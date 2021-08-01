



Свайп в левой стороне экрана — центр уведомлений, свайп в правой стороне экрана — контрольная панель



Интересная функция «Галерея устройств». С ней все фото и видео синхронизируются между устройствами, не загружаясь при этом в облачное хранилище. Сделали фото на планшет — оно тут же появилось на смартфоне и умном экране. В общем, HarmonyOS сочетает в себе преемственность дизайнерских решений Huawei и точечные нововведения, что в сочетании делает операционную систему привычной для фанатов бренда и давних юзеров Android, а одновременно она улучшает пользовательских опыт.

HarmonyOS совместима с приложениями для Android — на нее можно установить APK-файл для операционной системы Google. Только ограничение: Google-сервисы работают неполноценно. Например, многие игры используют для сохранения прогресса именно Play Игры — в устройстве от Huawei они не помогут.



Приложения, магазин, APK

Экосистема

Чтобы посмотреть фильм, необходимо открыть панель управления и перетащить значок умного экрана на значок телефона, и фильм появится на большом экране;

Допустим, вы разговариваете по видеосвязи. Чтобы перенести собеседника с экрана телефона на телевизор, достаточно выбрать ТВ в панели управления. Приложение моментально откроется на другом устройстве;

Усовершенствован Huawei Share. Разработчики осмыслили возможность вывода экрана смартфона на дисплей компьютера. Выберите на смартфоне нужный файл и перенесите его в интерфейс компьютера, и система перебросит его на другое устройство.

Итог

В интерфейсе AppGallery доступны приложения из 18 категорий. AppGallery работает уже более чем в 170 странах, а ее аудитория составляет 530 млн активных пользователей ежемесячно. К платформе присоединились 2,3 млн разработчиков, а общее количество загрузок приложений достигло 384,4 млрд раз в 2020 году.Минус AppGallery относительно Google Play — ограниченный ассортимент софта. Из популярных приложений мы не нашли PUBG Mobile, WhatsApp и Instagram. К счастью, ничто не мешает установить APK-файл на планшет.Кстати! По умолчанию, загрузка данных со сторонних источников в HarmonyOS разрешена, на Android чтобы скачать APK-файл, нужно разрешить это действие в настройках. Видимо, Huawei понимает, что пока без APK на ее операционке никак, Android по умолчанию запрещает скачивание файлов со сторонних источников из соображений безопасности.Установить YouTube у нас не получилось. Мы скачали APK-файл приложения, при открытии оно уведомила нас, что операционная система не поддерживает сервисы Google, и работать оно здесь не сможет. Возможно, найдутся энтузиасты, способные запустить приложение, у нас не вышло.С HarmonyOS работать на нескольких устройствах одновременно так же просто, как на одном. Панель управления переработана. Теперь она поддерживает подключения с помощью функции перетаскивания и интеграции, что позволяет пользователям свободно подключать нужные устройства в зависимости от конкретных сценариев.Новый центр управления HarmonyOS позволяет использовать приложения на разных устройствах без установки на каждое из них. Так, все возможности будут доступны вам в любое время и в любом месте. Просматривать задачи можно на всех продуктах системы «Суперустройство», входящих в нее.Смартфоны, часы и планшеты на Harmony взаимодействуют с ноутбуками Huawei на Windows. В операционную систему от Microsoft интегрирован плагин HarmonyOS.Вот сценарии применения возможности:Усовершенствован умный дом. Теперь его устройства можно подключать к телефону одним касанием: коснитесь телефоном к духовке Midea, поддерживающей HarmonyOS Connect и выберите рецепт. Два действия с помощью смартфона, и она начинает готовить. Холодильники Haier автоматически подстроят температуру под тип хранимых продуктов, просто укажите его с помощью смартфона в приложении.HarmonyOS — пока это запасной аэродром Huawei для экстренной посадки после блокировки сервисов Google и потенциальной возможности лишения обновлений. С ней устройства стали более стабильными, шансов снова лишиться приложений и возможностей больше нет.Тем не менее, разработчиков можно похвалить даже за минорное обновление с точки зрения дизайна и пользовательского опыта. Они плавно начали переводить пользователей с одной операционной системы на другую — на новой платформе минимум новых функций, чтобы освоиться было проще. Кроме того, они выбрали путь, где лояльность пользователей гарантирована — не стали экспериментировать с дизайном, а просто скрестили Android и iOS, заимствовав их лучшие возможности.Впрочем, у операционной системы есть перспективы. Экосистема и интеграция между устройствами — одна из лучших на рынке. Перемещение файлов быстрое, впечатляет возможность начать звонок на одном устройстве, а продолжить на другом. Если Huawei продолжит совершенствовать операционную систему в этом направлении, она станет достойным конкурентом Android и iOS.