюбитесь в этот дизайн, напоминающий какие-то гаджеты из фантастических фильмов (а без трубки и с небольшими насадками — похожий на бластер), либо наоборот, подумаете о том, что пылесосу стоило бы иметь более нейтральную и деликатную внешность. В комментариях к этой статье можете рассказать, кажется ли вам экстерьер Dyson V11 Absolute крутым дизайнерским ходом или производителю стоило бы немного упростить дизайн. Лично мне он скорее понравился, чем нет. Но только при одном условии: если заранее в шкафу или гардеробной было предусмотрено место, куда можно закрепить настенный держатель и есть розетки для зарядки. Оставлять на видном месте V11 Absolute я все-таки не хотел бы — слишком уж много внимания он будет на себе перетягивать. Впрочем, слишком много внимания уделено тому, как выглядит этот пылесос. Кажется, пора обсудить более важные для этого продукта вещи.
Что касается эргономики — даже если я очень захочу, придраться тут решительно не к чему. Ты платишь кучу денег за продукт, потом ждешь, что он будет максимально удобным в любых сценариях, и Dyson оказывается именно таким. Даже если у вас и раньше был какой-то вертикальный пылесос (и наверняка вы к нему привыкли, а может, вы впервые берете в руки продукт этого класса — все зависимости от всего этого, V11 Absolute ложится в руку так, будто у вас всю жизнь был именно этот пылесос. Пальцы ложатся ровно на курок включения, ручка комфортная, вес не очень большой, основаная щетка очень маневренная, дополнительные насадки меняются быстро и удобно, собранный мусор из контейнера сбрасывается нажатием одной кнопки. В общем, когда начинаешь пользоваться Dyson V11 Absolute — то сразу же понимаешь, за что ты заплатил деньги. Причем ты понимаешь это с первых секунд, даже не успев оценить качество уборки (а мы, вроде бы, только ради этого пылесос и покупаем). Впечатление от этого продукта примерно такое же, как и от техники Apple. Тут сразу же чувствуется забота о пользователе, желание производителя сделать свой продукт максимально простым и функциональным и в то же время упаковать все его возможности в крутую и удобную обертку.
Пылесос довольно увесистый, в сборе получается до 3 килограмм с трубкой и моторизированной щеткой, хотя по факту это не доставляет дискомфорта и с уборкой отлично справятся мужчины, женщины и дети. Разве что для очистки высоко расположенных труднодоступных мест, возможно, придется поддерживать корпус в районе аккумулятора второй рукой. Проблемы с нагревом нет, корпус становится заметно теплым только после продолжительной работы на максимальной мощности. Шум при работе умеренный, производитель заявляет 84 ДБ, а после использования могут сказать, что во всех режимах громкость адекватная и не становится проблемой. Отдельно стоит отметить удобство очистки пылесборника и достаточно большой объем, возможность промывки фильтров, а также легкую смену насадок и идеальную фиксацию компонентов. В общем, в плане использования тут все сделано удобно и очень продуманно. Даже сообщения об ошибках отображаются на дисплее (в штатной ситуации там указан режим или оставшаяся автономность), например, пылесос подскажет о необходимости лучше закрепить фильтр или убрать из щетки застрявший предмет.
Для уборки производитель предлагает три режима: высокая мощность (около 8-9 минут работы), автоматический с изменяемой мощностью (от 20 до 40 минут в зависимости от типа покрытия) и эко-режим с запасом автономности более чем на час уборки квартиры. Делать обычную уборку пола в подавляющем большинстве случаев вы будете на «авто», когда Dyson V11 Absolute сам подбирает оптимальную мощность в зависимости от напольных покрытий. Режим турбо пригодится, чтобы очистить очень пыльный ковер или убрать сложное загрязнение на небольшой поверхности. Главное — пользоваться этим режимом отдельно от основной уборки квартиры, иначе заряда батареи может не хватить и придется прерываться на подзарядку. Пользоваться «эко» имеет смысл со сменными насадками, когда нужно снизить мощность для уборки книжных полок, каких-то узких пространств, очистки картин или фоторамок от пыли. В целом, если говорить об автоматическом режиме работы, то одного заряда батареи спокойно хватает на тщательную уборку 2-3 комнатной квартиры или площадь примерно до 80 кв метров. Ну, или больше, если не слишком усердствовать с очисткой пола.
В итоге Dyson V11 Absolute — очень крутой и технологичный домашний гаджет для уборки. У него мощный двигатель с цифровым управлением и скоростью вращения до 125 000 об/мин, а 14 циклонов генерируют силу более 79 000 g, для затягивания даже микроскопические частицы, таких как пыльца. Этот пылесос получил продуманный и эргономичный дизайн, пусть даже кому-то он покажется слишком броским. У него отличный комплект насадок для любых задач, удобная очистка контейнера и легкое мытье фильтров, хорошая автономность даже для больших квартир. По большому счету, единственным стоп-фактором для выбора этой модели может стать только цена. Продукт недешёвый, тут сложно найти какие-то оправдания, однако расходы окупает значительные качественный рост удобства и эффективности уборки. После двух-трех использований уже ни за что не захочется возвращаться к классическим пылесосам, а использованные Dyson технологии снижают привлекательность многих других моделей на рынке. В общем, пылесос мечты — иначе не назовешь.
Купить беспроводной пылесос можно на официальном сайте Dyson
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Ковёр среднего ворса чистит от кошек прекрасно. Конечно, чистка от шерсти не заменит липкий валик для одежды из икеи, но всё равно достойно.
Мощности v8 за глаза хватает на типовую уборку помещения с 2 кошками и 2 взрослыми человеческими особями.
Если технику правильно обслуживать и за ней вообще следить, то прослужит долго и не будет проблем с уборкой.
Был у меня электролюкс мощный с хепой 12 и равномерным распределением выдува(чтобы пыль не убранную не раздувать),с отдельным моторчиком на щётке,чистил ее через уборку.В итоге сгорел моторчик на щётке через 5 или 6 лет.Найти новую,через это время,было уже не возможно.Подобрать аналог или заменить хотя бы на простую щётку тоже не вышло,форма трубы уж слишком «эксклюзивная» у него🤪 да еще и пластиковая(скрипела как телега)В итоге — сам пылесос вечный и валяется теперь на даче из-за не возможности подобрать щётку 🤦🏻♂️
Купил после него миле с хепой13,тоже со щёткой,но уже без моторчика(вращается за счёт всасывания)Но на этот раз взял с обычной,круглой трубой.Так же чищу ее через уборку(чистил бы реже,если бы не жило в доме лохматое чудо о двух ногах,сеющее повсюду свою линяющую шерсть🤪).Доступ к щетине закрыт двумя пластиковыми ввертышами под монетку.Ножнями срезаю собранную мотню и пылесосом снимаю.На чистку уходит 5-7 минут.Никаких проблем с доступом в труднодоступные места,никакой разрядки во время уборки или не достаточной мощности.Робит уже 7 лет,щётка умирать не собирается и ещё столько же проработает.А вы тут за 5-6 лет — отличный срок службы🤪