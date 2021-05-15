Фитнес-браслеты активно совершенствуются в 2021 году. Honor Band 6 в частности предлагает новое решение с точки зрения дизайна — экран этого трекера шире, чем у других моделей и похож на дисплей смарт-часов. Провели с ним две недели и разобрались, насколько он удобен и функционален.
Дизайн
Внешне Honor Band 6 отличается от предшественников и конкурентов более широким экраном — на первый взгляд кажется, что это смарт-часы, а не фитнес-трекер. Если сравнивать с носимыми девайсами, то они больше похожи на Huawei Watch Fit, чем на Honor Band 5.
Хотя фитнес-трекеры в целом увеличивают размер экрана — у Xiaomi Mi Band 6 повысилось разрешение относительно Mi Band 5 со 126х294 до 152х486 пикселей. Xiaomi и Honor выбрали разные пути — первая компания сделала дисплей длиннее, вторая шире. Как по мне, второе решение более практичное — на широком экране удобнее читать уведомления. Впрочем, более длинная матрица может быть удобнее для тренировок — на нее поместится больше графиков. Посмотрим в процессе эксплуатации.
Корпус матовый, выполнен из пластика. Внешне и тактильно он напоминает металл, смотрится солидно и дорого. На правой боковой грани расположена единственная физическая кнопка.
Ремешки резиновые. Они качественные и удобные — не натирают запястье, не вызывают зуд и раздражение. Тренчик один, его положение регулируется, с ним хвостик ремешка не будет выпирать.
Трекер управляется с помощью кнопки на боковой грани или свайпами по экрану. Включается он одним из двух способов — нажатием на цифровую кнопку или жестом поднятия запястья.
Размеры корпуса — 43x25,4x11,45 мм. У более миниатюрного Honor Band 5 — 17, 2x43 x11,5 мм. Браслет стал шире, но при этом он менее длинный и более тонкий. Он теперь почти не выпирает на руке, что делает его более эргономичный. Вес браслета — 18 г, он почти не ощущается на руке. В общем, браслет крайне удобный.
Корпус защищен от воды по стандарту 5 ATM, с ним можно плавать в воде, но погружаться на глубину ниже 50 метров нельзя. Допустимый диапазон температур использования устройства — -10 ℃-+45 ℃, трекером можно пользоваться при небольшом морозе и сильной жаре.
Экран
Экран нетипично широкий для умного браслета. Внешне он даже больше похож на смарт-часы, чем на фитнес-трекер. Впрочем, решение правильное — на такой экран может поместиться больше данных, пользователю реже придется скроллить текст.
Впрочем, увеличенная площадь дисплея используется не везде. Текст отображается посередине экрана, тогда как по бокам много свободного пространства, иконки также не увеличились относительно предыдущих поколений Honor Band. Зависит от приложения — у Gmail текст уведомлений отображается на весь экран, у Telegram нет. Возможно, проблема решится программным обновлением или уже в следующем поколении Honor Band.
Зато дополнительная площадь применяется при анализе физической активности — в режиме тренировки шкалы и показатели размещаются по всему экрану. Циферблаты также занимают всю его площадь, как итог пользователю проще увидеть данные.
Диагональ экрана 1,47 дюйма, стандартное значение для фитнес-трекера. Тип матрицы — AMOLED, разрешение — 198x368 пикселей, плотность пикселей — 283 ppi. Последние два значения ниже, чем у Xiaomi Mi Band 6, — у конкурента 152х486 пикселей и 326 ppi. Впрочем, на таких экранах разница не будет заметна.
Доступны пять уровней яркости — на самом низком значении удобно использовать трекер в темноте, пиксели не бьют по глазам. На самом высоком — солнечным днем, данные видны четко, цвета не искажаются.
Автономность
Honor заявляет шесть дней работы без подзарядки при активном использовании трекера (включенная функция TruSleep и монтиторинг пульса) и 14 дней в режиме ожидания. На практике так и получается. Мы включили мониторинг пульса, браслет разрядился спустя неделю пользования.
Емкость аккумулятора — 180 мАч. Он больше, чем у Xiaomi Mi Band 6 со 125 мАч. При этом, у экрана конкурента более высокое разрешение, соответственно энергии он потребляет больше. Поэтому закономерно, что Honor Band 6 работает дольше. В Honor Band 5 стояла батарея на 100 мАч, то есть ее емкость увеличилась почти вдвое, как и разрешение дисплея (со 120 x 240 до 198 x 368 пикселей).
В плане работы без подзарядки Honor Band 6 лучше, чем Xiaomi Mi Band 6. Xiaomi заверяет, что в щадящем режиме автономность может достигать 19 дней. Только в таком случае трекер можно использовать лишь в качестве часов, при активной эксплуатации показатели в разы более скромные. Даже технически конкурент огорчает. Его емкость аккумулятора — 125 мАч, она не изменилась со времен Mi Band 4 NFC. Экран при этом стал больше. Так, в экстремальном режиме использования, (круглосуточный мониторинг пульса, кислорода в крови, разных остальных маркеров) заряда хватает не более чем 4 дней. Honor Band 6 усовершенствовали более добротно.
Заряжается устройство с помощью магнитного порта. Полная зарядка занимает около 80 минут.
Работа в связке со смартфоном
Браслет сопрягается со смартфоном через приложение Huawei Health. Если у вас телефон Huawei или HONOR, оно будет предустановлено, если нет — скачайте его из Google Play или App Store. Выберите нужную модель часов, а на аксессуаре откройте раздел «Поиск смартфона», тогда произойдет сопряжение.
В нем отображаются ваша физическая активность и настройки трекера. Там же меняются режимы работы. Например, включить постоянный мониторинг пульса можно только там. Там же располагаются графики физической активности. Их много, каждый подробно расписан в приложении.
Трекер показывает уведомления из всех приложений. Текст отображается полностью, его можно просскроллить. Количество знаков в названии приложения ограничено. Например, название Visa Debit Card отображается не полностью.
В приложении Huawei Health настраиваются напоминания и будильник. Можно удаленно управлять смартфоном — например, переключать музыку или спускать затвор камеры.
Если трекер снят с руки, показ уведомлений блокируется, доступ к ним и остальным данным и настройкам тоже. Это повышает уровень защиты данных — никто не увидит переписку, если возьмет ваш аксессуар.
Контроль здоровья и тренировки
Honor Band 6 автоматически распознает шесть видов физической активности: бег, ходьба, гребной тренажер и эллиптический тренажер и др. В процессе можно задать цели тренировки (преодолеть определенное расстояние, сжечь конкретное количество калорий и прочее), браслет соберет данные и покажет, достигли ли вы желаемых результатов.
Поддерживаются 10 профессиональных режимов тренировок: бег на улице, беговая дорожка, ходьба на улице, езда на велосипеде, велотренажер, плавание в бассейне, гребной тренажер, эллипс, ходьба, другое.
Встроенного GPS у Honor Band 6 нет, поэтому автономно функционировать без смартфона не получится. Определить точное расстояние, сохранить данные о времени и скорости передвижения можно только с мобильным устройством рядом.
Итог
После написания обзора я все равно пользуюсь Honor Band 6. Такой недорогой трекер — идеальное дополнение к смартфону, чтобы читать уведомления и лишний раз не доставать его. В этом плане широкий экран крайне удобен. А стоит он 4000 рублей, потратиться на него проще, чем на смарт-часы.
С точки зрения функциональности Honor Band 6 не совершил прогресса. Распознавание вида тренировок, замер пульса, анализ сна — все эти возможности мы видели в Honor Band 5. Отличие от Huawei Band 6 одно — у Honor Band 6 корпус матовый, тогда как у конкурента глянцевый. Новое поколение — попытка сделать фитнес-браслет более удобным. Получилось.
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