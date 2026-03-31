Обзор HUAWEI Band 11: знакомый друг на страже здоровья

Huawei представила новую итерацию браслета с акцентом на здоровье — Band 11. Гаджет изменился как внешне, так и со стороны мониторинга. Что изменилось и в чём отличие от прошлогодней «десятки» — рассказываем в этом обзоре.

: AMOLED, 1,62 дюйма, 286×582, 60 Гц, 347 ppi, 1500 нит: 42,6 × 28,2 × 8,99 мм: алюминий или полимер: 17 или 16 г: акселерометр, гироскоп, магнитный датчик, оптический датчик для измерения пульса, датчик освещённости: 6.0: 300 мА·ч, магнитная зарядка: до 14 дней: 5 ATM: HarmonyOS 6.0: измерение пульса и кислорода в крови, мониторинг сна, анализ пульсовой волны и аритмии, анализ стресса, оценка эмоционального состояния, женский календарьНачнём с распаковки. В коробке с изображением гаджета нас встретят: сам браслет, гипоаллергенный ремешок, двухпиновая магнитная зарядка с выходом на USB-A и документация. Блока питания традиционно в комплекте нет, что давно не в диковинку для подобного рода гаджетов.HUAWEI Band 11 выпускается в двух немного разных форматах. Рамка одного выполнена из алюминиевого сплава (такой достался мне), другой — из полимера. В чём разница? С точки зрения прочности оба материала максимально надёжны и прослужат дольше, чем придёт время покупки новой версии браслета. Остальное — дело вкуса. Даже вес почти одинаковый: 17 граммов у металлической и 16 у полимерной версии. На правом торце по центру расположена единственная функциональная клавиша.В отличие от «десятки», грани HUAWEI Band 11 скруглили. Покрытие осталось матовым, кроме тонкой полоски на стыке с дисплеем — её элегантно отшлифовали до блестящего оттенка серебра. Габариты сместились в сторону компактности: 42,6 × 28,2 × 8,99 мм против 43,4 × 24,5 × 8,9 мм у прошлогодней модели.На практике разница едва заметна. Браслет выглядит куда дороже своего и без того скромного ценника, а на запястье не ощущается от слова совсем — ни днём, ни во время сна. Лишь мягкая, ненавязчивая, но читаемая вибрация напоминает о существовании гаджета. Для поклонников плавания и прогулок под дождём сохранили уровень водонепроницаемости в 5 ATM.Ещё одна разница между версиями новинки — цвета ремешков. Вот что дают на выбор:: бежевый, чёрный, зелёный, белый и сиреневый.: чёрный и сиреневый.На старте придётся выбирать, но наверняка ремешки на любой вкус быстро заполнят маркетплейсы.Габариты корпуса стали чуть меньше, что никак не отразилось на главном элементе — дисплее: он стал больше. Для сравнения: 1,62 дюйма в HUAWEI Band 11 и 1,47 дюйма в «десятке». При этом в качестве матрицы остался AMOLED. Что ещё прокачали? Плотность пикселей выросла с 282 до 347, а значит, и картинка стала чётче и детализированнее.Пик яркости экрана достигает 1500 нит. С таким показателем даже самый мелкий шрифт не приглушат яркие потоки света. А чтобы экран не слепил в темноте, есть функция автояркости, за плавность и точность которой отвечает отдельный датчик освещённости.HUAWEI Band 11 работает с приложением HUAWEI Здоровье и доступно на всех популярных «операционках»: iOS, Android, EMUI. Вопросов по управлению нет, всё по-стандарту, как в подавляющем большинстве носимых устройств:— меню быстрого доступа и настроек.— сообщения.— расписание, погода, плеер.— выбранные виджеты здоровья (активность, календарь, лунные фазы).Последнее можно перетасовать или дополнить другими функциями мониторинга — например, быстрым доступом к показателям пульса, сна, статусу тренировок.Кроме того, часть виджетов содержат активные иконки, которые также настраиваются под свои нужды.Нажатием кнопки вызывается главное меню в разных форматах: сетка либо список. А ещё большинство информации теперь подают в формате карточек, чего не было в предыдущей модели. Это очень удобно, поскольку не приходится аккуратно скроллить по экрану в поиске нужных параметров.Среди прочего есть: будильник, калькулятор, управление затвором камеры, секундомер, компас, фонарик и поиск смартфона. Если поступает входящий звонок, контакт отобразится на экране, и не нужно лишний раз тянуть руку за смартфоном. На сообщения можно ответить шаблоном, правда в iOS эта фишку так и не завезли.Ну и, естественно, широкий выбор кастомизации в виде бесчисленного количества циферблатов на любой вкус.Инженеры Huawei шагнули вперёд в области мониторинга сна — ещё один ключевой апгрейд нового Band 11. Теперь браслет пристальнее следит за дневным сном — например, при смене часовых поясов напомнит о необходимости немного поспать для скорейшего восстановления. При этом датчики следят за пульсом, сердечным ритмом, дыханием и уровнем кислорода в крови, анализируют полученные данные и дают рекомендации по улучшению качества сна.Укрепить своё ментальное состояние поможет мониторинг стресса, который различает до 12 стадий эмоционального состояния. А анализ пульсовой волны и признаков аритмии предупредит, что сердечно-сосудистая система дала сбой и нужно незамедлительно навестить кардиолога.Среди прочего в HUAWEI Band 11 есть свыше 100 видов тренировок, часть которых можно запускать на автомате, среди которых: бег и ходьба как на улице, так и в помещении, тренировки с эллипсом или упражнения по гребле.Не могу не замолвить словечко за продвинутую версию браслета — HUAWEI Band 11 Pro. Модель получила несколько иной форм-фактор, вдохновлённый эстафетной палочкой: браслет словно стал продолжением металлического корпуса. Экран слегка изогнут, а пиковая яркость сделала серьёзный скачок в сравнении с прошлогодним гаджетом — от 450 до 2000 нит. По габаритам «прошка» слегка отступила от «базы» — 43,5 × 28,2 × 8,99 мм при весе 18 г. Внутри — несколько эксклюзивных циферблатов, более точная регистрация тренировок (благодаря автономному определению местоположения) и максимальная точность при подсчёте расстояния бега на стадионе. Алгоритмы последнего не только дадут рекомендации по скоростному преодолению дальних дистанций, но и предупредят о потенциальных травмах, если техника бега неидеальна и нуждается в корректировке.Время работы браслета впечатляет. Внутри поместили батарею на 300 мА·ч, и в стандартном сценарии её хватит на 14 дней, если активность повышенная — до 8 дней. При использовании «Заставок» (аналог Always On Display) подзаряжаться придётся раз в 3 дня. Впрочем, это не составит проблем, так как время ожидания у розетки составит около 45 минут с 0 до 100%.HUAWEI Band 11 уже продаётся в России по цене от 3999 руб. Цена по-прежнему более чем доступная. Теперь новинка доступна в двух вариантах: металлический и полимерный, экран увеличился и стал чётче, при этом корпус слегка уменьшился. Интерфейс сделали дружелюбнее благодаря формату карточек, но главное — алгоритмы мониторинга здоровья стали ещё точнее.