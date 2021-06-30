

15-дюймовые ноутбуки — сегмент, где к лэптопу предъявляются максимально высокие требования. Он должен оставаться ультратонким и удобным для переноса, при этом в устройстве должен стоять качественный экран, мощный процессор и дискретная видеокарта для профессионального редактирования и создания контента.



К таким устройствам относится HP ENVY Laptop 15. Диагональ его экрана — 15 дюймов, также он предлагает процессор Intel Core i7 10-го поколения, дискретную видеокарту и уникальный прочный корпус с вниманием к конфиденциальности. Разберем подробнее его возможности.



Дизайн





Экран и звук

Тачпад и клавиатура

Железо и автономность









Перечисленные параметры позволяют HP ENVY Laptop 15 без проблем справляться с мультимедийно-развлекательными задачами, обработкой и созданием контента. Процессы протекают быстро, плавно, никаких проблем мной не замечалось. Для игр мощности также хватает — в «Ведьмаке 3» ноутбук стабильно выдает 60 FPS, троттлинга не наблюдается.



Установлен интерфейс Thunderbolt 3 с разъемом Superspeed USB Type-C. Скорость передачи данных достигает 40 Гбит/с, это позволяет заряжать ваши устройства, например, смартфон, и подключать внешние мониторы.

Поддерживается быстрая зарядка HP Fast Charge. С ней аккумулятор выключенного устройства можно зарядить с 0 до 50% всего за 45 минут, полная зарядка занимает около двух часов.

Итог





HP ENVY Laptop 15 — отличный ноутбук для профессиональной работы с фотографией, видео или графикой. Большой экран с максимально точной цветопередачей и вспомогательный дисплей позволяют комфортно решать эти задачи.



Ноутбук прослужит вам долго. Цельнометаллический корпус, прочный шарнир и клавиатура позволяют пользоваться им годами без страха, что его придется нести в ремонт, например, потому что у него выпала кнопка. В общем, рациональная покупка с прицелом на долгие годы.

Перечисленные параметры позволяют HP ENVY Laptop 15 без проблем справляться с мультимедийно-развлекательными задачами, обработкой и созданием контента. Процессы протекают быстро, плавно, никаких проблем мной не замечалось. Для игр мощности также хватает — в «Ведьмаке 3» ноутбук стабильно выдает 60 FPS, троттлинга не наблюдается.Установлен интерфейс Thunderbolt 3 с разъемом Superspeed USB Type-C. Скорость передачи данных достигает 40 Гбит/с, это позволяет заряжать ваши устройства, например, смартфон, и подключать внешние мониторы.Поддерживается быстрая зарядка HP Fast Charge. С ней аккумулятор выключенного устройства можно зарядить с 0 до 50% всего за 45 минут, полная зарядка занимает около двух часов.HP ENVY Laptop 15 — отличный ноутбук для профессиональной работы с фотографией, видео или графикой. Большой экран с максимально точной цветопередачей и вспомогательный дисплей позволяют комфортно решать эти задачи.Ноутбук прослужит вам долго. Цельнометаллический корпус, прочный шарнир и клавиатура позволяют пользоваться им годами без страха, что его придется нести в ремонт, например, потому что у него выпала кнопка. В общем, рациональная покупка с прицелом на долгие годы.







Ноутбуки на 15 дюймов с трудом можно назвать ультрабуками. При таком экране даже с тонкой рамкой устройство еле помещается в городской рюкзак стандартных размеров. В эти модели ставятся дискретные видеокарты, что сказывается на толщине корпуса и весе ноутбука.HP ENVY Laptop 15 прежде всего выделяется габаритами: 35,79 x 23,68 x 1,84 см. Впрочем, даже тут инженеры его выделили: 1,84 см — ноутбук нельзя назвать толстым, у 15-дюймовых моделей это значение может достигать двух сантиметров. Лэптоп заметно утяжеляет рюкзак. При ношении в XD Design Bobby Compact ноутбук упирается в молнию.К преимуществам корпуса относится его материал — он цельнометаллический. Элементы полированные, ноутбук смотрится дорого и презентабельно, дизайн угловатый.Материал изготовления также положительно влияет на долговечность конструкции. Петли устройства выдержали тест на открытие и закрытие до 25 000 раз — это примерно 17 раз в день на протяжении 4 лет безупречной работы.Инженеры позаботились о конфиденциальности пользователя. Возле веб-камеры установлена шторка, ее не нужно заклеивать пластырем, если вы беспокоитесь насчет возможной прослушки.15-дюймовые ноутбуки рассчитаны на обработку и создание контента, поэтому требования к четкости картинки и точности цветопередачи максимально высокие. HP ENVY Laptop 15 отвечает им. Цветовое пространство — DCI-P3 со 100% охвата. Тут цветовая гамма более расширенная на фоне стандартной sRGB. Более глубокие оттенки и точная цветопередача благодаря расширенной цветовой гамме по сравнению с sRGB. Цветовое пространство DCI-P3 обеспечивает на 100% реалистичное отображение цвета на мониторах.Поддерживается технология затемнения на уровне пикселей, она обеспечивает естественный черный цвет и высокую контрастность, это снижает нагрузку на глаза и делает картинку эффектнее с более глубокими и насыщенными цветами. Ноутбук совместим с разрешением 4K HDR.С точки зрения дизайна качество экрана также высокая. Рамка ультратонкая, ее почти не видно, и это производит впечатление.К плюсам также относится качество звука. В ноутбук установлены два динамика, располагаются слева и справа от клавиатуры. Аудиосистема настроена экспертами Bang & Olufsen, поддерживается технология HP Audio Boost и настройке аудиосистемы экспертами Bang & Olufsen. Звук получается объемным, создается эффект присутствия.С точки зрения дизайна клавиатура привычная, не выделяется оригинальными решениями. Располагается по всей ширине нижней панели корпуса, слева и справа отведено место под динамики.По набору и размеру кнопок клавиатура классическая, ход клавиш — 1,5 мм, стандартно для офисного лэптопа. Имеется подсветка. Важно: все клавиши быстрого доступа расположены в одной области, можно легко выполнять нужные задачи, не отвлекаясь на поиск нужной кнопки.Клавиатура надежная. Она прошла испытание на 11 миллионов нажатий, можно не сомневаться, что эти кнопки с легкостью выдержат долгие годы интенсивной работы.Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7 10-го поколения, за графику отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060. С ней можно применять технологию трассировки лучей в режиме реального времени, это способ построения изображения трехмерных моделей, при которых отслеживается обратная траектория распространения луча (от экрана к источнику).Объем оперативной памяти ноутбука составляет 16 ГБ, тип ОЗУ — DDR4-2933 SDRAM. Объем встроенной памяти — до 1 ТБ в зависимости от комплектации. Накопитель — твердотельный PCIe. Он обеспечивает молниеносную загрузку данных.