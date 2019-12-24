



Honor 20S — один из свежайших смартфонов компании. Эта модель позиционируется как хороший выбор для всех, кто интересуется мобильной фотографией. И, забегая немного вперед, свое предназначение он полностью оправдывает, при этом не проигрывая прочим требованиям пользователей. Если коротко, здесь классный дизайн, отличная производительность, хорошая автономность и привлекательная цена. Рассказываем, чем еще интересен этот аппарат и можно ли найти у него какие-нибудь недостатки.





Технические характеристики Honor 20S

Операционная система: Android 9.0 (Pie) + Magic UI 2.1

Дисплей: безрамочный IPS 6.15 дюйма, 2312×1080 (19.5:9), 415 ppi

Процессор: восьмиядерный Kirin 710

Оперативная память: 6 ГБ

Накопитель: 128 ГБ

Поддержка карт памяти: гибридный слот microSD до 512 ГБ

Основная камера: тройная, 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (f/2.4) + 2 Мп (f/2.4)

Фронтальная камера: 24 Мп, f/2.0

Связь: 2 карты nano-SIM (LTE Cat.12)

Беспроводные подключения: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC

Разъем: USB Type-C, 3.5 мм

Безопасность: сканер отпечатков на задней панели, распознавание лиц

Аккумулятор: 3340 мАч с быстрой зарядкой HONOR SuperCharge 18 Вт

Размеры: 153×73×7.4 мм

Вес: 159 г.





На выбор производитель предлагает три цветовых решения: градиентный корпус от фиолетового к голубому, и классическую пару из черного и белого. Первый вариант — ставшее фирменным для смартфонов этого бренда решение. Выглядит это красиво и броско, а дополняет цветовой переход сложная многослойная структура стекла, как будто бы образующую на свету латинскую S. Ну, или просто волну, если не думать о желании производителя сделать в текстуре реверанс в сторону названия модели. Впрочем, удачным кажется не только эстетика Honor 20S, то так и эргономика этого аппарата. Дисплей с диагональю 6.15 дюйма по нынешним меркам считается довольно небольшим, к тому же тут очень тонкие рамки по периметру. За счет этого смартфон в ладони ощущается приятно, пользоваться удобно даже одной рукой. Единственное, сочетание глянцевой стеклянной спинки и металлической рамки можно показаться скользким, но опять же за счет компактных размеров корпуса это не становится проблемой и не возникает риска случайно выронить смартфон.





Экран качественный, что типично для бренда Honor. Цветопередача и калибровка отличные, разрешения Full HD+ хватает для обеспечения высокой детализации картинки (415 точек на дюйм), углы обзора максимальные, запаса яркости достаточно для использования даже под прямыми солнечными лучами. В верхней части экрана каплевидный вырез под фронтальную камеру. За счет небольшого размера он не мешает при просмотре контента, в играх и других приложениях. Придраться не к чему, поскольку есть и режимы защиты зрения, и дополнительные настройки поведения дисплея.





Фронталка Honor 20S — модуль с сенсором 24 Мп и диафрагмой f/2.0. Портреты получаются с отличной детализацией, и достаточно качественные даже в сложных условиях съемки. Помогают в съемках также умные алгоритмы, которые улучшают селфи и повышают качество съёмки. Автопортреты на выходе — отличные! Основная камера — тройная с сенсорами 48 Мп (f/1.8), 8 Мп (f/2.4) и 2 Мп (f/2.4). Ее возможности закрывают все потребности мобильного фотографа. Основной модуль дает возможность снимать очень качественные фотографии с высокой за счет разрешения детализацией. Также тут есть портретный режим за счет дополнительного сенсора и ультраширокоугольная камера. Как всегда в Honor есть технологии искусственного интеллекта с автоматическим определением сцен, ночным режимом и прочими улучшениями съемки.







Honor 20S — отличный выбор в плане производительности. Смартфон работает на чипе Kirin 710 среднего класса в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти. Этого хватает и для игр, и для повседневного использования. В синтетическом тесте AnTuTu смартфон набирает более 140 тысяч баллов, что считается неплохим результатом для доступных аппаратов. Кроме того, поддерживается фирменная технология GPU Turbo 3.0, что добавляет играм производительности за счет эффективного управления фоновыми процессами, ускорения графического ядра и снижения проблемы падения производительности из-за перегрева. В топовые игры на максимальных настройках графики поиграть на этом смартфон не всегда получится, но в то же время пользователи не столкнутся со значительными ограничениями в плане выбора игр или комфорта использования приложений. В частности на средних настройках графики будет нормальное число кадров в секунду в World of Tanks, а на минимальных — в свежайшей и самой требовательной Call of Duty Mobile.





Автономность этого смартфона стала для нас приятным сюрпризом. Пусть даже в сухих числах батарейка тут не выглядит очень убедительной — напомню, это 3340 мАч — при повседневном использовании легко поверить, что аккумулятор в Honor 20S намного большей емкости. Например, непрерывного просмотра видео в нативной для экрана Full HD разрешении получается около 8 часов, играть без остановок можно 5-6 часов. Как следствие, полный рабочий день аппарат проживает без проблем даже при очень активном использовании. Впрочем, если нужно быстро добавить заряд — здесь есть технология Honor SuperCharge с поддержкой адаптеров 18 Вт.







С коммуникационными возможностями тут порядок. Модуль Wi-Fi быстрый, с двумя диапазонами, поддерживаются стандарты 802.11a/b/g/n/ac. Версия Bluetooth — 4.2. Для физических подключений используется разъем для наушников, а также удобный симметричный разъем USB Type-C. Более того, в Honor 20S есть востребованный в нашей стране модуль NFC. Так что его можно использовать для оплаты товаров и услуг вместо банковской карты. Скорость мобильного интернета тоже на уровне — LTE Cat.12 получает и отдает данные очень быстро. В итоге с Honor 20S мы получаем красивый, быстрый и недорогой смартфон с хорошими камерами, компактным корпусом, да и в целом превосходящими ожидания характеристиками. Качество съемки отличное, автономность на уровне, дизайн классный. Сложно представить хоть что-то к чему можно было бы придраться в этом смартфоне. Если что — надо брать, советуем.





