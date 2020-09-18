Обзор Honor 30i

Honor 30i — новинка на российском рынке смартфонов. По характеристикам он метит в уверенный средний ценовой сегмент, а по цене находится ближе к начальному (17 999 ₽). Рассказываем, чем интересен этот продукт потенциальному покупателю.







Дизайн. Классика Honor, классика 2020

Во внешнем виде Honor 30i одинаково хорошо узнаются как тренды нынешнего года на рынке смартфонов, так и преемственность дизайна продуктов бренда. На выбор три цвета корпуса: ультрафиолетовый закат, мерцающий бирюзовый и полночный чёрный. В любом случае спинка смартфона изготовлена из переливающегося на свету стекла. При изменении положения устройства или смене окружающего освещения панелька меняет оттенок или расположение бликов, что становится возможным благодаря сложному многослойному строению. На мой взгляд, выглядит красиво. Да и с учетом огромных объемов продаж смартфонов, среди прочего покупатели голосуют рублем именно за такой дизайн.





Также стоит отметить довольно тонкий эргономичный корпус, его толщина менее 8 мм, что очень неплохо с учётом использования аккумулятора с емкостью 4000 мАч. Ещё в смартфоне практически не выпирает модуль тройной камеры, что также станет для некоторых покупателей весомым преимуществом. Все кнопки, а это включение и регулировка громкости, находятся на правом боку. Дотягиваться к ним и нажимать удобно. Снизу традиционно расположен симметричный USB Type-C и основной динамик, сверху — разъём для подключения проводных наушников, что все реже встречается даже в смартфонах среднего класса, но остаётся востребованным у некоторых покупателей. Сканера отпечатков на корпусе нет, он встроен прямо в экран. И это — очень крутое и важное технологическое преимущество для смартфона стоимостью менее 20 000 рублей.

Экран. Всегда включенный AMOLED, встроенный сканер

В высшем ценовом сегменте и моделях middle+ давно уже не встречаются экраны IPS, там правят бал матрицы AMOLED с их энергоэффективностью, эффектной картинкой и дополнительными технологическими преимуществами. В частности, это возможность использовать подэкранные сканеры отпечатков и always on display с отображением даты, времени и другой важной информации на выключенном дисплее. Все это есть в Honor 30i. Очень удобно, когда можно взглянуть на лежащий на столе смартфон и посмотреть время, а взаимодействие с устройством начинается с касания экрана, а не отдельного сканера отпечатков. При этом срабатывает он без нареканий: разблокировка происходит быстро и уверенно, датчик справляется даже с влажными пальцами.













Что же касается основных характеристик дисплея, в Honor 30i установлена матрица 6,3 дюйма с разрешением FHD+ (2400×1080) или 417 ppi в пересчете точек на дюйм. Контрастность очень высокая и составляет 70000:1, запас яркости отличный — до 600 нит. Единственный минус — нет поддержки HDR, но это уже придирки и должны же хоть какие-то технологии пока оставаться в высшем ценовом сегменте. В целом же по впечатлениям, экран отличный. Картинка очень четкая, яркая, поведение на солнце прекрасное и информация остается хорошо читаемой.

Производительность. От три-в-ряд до королевской битвы

Honor 30i работает на базе процессора Kirin 710F под управлением операционной системы MagicUI 3.1 (Android 10). Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, постоянной — 128 ГБ. В дополнительных особенностях модели игровая технология GPU Turbo 3.0, Link Turbo для ускорения интернет-подключения и новая фирменная файловая система EROFS. Все это в совокупности дает быстрый и отзывчивый смартфон, который отлично работает в любых сценариях повседневного использования и не раздражает владельца задумчивостью или микро подтормаживаниями.





Что же касается синтетических тестов, аппарат набирает около 167 000 баллов в AnTuTu, что сопоставимо с некоторыми смартфонами на базе процессора Snapdragon 665. В реальности на Honor 30i можно поиграть в PUBG (на высоких, но не максимальных настройках графики), отлично будут работать игры типа World of Tanks или Fortnite, а для поклонников жанра MOBA — Vainglory. Про популярные в метро казуалки типа три-в-ряд и бесконечные раннеры даже говорить не приходится, скачивать и играть можно без ограничений. В общем, с развлечениями на Honor 30i полный порядок. Опять же, не каждый смартфон за аналогичную цену сможет похвастаться такой же бодрой игровой производительностью.

В Honor 30i установлен аккумулятор 4000 мАч, это хорошая емкость относительно прочих параметров смартфона. Владелец может рассчитывать на уверенный полный день без промежуточных подзарядок, а в системной утилите время работы со включенным экраном составляет до 5 часов. Как следствие, Honor 30i отлично подойдет на роль смартфона для развлечений: можно посмотреть несколько фильмов в перелете или от души поиграть без опасливых взглядов на индикатор заряда.









А вот с быстрой зарядкой (в нынешем понимания этого слова) получилось не очень. В комплекте адаптер 10 Вт, так что за полчаса подключения зарядиться получится только на треть. Стоит учитывать это в своих ежедневных привычках и заряжать смартфон по ночам или добавлять энергию в рабочее время. В любом случае полную зарядку приходится ждать не слишком долго, так что с этим порядок.

Подключения. По проводу и без

В списке физических интерфейсов подключения USB Type-C, 3.5 мм порт для наушников и возможность использовать карты памяти вместо второй симки в гибридном слоте. С Type-C все понятно: удобный симметричный разъем, также оснащенный OTG и реверсивной зарядкой для экстренного питаниях других устройств от аккумулятора смартфона. Мини-джек позволяет подключать проводные наушники, что актуально, если у пользователя осталось в запасе что-нибудь без Bluetooth, но с классным звуком или комфортной посадкой и нет желания менять этот аксессуар на что-то более современное.







Что же касается карт памяти, с этим непросто. Поставить можно только карточку фирменного стандарта NM емкостью до 256 ГБ, по соотношению цены к объему памяти они сильно проигрывают привычному microSD. В общем, советую приоритетно ориентироваться на 128 ГБ встроенной памяти, а карты рассматривать как резервную опцию. В остальном с интерфейсами порядок: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 5.1 и есть NFC. Кстати, теперь Huawei и Honor начали сотрудничать с ГУП «Московский метрополитен», и смартфонами можно расплачиваться за проезд с помощью бесконтактной системы платежей Huawei Pay. Сервисом можно воспользоваться на всех станциях московского метрополитена. Чтобы оплатить проезд, достаточно приложить смартфон к турникету, который поддерживает банковскую платежную систему — оплата производится в одно касание.

Камеры. Три сзади, одна капля впереди

Основная камера получила разрешение 48 Мп, размер сенсора 1/2 дюйма и светосилу f/1.8. В тройном модуле также используется сверхширик с разрешением 8 Мп, светосилой f/2.4 и углом обзора 120 градусов и используется 2-мегапиксельный датчик глубины для съемки портретов.







Качество съемки — очень неплохое, если говорить с оглядкой на ценовой сегмент смартфона и имеющихся у него конкурентов. В хороших условиях освещенности, а это съемки в солнечный или пасмурный день, Honor 30i идеально справляется со своими задачами. Фото получаются с хорошей четкостью, детализированные и с классной цветопередачей. В сложных условиях, например ночью, на сцену выходят дополнительные режимы. Например, если включить «Ночь», кадры начинают превосходить ожидания относительно привычных фотографий в темноте.























Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп с диафрагмой f/2.0. Снимки получаются вполне приличные, чтобы напомнить о себе в инстаграмных сториз или других соцсетях. Ничего особенного про нее сказать не получается, со своими задачами справляется. А это главное.

Вердикт. Выбор редакции





В итоге про Honor 30i могу сказать следующее: у нас на руках побывал один из самых интересных смартфонов по соотношению цены и качества. При цене всего 17 999 ₽ у него отличный экстерьер, бодрая игровая производительность, классный экран со встроенным сканером, неплохие камеры и достаточная автономность. Обсудили с другими сотрудниками редакции — все поставили одобрительные лайки этому смартфону. Раз так, выдаем ему награду «выбор редакции» и будем советовать его друзьям и знакомым, кто находится в поисках хорошего смартфона не дороже двадцати тысяч рублей. Кстати, при покупке устройства в официальном интернет-магазине можно получить подарок на выбор: фитнес-трекер или спортивные наушники, а также дополнительную скидку 2 000 рублей при условии подписки на сайте. Это еще один крутой бонус ко всем прочим преимуществам.

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