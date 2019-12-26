Обзор Fossil Q Sport 41

Большинство «айтишных» компаний не преуспели в том, чтобы перевести смарт-часы из категории практичных и функциональных гаджетов в имиджевые аксессуары. Если задуматься, сделать свой продукт действительно модным смогли только Apple, но рынку носимой электроники этого явно не достаточно. У многих смартфоны на Android, другие хотят часы исключительно с круглым дисплеем, третьим просто «не зашли» Apple Watch, так тоже бывает. Вполне закономерно, что решить эту проблему смогли часовые бренды. Им оказалось проще упаковать технологичную начинку в проверенный временем или наоборот трендовый дизайн, чем «айтишникам» сделать свои продукты востребованными и желанными у модников. А главное, сделав ставку на дизайн, часовщики смогли выпустить большое количество моделей практически по всем запросам. Например, смарт-часы и гибриды сейчас продаются в категориях «спорт», «дизайн» и «фэшн».
Чтобы не гадать, какие бренды уже наладили выпуск умных часов, а кто пока не может предложить что-то стоящее — советуем за покупками идти к крупным дилерам, у которых в одном месте собран хороший ассортимент актуальных моделей. Например, в крупнейший в России магазин Alltime.ru, экспертная команда которого уже много лет специализируется на подборе как классических, так и умных часов. Перед новым годом я взял в подарок девушке одну из самых ярких версий — Fossil Sport 41 розового цвета в комплекте с силиконовым ремешком.
Несмотря на смелое цветовое решение, они будут уместно смотреться как с офисной классикой, так и с коктейльными платьями. Топ-3 мест, где я бы ждал увидеть собеседницу с такими часами — это офис, деловой обед и театр. А если придумывать менее скучные и очевидные ассоциации, то в список можно добавить клубные вечеринки, парусный спорт, прогулки на яхте, гольф или большой теннис. В общем, вотчина Fossil начинается с офисного смарт-кэжуал, продолжается с коктейльными платьями и спортивными мероприятиями.
По функциональности Fossil ни в чем не проигрывают продуктам от технологических брендов: есть защита от воды, поддерживается бесконтактная оплата, встроенный GPS, 4 ГБ памяти для приложений, данных и музыки. Эти часы можно брать не только для устройств под управлением Android, но также в паре с iPhone. Правда, во втором случае придется ограничиться предустановленными циферблатами (зато они качественные и с крутой детализацией), не будет возможности ставить дополнительные приложения и загружать треки. Но по факту мало кому это нужно, а с основными обязанностями смарт-часов Fossil Q Explorist отлично справляются вне зависимости от платформы смартфона. На них будут транслироваться уведомления о звонках, сообщениях, электронной почте, мессенджерах и других приложениях, есть синхронизация календарей, а еще пользователи смогут задавать вопросы Ассистенту Google и выбирать циферблаты из десятков предустановленных. Все настройки есть в фирменном приложении Wear OS. Кроме того, в нем можно активировать всегда включенный дисплей, управлять опцией включения подсветки при поднятии руки, смотреть информацию о состоянии аккумулятора, а также задавать цели в Google Fit и следить за своим прогрессом.
Что касается производительности и автономности, Fossil построены на базе процессора Qualcomm Snapdragon 2100, 512 МБ оперативной памяти и накопителя емкостью 4 ГБ. Не флагманские по нынешним меркам характеристики, но достаточные для комфортного использования гаджета. Разрешение 1.4-дюймового экрана составляет 454×454 пикселей, что дает высокую плотность пикселей в 327 точек на дюйм. Это отличный показатель для высокой детализации любых доступных циферблатов. За защиту дисплея от царапин и ударов отвечает прочное стекло Gorilla Glass 4. Беспроводные подключения — Bluetooth 4. 1, Wi-Fi, NFC, а также GPS. Время работы без подзарядки составляет полный день, то есть остаться до возвращения домой с выключенными часами шансов мало. Продолжительные тренировки со включенным GPS и спортивными датчиками существенно расходуют заряд аккумулятора, но для таких дней предусмотрена возможность отказаться от всегда включенного дисплея и даже перейти в режим максимального сохранения энергии, когда гаджет работает исключительно как часы.
Fossil Q Explorist лично у меня оставили ощущение очень хорошего, серьезного и качественного продукта. Эти часы красивые, с ярким креативным дизайном, хорошо впишутся в любой гардероб, а также хорошо работают со смартфонами на любых операционных системах. После знакомства с ними мне легко представить, что у настоящей IT-girl должны быть в коллекции не только несколько моделей механических часов, но также разные версии носимой электроники. Присмотреть себе новый модные, спортивные смарт-часы или модель в классическом дизайне уже сейчас можно на Alltime.ru.
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