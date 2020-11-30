Обзор Hiper TWS CROSS Sports Line

Недорогие и очень удобные спортивные true wireless наушники c кастомизацией. А бонусом — возможность оценить обновлённый бренд Hiper.
В редакции Айгайдс с продуктами Hiper мы знакомы давно, еще в 2015 рассказывали про наушники и аккумуляторы и разыгрывали их среди читателей. Ассортимент бренда тогда был еще не очень большим и эта пара категорий — практически всё, что Hiper мог предложить покупателям. С течением времени их каталог постепенно расширялся, в частности, в продажу выходили гироскутеры, с которых началось развитие категории электротранспорта. А еще компания несколько раз удачно запускала гаджеты, становившимися хитами, например, внешние аккумуляторы в виде мордочек анимешных котиков.
На текущий момент в ассортименте Hiper счет техники уже перевалил за сотню продуктов и включает в себя также устройства умного дома, компьютерную периферию, решения для геймеров и многое другое. Ко всему прочему, свежая модель наушников Hiper TWS CROSS Sports Line раскрыла еще и ребрендинг компании. Фирменный фиолетовый цвет уступил место лаконичному минимализму, обновлён лого, изменился подход к дизайну упаковки. Нам такой шаг понравился, но не буду останавливаться на этом — пора перенести фокус с компании в целом на продукт в частности.
Hiper TWS CROSS Sports Line — наушники с реверансом в сторону спорта, однако не стоит их сбрасывать со счетов, если вы не фанат активного образа жизни. Переплаты за «лишние» функции тут нет. Модель получилась сбалансированной, а ее «спортивные» особенности все равно полезны при повседневном использовании. В частности, это защита от воды и пыли по стандарту IPX7, то есть наушники не боятся пота во время активных тренировок, а еще выдержат прогулку под дождем или мокрым снегом. Также у них есть дополнительная силиконовая «распорка» для более уверенной посадки без риска выпадения из уха. Опять же, маст хэв на тренировках, но не будет лишним и в отсутствии спорта, поскольку уверенная посадка всегда улучшает пользовательский опыт TWS наушников.
Эргономика Hiper TWS CROSS Sports Line мне понравилась. У наушников компактный кейс для переноски, по форме и механизму раскрытия напоминающий сундучок. Он уверенно стоит на поверхностях, а тонкая крышка откидывается вверх и держится на достаточно сильном магните. Случайного раскрытия опасаться не стоит, даже если кейс будет болтаться в полупустом рюкзаке или сумке. Сами наушники тоже уверенно держатся внутри, но в то же время легко достаются. В плане эргономики тут полный порядок, начиная от того как носить и доставать и заканчивая посадкой в ухе. Как ни крути, внутриканальная конструкция со сменными резинками в сочетании с миниатюрными распорками — очень выигрышная комбинация по комфорту использования.
А еще в Hiper TWS CROSS Sports Line у резинок есть небольшой бонус: можно выбирать цвет насадок и распорки. Причем не в момент покупки, а по своему усмотрению. В комплекте лежат резинки красного, желтого и серо-голубого цвета, так что их можно время от времени менять для смены образа. Даже немного странно, что такое решение редко встречается и не стало повсеместным на рынке наушников. В плане стоимости подобное расширение комплекта почти не играет роли, а вот положительных эмоций у покупателя вызывает много. Именно в плане комфорта посадки, используемое в Hiper TWS CROSS Sports Line решение я бы назвал одним из самых удобных и надежных на рынке.
В наушниках используется надежный и мощный чипсет Airoha 1536U. Подключение осуществляется по Bluetooth 5.0, то есть используется свежайший и наиболее энергоэффективный стандарт. Поддерживаемые кодеки: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SBS, AAC. Для зарядки предусмотрен удобный симметричный разъем USB Type-C. Из интересного также отмечу голосовые подсказки на русском языке при подключении, а также световую индикацию, по периметру внешней плоскости каждого наушника. Последнее, впрочем, я не совсем понимаю. На мой взгляд, такого рода индикация в наушниках —это лишнее. Однако вкусы у всех разные и кому-то наоборот может быть удобно.
Емкость аккумулятора наушников составляет 70 мАч (то есть по 35 мАч у каждого), а у кейса этот показатель 500 мАч. Наушники без подзарядки работают 4 часа, с энергией кейса это время увеличивается на 8 часов. А полное время зарядки составляет всего 90 минут. Что же касается управления, тут оно сенсорное, поддерживаются жесты по наружней поверхности наушника. Работает нормально и вполне соответствует ожиданиям.
В заключение осталось сказать про качество звука. Для недорогой модели оно отличное и, скорее всего, превзойдет ожидания покупателя. Наушники имеют хорошую пассивную шумоизоляцию за счет внутриканальной конструкции, обладают неплохим запасом громкости, достаточно ощутимым, но в то же время не чрезмерно подчеркнутым басом. Это хороший вариант для повседневного использования и прослушивания музыки из стриминговых сервисов. А в итоге мы имеем удобные и качественные наушники, которые приятно ощущаются в плане материалов, качества сборки, магнитов, имеют хорошую технологическую оснащенность, хорошо звучат и бонусом предлагают редкую в этом сегмента кастомизацию цветными резинками. Если вы находитесь в поисках недорогих TWS наушников и в особенности ищите модель с уверенной посадкой для активного досуга — обязательно посмотрите на Hiper TWS CROSS Sports Line.
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В редакции Айгайдс с продуктами Hiper мы знакомы давно, еще в 2015 рассказывали про наушники и аккумуляторы и разыгрывали их среди читателей. Ассортимент бренда тогда был еще не очень большим и эта пара категорий — практически всё, что Hiper мог предложить покупателям. С течением времени их каталог постепенно расширялся, в частности, в продажу выходили гироскутеры, с которых началось развитие категории электротранспорта. А еще компания несколько раз удачно запускала гаджеты, становившимися хитами, например, внешние аккумуляторы в виде мордочек анимешных котиков.
На текущий момент в ассортименте Hiper счет техники уже перевалил за сотню продуктов и включает в себя также устройства умного дома, компьютерную периферию, решения для геймеров и многое другое. Ко всему прочему, свежая модель наушников Hiper TWS CROSS Sports Line раскрыла еще и ребрендинг компании. Фирменный фиолетовый цвет уступил место лаконичному минимализму, обновлён лого, изменился подход к дизайну упаковки. Нам такой шаг понравился, но не буду останавливаться на этом — пора перенести фокус с компании в целом на продукт в частности.
Hiper TWS CROSS Sports Line — наушники с реверансом в сторону спорта, однако не стоит их сбрасывать со счетов, если вы не фанат активного образа жизни. Переплаты за «лишние» функции тут нет. Модель получилась сбалансированной, а ее «спортивные» особенности все равно полезны при повседневном использовании. В частности, это защита от воды и пыли по стандарту IPX7, то есть наушники не боятся пота во время активных тренировок, а еще выдержат прогулку под дождем или мокрым снегом. Также у них есть дополнительная силиконовая «распорка» для более уверенной посадки без риска выпадения из уха. Опять же, маст хэв на тренировках, но не будет лишним и в отсутствии спорта, поскольку уверенная посадка всегда улучшает пользовательский опыт TWS наушников.
Эргономика Hiper TWS CROSS Sports Line мне понравилась. У наушников компактный кейс для переноски, по форме и механизму раскрытия напоминающий сундучок. Он уверенно стоит на поверхностях, а тонкая крышка откидывается вверх и держится на достаточно сильном магните. Случайного раскрытия опасаться не стоит, даже если кейс будет болтаться в полупустом рюкзаке или сумке. Сами наушники тоже уверенно держатся внутри, но в то же время легко достаются. В плане эргономики тут полный порядок, начиная от того как носить и доставать и заканчивая посадкой в ухе. Как ни крути, внутриканальная конструкция со сменными резинками в сочетании с миниатюрными распорками — очень выигрышная комбинация по комфорту использования.
А еще в Hiper TWS CROSS Sports Line у резинок есть небольшой бонус: можно выбирать цвет насадок и распорки. Причем не в момент покупки, а по своему усмотрению. В комплекте лежат резинки красного, желтого и серо-голубого цвета, так что их можно время от времени менять для смены образа. Даже немного странно, что такое решение редко встречается и не стало повсеместным на рынке наушников. В плане стоимости подобное расширение комплекта почти не играет роли, а вот положительных эмоций у покупателя вызывает много. Именно в плане комфорта посадки, используемое в Hiper TWS CROSS Sports Line решение я бы назвал одним из самых удобных и надежных на рынке.
В наушниках используется надежный и мощный чипсет Airoha 1536U. Подключение осуществляется по Bluetooth 5.0, то есть используется свежайший и наиболее энергоэффективный стандарт. Поддерживаемые кодеки: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SBS, AAC. Для зарядки предусмотрен удобный симметричный разъем USB Type-C. Из интересного также отмечу голосовые подсказки на русском языке при подключении, а также световую индикацию, по периметру внешней плоскости каждого наушника. Последнее, впрочем, я не совсем понимаю. На мой взгляд, такого рода индикация в наушниках —это лишнее. Однако вкусы у всех разные и кому-то наоборот может быть удобно.
Емкость аккумулятора наушников составляет 70 мАч (то есть по 35 мАч у каждого), а у кейса этот показатель 500 мАч. Наушники без подзарядки работают 4 часа, с энергией кейса это время увеличивается на 8 часов. А полное время зарядки составляет всего 90 минут. Что же касается управления, тут оно сенсорное, поддерживаются жесты по наружней поверхности наушника. Работает нормально и вполне соответствует ожиданиям.
В заключение осталось сказать про качество звука. Для недорогой модели оно отличное и, скорее всего, превзойдет ожидания покупателя. Наушники имеют хорошую пассивную шумоизоляцию за счет внутриканальной конструкции, обладают неплохим запасом громкости, достаточно ощутимым, но в то же время не чрезмерно подчеркнутым басом. Это хороший вариант для повседневного использования и прослушивания музыки из стриминговых сервисов. А в итоге мы имеем удобные и качественные наушники, которые приятно ощущаются в плане материалов, качества сборки, магнитов, имеют хорошую технологическую оснащенность, хорошо звучат и бонусом предлагают редкую в этом сегмента кастомизацию цветными резинками. Если вы находитесь в поисках недорогих TWS наушников и в особенности ищите модель с уверенной посадкой для активного досуга — обязательно посмотрите на Hiper TWS CROSS Sports Line.
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