Дизайн: да это же AirPods

Управление: жесты вам понравятся

Двойное касание — ответ / отклонение вызова; включение / выключение музыки

Проведение вверх и вниз — регулировка громкости

Нажатие и удержание — включение / выключение системы шумоподавления

Звук: шумодав и открытый тип наушников — идеально

Автономность: вдвое лучше, чем у AirPods

4 часа воспроизведения аудио при полной зарядке

22 часа непрерывного воспроизведения-аудио при полной зарядке чехла

2,5 часа воспроизведения аудио после 15 минут быстрой зарядки

Итог

TWS-наушники — самый привлекательный аксессуар для смартфона. Давайте без цифр, если у вас выйдут из строя проводные, вы хотя бы задумаетесь о переходе на Bluetooth-гарнитуру. Если же у вас они уже есть, и вы задумываетесь о покупке новых, вы обратите внимание на устройства другого бренда или той же линейки, но другой модели, как в случае с пользователями экосистемы Apple и AirPods.Свежие наушники — это всегда обилие приятных эмоций и новый пользовательский опыт. К тому же, с каждым годом они совершенствуются — улучшается управление жестами, доводится до совершенства система шумоподавления. На этот раз ко мне попали Huawei FreeBuds 4. Компания как никто понимает, что люди активно переходят на беспроводные наушники, поэтому предлагает TWS-модели почти во всех ценовых категориях. Разберем ее новую модель.Наушники представляют собой зарядный чехол и вкладыши. Зарядный кейс круглый, размер — 58 х 21,2 мм (диаметр, высота). Он приятно ложится в руку, а крышка открывается одним пальцем. Так кстати чехол можно использовать в качестве антистресс-девайса, как ветрозащитную зажигалку, если рядом это никого не бесит.Вес одного наушника — 4,1 г, вес чехла — 38 г. Это прогресс на фоне FreeBuds 3 (4,5 и 48 г соответственно). Затычки почти не чувствуются при ношении и не создают давление, мне кажется, благодаря сочетанию легкого веса и удобного управления жестами это заявка на звание самых эргономичных наушников в мире.Единственное, что не сделает гарнитуру подходящей для всех — это открытый тип затычек. Без силиконовых насадок их не отрегулировать под строение уха конкретного человека, либо они подходят вам сразу, либо никогда. Мне повезло, да и такой тип наушников я люблю.На прошлой неделе я собрался на самолете в Самару. Эти наушники я взял с собой. Был в них в метро, аэроэкспрессе и аэропорту и самолете, потом убрал в кейс для подзарядки и в них же ехал по новому для себя городу. Это примерно 3,5 часа воспроизведения звука с одним перерывом, и уши совсем не устали, тогда как гарнитура с силиконовыми насадками создала бы дискомфорт из-за образовавшегося вакуума и как следствие давление на ушной канал. Да и в целом наушники не бывают универсальными, все зависит от физиологии и предыдущего опыта использования гарнитур. Так что минусом открытый тип вкладышей не назвать.Чехол и наушники отличаются по цвету — первые матовые, вторые глянцевые. Мне это решение кажется грамотным. Матовый кейс — практичное решение. Он контактирует с тканью одежды и сумок, другими предметами, если хранить их в одном кармане или отделении рюкзака. Матовое покрытие менее требовательное, и чехол миновал проблемы, которая возникла у метки Apple AirTag.К затычкам же мы относимся более аккуратно — они хранятся преимущественно в кейсе, поэтому их покрытие можно сделать менее практичными, но более эффектным, даже с глянцевым металлом они будут сохранять презентабельность в разы дольше, чем зарядный кейс.Наушники стали лучше на фоне предшественников Freebuds 3. Они выполняют четыре типа действий: контроль воспроизведения музыки, управление вызовами, включение / отключение шумоподавления и микрофон. Предыдущее поколение позволяло выполнять лишь два — контроль воспроизведения музыки и управление вызовами.Жесты следующие:Другой плюс наушников на фоне предшественников — одновременное подключение к двум устройствам. Можно сопрячь их с телефоном и планшетом или с телефоном и ноутбуком. Не нужно каждый раз переподключать их, достаточно достаточно выбрать нужное устройство в приложении Huawei AI Life.Минус наушников — ограниченность этой возможности. Подключение к двум устройствам экосистемы доступно только внутри экосистемы Huawei. Мы попробовали подсоединить их одновременно к iPhone и MacBook, не получилось — как только гарнитура подключила к ноутбуку, соединение со смартфоном было прервано.Кстати о приложении. Huawei AI Life дает информацию о состоянии батареи наушников и позволяет обновлять их. Вы узнаете уровень заряда аккумулятора, наличие апдейтов, сможете управлять ими, например, включать и выключать активное шумоподавление.Новое поколение наушников Huawei стало лучшим в линейке FreeBuds сразу по трем параметрам: самая низкая задержка звука, единственные наушники с возможностью подключения к двум устройствам и самый совершенный стандарт Bluetooth — 5.2.Задержка звука — всего 90 мс, для сравнения, у FreeBuds 3 и 4i она составляет 190 мс. Наушники не дотягивают до игровых, где это значение равняется 30-40 мс, но для TWS это крайне достойный показатель. Результат мы заметили — играть в PUBG комфортнее: быстрее замечаешь шаги и выстрелы соперников, нет чувства, что звук не успевает за картинкой.Затычки открытого типа и система активного шумоподавления — мое любимое сочетание. С такой гарнитурой на ушной канал не оказывается давление из-за вакуума, образуемого силиконовыми насадками, при этом звук из нее оказывается на первом плане, тогда как внешние шумы заглушаются.Мне нравится брать эти наушники в дальние поездки на общественном транспорте или в машине не за рулем. Это условия, где не надеть полноразмерную гарнитуру, здесь нельзя изолироваться от внешней среды на сто процентов, нужно контролировать ситуацию, и при этом наушники не должны надоедать. FreeBuds 4 не оказывают вообще никакого давления, поэтому я ношу их, пока они не разрядятся. Во-первых, дома за ноутбуком, во-вторых, в поездке в Самару я не снимал их, пока ехал на троллейбусе, пароме и такси, а это около двух часов.Что касается звука, то его качество — эфемерная величина, которую не передать цифрами. Мне оно кажется высоким — звук объемный, басы пронизывающие. Huawei обнадеживает впечатляющими характеристиками: диаметр динамика составляет 14,3 мм, а диапазон частот — 20Гц-40кГц. Для сравнения, у FreeBuds 4i — 10 мм и 20-Гц-20кГц, а у FreeBuds 3 — 14 мм и 20Гц-20кГц.Запись звука тоже стала лучше. В отличие от FreeBuds 3 и 4i здесь у каждого наушника стоит система из двух микрофонов, а звук записывается в формате HD 48 кГц. На практике броские характеристики оправдывают себя — собеседнику слышно вас хорошо, надиктовывать войсы в мессенджерах тоже удобно.Huawei заявляет следующие параметры:На практике чехол нужно заряжать два раза в неделю. Четыре часа автономности без зарядного кейса — опять же плюс для тех, кто активно путешествует. Можно не вытаскивать наушники во время длительной поездки, они не сядут. В Самаре я просто не думал об этом параметре аксессуара. Наверное, это лучший комплимент устройству за время работы без подзарядки — батарея не дает о себе знать разряжаясь, и не утяжеляет корпус.Huawei FreeBuds 4 — отличные повседневные наушники для использования в городе, в транспорте и за работой. Качественный звук, удобный форм-фактор и эффективная система шумоподавления — все это делает их крайне удобными и комфортными для использования.В иерархии Huawei модель FreeBuds 4 — предфлагман или золотая середина, сочетающая в себе приличный набор параметров и характеристик, а также оптимальную цену (12 990 руб.). Жестов меньше, чем у FreeBuds Pro, но больше, чем у FreeBuds 4. Pro-шки вообще самая совершенная модель наушников у компании. Зато FreeBuds 4 может ответить форм-фактором — затычки открытого типа все же не давят. В общем, если они у вас не вылетают из ушей, можно смело брать.