

Huawei теряет долю рынка, и тем не менее, это А-бренд с узнаваемым именем и лояльной аудиторией.



Поэтому даже несмотря на санкции США и лишение сервисов Google ее дорогие смартфоны будут более заметными, чем условные realme и Xiaomi. У второй доля рынка больше, но основные продажи делают Redmi за 10-15 тысяч рублей, там люди руководствуются низкой ценой. А вот при покупке флагмана или устройства среднего класса (25-45 тысяч рублей) решает бренд.



К нам на обзор попала Huawei Nova 8. Это смартфон в сегменте, где у него почти нет конкурентов — смартфоны за 35-45 тысяч рублей испарились во время пандемии и дефицита полупроводников. Хотя он привлекателен — это функциональные смартфоны, которые дадут весь спектр актуальных возможностей. Посмотрим, на что способна новинка Huawei.

Дизайн: привет, 2021-й



С точки зрения внешнего вида Huawei последовала за трендами. Тыльная камера Nova 8 располагается в овальном блоке, основной модуль стоит отдельно от всех остальных, другие размещены снизу от него.



Это самое актуальное решение в 2021 году. Такой же дизайн получил POCO F3. Возможно, вы разочарованы, что компания последовала за всеми. Только так мыслят те, кто активно следит за индустрией. Если же вы меняете телефон раз в три года и забываете об этом виде устройств на весь этот период, производителю важно с первого взгляда показать вам, что телефон современный. Сделать это можно с помощью дизайна.







Цвет единственный — пудовый розовый. Понравится тем, кто любит игру красок. В зависимости от освещения и угла обзора цвет меняется — под прямыми лучами он кажется бледно-розовым, а при их нехватке — бежевым.



Тактильно устройство приятное. Плюсы корпуса — его тонкость и легкость. Толщина — всего 7,64 мм, а вес — 169 г. Кроме того, края экрана скруглены, что создает эффект большей тонкости. Балансировка корпуса удачная, поэтому он ощущается легче, чем есть на самом деле.







С точки зрения практичности скругленные края экрана — спорное решение. Это провоцирует на рандомные нажатия — можно случайно открыть не от приложение, выбрать не ту команду. Другой спорный момент — глянцевые торцы. Практика показывает, что они начинают царапаться и облезать быстрее, чем матовые.



В целом корпус мне понравился. Компания не стала оригинальничать, а просто сделала его современным и практичным. В руку он ложится приятно, легкий, после iPhone 12 Pro чувствуется облегчение.

Экран: типичный предфлагман



По основным характеристикам экран nova 8 соответствует ценовом уровню 35-45 тысяч рублей. Разрешение — Full HD+, частота обновления — 90 Гц. Параметры приемлемые, но не самые высокие.



Впрочем, дисплей может и удивить качеством. Например, тут плотность пикселей составляет 392 PPI. Это значит, что картинка будет четкой, а появление эффекта зерна исключено.







Дисплей охватывает 100% палитры DCI-P3, поддерживается HRD 10 бит. Это значит, что цвета будут естественными, а картинка объемной. Для потребления контента идеально.



Цвета по умолчанию теплые, впрочем, их можно настроить под себя, отрегулировав температуру и насыщенность. Меня устраивали его стандартные настройки, поэтому цвета у меня остались теплыми и насыщенными.



Huawei теряет долю рынка, и тем не менее, это А-бренд с узнаваемым именем и лояльной аудиторией.Поэтому даже несмотря на санкции США и лишение сервисов Google ее дорогие смартфоны будут более заметными, чем условные realme и Xiaomi. У второй доля рынка больше, но основные продажи делают Redmi за 10-15 тысяч рублей, там люди руководствуются низкой ценой. А вот при покупке флагмана или устройства среднего класса (25-45 тысяч рублей) решает бренд.К нам на обзор попала Huawei Nova 8. Это смартфон в сегменте, где у него почти нет конкурентов — смартфоны за 35-45 тысяч рублей испарились во время пандемии и дефицита полупроводников. Хотя он привлекателен — это функциональные смартфоны, которые дадут весь спектр актуальных возможностей. Посмотрим, на что способна новинка Huawei.С точки зрения внешнего вида Huawei последовала за трендами. Тыльная камера Nova 8 располагается в овальном блоке, основной модуль стоит отдельно от всех остальных, другие размещены снизу от него.Это самое актуальное решение в 2021 году. Такой же дизайн получил POCO F3. Возможно, вы разочарованы, что компания последовала за всеми. Только так мыслят те, кто активно следит за индустрией. Если же вы меняете телефон раз в три года и забываете об этом виде устройств на весь этот период, производителю важно с первого взгляда показать вам, что телефон современный. Сделать это можно с помощью дизайна.Цвет единственный — пудовый розовый. Понравится тем, кто любит игру красок. В зависимости от освещения и угла обзора цвет меняется — под прямыми лучами он кажется бледно-розовым, а при их нехватке — бежевым.Тактильно устройство приятное. Плюсы корпуса — его тонкость и легкость. Толщина — всего 7,64 мм, а вес — 169 г. Кроме того, края экрана скруглены, что создает эффект большей тонкости. Балансировка корпуса удачная, поэтому он ощущается легче, чем есть на самом деле.С точки зрения практичности скругленные края экрана — спорное решение. Это провоцирует на рандомные нажатия — можно случайно открыть не от приложение, выбрать не ту команду. Другой спорный момент — глянцевые торцы. Практика показывает, что они начинают царапаться и облезать быстрее, чем матовые.В целом корпус мне понравился. Компания не стала оригинальничать, а просто сделала его современным и практичным. В руку он ложится приятно, легкий, после iPhone 12 Pro чувствуется облегчение.По основным характеристикам экран nova 8 соответствует ценовом уровню 35-45 тысяч рублей. Разрешение — Full HD+, частота обновления — 90 Гц. Параметры приемлемые, но не самые высокие.Впрочем, дисплей может и удивить качеством. Например, тут плотность пикселей составляет 392 PPI. Это значит, что картинка будет четкой, а появление эффекта зерна исключено.Дисплей охватывает 100% палитры DCI-P3, поддерживается HRD 10 бит. Это значит, что цвета будут естественными, а картинка объемной. Для потребления контента идеально.Цвета по умолчанию теплые, впрочем, их можно настроить под себя, отрегулировав температуру и насыщенность. Меня устраивали его стандартные настройки, поэтому цвета у меня остались теплыми и насыщенными.





Камера: Huawei снова удивит?

































Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП. Она одинарная, угол обзора не регулируется.



По качеству съемки камера обычная. Недостатки есть, но они типичны для любой передней камеры.



Есть ночной режим. Только в нем камера не аппаратно осветляет затемненные области снимка, а аппаратно подсвечивает объект на переднем плане. Для селфи достаточно, тут важно четко отобразить лишь владельца смартфона.

Производительность и автономность



Huawei Nova 8 работает на фирменном процессоре Kirin 820E. В бенчмарке Antutu смартфон набирает 467 000 баллов. Это флагманский показатель. Мы протестировали его в играх — Fortnite запускается на самых высоких настройках, спустя час игры троттлинга и других проблем с производительностью не наблюдается.







Памяти компания тоже не пожалела. Объем ОЗУ составляет 8 ГБ, емкость накопителя — 128 ГБ. Значения не самые высокие, но их достаточно, чтобы запускать одновременно несколько приложений так, чтобы они не перезагружались, и хранить большой объем данных.



Емкость аккумулятора составляет 3800 мАч. Зарядка — то, чем смартфон удивил. Тут поддерживается стандарт Huawei SuperCharge, а максимальная мощность ее работы — 66 Вт. 15 минут хватает, чтобы зарядить устройство до 60%, а 35 минут — до 100%. Это один из лучших показателей на рынке и точно самый лучший среди смартфонов за ту же цену, что и Nova 8.

Программное обеспечение



Смартфон работает на Android с оболочкой EMUI. Впрочем, операционная система в случае с Huawei вообще не имеет значения, внешний вид и функциональность у EMUI и HarmonyOS максимально схожи. Huawei перешла с EMUI на базе Android на HarmonyOS, но иконки и дизайн-код интерфейса те же.







Переработана шторка. Центр уведомлений и контрольная панель теперь разделены: свайп в левой части экрана вытягивает первое, в правой — второе.



По умолчанию, загрузка данных со сторонних источников в HarmonyOS разрешена, на Android чтобы скачать APK-файл, нужно разрешить это действие в настройках. Видимо, Huawei понимает, что пока без APK на ее смартфонах никак.

Итог



Мы привыкли, что Huawei привлекает пользователей одним ультимативным параметром — лучшей камерой на рынке, быстрой зарядкой, процессором. В предфлагманских ценовых уровнях (25-35 и 35-45 тысяч рублей) она этого не делает и акцентирует внимание на балансе по всем параметрам.



В этом вся Nova 8. Смартфон предлагает набор оптимальных параметров, с которым оказывается удобным, функциональным и универсальным. Поэтому с ним появляется комфорт.







Цена на устройство колеблется от 35 до 40 тысяч рублей. И от этого отношение к нему меняются, потому что это разные ценовые уровни, и запросы к ним разные.



За 35 тысяч это отличный смартфон, за 40 хочется оптической стабилизации и более быстрого автофокуса. Если Nova 8 начнет стоить стабильно 35 000 рублей, это будет сбалансированный смартфон по соотношению цены и возможностей.

Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП. Она одинарная, угол обзора не регулируется.По качеству съемки камера обычная. Недостатки есть, но они типичны для любой передней камеры.Есть ночной режим. Только в нем камера не аппаратно осветляет затемненные области снимка, а аппаратно подсвечивает объект на переднем плане. Для селфи достаточно, тут важно четко отобразить лишь владельца смартфона.Huawei Nova 8 работает на фирменном процессоре Kirin 820E. В бенчмарке Antutu смартфон набирает 467 000 баллов. Это флагманский показатель. Мы протестировали его в играх — Fortnite запускается на самых высоких настройках, спустя час игры троттлинга и других проблем с производительностью не наблюдается.Памяти компания тоже не пожалела. Объем ОЗУ составляет 8 ГБ, емкость накопителя — 128 ГБ. Значения не самые высокие, но их достаточно, чтобы запускать одновременно несколько приложений так, чтобы они не перезагружались, и хранить большой объем данных.Емкость аккумулятора составляет 3800 мАч. Зарядка — то, чем смартфон удивил. Тут поддерживается стандарт Huawei SuperCharge, а максимальная мощность ее работы — 66 Вт. 15 минут хватает, чтобы зарядить устройство до 60%, а 35 минут — до 100%. Это один из лучших показателей на рынке и точно самый лучший среди смартфонов за ту же цену, что и Nova 8.Смартфон работает на Android с оболочкой EMUI. Впрочем, операционная система в случае с Huawei вообще не имеет значения, внешний вид и функциональность у EMUI и HarmonyOS максимально схожи. Huawei перешла с EMUI на базе Android на HarmonyOS, но иконки и дизайн-код интерфейса те же.Переработана шторка. Центр уведомлений и контрольная панель теперь разделены: свайп в левой части экрана вытягивает первое, в правой — второе.По умолчанию, загрузка данных со сторонних источников в HarmonyOS разрешена, на Android чтобы скачать APK-файл, нужно разрешить это действие в настройках. Видимо, Huawei понимает, что пока без APK на ее смартфонах никак.Мы привыкли, что Huawei привлекает пользователей одним ультимативным параметром — лучшей камерой на рынке, быстрой зарядкой, процессором. В предфлагманских ценовых уровнях (25-35 и 35-45 тысяч рублей) она этого не делает и акцентирует внимание на балансе по всем параметрам.В этом вся Nova 8. Смартфон предлагает набор оптимальных параметров, с которым оказывается удобным, функциональным и универсальным. Поэтому с ним появляется комфорт.Цена на устройство колеблется от 35 до 40 тысяч рублей. И от этого отношение к нему меняются, потому что это разные ценовые уровни, и запросы к ним разные.За 35 тысяч это отличный смартфон, за 40 хочется оптической стабилизации и более быстрого автофокуса. Если Nova 8 начнет стоить стабильно 35 000 рублей, это будет сбалансированный смартфон по соотношению цены и возможностей.







Диагональ экрана — 6,57 дюйма. С учетом скругленных граней он ощущается как 6,3 дюйма. Это оптимальное значение для 2021 года — можно с комфортом потреблять любой вид контента — видео или текст, места хватит.Huawei приковывает внимание к камере больше других брендов. В 2018 году она была топ-1, теперь Samsung и Apple уравнялись с ней.Только эти компании продвигают свои устройства как самые сбалансированные по всем параметрам, а китайцы продолжают ставить качество камеры как исключительную особенность. Поэтому он смартфона Huawei каждый раз ждешь нововведений или просто качественных фото- и видеовозможностей.Смартфон получил квадрокамеру с разрешением 64+8+2+2 МП. Это основной сенсор, ультраширокоугольный, датчик глубины для съемки портретов и макро-модуль.Оптического зума нет, но в приложении камеры есть быстрое переключение на 2х и 10х. Благодаря высокому разрешению снимки с двукратным приближением получаются хорошего качества, от максимального зума чудес ждать не стоит.Вторая камера — ультраширик. Даже при дневном свете свою функцию она выполняет средне — цвета получаются сильно тусклее, чем есть на самом деле, по краям резкость падает существенно. Со съемкой в сумерках он справляется прямо плохо, вряд ли владелец смартфона часто и с удовольствием будет им пользоваться.Минус камеры — автофокус. Чтобы он поймал объект, нужно навести на него пальцем вручную, иначе процесс замедлится до нескольких секунд.Это касается и обычной дневной съемки, и ночной, и видео — алгоритмы медленно и не всегда удачно распознают объект, который должен быть на первом плане. Впрочем, если исправлять этот момент руками, качество фотографий будет радовать.Ночная съемка — гордость Huawei во флагманском ценовом уровне. Тут к нему возникают вопросы. Во-первых, для получения снимка нужно держать смартфон в статичном положении до семи секунд, это долго в 2021 году, три максимум. Во-вторых, если руки будут трястись во время съемки, фотография получится смазанной. Алгоритмы в 2021 году умеют компенсировать эти колебания, тут же они с этим не справляются.В-третьих, смартфон не лучшим образом работает с небом — оно недостаточно хорошо детализированы, не хватает динамического диапазона для прорисовки облаков. Итог: неплохо, но смартфоны realme справляются с этой задачей лучше.