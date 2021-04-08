Huawei продолжает обновлять линейку наушников FreeBuds. В марте вышла флагманская модель FreeBuds Pro, в апреле же компания выпустила FreeBuds 4i, более доступную гарнитуру.
Теперь пользователь может взять свежие наушники Huawei на ту сумму, с которой он готов расстаться без угрызения совести. Впрочем, эта гарнитура может привлечь и тех, кто готов потратить гораздо больше, при одном из сценариев она даже лучше флагманской модели. Изучили ее подробно.
Дизайн и эргономика: компактно и удобно
По дизайну FreeBuds Pro и FreeBuds 4i разграничиваются также, как и AirPods — у модели Pro короткие хвостики, у версии попроще — подлиннее. Это самая заметная часть наушников, и именно она выдает их стоимость. Видимо, в направлении TWS-гарнитур короткие хвостики будут указывать на премиальность модели.
Переход от хвостиков к самим наушникам выполнен в стиле линейки FreeBuds — они не продолжают основную часть корпуса, а крепятся сбоку, поэтому наушники выпирают посильнее, чем AirPods второго поколения.
Физических кнопок здесь нет, управление воспроизведением звука осуществляется с помощью сенсоров. С точки зрения экстерьера, это делает наушники более удобными. Под шапкой рандомных нажатий не будет, когда вы поправляете наушник, тоже. Потому что одного касания недостаточно, чтобы выполнить действие, оно должно быть двойным или долгим.
В комплекте идут три пары силиконовый амбушюр. Можно выбрать наиболее подходящую для себя пару, чтобы капельки не выпадали из ушей. Вес одного наушника — 5,5 г. Для сравнения, у FreeBuds Pro 6,1 г, у AirPods Pro — 5,4 г. Он почти не ощущается в ухе. Материал корпуса самый распространенный среди TWS-гарнитур — пластик.
Зарядный кейс FreeBuds 4i также отличается от FreeBuds Pro и остальных моделей линейки наушников Huawei. Он овальный. По габаритам это один из самых компактных кейсов среди всех TWS-наушников. Размер чехла — 61,8 х 48 х 27,5 мм. Для сравнения, у FreeBuds Pro 80,7 x 35,4 x 29,2 мм, а у AirPods Pro — 61 х 45 х 22 мм.
Минус корпуса — его излишняя толщина. Это значение больше, чем у FreeBuds Pro и AirPods Pro. Из-за этого кейс чрезмерно выпирает из кармана джинсов. Более рациональный выбор — в пользу прямоугольного кейса.
Звук и шумородавление: вы удивитесь качеству
Шумоподавление — сильная сторона любых наушников линейки FreeBuds. Перед перечислением параметров и функций, перейдем к результату: аксессуары отлично изолируют пользователя от внешних шумов. Мы испытали их в трех самых хардкорных условиях: в самолете, метро и кафе (за работой в людном месте). При каждом сценарии внешние шумы теряют четкость, становится легко концентрироваться на аудиодорожке.
Кроме того, музыку можно не включать. Достаточно надеть наушники, и окружающие звуки потеряют четкость. Удобно при работе в шумном помещении — в кафе или оупенсейсе. Режима работы два — включенное шумоподавление и звукопроницаемость. Со вторым наоборот слышимость окружающих звуков усиливается за счет микрофонов гарнитуры. Так, можно общаться или ориентироваться в шумном месте, не вынимая аксессуары.
Задержка звука — 190 мс. Это обычное значение для TWS-наушников. Для сравнения, у AirPods второго поколения в связке с iPhone — 175 мс, почти столько же. Задержка передачи данных — слабая сторона всех беспроводных устройств, поэтому геймеры избегают наушники, клавиатуры и мыши с соединением по Bluetooth.
Звук наушников качественный. Больше всего внимания привлекает воспроизведение низких частот. Это объясняется особенностью аппаратного обеспечения — тут стоит увеличенный 10-миллиметровый динамический драйвер. Он обеспечивает более широкий диапазон амплитуд для более сильных басов.
Автономность: лучше, чем у флагманов
Время работы без подзарядки — фишка FreeBuds 4i. Наушники работают 10 часов без кейса в режиме непрерывного воспроизведения музыки и до 6,5 часа при голосовых вызовах. С чехлом время работы составит до 22 часов часов воспроизведения музыки или 14 часов голосовых вызовов.
Автономность — плюс наушников даже на фоне FreeBuds Pro. Они работают 3,5 часа без чехла и до 16 часов с ним в режиме разговора по сотовой связи, а также до 5 часов без кейса и до 22 часов с ним в режиме воспроизведения звука с активированным шумоподавлением. Это причина купить не самые дорогие наушники линейки FreeBuds, а попроще.
Кроме того, аккумулятор со временем теряет емкость, и наушники через полтора-два года начинают держать заряд меньше как минимум в два раза. FreeBuds 4i сохранят пригодность дольше, чем прошки.
Осталось решить, насколько важна пользователю автономность. Мы видим лишь один сценарий, при котором возможность 10 часов работы без подзарядки пригодится, — пользование в офисе в течение рабочего дня. В остальных случаях более предпочтительным будет большое количество жестов, что предлагают прошки и чего нет у этой модели.
Емкость аккумулятора одного наушника — 55 мАч, объем батареи зарядного чехла — 215 мАч. Быстрая зарядка — также плюс наушников. 10 минут хватает, чтобы обеспечить аксессуары четырьмя часами непрерывной работы. полностью наушники наряжаются примерно за полтора часа. Разъем — USB-C, беспроводной зарядки нет.
Работа в связке со смартфоном: скромно, но удобно
Пользователи смартфонов Huawei получат чуть больше возможностей, чем остальные. Им доступна функция «быстрое сопряжение». Просто откройте чехол для зарядки, на экране телефона отобразится уведомление о первом сопряжении или возобновлении соединения. Также интерфейс покажет уровень заряда батареи.
Всего жеста два. Вот они:
- Двойное нажатие на наушник -- воспроизведение / пауза музыки, ответ / завершение вызова
- Длительное нажатие — включенное шумоподавление / режим звукопроницаемости
Итог: конкурент один, но сильный
Huawei FreeBuds 4i — почти идеальные наушники за свою цену. Они стоят 8000 руб. За эти деньги аксессуары предлагают эргономичный корпус, эффективное шумоподавление, качественный звук и монструозную автономность.
Конкурентов у FreeBuds 4i по соотношению цены и качества нет. С точки зрения позиционирования, это AirPods второго поколения. И тут наушники Huawei проигрывают. Лояльность к бренду Apple в разы выше, кроме того, AirPods — самая известная марка TWS-наушников, и доверие к ней в разы выше. Велика вероятность, что пользователь предпочтет их, несмотря на отсутствие шумоподавление, менее надежную фиксацию в ушах и менее качественный звук. Впрочем, есть и те, кто дотошно изучает характеристики. При этом сценарии FreeBuds 4i — бескомпромиссный выбор.
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