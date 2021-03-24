Huawei FreeBuds — самый популярный бренд TWS-наушников среди китайских компаний. Пока оппоненты предлагают бюджетные модели, вроде линейки Redmi AirDots и realme Buds Air, эта марка конкурирует с лучшими — Apple AirPods и Samsung Galaxy Buds.
Она уже удивляла однажды. FreeBuds 3 предлагали почти эталонное шумоподавление, будучи наушниками открытого типа. Теперь же на рынок выходят FreeBuds Pro. С еще более совершенным шумоподавлением и способностью подстраиваться под пользователя.
Дизайн и эргономика: в ногу с AirPods Pro
Наушники Huawei FreeBuds с точки зрения дизайна проходят тот же путь эволюции, что и AirPods. Они становятся миниатюрнее, инженеры пытаются сделать их так, чтобы они выпирали из ушей как можно меньше.
Отличие FreeBuds Pro от предыдущих моделей — короткие хвостики. Высота одного наушника — 26 мм. Для сравнения, у FreeBuds 3 — 41,5 мм, а у FreeBuds 3i — 41,8 мм. Первая ассоциация возникает с AirPods Pro — до релиза FreeBuds Pro короткие хвостики были именно их уникальной особенностью.
Отличие — в оформлении хвостиков. Тут они прямые, прямоугольные и сильнее выпирают. На AirPods Pro хвостики изогнутые и скругленные. На этой же части корпуса у FreeBuds Pro расположен логотип Huawei.
Физических кнопок управления на корпусе наушников нет. Там расположены датчики, определяющие нажатие и его силу, все как у AirPods Pro. Они позволяют выполнять множество команд, но о них позже.
Зарядный кейс нетипично крупный. Размеры — 80,7 x 35,4 x 29,2 мм. Для сравнения, у FreeBuds 3 был 61 х 22 х 61 мм, а у AirPods Pro — 61 х 45 х 22 мм. Он сильно выпирает из кармана джинс и точно не поместится в маленький кармашек, располагающийся под большим правым переднем карманом.
Кнопка сопряжения располагается на боковой грани. Разъем — USB-C, рядом с ним расположен индикатор заряда. Зеленый цвет — энергия восполнена на 100%, желтый — батарея частично заряжена, красный — аккумулятор разряжен.
В комплекте идут три пары силиконовый амбушюр. Вес одной капельки — около 6,1 г. Не сильно больше, чем у AirPods Pro — 5,4 г. Такие наушники не ощущаются при ношении и не доставляют дискомфорта. Материал корпуса самый распространенный среди TWS-гарнитур — пластик.
Звук и шумоподавление: подстроятся под вас
Качество звука — слишком субъективная величина. Его оценка зависит от массы факторов: сценариев применения, возможностей предыдущих наушников (если у вас полноразмерные, TWS-затычки вам точно не понравятся).
Мы сравнили Huawei FreeBuds Pro с AirPods Pro. У первых низкие частоты качественнее, звук более объемный. Шумоподавление работает на примерно одинаковом уровне.
Поддерживаются кодеки SBC и AAC. Это качественная передача звука, потеря только тех сигналов, которые не воспринимает человеческое ухо. Минус наушников — отсутствие поддержки AptX, лучшего кодека для стриминговых сервисов.
Главное, о чем стоит рассказать после пользования FreeBuds Pro, — это шумоподавление. Причем, оно подстраивается под окружающую среду. Система распознает окружающие звуки и помогает FreeBuds Pro автоматически переключать режим шумоподавления в зависимости от окружения для улучшения восприятия звука. А их три: режим усиленного шумоподавления (в метро, мегаполисе), комфортный режим (тихой обстановке), общий режим (универсальный).
Сильнее всего я оценил плюс наличия шумоподавления в метро. Окружающие шумы слышны, но нечетко. Это позволяет не отвлекаться от музыки или подкаста, находясь в шумной обстановке.
С такой гарнитурой даже не слышен автоответчик в метро. Чтобы расслышать, какая станция следующая, приходится переключаться на режим звукопроницаемости. Кстати, в нем также микрофоны передают сигнал уху, и посторонние звуки слышны более четко. Удобно.
Автономность: равный конкурент более дорогих наушников
Время работы без подзарядки не относится ни к минусам, ни к плюсам наушников. В этом плане они обычные — работают не хуже большинства конкурентов.
FreeBuds Pro работают 3,5 часа без чехла и до 16 часов с ним в режиме разговора по сотовой связи. С включенной функцией шумоподавления в режиме воспроизведения музыки наушники работают до 5 часов без кейса и до 22 часов с ним. Без шумодава в режиме воспроизведения музыки аксессуары держатся до 8 часов без кейса и до 36 часов с ним.
AirPods Pro могут работать до 4,5 часа в режиме воспроизведения без кейса и более 24 часов с ним или до 3,5 часа в режиме разговора без чехла и более 18 часов с ним. Galaxy Buds Pro живут до 4-5 часов в режиме разговора (с шумоподавлением и без) и до 5-8 часов проигрывания музыки.
В футляре наушники заряжаются около 40 минут. Поддерживается беспроводная зарядка. С ней гарнитура заряжается за два часа, по проводу — за час.
Работа в связке со смартфоном: удобнее, чем AirPods Pro
Пользователи смартфонов Huawei получат чуть больше возможностей, чем остальные. Им доступна функция «быстрое сопряжение». Просто откройте чехол для зарядки, на экране телефона отобразится уведомление о первом сопряжении или возобновлении соединения. Также интерфейс покажет уровень заряда батареи. Приложения для подключения гарнитуры и настройки звука нет.
Плюс наушников — дистанционное управление звуком. Всего они распознают шесть жестов. Вот все:
Наушники можно подключить к двум устройствам одновременно. Система определяет, использование какого девайса нужно в конкретный момент, и мгновенно подключается к нему. Например, вы смотрите кино на планшете. Вдруг, получили вызов со смартфона. Наушники автоматически переключатся на мобильное устройство, вам не нужно переключать их вручную.
Итог: самые удобные наушники
Huawei FreeBuds Pro — предфлагманские наушники. Они предлагают качественный звук, добротный корпус, высокую автономность и эффективное шумоподавление. При этом, в них отсутствуют мелочи, вроде защиты корпуса от воды и пыли, как в Samsung Galaxy Buds Pro и управление голосовым ассистентом, как у AirPods Pro.
Но даже с таким позиционированием они предлагают уникальные возможности. Удаленное управление смартфоном наиболее функциональное именно на этих наушниках.
Стоят они 12 990 рублей. За эту цену их единственный конкурент — Galaxy Buds Live. Их фишка на фоне оппонента — дизайн и качество передачи голоса. Зато с FreeBuds Pro удобнее управлять звуком.
Время работы без подзарядки не относится ни к минусам, ни к плюсам наушников. В этом плане они обычные — работают не хуже большинства конкурентов.
FreeBuds Pro работают 3,5 часа без чехла и до 16 часов с ним в режиме разговора по сотовой связи. С включенной функцией шумоподавления в режиме воспроизведения музыки наушники работают до 5 часов без кейса и до 22 часов с ним. Без шумодава в режиме воспроизведения музыки аксессуары держатся до 8 часов без кейса и до 36 часов с ним.
AirPods Pro могут работать до 4,5 часа в режиме воспроизведения без кейса и более 24 часов с ним или до 3,5 часа в режиме разговора без чехла и более 18 часов с ним. Galaxy Buds Pro живут до 4-5 часов в режиме разговора (с шумоподавлением и без) и до 5-8 часов проигрывания музыки.
В футляре наушники заряжаются около 40 минут. Поддерживается беспроводная зарядка. С ней гарнитура заряжается за два часа, по проводу — за час.
Работа в связке со смартфоном: удобнее, чем AirPods Pro
Пользователи смартфонов Huawei получат чуть больше возможностей, чем остальные. Им доступна функция «быстрое сопряжение». Просто откройте чехол для зарядки, на экране телефона отобразится уведомление о первом сопряжении или возобновлении соединения. Также интерфейс покажет уровень заряда батареи. Приложения для подключения гарнитуры и настройки звука нет.
Плюс наушников — дистанционное управление звуком. Всего они распознают шесть жестов. Вот все:
- Нажатие и удержание — режим активного шумоподавления / режим звукопроницаемости
- Проведение вверх: увеличение громкости
- Проведение вниз: уменьшение громкости
- Сжатие двумя пальцами один раз — воспроизведение / приостановление воспроизведения музыки / ответ на вызов / завершение вызова
- Сжатие ножки двумя пальцами два раза — воспроизведение следующей композиции
- Сжатие двумя пальцами три раза — воспроизведение предыдущей композиции
Наушники можно подключить к двум устройствам одновременно. Система определяет, использование какого девайса нужно в конкретный момент, и мгновенно подключается к нему. Например, вы смотрите кино на планшете. Вдруг, получили вызов со смартфона. Наушники автоматически переключатся на мобильное устройство, вам не нужно переключать их вручную.
Итог: самые удобные наушники
Huawei FreeBuds Pro — предфлагманские наушники. Они предлагают качественный звук, добротный корпус, высокую автономность и эффективное шумоподавление. При этом, в них отсутствуют мелочи, вроде защиты корпуса от воды и пыли, как в Samsung Galaxy Buds Pro и управление голосовым ассистентом, как у AirPods Pro.
Но даже с таким позиционированием они предлагают уникальные возможности. Удаленное управление смартфоном наиболее функциональное именно на этих наушниках.
Стоят они 12 990 рублей. За эту цену их единственный конкурент — Galaxy Buds Live. Их фишка на фоне оппонента — дизайн и качество передачи голоса. Зато с FreeBuds Pro удобнее управлять звуком.
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