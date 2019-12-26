Обзор Fossil Q Sport 41





Большинство «айтишных» компаний не преуспели в том, чтобы перевести смарт-часы из категории практичных и функциональных гаджетов в имиджевые аксессуары. Если задуматься, сделать свой продукт действительно модным смогли только Apple, но рынку носимой электроники этого явно не достаточно. У многих смартфоны на Android, другие хотят часы исключительно с круглым дисплеем, третьим просто «не зашли» Apple Watch, так тоже бывает. Вполне закономерно, что решить эту проблему смогли часовые бренды. Им оказалось проще упаковать технологичную начинку в проверенный временем или наоборот трендовый дизайн, чем «айтишникам» сделать свои продукты востребованными и желанными у модников. А главное, сделав ставку на дизайн, часовщики смогли выпустить большое количество моделей практически по всем запросам. Например, смарт-часы и гибриды сейчас продаются в категориях «спорт», «дизайн» и «фэшн».



Чтобы не гадать, какие бренды уже наладили выпуск умных часов, а кто пока не может предложить что-то стоящее — советуем за покупками идти к крупным дилерам, у которых в одном месте собран хороший ассортимент актуальных моделей. Например, в крупнейший в России магазин Alltime.ru, экспертная команда которого уже много лет специализируется на подборе как классических, так и умных часов. Перед новым годом я взял в подарок девушке одну из самых ярких версий — Fossil Sport 41 розового цвета в комплекте с силиконовым ремешком.







Несмотря на смелое цветовое решение, они будут уместно смотреться как с офисной классикой, так и с коктейльными платьями. Топ-3 мест, где я бы ждал увидеть собеседницу с такими часами — это офис, деловой обед и театр. А если придумывать менее скучные и очевидные ассоциации, то в список можно добавить клубные вечеринки, парусный спорт, прогулки на яхте, гольф или большой теннис. В общем, вотчина Fossil начинается с офисного смарт-кэжуал, продолжается с коктейльными платьями и спортивными мероприятиями.



Размер корпуса Fossil— универсален. Эти часы не смотрятся несерьезной технологичной игрушкой, они выглядят как прикладной полезный гаджет. На лицевой стороне крупный дисплей диаметром 1.4 дюйма. Справа расположены три клавиши: верхняя и нижняя — обычные кнопки, функциональность которых можно выбирать в настройках, средняя служит для запуска меню и выхода на основной экран циферблата, а также для прокрутки списков. Левая сторона корпуса часов не получила функциональных элементов, а на обороте находятся спортивные датчики и магнитные контакты для «шайбы» зарядного устройства. Единственный минус — внутренняя сторона часов сделана из черного матового пластика, хотя металл смотрелся бы лучше. С другой стороны, знать об этом будет только владелец часов. К тому же, с металлом на обороте часы уже рисковали бы превысить границу комфортного веса.





По функциональности Fossil ни в чем не проигрывают продуктам от технологических брендов: есть защита от воды, поддерживается бесконтактная оплата, встроенный GPS, 4 ГБ памяти для приложений, данных и музыки. Эти часы можно брать не только для устройств под управлением Android, но также в паре с iPhone. Правда, во втором случае придется ограничиться предустановленными циферблатами (зато они качественные и с крутой детализацией), не будет возможности ставить дополнительные приложения и загружать треки. Но по факту мало кому это нужно, а с основными обязанностями смарт-часов Fossil Q Explorist отлично справляются вне зависимости от платформы смартфона. На них будут транслироваться уведомления о звонках, сообщениях, электронной почте, мессенджерах и других приложениях, есть синхронизация календарей, а еще пользователи смогут задавать вопросы Ассистенту Google и выбирать циферблаты из десятков предустановленных. Все настройки есть в фирменном приложении Wear OS. Кроме того, в нем можно активировать всегда включенный дисплей, управлять опцией включения подсветки при поднятии руки, смотреть информацию о состоянии аккумулятора, а также задавать цели в Google Fit и следить за своим прогрессом.





Что касается производительности и автономности, Fossil построены на базе процессора Qualcomm Snapdragon 2100, 512 МБ оперативной памяти и накопителя емкостью 4 ГБ. Не флагманские по нынешним меркам характеристики, но достаточные для комфортного использования гаджета. Разрешение 1.4-дюймового экрана составляет 454×454 пикселей, что дает высокую плотность пикселей в 327 точек на дюйм. Это отличный показатель для высокой детализации любых доступных циферблатов. За защиту дисплея от царапин и ударов отвечает прочное стекло Gorilla Glass 4. Беспроводные подключения — Bluetooth 4. 1, Wi-Fi, NFC, а также GPS. Время работы без подзарядки составляет полный день, то есть остаться до возвращения домой с выключенными часами шансов мало. Продолжительные тренировки со включенным GPS и спортивными датчиками существенно расходуют заряд аккумулятора, но для таких дней предусмотрена возможность отказаться от всегда включенного дисплея и даже перейти в режим максимального сохранения энергии, когда гаджет работает исключительно как часы.





Fossil Q Explorist лично у меня оставили ощущение очень хорошего, серьезного и качественного продукта. Эти часы красивые, с ярким креативным дизайном, хорошо впишутся в любой гардероб, а также хорошо работают со смартфонами на любых операционных системах. После знакомства с ними мне легко представить, что у настоящей IT-girl должны быть в коллекции не только несколько моделей механических часов, но также разные версии носимой электроники. Присмотреть себе новый модные, спортивные смарт-часы или модель в классическом дизайне уже сейчас можно на Alltime.ru.





