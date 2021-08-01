В июне этого года Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS. Она призвана эвакуировать компанию с Android, где она уже лишилась сервисов Google, и количество ограничений со временем могло только увеличиваться. Например, была вероятность, что операционная система на этих устройствах перестанет получать обновления.
Кроме того, компания открыто заявила, что с новой операционкой она навяжет конкуренцию Android. И амбиции вполне оправданы — как минимум, Huawei отнимет значительный пласт аудитории у Google. Только в Китае по итогам 2020 года она стала лидером по продажам смартфонов. — доля компании на рынке составила 41%.
К нам на тест попал планшет Huawei MatePad Pro 12,6. Обзор устройства мы уже опубликовали, теперь рассказываем об операционке.
ДизайнПервое впечатление об операционной системе — а что вообще нового, какие изменения? Huawei перешла с EMUI на базе Android на HarmonyOS, но иконки и дизайн-код интерфейса те же. Сначала я разочаровался — как обзорщик я ждал новых дизайнерских решений, функций, приложений, чтобы было что протестировать и о чем рассказать, а по факту я вижу точь в точь ту же EMUI.
Эта эмоция быстро сменилась на восторг — я перестал смотреть на устройство как человек, за год распаковывающий десятки устройств, и взглянул как обычный пользователь, меняющий девайс раз в два-три года. С этой точки зрения минимум визуальных изменений — это плюс, а не минус. Переход с одной операционной системы на другую будет легким, переучиваться управлению устройством не придется. Создается чувство, будто компания допилила последнюю версию EMUI, не обновив софт радикально, хотя по факту она поменяла платформу.
Впрочем, точечные нововведения достойны внимания — они сделали операционную систему многократно удобнее, хотя на первый взгляд не бросаются в глаза. Дизайн программного обеспечения разработан так, чтобы максимально упростить пользование планшетом и доставить юзеру как можно больше удовольствия.
Теперь в нижней части экрана располагаются не только важные приложения, справа от них размещены недавно использованные, туда помещаются две иконки. Удобно, если случайно закрыл программу или нужно оперативно вернуться к решаемым задачам. Иконки не нужно искать по всему рабочему столу, они оказываются перед глазами. Центр уведомлений и контрольная панель теперь разделены: свайп в левой части экрана вытягивает первое, в правой — второе.
Свайп в левой стороне экрана — центр уведомлений, свайп в правой стороне экрана — контрольная панель
Интересная функция «Галерея устройств». С ней все фото и видео синхронизируются между устройствами, не загружаясь при этом в облачное хранилище. Сделали фото на планшет — оно тут же появилось на смартфоне и умном экране. В общем, HarmonyOS сочетает в себе преемственность дизайнерских решений Huawei и точечные нововведения, что в сочетании делает операционную систему привычной для фанатов бренда и давних юзеров Android, а одновременно она улучшает пользовательских опыт.
HarmonyOS совместима с приложениями для Android — на нее можно установить APK-файл для операционной системы Google. Только ограничение: Google-сервисы работают неполноценно. Например, многие игры используют для сохранения прогресса именно Play Игры — в устройстве от Huawei они не помогут.
Приложения, магазин, APK
Главная страница
В интерфейсе AppGallery доступны приложения из 18 категорий. AppGallery работает уже более чем в 170 странах, а ее аудитория составляет 530 млн активных пользователей ежемесячно. К платформе присоединились 2,3 млн разработчиков, а общее количество загрузок приложений достигло 384,4 млрд раз в 2020 году.
Категории приложений
Минус AppGallery относительно Google Play — ограниченный ассортимент софта. Из популярных приложений мы не нашли PUBG Mobile, WhatsApp и Instagram. К счастью, ничто не мешает установить APK-файл на планшет.
Кстати! По умолчанию, загрузка данных со сторонних источников в HarmonyOS разрешена, на Android чтобы скачать APK-файл, нужно разрешить это действие в настройках. Видимо, Huawei понимает, что пока без APK на ее операционке никак, Android по умолчанию запрещает скачивание файлов со сторонних источников из соображений безопасности.
Установили YouTube. Не открылся
Установить YouTube у нас не получилось. Мы скачали APK-файл приложения, при открытии оно уведомила нас, что операционная система не поддерживает сервисы Google, и работать оно здесь не сможет. Возможно, найдутся энтузиасты, способные запустить приложение, у нас не вышло.
Экосистема
С HarmonyOS работать на нескольких устройствах одновременно так же просто, как на одном. Панель управления переработана. Теперь она поддерживает подключения с помощью функции перетаскивания и интеграции, что позволяет пользователям свободно подключать нужные устройства в зависимости от конкретных сценариев.
Новый центр управления HarmonyOS позволяет использовать приложения на разных устройствах без установки на каждое из них. Так, все возможности будут доступны вам в любое время и в любом месте. Просматривать задачи можно на всех продуктах системы «Суперустройство», входящих в нее.
Смартфоны, часы и планшеты на Harmony взаимодействуют с ноутбуками Huawei на Windows. В операционную систему от Microsoft интегрирован плагин HarmonyOS.
Вот сценарии применения возможности:
- Чтобы посмотреть фильм, необходимо открыть панель управления и перетащить значок умного экрана на значок телефона, и фильм появится на большом экране;
- Допустим, вы разговариваете по видеосвязи. Чтобы перенести собеседника с экрана телефона на телевизор, достаточно выбрать ТВ в панели управления. Приложение моментально откроется на другом устройстве;
- Усовершенствован Huawei Share. Разработчики осмыслили возможность вывода экрана смартфона на дисплей компьютера. Выберите на смартфоне нужный файл и перенесите его в интерфейс компьютера, и система перебросит его на другое устройство.
Итог
HarmonyOS — пока это запасной аэродром Huawei для экстренной посадки после блокировки сервисов Google и потенциальной возможности лишения обновлений. С ней устройства стали более стабильными, шансов снова лишиться приложений и возможностей больше нет.
Тем не менее, разработчиков можно похвалить даже за минорное обновление с точки зрения дизайна и пользовательского опыта. Они плавно начали переводить пользователей с одной операционной системы на другую — на новой платформе минимум новых функций, чтобы освоиться было проще. Кроме того, они выбрали путь, где лояльность пользователей гарантирована — не стали экспериментировать с дизайном, а просто скрестили Android и iOS, заимствовав их лучшие возможности.
Впрочем, у операционной системы есть перспективы. Экосистема и интеграция между устройствами — одна из лучших на рынке. Перемещение файлов быстрое, впечатляет возможность начать звонок на одном устройстве, а продолжить на другом. Если Huawei продолжит совершенствовать операционную систему в этом направлении, она станет достойным конкурентом Android и iOS.
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Т.е. только при условии что оба устройства находятся в сети одновременно ? Такое себе решение.