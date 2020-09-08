



Год назад мы выпустили большой гайд по гаджетам для домашних животных и рассказывали, как накормить, поиграть или погулять с питомцем, когда хозяина нет рядом. Среди прочего там был раздел, посвященный собачьей безопасности, а именно, трекерам для отслеживания местоположения. Теперь мы решили поговорить об этом подробнее: попробовали в деле GPS трекер для собак Jet Pet Doggy и готовы поделиться впечатлениями от его использования. По большому счету, трекер нужен практически каждой собаке. Исключение составят разве что чихуа-хуа, йоркширские терьеры и подобные, поскольку для них даже самый миниатюрный гаджет окажется слишком крупным и тяжелым. А еще излишне упитанные мопсы, которые даже если будут сильно стараться — не убегут. В остальных случаях трекер станет маст-хэв аксессуаром для собаки.





А что если пес всегда гуляет на поводке или не бегает без присмотра по дачному участку? Скорее всего, даже в этом случае подумать о безопасности стоит. Например, распространена проблема, когда поводок-рулетку можно случайно выронить, тогда пластиковая часть начнет сматываться и с грохотом скакать по асфальту за собакой. Как далеко и быстро побежит при этом пес от неопознанной угрозы — можно только гадать. А еще в стрессовых ситуациях даже хорошо выдрессированная собака все равно сохраняет непредсказуемость и может не среагировать на команды. В общем, мы считаем, что лучше перестраховаться. Особенно, если брать питомца на дачу, путешествовать, или время от времени на прогулках отпускать его с поводка.









Jet Pet Doggy — небольшой аксессуар, который крепится на ошейник и позволяет следить за передвижениями собаки через приложение для смартфонов. Кроме того, есть возможность звонить на трекер, чтобы отдать команду на встроенный динамик или послушать, что окружает питомца. В комплект поставки входит сам трекер, два крепления для ошейников разной ширины, магнитная зарядка и инструкция. Кроме того, пользователю будет нужно купить SIM-карту формата Micro-SIM. Согласны, такой уже не очень не встречается в актуальных гаджетах, так что придется сходить в салон связи или найти переходник. Обычные тарифы советуем не брать, это расточительство для нетребовательного к услугам мобильной связи трекера (он работает в 2G сетях). Отлично подойдет что-нибудь типа мегафоновского тарифа для умного дома с платой всего 25 рублей в неделю для московского региона. Кстати, возможность самому поставить SIM-карту и тариф — важное преимущество Jet Pet Doggy. На рынке есть трекеры со встроенными симками, но цены на связь там чаще всего кусаются и за год обслуживание устройства может получиться неприлично дорогим.

В плане дизайна я бы назвал Jet Pet Doggy практичным и утилитарным устройством. Используется сочетание черного и темно-зеленого пластика, а в целом гаджет по форме напоминает рыцарский щит. Сборка качественная, материалы на ощупь кажутся надежными и долговечными. Переживать за сохранность трекера не придется даже владельцам самых активных и игривых собак. Крепление также сделано как положено: оно очень прочно фиксируется в предусмотренных для этого пазах на корпусе и точно не слетит. Кроме того, есть защита от воды и пыли по стандарту IP67, так что не возникнет проблем в дождь и снег, либо если питомец решит поплавать в водоеме. Хозяин, в свою очередь, всегда сможет сполоснуть трекер после прогулки. Если же говорить о дизайне субъективно, трекер будет хорошо смотреться не с каждым комплектом поводка и ошейника, например, в паре с эстетским Paul Smith или белорусским Haunting Pony. Впрочем, безопасность превыше всего, а за счет компактного размера трекер не сильно бросается в глаза и к его присутствую довольно быстро привыкаешь. Что же касается серьезных псов и соответствующей им амуниции, с ними Jet Pet Doggy сочетается по стилистике идеально.





Настройка и начало использования затруднений не вызывают. Достаточно вставить в трекер сим-карту, скачать приложение My JetPet для Android или iOS и следовать подсказкам. Даже добавление нового устройства сделано очень удобно: достаточно отсканировать QR-код, чтобы не вводить его данные вручную. Отдельно стоит отметить русский язык в приложении и инструкции. Можно подумать, это само собой разумеющееся, но по факту не все продукты на рынке могут этим похвастаться. Да и вообще, на текущий момент на рынке почти нет трекеров для собак, хотя эти устройства очень полезны. Базовая функциональность приложения — просмотр местоположения питомца на карте, а также функция звонка для контроля окружающей обстановки или голосовых команд. В настройках можно выбирать безопасные зоны для получения уведомлений о выходе собаки из разрешенного радиуса, смотреть историю перемещений за последние 24 часа, следить за уровнем заряда аккумулятора, удаленно отключать трекер, когда он не нужен, а также подавать сигнал для поиске устройства, если не можете его найти.





В приложении My JetPet также есть возможность выбирать временные интервалы, когда Jet Pet Doggy передает местоположение собаки: от ежеминутного до одного раза в час. Чем больше периодичность, тем меньше время автономной работы, так что имеет смысл менять параметры в зависимости от потребностей. Например, в ситуациях повышенного риска стоит поставить минимальный интервал, а в обычное время — 30 или 60 минут. В среднем производитель говорит примерно о трех днях автономной работы, что я бы назвал хорошим показателем для такого компактного и легкого устройства. А еще приложение позволяет выбирать наиболее удобную карту: Яндекс, Google или, например, фирменные карты Huawei в последних моделях смартфонов без GMS. А за счет интегрированного LBS-сервиса Яндекс Локатор обеспечивается более точное местоположение питомца на карте, правда, в закрытых помещениях погрешность все-таки возрастает, так что трекер ориентирован на использование именно на улице.

В итоге лично мои ожидания от трекера для собак Jet Pet Doggy полностью оправдывает. Неброский дизайн не привлекает к себе лишнее внимание, два размера крепления надежно фиксируют гаджет на поводке или шлейке, компактные размеры и небольшой вес подходят для небольших и средних пород собак (например, моего французского бульдога Оливера). Пользоваться приложением удобно и в нем есть все необходимые настройки, время автономной работы достаточное для разных сценариев применения трекера, а возможность поставить свою сим-карту позволяет не переплачивать за использование. Я остался очень доволен этим аксессуаром, поскольку появляется возможность чаще отпускать питомца с поводка и не переживать за то, что он слишком увлечется чем-нибудь и не услышит мои команды.





