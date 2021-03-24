Huawei FreeBuds — самый популярный бренд TWS-наушников среди китайских компаний. Пока оппоненты предлагают бюджетные модели, вроде линейки Redmi AirDots и realme Buds Air, эта марка конкурирует с лучшими — Apple AirPods и Samsung Galaxy Buds.Она уже удивляла однажды. FreeBuds 3 предлагали почти эталонное шумоподавление, будучи наушниками открытого типа. Теперь же на рынок выходят FreeBuds Pro. С еще более совершенным шумоподавлением и способностью подстраиваться под пользователя.Наушники Huawei FreeBuds с точки зрения дизайна проходят тот же путь эволюции, что и AirPods. Они становятся миниатюрнее, инженеры пытаются сделать их так, чтобы они выпирали из ушей как можно меньше.Отличие FreeBuds Pro от предыдущих моделей — короткие хвостики. Высота одного наушника — 26 мм. Для сравнения, у FreeBuds 3 — 41,5 мм, а у FreeBuds 3i — 41,8 мм. Первая ассоциация возникает с AirPods Pro — до релиза FreeBuds Pro короткие хвостики были именно их уникальной особенностью.Отличие — в оформлении хвостиков. Тут они прямые, прямоугольные и сильнее выпирают. На AirPods Pro хвостики изогнутые и скругленные. На этой же части корпуса у FreeBuds Pro расположен логотип Huawei.Физических кнопок управления на корпусе наушников нет. Там расположены датчики, определяющие нажатие и его силу, все как у AirPods Pro. Они позволяют выполнять множество команд, но о них позже.Зарядный кейс нетипично крупный. Размеры — 80,7 x 35,4 x 29,2 мм. Для сравнения, у FreeBuds 3 был 61 х 22 х 61 мм, а у AirPods Pro — 61 х 45 х 22 мм. Он сильно выпирает из кармана джинс и точно не поместится в маленький кармашек, располагающийся под большим правым переднем карманом.Кнопка сопряжения располагается на боковой грани. Разъем — USB-C, рядом с ним расположен индикатор заряда. Зеленый цвет — энергия восполнена на 100%, желтый — батарея частично заряжена, красный — аккумулятор разряжен.В комплекте идут три пары силиконовый амбушюр. Вес одной капельки — около 6,1 г. Не сильно больше, чем у AirPods Pro — 5,4 г. Такие наушники не ощущаются при ношении и не доставляют дискомфорта. Материал корпуса самый распространенный среди TWS-гарнитур — пластик.Качество звука — слишком субъективная величина. Его оценка зависит от массы факторов: сценариев применения, возможностей предыдущих наушников (если у вас полноразмерные, TWS-затычки вам точно не понравятся).Мы сравнили Huawei FreeBuds Pro с AirPods Pro. У первых низкие частоты качественнее, звук более объемный. Шумоподавление работает на примерно одинаковом уровне.Поддерживаются кодеки SBC и AAC. Это качественная передача звука, потеря только тех сигналов, которые не воспринимает человеческое ухо. Минус наушников — отсутствие поддержки AptX, лучшего кодека для стриминговых сервисов.Главное, о чем стоит рассказать после пользования FreeBuds Pro, — это шумоподавление. Причем, оно подстраивается под окружающую среду. Система распознает окружающие звуки и помогает FreeBuds Pro автоматически переключать режим шумоподавления в зависимости от окружения для улучшения восприятия звука. А их три: режим усиленного шумоподавления (в метро, мегаполисе), комфортный режим (тихой обстановке), общий режим (универсальный).Сильнее всего я оценил плюс наличия шумоподавления в метро. Окружающие шумы слышны, но нечетко. Это позволяет не отвлекаться от музыки или подкаста, находясь в шумной обстановке.С такой гарнитурой даже не слышен автоответчик в метро. Чтобы расслышать, какая станция следующая, приходится переключаться на режим звукопроницаемости. Кстати, в нем также микрофоны передают сигнал уху, и посторонние звуки слышны более четко. Удобно.