Обзор Dyson V11 Absolute — может ли пылесос быть мечтой?

К бытовой технике типа пылесосов мы все привыкли относиться исключительно с утилитарной точки зрения. Работает нормально, со своими обязанностями справляется — значит, порядок. Такие устройства как фены, микроволновки или пылесосы могут оставаться бессменными обитателями наших квартир едва ли не десятилетиями. Ну, или пока не сломаются. В противном случае мы очень редко думаем о том, чтобы купить себе нечто более крутое, удобное, функциональное или технологичное. Но техника Dyson никогда не вписывалась в такую скучную концепцию. За счет необычных инженерных решений, работы мощнейшего центра исследований и разработки, а также продуманного и эргономичного дизайна, к их продуктам начинаешь относиться совсем иначе. Это не просто бытовая техника, это действительно крутые гаджеты, о которых сначала ты мечтаешь, а если решишься купить — гордишься их обладанием.

Обзор Dyson V11 Absolute

В последнее время мы слышали довольно много новостей про Dyson: то они занимались разработкой совершенно новых аппаратов искусственной вентиляции легких, то устройствами распродажи в своем магазине, то анонсируют новые модели. А поскольку сама по себе компания очень технологичная и постоянно пытается превосходить саму себя в выпуске техники, то мы подумали, что все-таки стоило бы протестировать какие-то их устройства с рассказать об этом вам, наши читатели. Выбор пал на может и не самую новую, но все-таки интересую и одну из топовых версий беспроводных вертикальных пылесосов — модель Dyson V11 Absolute. Цена вопроса — более сорока тысяч рублей. Дорого ли это за пылесос? Пожалуй, да. Но забегая немного вперед, такая цена все-таки оправдана. И если позволяют финансы, на «дайсоны» все-таки стоит посмотреть внимательнее.
Как всегда все начинается с дизайна, V11 Absolute — типичный представитель модельного ряда Dyson с очень узнаваемой и броской внешностью. Основные детали корпуса и большинство аксессуаров изготовлены из пластика. Непрозрачные матовые элементы конструкции — из ABS или полипропилена, прозрачные и глянцевые — из поликарбоната. Блок мелких циклонов снаружи имеет темно-серое серебристое устойчивое к появлению царапин покрытие, ручка с курком включения также серая, а верхняя часть корпуса с дисплеем и переключением режимов работы — фиолетовая. Основная труба изготовлена из анодированного алюминия, выкрашенного в синий.

Обзор Dyson V11 Absolute

Честно говоря, мне сложно однозначно оценить внешний вид Dyson V11 Absolute и назвать его удачным или неудачным. Сам по себе он очень яркий, заметный и привлекающий к себе внимание, так что эта внешность не терпит полутонов. Скорее всего, вы либо без ума влюбитесь в этот дизайн, напоминающий какие-то гаджеты из фантастических фильмов (а без трубки и с небольшими насадками — похожий на бластер), либо наоборот, подумаете о том, что пылесосу стоило бы иметь более нейтральную и деликатную внешность. В комментариях к этой статье можете рассказать, кажется ли вам экстерьер Dyson V11 Absolute крутым дизайнерским ходом или производителю стоило бы немного упростить дизайн. Лично мне он скорее понравился, чем нет. Но только при одном условии: если заранее в шкафу или гардеробной было предусмотрено место, куда можно закрепить настенный держатель и есть розетки для зарядки. Оставлять на видном месте V11 Absolute я все-таки не хотел бы — слишком уж много внимания он будет на себе перетягивать. Впрочем, слишком много внимания уделено тому, как выглядит этот пылесос. Кажется, пора обсудить более важные для этого продукта вещи.

Обзор Dyson V11 Absolute

Что касается эргономики — даже если я очень захочу, придраться тут решительно не к чему. Ты платишь кучу денег за продукт, потом ждешь, что он будет максимально удобным в любых сценариях, и Dyson оказывается именно таким. Даже если у вас и раньше был какой-то вертикальный пылесос (и наверняка вы к нему привыкли, а может, вы впервые берете в руки продукт этого класса — все зависимости от всего этого, V11 Absolute ложится в руку так, будто у вас всю жизнь был именно этот пылесос. Пальцы ложатся ровно на курок включения, ручка комфортная, вес не очень большой, основаная щетка очень маневренная, дополнительные насадки меняются быстро и удобно, собранный мусор из контейнера сбрасывается нажатием одной кнопки. В общем, когда начинаешь пользоваться Dyson V11 Absolute — то сразу же понимаешь, за что ты заплатил деньги. Причем ты понимаешь это с первых секунд, даже не успев оценить качество уборки (а мы, вроде бы, только ради этого пылесос и покупаем). Впечатление от этого продукта примерно такое же, как и от техники Apple. Тут сразу же чувствуется забота о пользователе, желание производителя сделать свой продукт максимально простым и функциональным и в то же время упаковать все его возможности в крутую и удобную обертку.

Обзор Dyson V11 Absolute

Пылесос довольно увесистый, в сборе получается до 3 килограмм с трубкой и моторизированной щеткой, хотя по факту это не доставляет дискомфорта и с уборкой отлично справятся мужчины, женщины и дети. Разве что для очистки высоко расположенных труднодоступных мест, возможно, придется поддерживать корпус в районе аккумулятора второй рукой. Проблемы с нагревом нет, корпус становится заметно теплым только после продолжительной работы на максимальной мощности. Шум при работе умеренный, производитель заявляет 84 ДБ, а после использования могут сказать, что во всех режимах громкость адекватная и не становится проблемой. Отдельно стоит отметить удобство очистки пылесборника и достаточно большой объем, возможность промывки фильтров, а также легкую смену насадок и идеальную фиксацию компонентов. В общем, в плане использования тут все сделано удобно и очень продуманно. Даже сообщения об ошибках отображаются на дисплее (в штатной ситуации там указан режим или оставшаяся автономность), например, пылесос подскажет о необходимости лучше закрепить фильтр или убрать из щетки застрявший предмет.

Обзор Dyson V11 Absolute

Для уборки производитель предлагает три режима: высокая мощность (около 8-9 минут работы), автоматический с изменяемой мощностью (от 20 до 40 минут в зависимости от типа покрытия) и эко-режим с запасом автономности более чем на час уборки квартиры. Делать обычную уборку пола в подавляющем большинстве случаев вы будете на «авто», когда Dyson V11 Absolute сам подбирает оптимальную мощность в зависимости от напольных покрытий. Режим турбо пригодится, чтобы очистить очень пыльный ковер или убрать сложное загрязнение на небольшой поверхности. Главное — пользоваться этим режимом отдельно от основной уборки квартиры, иначе заряда батареи может не хватить и придется прерываться на подзарядку. Пользоваться «эко» имеет смысл со сменными насадками, когда нужно снизить мощность для уборки книжных полок, каких-то узких пространств, очистки картин или фоторамок от пыли. В целом, если говорить об автоматическом режиме работы, то одного заряда батареи спокойно хватает на тщательную уборку 2-3 комнатной квартиры или площадь примерно до 80 кв метров. Ну, или больше, если не слишком усердствовать с очисткой пола.
В комплект поставки входят моторизированная насадка с высоким крутящим моментом и насадка с мягким валиком (это основная пара для уборки полов), комбинированная и щелевая насадки, мини-электрощетка, щетка с мягкой щетиной, щетка с жесткой щетиной, а также настенная док-станция и клипса для крепления насадок на трубе. Такой набор полностью закрывает все основные потребности пользователей в плане уборки, а за счет самого формата беспроводного вертикального пылесоса еще и расширяет привычные сценарии использования.  Например, мини-электрощетку удобно использовать со снятой трубой (тогда пылесос становится максимально компактным и мобильным) для уборки автомобиля. Щелевая насадка позволит забраться в самые труднодоступные уголки дома, а щетка с мягкой щетиной обеспечивает уборку деликатных поверхностей, поможет очистить другую технику в доме и корпусную мебель (хотя для нее также подойдет комбинированная насадка).

Обзор Dyson V11 Absolute

В итоге Dyson V11 Absolute — очень крутой и технологичный домашний гаджет для уборки. У него мощный двигатель с цифровым управлением и скоростью вращения до 125 000 об/мин, а 14 циклонов генерируют силу более 79 000 g, для затягивания даже микроскопические частицы, таких как пыльца. Этот пылесос получил продуманный и эргономичный дизайн, пусть даже кому-то он покажется слишком броским. У него отличный комплект насадок для любых задач, удобная очистка контейнера и легкое мытье фильтров, хорошая автономность даже для больших квартир. По большому счету, единственным стоп-фактором для выбора этой модели может стать только цена. Продукт недешёвый, тут сложно найти какие-то оправдания, однако расходы окупает значительные качественный рост удобства и эффективности уборки. После двух-трех использований уже ни за что не захочется возвращаться к классическим пылесосам, а использованные Dyson технологии снижают привлекательность многих других моделей на рынке. В общем, пылесос мечты — иначе не назовешь.

Купить беспроводной пылесос можно на официальном сайте Dyson


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