

Летом этого года Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS. Внешне изменений минимум. Дизайн, навигация, файловая структура — по этим моментам она не отличается от iOS и Android, революции не случилось. Впрочем, новые возможности есть. Кроме того, компания представила ряд продуктов на HarmonyOS, которые также интересны аппаратным обеспечением. Разберем планшет NotePad Pro 12,6.

Дизайн



Внешне Huawei не стала оригинальничать, MatePad Pro 12,6 получил классический для планшета дизайн в 2021 году: камера с несколькими модулями, тонкая рамка без физических кнопок на передней панели. На задней панели есть лишь две надписи - логотип компании и метка Harman Kardon. Корпус минималистичен.







Впрочем, переднюю панель можно и отметить. Полезная площадь экрана составляет 90% поверхности устройства, при этом инженеры позаботились о прочности корпуса — рамка из магниево-алюминиевого сплава защищает края экрана. На задней панели модуль камеры по дизайну похож на тот, что стоит в смартфонах серии Huawei P40.



Габариты планшета — 184,7 x 286,5 x 6,7 мм, вес — 609 г. Устройство тонкое и легкое, хотя, в последний год производители не дорожат этими параметрами, Apple выпустила iPad Pro с более толстыми корпусами.

Экран



В обзоре флагмана странно акцентировать внимание на одном компоненте, дорогое устройство должно быть топовым по всем параметрам. Впрочем, дисплей здесь достоин детального разбора. Особого внимания заслуживает его цветопередеча. Контрастность 1 000 000:1, цветовой охват DCI-P3, точность цветопередачи ΔE<0,56 — с этими параметрами точность цветопередачи экрана сопоставима с мониторами профессионального класса. Цвета получаются такими, какими его задумывали создатели контента.



Другой важный параметр — соотношение сторон 16:10. Дисплей шире обычного (16:9), такие пропорции делают его более удобным для создания и редактирования контента. Например, в видеоредакторе дорожки могут занимать больше места, то есть на дисплей помещается больше данных, и работать становится проще.







В сочетание со стилусом планшет становится полноценным профессиональным устройством: художники, дизайнеры, видеографы смогут воплотить работы с максимально точными цветами и получить результат, который задумывали.



По остальным параметрам ноутбук стандартный. Диагональ экрана составляет 12,6 дюйма, тип матрицы OLED. В общем, дисплей Huawei MatePad 12,6 смело можно называть одним из лучших на рынке планшетов. Есть даже вероятность, что он самый совершенный на рынке, из конкурентов только miniLED в iPad Pro 12,9.







Для воспроизведения звука в устройство интегрированы восемь высокоамплитудных динамиков, добавлен алгоритм улучшения низких частот с максимальной амплитудой 79 дБ. Планшет прошел профессиональную настройку Harman Kardon, чтобы обеспечить высокое качество звука.



С такой аудиосистемой планшет становится универсальным мультимедийным устройством. Дома им можно заменить аудиоколонку — звук получается качественным и объемным, можно врубить музыку на всю квартиру. Также его можно использовать как альтернативу телевизору — звук четкий, без искажений, смотреть кино или ролики с YouTube комфортно и приятно.

HarmonyOS



Главная особенность MatePad 11 и всего модельного ряда — операционная система HarmonyOS 2.0. Huawei стремится прекратить гегемонию iOS и Android, и по идее, с ней владелец планшета получит совершенно новый пользовательский опыт с точки зрения взаимодействия с интерфейсом и экосистемой.



Первое впечатление — система работает плавно и быстро. Скорость решения задач — заслуга железа, но и оптимизация программного обеспечения играет не последнюю роль. Кроме того, интерфейс плавнее, чем у Android, разработчики уделили внимание анимациям, решение удачное.



Следующее впечатление: а что тут вообще нового? Дизайн иконок тот же, что и в EMUI, магазин приложений — AppGallery. Это плюс, а не минус. Переход с одной операционной системы на другую будет легким, переучиваться управлению устройством не придется. Создается чувство, будто компания допилила последнюю версию EMUI, не обновив софт радикально.



Впрочем, точечные нововведения достойны внимания — они сделали операционную систему многократно удобнее, хотя на первый взгляд не бросаются в глаза. Дизайн программного обеспечения разработан так, чтобы максимально упростить пользование планшетом и доставить юзеру как можно больше удовольствия.



Теперь в нижней части экрана располагаются не только важные приложения, справа от них размещены недавно использованные, туда помещаются две иконки. Удобно, если случайно закрыл программу или нужно оперативно вернуться к решаемым задачам. Иконки не нужно искать по всему рабочему столу, они оказываются перед глазами. Центр уведомлений и контрольная панель теперь разделены: свайп в левой части экрана вытягивает первое, в правой — второе.



Интересная функция «Галерея устройств». С ней все фото и видео синхронизируются между устройствами, не загружаясь при этом в облачное хранилище. Сделали фото на планшет — оно тут же появилось на смартфоне и умном экране. В общем, HarmonyOS 2.0 сочетает в себе преемственность дизайнерских решений Huawei и точечные нововведения, что в сочетании делает операционную систему привычной для фанатов бренда и давних юзеров Android, а одновременно она улучшает пользовательских опыт.



HarmonyOS совместима с приложениями для Android — на нее можно установить APK-файл для операционной системы Google. Только ограничение: Google-сервисы работают неполноценно. Например, многие игры используют для сохранения прогресса именно Play Игры — в устройстве от Huawei они не помогут.

Аксессуары Летом этого года Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS. Внешне изменений минимум. Дизайн, навигация, файловая структура — по этим моментам она не отличается от iOS и Android, революции не случилось. Впрочем, новые возможности есть. Кроме того, компания представила ряд продуктов на HarmonyOS, которые также интересны аппаратным обеспечением. Разберем планшет NotePad Pro 12,6.Внешне Huawei не стала оригинальничать, MatePad Pro 12,6 получил классический для планшета дизайн в 2021 году: камера с несколькими модулями, тонкая рамка без физических кнопок на передней панели. На задней панели есть лишь две надписи - логотип компании и метка Harman Kardon. Корпус минималистичен.Впрочем, переднюю панель можно и отметить. Полезная площадь экрана составляет 90% поверхности устройства, при этом инженеры позаботились о прочности корпуса — рамка из магниево-алюминиевого сплава защищает края экрана. На задней панели модуль камеры по дизайну похож на тот, что стоит в смартфонах серии Huawei P40.Габариты планшета — 184,7 x 286,5 x 6,7 мм, вес — 609 г. Устройство тонкое и легкое, хотя, в последний год производители не дорожат этими параметрами, Apple выпустила iPad Pro с более толстыми корпусами.В обзоре флагмана странно акцентировать внимание на одном компоненте, дорогое устройство должно быть топовым по всем параметрам. Впрочем, дисплей здесь достоин детального разбора. Особого внимания заслуживает его цветопередеча. Контрастность 1 000 000:1, цветовой охват DCI-P3, точность цветопередачи ΔE<0,56 — с этими параметрами точность цветопередачи экрана сопоставима с мониторами профессионального класса. Цвета получаются такими, какими его задумывали создатели контента.Другой важный параметр — соотношение сторон 16:10. Дисплей шире обычного (16:9), такие пропорции делают его более удобным для создания и редактирования контента. Например, в видеоредакторе дорожки могут занимать больше места, то есть на дисплей помещается больше данных, и работать становится проще.В сочетание со стилусом планшет становится полноценным профессиональным устройством: художники, дизайнеры, видеографы смогут воплотить работы с максимально точными цветами и получить результат, который задумывали.По остальным параметрам ноутбук стандартный. Диагональ экрана составляет 12,6 дюйма, тип матрицы OLED. В общем, дисплей Huawei MatePad 12,6 смело можно называть одним из лучших на рынке планшетов. Есть даже вероятность, что он самый совершенный на рынке, из конкурентов только miniLED в iPad Pro 12,9.Для воспроизведения звука в устройство интегрированы восемь высокоамплитудных динамиков, добавлен алгоритм улучшения низких частот с максимальной амплитудой 79 дБ. Планшет прошел профессиональную настройку Harman Kardon, чтобы обеспечить высокое качество звука.С такой аудиосистемой планшет становится универсальным мультимедийным устройством. Дома им можно заменить аудиоколонку — звук получается качественным и объемным, можно врубить музыку на всю квартиру. Также его можно использовать как альтернативу телевизору — звук четкий, без искажений, смотреть кино или ролики с YouTube комфортно и приятно.Главная особенность MatePad 11 и всего модельного ряда — операционная система HarmonyOS 2.0. Huawei стремится прекратить гегемонию iOS и Android, и по идее, с ней владелец планшета получит совершенно новый пользовательский опыт с точки зрения взаимодействия с интерфейсом и экосистемой.Первое впечатление — система работает плавно и быстро. Скорость решения задач — заслуга железа, но и оптимизация программного обеспечения играет не последнюю роль. Кроме того, интерфейс плавнее, чем у Android, разработчики уделили внимание анимациям, решение удачное.Следующее впечатление: а что тут вообще нового? Дизайн иконок тот же, что и в EMUI, магазин приложений — AppGallery. Это плюс, а не минус. Переход с одной операционной системы на другую будет легким, переучиваться управлению устройством не придется. Создается чувство, будто компания допилила последнюю версию EMUI, не обновив софт радикально.Впрочем, точечные нововведения достойны внимания — они сделали операционную систему многократно удобнее, хотя на первый взгляд не бросаются в глаза. Дизайн программного обеспечения разработан так, чтобы максимально упростить пользование планшетом и доставить юзеру как можно больше удовольствия.Теперь в нижней части экрана располагаются не только важные приложения, справа от них размещены недавно использованные, туда помещаются две иконки. Удобно, если случайно закрыл программу или нужно оперативно вернуться к решаемым задачам. Иконки не нужно искать по всему рабочему столу, они оказываются перед глазами. Центр уведомлений и контрольная панель теперь разделены: свайп в левой части экрана вытягивает первое, в правой — второе.Интересная функция «Галерея устройств». С ней все фото и видео синхронизируются между устройствами, не загружаясь при этом в облачное хранилище. Сделали фото на планшет — оно тут же появилось на смартфоне и умном экране. В общем, HarmonyOS 2.0 сочетает в себе преемственность дизайнерских решений Huawei и точечные нововведения, что в сочетании делает операционную систему привычной для фанатов бренда и давних юзеров Android, а одновременно она улучшает пользовательских опыт.HarmonyOS совместима с приложениями для Android — на нее можно установить APK-файл для операционной системы Google. Только ограничение: Google-сервисы работают неполноценно. Например, многие игры используют для сохранения прогресса именно Play Игры — в устройстве от Huawei они не помогут.















Другой аксессуар, прилагающийся к планшету, — стилус Huawei M-Pencil второго поколения. Он крепится к планшету также с помощью магнита, беспроводная зарядка осуществляется, если закрепить его на краю MatePad.



Стилус поддерживает 4096 уровней чувствительности к давлению и наклону. Все это понравится дизайнерам и художникам, стилус позволит воплотить замысел таким, каким вы его себе представляли. Я не имею отношения к этим профессиям, зато немного разбираюсь в видеомонтаже, с M-Pencil удобно работать с видео- и аудиодорожками — это тот момент, когда важна точность, в случае с монтажем на планшете стилус единственный способ ее добиться.

Производительность и автономность



Планшет работает на флагманском процессоре Kirin 9000E, изготовленном по техпроцессу 5-нм, за графику отвечает 22-ядерный модуль Mali-G78. Это гарантия запуска самых требовательных игр без ограничений. Троттлинг также отсутствует — спустя час игры в Fortnite планшет нагрелся, но не начал лагать.



Емкость аккумулятора составляет 10 050 мАч, вместе с фирменными технологиями энергосбережения он обеспечивает до 14 часов автономной работы в режиме непрерывного воспроизведения загруженного видео в разрешении 1080p или до 9 часов просмотра веб-страниц. Мы провели с Huawei MatePad Pro три дня в качестве основного рабочего инструмента, решая стандартные офисные задачи (текстовый редактор, браузер, мессенджеры, музыка), он проработал 1,5 суток без подзарядки.



Интегрирована быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge с мощностью 40 Вт, с ней батарея заряжается за 2 часа 10 минут. Также добавлена беспроводная зарядка на 27 Вт и обратная беспроводная зарядка на 10 Вт, вторая дает возможность подзаряжать от планшета смартфон и аксессуары.

Итог



Huawei MatePad Pro 12,6 полностью оправдывает звание профессионального устройства. Экран, производительность, экстерьер, аксессуары — по всем этим моментам он соответствует требованиям времени и бросает вызов конкурентам.



Обошлось не без минусов. Ненадежная фиксация устройства на клавиатуре и ограниченность при работе с Google-сервисами — минус на фоне iPad Pro и Samsung Galaxy Tab S7+. Все же, в устройстве за 70 000 рублей компромиссов должно быть минимум, и каждый из них бросается в глаза. Впрочем, если вам важны мобильность и четкость изображения, ваш выбор — именно MatePad Pro 12,6.

Другой аксессуар, прилагающийся к планшету, — стилус Huawei M-Pencil второго поколения. Он крепится к планшету также с помощью магнита, беспроводная зарядка осуществляется, если закрепить его на краю MatePad.Стилус поддерживает 4096 уровней чувствительности к давлению и наклону. Все это понравится дизайнерам и художникам, стилус позволит воплотить замысел таким, каким вы его себе представляли. Я не имею отношения к этим профессиям, зато немного разбираюсь в видеомонтаже, с M-Pencil удобно работать с видео- и аудиодорожками — это тот момент, когда важна точность, в случае с монтажем на планшете стилус единственный способ ее добиться.Планшет работает на флагманском процессоре Kirin 9000E, изготовленном по техпроцессу 5-нм, за графику отвечает 22-ядерный модуль Mali-G78. Это гарантия запуска самых требовательных игр без ограничений. Троттлинг также отсутствует — спустя час игры в Fortnite планшет нагрелся, но не начал лагать.Емкость аккумулятора составляет 10 050 мАч, вместе с фирменными технологиями энергосбережения он обеспечивает до 14 часов автономной работы в режиме непрерывного воспроизведения загруженного видео в разрешении 1080p или до 9 часов просмотра веб-страниц. Мы провели с Huawei MatePad Pro три дня в качестве основного рабочего инструмента, решая стандартные офисные задачи (текстовый редактор, браузер, мессенджеры, музыка), он проработал 1,5 суток без подзарядки.Интегрирована быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge с мощностью 40 Вт, с ней батарея заряжается за 2 часа 10 минут. Также добавлена беспроводная зарядка на 27 Вт и обратная беспроводная зарядка на 10 Вт, вторая дает возможность подзаряжать от планшета смартфон и аксессуары.Huawei MatePad Pro 12,6 полностью оправдывает звание профессионального устройства. Экран, производительность, экстерьер, аксессуары — по всем этим моментам он соответствует требованиям времени и бросает вызов конкурентам.Обошлось не без минусов. Ненадежная фиксация устройства на клавиатуре и ограниченность при работе с Google-сервисами — минус на фоне iPad Pro и Samsung Galaxy Tab S7+. Все же, в устройстве за 70 000 рублей компромиссов должно быть минимум, и каждый из них бросается в глаза. Впрочем, если вам важны мобильность и четкость изображения, ваш выбор — именно MatePad Pro 12,6.







Huawei MatePad Pro 12,6 совместим с двумя аксессуарами — клавиатурой Huawei Smart и стилусом Huawei M-Pencil. Давайте по порядку о каждом из них.Huawei Smart — Bluetooth-клавиатура. К планшету она крепится с помощью магните, как только они с устройством соединятся, на экране планшета появится уведомление с предложением подключить аксессуар.Клавиатура удобная, набирать текст комфортно. Ход клавиш — 1,3 мм, похожее значение у большинства современных ультрабуков, самое то для работы с текстом и прочих офисных задач. Единственное — не хватает тачпада. В качестве компенсации приходится использовать сенсорный экран, это странно — применять и его, и физическую клавиатуру.Угол обзора планшета регулируется. Есть два варианта расположения устройства — почти прямо и под наклоном. Первый подходит при просмотре кино, когда он стоит на столе, а вы сидите в кресле или лежите не диване, а второй применим преимущественно за работой или если вы смотрите видео сидя за столом.Минуса с этой точки зрения у клавиатуры два — регулировка угла наклона ограничена всего двумя положениями, а планшет на ней крепится ненадежно и шатается. На Magic Keyboard для iPad Pro и Air настройка положения планшета гибче, фиксируется он лучше. Мне некомфортно печатать, держа планшет с клавиатурой на коленях в общественном транспорте или такси, потому что он шатается и периодически падает, пользоваться им можно только на столе.