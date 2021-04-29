Huawei выпустила часы… Хотя стоп, это же фитнес-трекер. Huawei Band 6 — новый браслет компании, внешне похожий на смарт-часы. Мы привыкли, что у фитнес-трекеров тонкие микроскопические экраны, на которые умещаются только время и пульс. Китайцы разрывают шаблоны. Посмотрим, насколько удобнее пользоваться браслетом с большим дисплеем.Внешне Huawei Band 6 отличается от предшественников более широким экраном — на первый взгляд кажется, что это смарт-часы, а не фитнес-трекер. Если сравнивать с носимыми девайсами, то они больше похожи на Huawei Watch Fit, чем на Huawei Band 5.Корпус матовый, выполнен из пластика. Внешне и тактильно он напоминает металл. На правой боковой грани расположена единственная физическая кнопка. Трекер управляется с ее помощью или свайпами по экрану. Он включается одним из двух способов — нажатием на цифровую кнопку или жестом поднятия запястья.Вес браслета — 18 г, он почти не ощущается на руке. Корпус защищен от воды по стандарту 5 ATM, Это значит, что с ним можно плавать в воде. При этом, погружаться на глубину ниже 50 метров нельзя.Допустимый диапазон температур использования устройства — -10 ℃-+45 ℃. Это значит, что им можно пользоваться при небольшом морозе и сильной жаре.Экран нетипично широкий для фитнес-трекера. На первый взгляд кажется, что это смарт-часы. Плюса у такого дизайна два. Аксессуар кажется более стильным и солидным — часы смотрятся дороже, чем фитнес-трекеры. Кроме того, элементы интерфейса больше, чем на условном Xiaomi Mi Band 6.Новых возможностей увеличенный дисплей не дает, зато улучшает пользовательский опыт, который фитнес-трекеры уже предложили. Читать уведомления, отслеживать физическую активность, смотреть на данные виджетов удобнее.Диагональ экрана 1,47 дюйма, стандартное значение для фитнес-трекера. Тип матрицы — AMOLED, разрешение — 198 x 368 пикселей. По остальным параметрам экран не отличается от тех, что предлагают конкуренты.Яркость высокая — данные хорошо видны ясным днем. Значение яркости настраивается. Можно выбрать минимальное, чтобы пиксели не били по глазам в темноте, или максимальное, чтобы не испытывать дискомфорта ясным днем. По нашим ощущениям, экран лучший среди всех фитнес-трекеров.Huawei заявляет, что Band 6 работает до двух недель без подзарядки. На деле так и есть — за неделю тестирования в обычном режиме аксессуар разрядился с 72% до 31%. С такой автономностью можно взять аксессуар в длительную поездку и не брать с собой зарядку, дополнительный провод, и устройство проработает в течение всего времени в отъезде.Заряжается устройство с помощью магнитного порта. Полная зарядка занимает около 1,5 часов.Huawei не называет объём аккумулятора. У устройства-близнеца — Honor Band 6 — 180 мАч. Видимо, у Huawei Band 6 столько же. Получается, у него аккумулятор больше, чем у Xiaomi Mi Band 6 со 125 мАч.Браслет сопрягается со смартфоном через приложение Huawei Health. В нем отображаются ваша физическая активность и настройки трекера.С Huawei Band 6 лишний раз не надо доставать смартфон из кармана. Он показывает уведомления и их содержимое. Проскролльте сообщение, и вы увидите весь текст. Отвечать на сообщения шаблонами, как на Galaxy Fit, в браслете начального ценового уровня закономерно нет возможности.Если трекер снят с руки, показ уведомлений блокируется, доступ к ним и остальным данным и настройкам тоже. Никто не увидит переписку, если возьмет ваш аксессуар.Совместимые операционные системы — Android 6.0 или более поздняя версия или iOS 9.1 или более поздняя версия. Поддерживаемые сети — Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth 5.0.Трекер поддерживает 96 режимов тренировок. В процессе он отслеживает частоту пульса, количество потраченных калорий и т.д. Все данные отображаются на экране в виде простых графиков. С ними легко отслеживать свой прогресс и ставить новые цели.Встроенного GPS у Honor Band 5 нет, поэтому автономно функционировать без смартфона не получится. Определить точное расстояние, сохранить данные о времени и скорости передвижения можно только с мобильным устройством рядом.Huawei Band 6 — удачное обновление линейки фитнес-трекеров. С более широким экраном пользователю комфортнее изучать отображаемые данные. Особенно это важно в процессе тренировки, когда силы уходят на упражнения и концентрироваться на экране браслета нет возможности.По остальным параметрам браслет просто держит уровень: автономность высокая, корпус легкий и удобный, программ тренировок много, графики в Huawei Health понятные. Трекер стоит 4000 рублей, свою цену он полностью окупает.