Дизайн

Сопряжение и взаимодействие с устройствами

Однократное касание — переключить режим работы

Двойное касание — приостановить / возобновить воспроизведение, ответить на звонок / закончить вызов

Звук

Автономность

10 часов работы с отключенным шумоподавлением

7,5 часов работы с включенным шумоподавлением

32 часа работы с зарядным чехлом

4 часа работы после 10 минут заряда

1 час до полной зарядки

Итог

Найти качественные беспроводные наушники за 5000 рублей сложно.Чтобы при этом они были от понятного и известного бренда – еще сложнее. Наушники — хрупкий продукт, хочется, чтобы сервисный центр было легко найти, а ремонт не затягивался.Чтобы при всем этом звучали прилично — вообще почти невозможно. Но кажется, мы нашли такой вариант.К нам на обзор приехали Honor Earbuds 2 Lite. Смотрятся амбициозно: стоят 5000 рублей, при этом у них есть система активного шумоподавления, а время работы без подзарядки достигает 32 часа. Посмотрим, на что способны наушники.С точки зрения внешнего вида Honor последовала тренду. Белый цвет, прямоугольный кейс, наушники с хвостиками и амбушюрами — гарнитура не выделяется среди конкурентов.Это и плюс, и минус — с одной стороны, ей трудно обратить на себя внимание, с другой, трендовый дизайн подчеркивает, что аксессуар современный, а значит по логике у него должен быть весь набор актуальных возможностей. А среди «своих» его привлекательная сторона — цена.Зарядный кейс — прямоугольный со скругленными углами. Внешне он напоминает AirPods Pro, только он больше и более угловатый. Его можно поставить на стол портом USB-C вниз, и он будет стоять, тогда как у наушников от Apple так не получится.Если потрясти зарядный кейс, будет слышен стук наушников, что говорит о качестве сборки категории B. У AirPods Pro тоже есть такой эффект, но этот звук почти не слышен, здесь же четко замечается стук капелек.В целом, с точки зрения дизайна наушники не разочаровали и не удивили. Кейс удобно носить в кармане верхней одежды, но не джинсов, потому что в них он будет выпирать, и смотрится это по-дурацки. При открытии чехла легко отличить левый и правый наушники. В общем, классика.Только важно напомнить, что мы имеем дело с гарнитурой за 5000 рублей. А по дизайну она не смотрится дешевой на фоне условных AirPods Pro, Huawei FreeBuds Pro или Samsung Galaxy Buds Live. Так что внешне они удачные и добротные.Несмотря на принадлежность к миддл-классу, наушники получили самый совершенный стандарт Bluetooth 5.2. Радиус действия приличный — какой именно, бренд не указывает, но по опыту, на расстоянии 10 метров наушники еще работают. Я оставил телефон в прихожей и пошел через гостиную на балкон, музыка еще воспроизводилась.Добавлены жесты для удаленного управления воспроизведением звука. Их всего два и самые необходимые. Без регулировки громкости и переключения треков. Впрочем, если вспомнить о цене, то эта особенность кажется закономерностью, а не минусом.Жесты следующие:Подключаться наушники могут только к одному устройству. Если вы используете их со смартфоном и ноутбуком, каждый раз нужно будет переподключать их.Первое, на что падает внимание, с точки зрения звука — активное шумоподавление. Для наушников за 5000 рублей это большой плюс. Сильнее всего я оценил плюс его наличия в метро. Окружающие шумы слышны, но нечетко. Это позволяет не отвлекаться от музыки или подкаста, находясь в шумной обстановке.С такой гарнитурой нечетко слышен даже автоответчик в метро. Чтобы расслышать, какая станция следующая, приходится переключаться на режим прозрачности. Кстати, в нем также микрофоны передают сигнал уху, и посторонние звуки слышны более четко. Удобно.Насчет режимов, их два — шумоподавление и прозрачность. Переключаются они с помощью сенсоров на хвостиках наушников.Мне нравится брать их в дальние поездки на общественном транспорте или в машине не за рулем. Это условия, где не надеть полноразмерную гарнитуру, здесь нельзя изолироваться от внешней среды на сто процентов, нужно контролировать ситуацию.Единственный момент — из-за амбушюр в ушном канале образуется вакуум, и после нескольких часов ношения устаешь. Впрочем, это неудобство лишь для меня. Тем, кому не подходят затычки открытого типа, эта модель понравится за надежное крепление.Поддерживаются кодеки SBC и AAC. Это качественная передача звука, потеря только тех сигналов, которые не воспринимает человеческое ухо. Минус наушников — отсутствие поддержки AptX, лучшего кодека для стриминговых сервисов.На телефонах с прошивкой Magic UI 4.0 и выше Honor Earbuds 2 Lite автоматически входят в режим низкой задержки звука. Наушники не дотягивают до игровых, где это значение равняется 30-40 мс, но для TWS это крайне достойный показатель.Результат мы заметили — играть в PUBG комфортнее: быстрее замечаешь шаги и выстрелы соперников, нет чувства, что звук не успевает за картинкой. Минус этой особенности — она доступна только на смартфонах Huawei и Honor.Время работы без подзарядки — фишка наушников.Honor заявляет следующие параметры:Заряда аккумулятора в капельках хватает на целый рабочий день. Подойдет тем, кто непрерывно проводит его за компьютером — в процессе можно не беспокоиться о том, что наушники разрядятся, отличная альтернатива проводным.Заряжать чехол при таком сценарии применения нужно раз в пять дней. Я не пользовался наушниками в течение рабочего дня, а периодически доставал их на улице или за работой, заряда чехла хватало на неделю.Honor Earbuds 2 Lite — идеальные наушники за 5000 рублей, если судить по двум неделям тестирования. В обзоре мы несколько раз уточнили, что речь идет о бюджетных наушниках. Потому что в процессе пользования об этом забываешь, кажется, что у тебя в руках дорогие солидные аксессуары.Стильный дизайн, качественный звук, шумоподавление — по этим параметрам они соответствуют сегменту upper middle (8000-15 000 рублей). Попробуйте найти наушники за 5000 рублей лучше, мы не смогли.