Современный рынок ноутбуков переполнен однообразными устройствами, которые не выделяются ни дизайном, ни функционалом. Однако каждый, кто присматривает себе новый ноутбук, хочет отыскать в этом море посредственности что-то особенное.
Одним из подобных островков является ноутбук-трансформер HP ENVY x360 15-ed1016ur, призванный дать хозяину больше возможностей за счет интересного формфактора и необычной начинки.
Дизайн: металл, дерево и ничего лишнегоВнешность 15-дюймового HP ENVY x360 производит двоякое впечатление. В закрытом состоянии ноутбук смотрится максимально лаконично: черный алюминиевый корпус с зеркальным логотипом фирмы. Все стильные изюминки скрываются внутри. В первую очередь речь о рабочей панели, которая оформлена под дерево. В нее безо всяких рамок вписан тачпад, образуя с корпусом единую поверхность.
Еще одной дизайнерской находкой является положение сканера отпечатка пальца, который идеально вписан в нижний ряд клавиатуры. Такие детали сразу создают впечатление очень выверенного дизайна.
Планшетные возможностиПриставка x360 в названии говорит о том, что ноутбук умеет раскладываться в режим планшета. Для этого у ENVY есть мультисенсорный экран с матрицей IPS, разрешением Full HD и яркостью 250 нит.
По сравнению с тачпадом сенсорный ввод упрощает веб-серфинг и позволяет удобнее пользоваться ноутбуком на ходу или в транспорте. Учитывая анонсированные нововведения Windows 11, мы уже предвкушаем упрощенную навигацию по ОС и использование мобильных приложений прямо на ноутбуке.
HP не обошли стороной и творческих пользователей: HP ENVY x360 поддерживает фирменное перо и пригоден, в том числе для рисования. Благодаря относительно широкой диагонали в 15,6 дюймов он даже может заменить довольно дорогие сенсорные мониторы.
Начинка: внезапная видеокартаГлавное, чем HP ENVY x360 15-ed1016ur отличается от своих собратьев, это довольно мощный дискретный видеочип. Здесь установлена Nvidia GeForce MX450, которая еще 5 лет назад могла бы считаться неплохой игровой видеокартой. Теперь же она призвана облегчить вам работу в требовательном софте. Благодаря MX450 ноутбук на порядок увереннее справляется с видеомонтажом, обработкой фото и любыми творческими задачами. Не говоря уже о том, что она наделяет тонкий трансформер заметным игровым потенциалом.
Процессор в данной модели тоже не отстает: здесь стоит Intel Core i5-1135G7. Это 4-ядерный чип 11-го поколения, способный разгоняться до 4,2 ГГц в одноядерном режиме и до 3,8 ГГц при полной загрузке. Для выполнения деловых задач этого хватает с большим запасом, а до пиковых частот такой CPU доведут разве что рендер или игры.
Объем оперативной памяти у ноутбука составляет 8 Гб DDR4, а внутреннее хранилище – 512 Гб в формате NVMe M.2. И то и другое при желании можно менять и апгрейдить.
Портативность: спутник на весь деньОт 15-дюймового ноутбука с дискретной видеокартой и алюминиевым корпусом не приходится ждать запредельной легкости. Поэтому вес HP ENVY x360 15-ed1016ur едва не достигает 2 кг. Однако это совсем не делает ноутбук громоздким. С толщиной в 1,9 см. он все еще ощущается очень компактным и всем своим видом требует, чтобы его брали с собой.
Тем более что ноутбук обладает неплохой автономностью. При работе в офисных программах и интернет-серфинге ENVY x360 может работать до 8 часов, а в режиме просмотра видео он выдержит около 6-ти. Так что при желании заряд можно растянуть на целый рабочий день.
Интерфейсы: серьезный Type-C и не толькоПо набору портов 15-дюймовый ENVY x360 отлично выполняет обязательную программу для комфортного пользования. Определенно, главным портом здесь является USB Type-C, который заменяет собой почти все остальные интерфейсы: через него можно и монитор подключать, и батарею заряжать, и данные передавать по 10 Гбит/с.
Однако HP не оставила нас без более привычных портов: имеются два классических USB 3.0, HDMI 2.0, кардридер и конечно комбинированный разъем для наушников. В итоге о недостатке портов говорить не приходится. Подключение подавляющего большинства периферии не доставит проблем.
ИтогHP ENVY x360 15-ed1016ur – это довольно необычный представитель своего класса. В рознице цена на него доходит до 90 000 рублей, но, сложив все вышеперечисленное, эта сумма выглядит закономерно. За эти деньги вы получаете достойную видеокарту, которую нечасто найдешь в портативном трансформере, режим планшета, который позволяет пользоваться ноутбуком так, как удобно вам, полноценный набор интерфейсов, а также премиальное качество сборки и материалов. Так что, если вы ищете строгий и удобный ноутбук, но хотите, чтобы в нем была пара интересных фишек «для души», то к HP ENVY x360 15-ed1016ur стоит присмотреться.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru