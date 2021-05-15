

После написания обзора я все равно пользуюсь Honor Band 6. Такой недорогой трекер — идеальное дополнение к смартфону, чтобы читать уведомления и лишний раз не доставать его. В этом плане широкий экран крайне удобен. А стоит он 4000 рублей, потратиться на него проще, чем на смарт-часы.



С точки зрения функциональности Honor Band 6 не совершил прогресса. Распознавание вида тренировок, замер пульса, анализ сна — все эти возможности мы видели в Honor Band 5. Отличие от Huawei Band 6 одно — у Honor Band 6 корпус матовый, тогда как у конкурента глянцевый. Новое поколение — попытка сделать фитнес-браслет более удобным. Получилось.