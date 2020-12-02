Не всякая портативная колонка в деле оказывается действительно портативной. А эту прицепил к рюкзаку — и пошел под музычку.
Акустические системы со встроенным аккумулятором и возможностью работы вдали от розетки мы все привыкли называть портативными. Но в большинстве случаев под их мобильностью понимается скорее возможность перемещения с место на место, чем прослушивание в дороге. Впрочем, для тех, кто хочет быть с музыкой во время прогулок, походов, катания на сноуборде, велосипеде, лошади и при любых других активностях решение все-таки есть. Стоит присмотреться к ультрапортативным моделям, которые можно прицепить к рюкзаку или сумке и не потерять в комфорте благодаря их малым размерам и небольшому весу.
Одна из таких колонок — HIPER Protey Mini. И сейчас самое время обратить на нее внимание, поскольку уже скоро мы все начнем выбирать новогодние подарки или покупать гаджеты сами себе, готовясь к всевозможным праздничным активностям. Что интересного именно в этой колонке? Рассказываю: она действительно очень легкая и компактная, легко крепится с помощью ремешка, бодро звучит и прикольно выглядит за счет яркого корпуса с подсветкой. Выбирать можно из трех расцветок: фирменный пурпурный с розовым, насыщенный синий с желтым и голубой с бирюзовым.
За звук отвечает один динамик диаметром 45 мм с мощностью 5 Вт и диапазоном частот 130 Гц - 18 кГц. Подключается HIPER Protey Mini к источнику по Bluetooth (версия 4.2), а если нужно — еще можно проводом с разъемом 3.5 мм. Для зарядки используется кабель microUSB, что можно назвать недостатком, однако наверняка еще не все ваши гаджеты перешли на симметричный Type-C, так что Protey Mini вряд ли потребует выделить себе отдельный провод. В целом по качеству звука тут порядок, по крайней мере, если делать скидку на очень компактные размеры. Запас громкости приличный, колонку хорошо слышно даже когда она висит за спиной на рюкзаке, либо прицеплена на площадке для воркаута. И при этом далеко не всегда нужно выкручивать звук на максимум.
Отдельно стоит сказать о защите HIPER Protey Mini от внешних воздействий. Корпус колонки сделан из практичного пластика, качество сборки и использованных материалов достаточно убедительное, чтобы не переживать за сохранность продукта при ударах. Для крепления используется плетеный нейлоновый ремешок с хорошей фиксацией — случайно не расстегнется, да и загрязнений не боится. Защита от воды и пыли реализована по стандарту IP67, так что с этой акустикой запросто можно проводить время у водоема или бассейна, кататься на велике под дождем или штурмовать склоны на лыжах. В общем, колонка отлично подходит для самого активного времяпрепровождения. А отдельный бонус — яркая RGB подсветка, которая не только выполняет декоративную функцию, но также играет и практическую роль, делая владельца более заметным в темное время суток.HIPER Protey Mini оснащена аккумулятором емкостью 600 мАч, время автономной работы составляет около 3 часов при 60% громкости. От нуля до ста акустика заряжается примерно за 2 часа. В теории производитель мог бы использовать более емкий аккумулятор, однако нельзя забывать о наличии прямой зависимости времени автономной работы с весом и габаритами продукта. Например, при возможности пятичасового прослушивания музыки мы рисковали бы получить неудобный при переноске гаджет — он перетягивал бы одну сторону сумки или рюкзака и наносил ощутимые удары при раскачивании. При этом три часа автономной работы — вполне адекватный показатель для использования колонки где-то в дороге и во время разнообразных активностей. А во время передышки всегда можно подключить внешний аккумулятор и добавить колонке энергии.
В итоге HIPER Protey Mini — компактная, яркая и хорошо защищенная колонка для тех, кто хочет слушать музыку в дороге и во время различных активностей. Она удобно цепляется к рюкзакам и сумкам, может быть закреплена на руле или раме велосипеда, либо просто подвешена где-то неподалеку от слушателей. Колонка не боится воды и пыли, имеет отличную сборку и практичные материалы, бодро звучит и работает около трех часов на одном заряде. Ко всему прочему, цена не кусается, так что стоит обратить на нее внимание, если вы в поисках полезных и классных подарков к приближающимся праздникам.
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Акустические системы со встроенным аккумулятором и возможностью работы вдали от розетки мы все привыкли называть портативными. Но в большинстве случаев под их мобильностью понимается скорее возможность перемещения с место на место, чем прослушивание в дороге. Впрочем, для тех, кто хочет быть с музыкой во время прогулок, походов, катания на сноуборде, велосипеде, лошади и при любых других активностях решение все-таки есть. Стоит присмотреться к ультрапортативным моделям, которые можно прицепить к рюкзаку или сумке и не потерять в комфорте благодаря их малым размерам и небольшому весу.
Одна из таких колонок — HIPER Protey Mini. И сейчас самое время обратить на нее внимание, поскольку уже скоро мы все начнем выбирать новогодние подарки или покупать гаджеты сами себе, готовясь к всевозможным праздничным активностям. Что интересного именно в этой колонке? Рассказываю: она действительно очень легкая и компактная, легко крепится с помощью ремешка, бодро звучит и прикольно выглядит за счет яркого корпуса с подсветкой. Выбирать можно из трех расцветок: фирменный пурпурный с розовым, насыщенный синий с желтым и голубой с бирюзовым.
За звук отвечает один динамик диаметром 45 мм с мощностью 5 Вт и диапазоном частот 130 Гц - 18 кГц. Подключается HIPER Protey Mini к источнику по Bluetooth (версия 4.2), а если нужно — еще можно проводом с разъемом 3.5 мм. Для зарядки используется кабель microUSB, что можно назвать недостатком, однако наверняка еще не все ваши гаджеты перешли на симметричный Type-C, так что Protey Mini вряд ли потребует выделить себе отдельный провод. В целом по качеству звука тут порядок, по крайней мере, если делать скидку на очень компактные размеры. Запас громкости приличный, колонку хорошо слышно даже когда она висит за спиной на рюкзаке, либо прицеплена на площадке для воркаута. И при этом далеко не всегда нужно выкручивать звук на максимум.
Отдельно стоит сказать о защите HIPER Protey Mini от внешних воздействий. Корпус колонки сделан из практичного пластика, качество сборки и использованных материалов достаточно убедительное, чтобы не переживать за сохранность продукта при ударах. Для крепления используется плетеный нейлоновый ремешок с хорошей фиксацией — случайно не расстегнется, да и загрязнений не боится. Защита от воды и пыли реализована по стандарту IP67, так что с этой акустикой запросто можно проводить время у водоема или бассейна, кататься на велике под дождем или штурмовать склоны на лыжах. В общем, колонка отлично подходит для самого активного времяпрепровождения. А отдельный бонус — яркая RGB подсветка, которая не только выполняет декоративную функцию, но также играет и практическую роль, делая владельца более заметным в темное время суток.
В итоге HIPER Protey Mini — компактная, яркая и хорошо защищенная колонка для тех, кто хочет слушать музыку в дороге и во время различных активностей. Она удобно цепляется к рюкзакам и сумкам, может быть закреплена на руле или раме велосипеда, либо просто подвешена где-то неподалеку от слушателей. Колонка не боится воды и пыли, имеет отличную сборку и практичные материалы, бодро звучит и работает около трех часов на одном заряде. Ко всему прочему, цена не кусается, так что стоит обратить на нее внимание, если вы в поисках полезных и классных подарков к приближающимся праздникам.
ПОСМОТРЕТЬ ЦЕНУ И КУПИТЬ
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
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Цена не большая — не жалко!