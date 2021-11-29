

В ценовом уровне ноутбуков за 80-130 тысяч рублей доминирует MacBook Air M1.

Huawei MateBook 14s — альтернатива ему. Это лэптоп со стильным дизайном, экраном с разрешением 2,5К и 90 Гц, мощным процессором Intel и длительным временем работы без подзарядки. А еще компания отказалась от узнаваемого дизайнерского элемента линейки. Посмотрим, на что способен ноутбук.



Дизайн: веб-камера на новом месте



Я симпатизирую линейке MateBook, наблюдаю за ее развитием и стабильно тестирую ее модели. Во второй половине 2010-х годов ноутбуки Huawei стабильно блистали на выставке MWC в Барселоне. В 2018 году компания показала первый в мире лэптоп с экраном Full View, в 2019-м — его улучшенную версию с расширенной памятью и более мощным процессором, а в 2020-м вне выставки (отменившейся из-за коронавируса) продемонстрировала технологию мгновенной передачи данных между своими устройствами Huawei Share.



У самых заметных ноутбуков компании был один общий элемент — выдвижная веб-камера, спрятанная под клавиатуру. В 2021 году она отказалась от этого решения и в новом Huawei MateBook 14s разместила веб-камеру по-классике на верхней грани рамки. Ушла эпоха.







Только я воспринимаю это решение как прогресс с точки зрения удобства, а не отказ от исключительности. Huawei заработала себе имя на рынке ноутбуков и будет узнаваема даже без спрятанной веб-камеры. Кроме того, полезная площадь не уменьшилась, она по-прежнему составляет 90%.



У веб-камеры на верхней грани рамки есть возможность регулировать угол обзора, двигая крышку. Кроме того, относительно нее пользователь располагается под прямым углом, в случае с вебкой в клавиатуре у собеседника появляется чувство, что вы смотрите на него снизу вверх, кроме того, это неудачное расположение подчеркивает недостатки лица, вроде второго подбородка.



В общем, от перемещения камеры с нижней панели на верхнюю одни плюсы. Единственное — огорчатся фанаты приватности, ведь теперь вебку аппаратно не «отключить». Для этого придется докупить шторку или воспользоваться пластырем.







Разрешение камеры составляет 720P. Стандартное значение для предфлагманского ноутбука. Решение не самое совершенное — на рынке уже распространяются встроенные веб-камеры с разрешением 1080P, с которыми вы смотритесь четче.



Габариты не относятся ни к плюсам, ни к минусам ноутбука, они стандартные. Вес —1,43 кг, толщина корпуса — 16,7 мм. Последнее значение даже выше среднего. Например, у MagicBook View 14 оно составляет 14,5 мм. Это значит, что MateBook 14S занимает чуть больше пространства в сумке. Впрочем, визуально и тактильно вы можете это не заметить — каждый край заострен, чтобы устройство выглядело тоньше.



Минус корпуса — в сложенном состоянии чувствуется слишком большой зазор между панелями. Визуально он не виден, но если надавить на крышку, то тактильно чувствуется, что она слегка двигается. Зато по другим моментам с точки зрения качества сборки ощутимый прогресс — например, на крышке больше не создаются «вмятины»: если на нее надавить пальцем, она не прогнется. Шарнир затянут оптимально — крышку легко открыть одним пальцем, и в таком состоянии она не болтается. В общем, дизайном и качеством сборки я доволен.

Клавиатура и тачпад: идеально для офисной работы



К тачпаду у меня максимально высокие требования. Я маковод с четырехлетним стажем, и одна из лучших особенностей MacBook — тачпад. Жесты, тактильная отдача, набор возможностей — все это позволяет обходиться без мыши и с удобством решать от простейших задач, вроде веб-серфинга, до сложных, таких как видеомонтаж.



У Huawei MateBook 14S он приятный и удобный. Тактильно ощущается как у MacBook, хотя здесь он оснащен физическими кнопками, а у ноутбуков Apple отдачу имитирует технология Force Touch. Функционально тачпад заменяет три кнопки на мыши — левую, правую и колесо. Поддерживаются жесты для отмены действия, его возвращения, выхода на рабочий стол и в меню многозадачности.







Клавиатура идеальна для работы с текстом и вообще продолжительной офисной работы в течение среднестатистического рабочего дня (восемь часов). Ход клавиш — 1,5 мм. Кнопки имеют слегка изогнутый профиль, чтобы соответствовать форме пальцев пользователя, что способствует точности набора текста и избавляет от дискомфорта.



Клавиатура долговечнее, чем у предыдущих моделей. Кнопки для клавиш изготовлены из поликарбоната, они на 15% прочнее, чем кнопки из традиционных материалов. Для уменьшения чувства онемения и усталости пальцев в ноутбуке применяется особая конструкция, благодаря которой смягчается противодействующая сила нажатия клавиш. Таким образом, инновационная тактильная клавиатура обеспечивает удобство набора текста.



В ценовом уровне ноутбуков за 80-130 тысяч рублей доминирует MacBook Air M1.Huawei MateBook 14s — альтернатива ему. Это лэптоп со стильным дизайном, экраном с разрешением 2,5К и 90 Гц, мощным процессором Intel и длительным временем работы без подзарядки. А еще компания отказалась от узнаваемого дизайнерского элемента линейки. Посмотрим, на что способен ноутбук.Я симпатизирую линейке MateBook, наблюдаю за ее развитием и стабильно тестирую ее модели. Во второй половине 2010-х годов ноутбуки Huawei стабильно блистали на выставке MWC в Барселоне. В 2018 году компания показала первый в мире лэптоп с экраном Full View, в 2019-м — его улучшенную версию с расширенной памятью и более мощным процессором, а в 2020-м вне выставки (отменившейся из-за коронавируса) продемонстрировала технологию мгновенной передачи данных между своими устройствами Huawei Share.У самых заметных ноутбуков компании был один общий элемент — выдвижная веб-камера, спрятанная под клавиатуру. В 2021 году она отказалась от этого решения и в новом Huawei MateBook 14s разместила веб-камеру по-классике на верхней грани рамки. Ушла эпоха.Только я воспринимаю это решение как прогресс с точки зрения удобства, а не отказ от исключительности. Huawei заработала себе имя на рынке ноутбуков и будет узнаваема даже без спрятанной веб-камеры. Кроме того, полезная площадь не уменьшилась, она по-прежнему составляет 90%.У веб-камеры на верхней грани рамки есть возможность регулировать угол обзора, двигая крышку. Кроме того, относительно нее пользователь располагается под прямым углом, в случае с вебкой в клавиатуре у собеседника появляется чувство, что вы смотрите на него снизу вверх, кроме того, это неудачное расположение подчеркивает недостатки лица, вроде второго подбородка.В общем, от перемещения камеры с нижней панели на верхнюю одни плюсы. Единственное — огорчатся фанаты приватности, ведь теперь вебку аппаратно не «отключить». Для этого придется докупить шторку или воспользоваться пластырем.Разрешение камеры составляет 720P. Стандартное значение для предфлагманского ноутбука. Решение не самое совершенное — на рынке уже распространяются встроенные веб-камеры с разрешением 1080P, с которыми вы смотритесь четче.Габариты не относятся ни к плюсам, ни к минусам ноутбука, они стандартные. Вес —1,43 кг, толщина корпуса — 16,7 мм. Последнее значение даже выше среднего. Например, у MagicBook View 14 оно составляет 14,5 мм. Это значит, что MateBook 14S занимает чуть больше пространства в сумке. Впрочем, визуально и тактильно вы можете это не заметить — каждый край заострен, чтобы устройство выглядело тоньше.Минус корпуса — в сложенном состоянии чувствуется слишком большой зазор между панелями. Визуально он не виден, но если надавить на крышку, то тактильно чувствуется, что она слегка двигается. Зато по другим моментам с точки зрения качества сборки ощутимый прогресс — например, на крышке больше не создаются «вмятины»: если на нее надавить пальцем, она не прогнется. Шарнир затянут оптимально — крышку легко открыть одним пальцем, и в таком состоянии она не болтается. В общем, дизайном и качеством сборки я доволен.К тачпаду у меня максимально высокие требования. Я маковод с четырехлетним стажем, и одна из лучших особенностей MacBook — тачпад. Жесты, тактильная отдача, набор возможностей — все это позволяет обходиться без мыши и с удобством решать от простейших задач, вроде веб-серфинга, до сложных, таких как видеомонтаж.У Huawei MateBook 14S он приятный и удобный. Тактильно ощущается как у MacBook, хотя здесь он оснащен физическими кнопками, а у ноутбуков Apple отдачу имитирует технология Force Touch. Функционально тачпад заменяет три кнопки на мыши — левую, правую и колесо. Поддерживаются жесты для отмены действия, его возвращения, выхода на рабочий стол и в меню многозадачности.Клавиатура идеальна для работы с текстом и вообще продолжительной офисной работы в течение среднестатистического рабочего дня (восемь часов). Ход клавиш — 1,5 мм. Кнопки имеют слегка изогнутый профиль, чтобы соответствовать форме пальцев пользователя, что способствует точности набора текста и избавляет от дискомфорта.Клавиатура долговечнее, чем у предыдущих моделей. Кнопки для клавиш изготовлены из поликарбоната, они на 15% прочнее, чем кнопки из традиционных материалов. Для уменьшения чувства онемения и усталости пальцев в ноутбуке применяется особая конструкция, благодаря которой смягчается противодействующая сила нажатия клавиш. Таким образом, инновационная тактильная клавиатура обеспечивает удобство набора текста.





USB-C х 2

USB-A 3.2 Gen 1

3,5 мм

HDMI

Автономность: на весь рабочий день и даже больше

Экран: высокое разрешение, точная цветопередача, 90 Гц

Производительность: это мощь!









Из профессиональных задач я занимаюсь монтажом видео. На этом ноутбуке я смонтировал несколько 10-минутных роликов для YouTube в Adobe Premier с пятью видеодорожками и тремя аудиодорожками в разрешении Full HD. В процессе был открыт видеоредактор и Google Chrome для поиска нужных видеофайлов, в процессе приложения не перезагружались, спасибо 16 ГБ оперативной памяти. Кулера шумели тихо, лишь в процессе рендеринга они начинали работать громче.



Я также запустил Counter-Strike: Global Offensive. На высоких настройках графики ноутбук выдавал стабильные 60 FPS. Кулера шумели, но корпус не перегревался, температура повышалась лишь до приемлемого значения. В такие нетребовательные игры на этом лэптопе вполне можно поиграть.



HUAWEI MateBook 14s оснащен обновленной системой охлаждения. Вентилятор Shark Fin имеет более 79 ультратонких S-образных лопастей, которые помогают усилить воздушный поток. Еще одно усовершенствование — две новые тепловые трубки, образующие «крыло» для равномерного охлаждения.



В новом ноутбуке установлены бесшумные вентиляторы: в повседневных сценариях использования в офисе они издают шум 25 дБ, что равносильно шепоту. Хотя о их существовании ты всегда помнишь, а вот в случае с MacBook появляется чувство, что их вовсе нет. Под высокой нагрузкой ноутбук начинает сильно шуметь, зато температура процессора не нагревается выше 71 градуса, что показывает эффективность системы охлаждения.



MateBook 14s оснащен звуковой системой с четырьмя динамиками: двумя высокочастотными и двумя низкочастотными. Последние имеют емкость до 4,0 куб. cм и максимальную амплитуду 0,5 мм, что позволяет им воспроизводить мощные басы. Каждый из автономных твитеров поддерживает максимальную частоту 15 кГц для точного воспроизведения звуков.

Программное обеспечение: есть аналог AirDrop, и он совершенствуется



Компания продолжает совершенствовать Huawei Share. В тачпад встроен NFC-модуль, с его помощью ноутбук устанавливает соединение со смартфоном Honor для работы функции «Мультиэкран» — трансляции изображения с его экрана и передачи файлов. Механика следующая: прислоняете смартфон Huawei к тачпаду, и его экран выводится на экран планшета. Между устройствами можно взаимодействовать: таскать фото, видео, текст. Запускать мобильные приложения и даже звонить с ноутбука.



Эта возможность позволяет отображать экран смартфона на ноутбуке, открывать до 3 приложений на нем, передавать файлы между устройствами простым перетаскиванием, использовать клавиатуру и мышь для управления смартфоном, запускать мобильные приложения на ноутбуке, принимать видеозвонки и многое другое. Мы опробовали эту функцию в связке с Honor 50.

Итог



Huawei MateBook 14s — достойный ноутбук по цене от 80 до 130 тысяч рублей. Мощный процессор, качественный экран, долгое время работы без подзарядки — по всем этим параметрам он соответствует минимальным требованиям к ноутбуку из этого сегмента.



Мне больше нравится Honor MagicBook View 14 за более стильный дизайн и более тонкий корпус, зато MateBook 14s понравится тем, кому важен объем хранилища — в максимальной комплектации объем накопителя составляет 1 ТБ, тогда как у MagicBook View 14 максимальное значение этого параметра составляет 512 ГБ. Кроме того, в минимальной комплектации MateBook 14s идет на Intel Core i7, тогда как MagicBook View 14 на Intel Core i5.



Ноутбук стоит от 119 990 руб. Этому ценнику он вполне соответствует.

Из профессиональных задач я занимаюсь монтажом видео. На этом ноутбуке я смонтировал несколько 10-минутных роликов для YouTube в Adobe Premier с пятью видеодорожками и тремя аудиодорожками в разрешении Full HD. В процессе был открыт видеоредактор и Google Chrome для поиска нужных видеофайлов, в процессе приложения не перезагружались, спасибо 16 ГБ оперативной памяти. Кулера шумели тихо, лишь в процессе рендеринга они начинали работать громче.Я также запустил Counter-Strike: Global Offensive. На высоких настройках графики ноутбук выдавал стабильные 60 FPS. Кулера шумели, но корпус не перегревался, температура повышалась лишь до приемлемого значения. В такие нетребовательные игры на этом лэптопе вполне можно поиграть.HUAWEI MateBook 14s оснащен обновленной системой охлаждения. Вентилятор Shark Fin имеет более 79 ультратонких S-образных лопастей, которые помогают усилить воздушный поток. Еще одно усовершенствование — две новые тепловые трубки, образующие «крыло» для равномерного охлаждения.В новом ноутбуке установлены бесшумные вентиляторы: в повседневных сценариях использования в офисе они издают шум 25 дБ, что равносильно шепоту. Хотя о их существовании ты всегда помнишь, а вот в случае с MacBook появляется чувство, что их вовсе нет. Под высокой нагрузкой ноутбук начинает сильно шуметь, зато температура процессора не нагревается выше 71 градуса, что показывает эффективность системы охлаждения.MateBook 14s оснащен звуковой системой с четырьмя динамиками: двумя высокочастотными и двумя низкочастотными. Последние имеют емкость до 4,0 куб. cм и максимальную амплитуду 0,5 мм, что позволяет им воспроизводить мощные басы. Каждый из автономных твитеров поддерживает максимальную частоту 15 кГц для точного воспроизведения звуков.Компания продолжает совершенствовать Huawei Share. В тачпад встроен NFC-модуль, с его помощью ноутбук устанавливает соединение со смартфоном Honor для работы функции «Мультиэкран» — трансляции изображения с его экрана и передачи файлов. Механика следующая: прислоняете смартфон Huawei к тачпаду, и его экран выводится на экран планшета. Между устройствами можно взаимодействовать: таскать фото, видео, текст. Запускать мобильные приложения и даже звонить с ноутбука.Эта возможность позволяет отображать экран смартфона на ноутбуке, открывать до 3 приложений на нем, передавать файлы между устройствами простым перетаскиванием, использовать клавиатуру и мышь для управления смартфоном, запускать мобильные приложения на ноутбуке, принимать видеозвонки и многое другое. Мы опробовали эту функцию в связке с Honor 50.Huawei MateBook 14s — достойный ноутбук по цене от 80 до 130 тысяч рублей. Мощный процессор, качественный экран, долгое время работы без подзарядки — по всем этим параметрам он соответствует минимальным требованиям к ноутбуку из этого сегмента.Мне больше нравится Honor MagicBook View 14 за более стильный дизайн и более тонкий корпус, зато MateBook 14s понравится тем, кому важен объем хранилища — в максимальной комплектации объем накопителя составляет 1 ТБ, тогда как у MagicBook View 14 максимальное значение этого параметра составляет 512 ГБ. Кроме того, в минимальной комплектации MateBook 14s идет на Intel Core i7, тогда как MagicBook View 14 на Intel Core i5.Ноутбук стоит от 119 990 руб. Этому ценнику он вполне соответствует.







Порты следующие:Huawei MateBook 14s оснащен аккумулятором емкостью 60 Вт.ч. По данным лабораторных тестов Huawei, с его помощью ноутбук обеспечивает до 13 часов непрерывного воспроизведения видео в разрешении 1080p, скачанного на накопитель ноутбука.На практике при смешанной нагрузке (веб-серфинг, работа с тестом, таблицами, переписка в мессенджер, музыка, видео в Full HD) заряда аккумулятора хватает на 9-10 часов работы. У меня это стандартный рабочий день плюс час-два после для досуга (кино, ютуб, веб-серфинг).В комплекте идет адаптер питания на 90 Вт. Он поддерживает быструю зарядку ноутбука, с ним лэптоп восполняет энергию на 3 часа работы всего за 15 минут.Кроме того, ноутбук может быстро заряжать смартфоны и планшеты. Он также поддерживает функцию HUAWEI SuperCharge при подключении к совместимым смартфонам или планшетам Huawei через порт USB-C. Это значит, что они будут заряжаться от лэптопа почти также быстро, как и от розетки.В Huawei MateBook 14s установлен дисплей FullView с разрешением 2520 x 1680P, плотностью пикселей 213 ppi, яркостью 400 нит, коэффициентом сжатия 1500:1.Цветопередача понравится тем, кто работает над созданием и редактированием контента. Он может отображать 1,07 миллиардов оттенков цветов с поддержкой 100% цветовой гаммы sRGB. Это значит, что картинка на экране отобразится в таких цветах, в каких ее задумывал автор.Максимальная частота обновления экрана составляет 90 Гц. При этом, значение легко уменьшается до 60 Гц для экономии заряда — одновременное нажатие клавиш Fn + R позволяет переключиться на более низкую частоту обновления 60 Гц. Кроме того, ноутбук может автоматически переключаться на более низкую частоту обновления в режиме полноэкранного видео или в режиме ожидания, чтобы не тратить заряд. В при работе от розетки ставлю 90 Гц, чтобы картинка была более эффектной, а во время использования без подключения к питанию — 60 Гц, чтобы лэптоп не разрядился в ответственный момент.Устройство прошло сертификацию TUV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free. Это значит, что в режиме защиты зрения экран способен воспроизводить аутентичные цвета без желтого оттенка, что снижает усталость глаз и защищает их, особенно во время длительного сеанса работы.Ноутбук работает на базе мощного процессора Intel Core i7. С ним он получил сертификат Intel Evo. Это значит, что он быстро справляется с несколькими задачами одновременно и показывает впечатляющую скорость работы даже с ресурсоемкими задачами. За графику отвечает Intel Iris Xe Graphics.Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x и встроенной формата NVMe PCle SSD на 512 ГБ или 1 ТБ в зависимости от комплектации. Максимальная комплектация на 1 ТБ — плюс на фоне почти клона Honor MagicBook View 14. Там максимальный объем накопителя составляет 512 ГБ.В бенчмарках ноутбук набрал следующие показатели: