Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: на встречу рекордам

Huawei представила вторую версию марафонских часов WATCH GT Runner 2. Лёгкий гаджет станет не просто элементом стиля, но и личным спортивным тренером. Глубокий анализ тренировок, профессиональные рекомендации и трекинг, которому нет равных, — критерии, которым бренд следует с особой маниакальностью. Обо всём по порядку в этом обзоре.

Содержание

Характеристики

Комплектация, дизайн, эргономика

Экран

Функциональность

Здоровье и спорт

Автономность

Впечатления

: AMOLED, 1,32 дюйма, 466×466, 3000 нит, 352 ppi: гироскоп, акселерометр, оптический пульсометр, магнитометр, барометр, датчик температуры, освещённости, ЭКГ и глубины: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC: Bluetooth 6.0, NFC: есть: есть: титановый сплав, армированный полимерный композит: тканевый и каучуковый: 5 ATM, IP69, поддержка фридайвинга на глубине до 40 м: 540 мА·ч, магнитная зарядка: до 14 дней: 43,5 × 43,5 × 10,7 мм: 34,5 г (без ремешка): оранжевый, синий, чёрныйHUAWEI WATCH GT Runner 2 идут в коробке из плотного картона с узнаваемым дизайном. Внутри: сами часы, магнитная зарядка, пара ремешков и документация. Сразу закрою пару вопросов по комплектующим.Претензий к зарядной шайбе, как и прежде, нет. Выглядит эстетично, но главное — магнитится надёжно. Единственное замечание — USB‑A на конце кабеля, этот формат уже пора отпустить.По ремешкам: их в комплекте сразу два. Основной — тканевый AirDry — окрашен в цвет часов, в моём случае синий. Материал мягкий, дышащий, фиксация за счёт липучки. Дополнительный сделан из каучука, с перфорацией и классическим язычком. Оба имеют крепление 22 мм и при желании легко заменяемы. Но лично у меня такого желания не возникло.Часы HUAWEI WATCH GT Runner 2 доступны в трёх вариантах: полночный чёрный, оранжевый и синий. Как я уже говорил, у меня на запястье оказался последний вариант. Впрочем, все вышеперечисленные оттенки — скорее условность.В них окрашена прослойка между безелем и корпусом, а также едва заметные обозначения функционального колесика и клавиши на правой грани.Форма безеля вдохновлена ступицами гоночных болидов Формулы‑1, что уже намекает на преодоление скоростных рекордов. Однако есть скрытый секрет: безель — это не только продуманный дизайнерский ход, но и антенна для связи со спутником.С обратной стороны — набор датчиков по центру, а также микрофон и динамик.Если вы ранее носили механические часы, то к HUAWEI WATCH GT Runner 2 даже привыкать не придётся. Корпус из облегчённого титана, габариты «в самый раз» — 43,5 × 43,5 × 10,7 мм, при весе всего 34,5 г. Носил их пару недель и ни разу не возникло желания снять, даже ночью. Проще говоря, гаджет лёгкий и удобный.Отдельный плюс — решение слегка утопить экран, что снижает риск ненароком собирать углы дверных проёмов.К слову об «утопить». Гаджет получил влагозащиту 5 ATM и выдерживает погружение на глубину до 40 метров для занятий фридайвингом.Что можно сказать после первого знакомства с часами. Качество сборки стабильно высокое, даже придраться не к чему. Дизайн хоть и разделяет модели по цветам, но по сути единообразно лаконичен. Любой из оттенков не кричит, а только подчёркивает индивидуальность. Лично мне такое больше по вкусу.Дисплей HUAWEI WATCH GT Runner 2 ожидаемо хорош: круглый AMOLED на 1,32 дюйма, разрешение 466×466, плотность 352 ppi и пиковая яркость 3000 нит. Это значит, что даже самый мелкий шрифт легко прочитать в самую солнечную погоду — даже цвета колечек активности не поблекнут. Также есть режим автояркости и «Заставки» — подобие функции Always On Display.Хочу похвалить инженеров за износостойкое и ударопрочное стекло Kunlun Glass второго поколения: наконец-то оно добралось и до носимых устройств. А вот за жадность до качественной «олеофобки» хвалить не буду. Не сказать, что покрытие плохое, но скольжение пальца по экрану я бы оценил на 3 из 5.Часы можно использовать со всеми популярными смартфонами — приложение Huawei Здоровье есть на iOS, Android и EMUI.Управление свайпами осталось прежним:— «шторка» с быстрыми настройками.— список уведомлений.— виджеты.— карточки с показателями здоровья и тренировок.Одинарное нажатие колесика открывает главное меню, а двойное — список запущенных приложений. Вращением мы скроллим меню, а на главном экране функция заменяет верхний и нижний свайп.Нижняя кнопка также имеет два назначения: одно нажатие открывает список тренировок, а двойное — кошелёк для бесконтактной оплаты. Функция реализована через приложение FlipUp, которое добавляет оплату через NFC на носимые Android-устройства, позволяя проводить операции без смартфона и даже без подключения к интернету. И если первое можно переназначить, то для второго альтернативных вариантов не предусмотрели.Модель поддерживает офлайн‑карты: они загружаются на смартфоне. HUAWEI Здоровье предлагает несколько готовых маршрутов для бега, но можно импортировать свои. Однако для их создания нужно стороннее приложение, что поначалу кажется замороченным, но со временем привыкаешь. Зато точность трекинга впечатляет, с поправкой на мелкие погрешности — редко маршрут срезал углы на поворотах.Одной из главных фишек стал продвинутый алгоритм навигации X‑DR: технология держит стабильное соединение со спутниками даже в сложных условиях приёма — в туннелях, под деревьями, в плотной городской застройке. В других часах, если маршрут пробежки лежит через длинный тоннель, стрелка навигатора замирает спустя время после входа в туннель. С тем же можно столкнуться высоко в горах: метка геолокации смещается и фиксирует ошибочные данные. По словам бренда, в HUAWEI WATCH GT Runner 2 этот недостаток практически устранили. Поместить себя в экстремальные условия мне не довелось, однако, гуляя по не особо глубоким станциям метро, а также в подземных переходах, я поглядывал на экран и разрыва сигнала не заметил.Немного о связи. HUAWEI WATCH GT Runner 2 принимают не только сообщения, но и звонки. Чтобы не копаться в кармане на бегу, смартфон передаёт вызов по Bluetooth, а динамик и микрофон служат полноценным средством связи. Голос отчётливый, а громкость регулирует колесико.Следуя названию, HUAWEI WATCH GT Runner 2 — в первую очередь устройство для бегунов, которым важен не только результат, но и прогресс. Во‑первых, гаджет учитывает целый набор сверхточных метрик: интенсивность нагрузок, механику бега, прикладываемую силу, длину шага, время контакта с землёй, мониторинг лактатного порога (момент, когда мышцы быстро устают при нагрузке). Причём технология создавалась не «в вакууме», а в содействии с мировыми профессионалами по бегу из команды DSM‑firmenich и при участии Элиуда Кипчоге.Во‑вторых, в приложении HUAWEI Здоровье есть по-настоящему киллер‑фича для подготовки к забегам и марафонам. Умный план тренировок составляется на основе уже полученных результатов, но можно и начать с нуля. Самое классное, что функция не грузит тоннами параметров. Достаточно пройти короткий тест: указать желаемый результат, определить дни обычных и интенсивных тренировок, а также срок, в который нужно уложиться. Не пройдёт и минуты, как перед вами будет максимально понятный и грамотно составленный план по апгрейду себя, включая советы по разминке и восстановлению.Для пользователей, которые хотят просто поддерживать себя в форме, есть свыше 100 спортивных режимов, включая гольф, плавание и фридайвинг. Устройство также обладает набором классических для мониторинга здоровья функций: анализ ЭКГ, измерение пульса, уровня стресса и кислорода в крови, качество сна, вариабельность сердечного ритма, температура кожи.За время работы отвечает аккумулятор ёмкостью 540 мА·ч. По словам HUAWEI, этого хватит максимум на 14 дней при лёгком сценарии использования, до 7 дней — при типичном, и до 32 часов — в режиме марафонских забегов с активным GPS. Со всеми подключёнными датчиками при яркости 80% (без «Заставок») мне хватило полного заряда на 9 дней и 6 часов. На зарядку с 0 до 100% потребовался 1 час 10 минут. Результат более чем достойный, но помним: на автономность в подобных устройствах влияет множество переменных — от частоты тренировок до количества входящих уведомлений.HUAWEI WATCH GT Runner 2 — это часы от бегунов для бегунов. Всё, что касается анализа метрик, подхода к тренировкам и достижению новых вершин, создано профессионалами с маниакальной дотошностью. Добиться этого помогает не только широкий набор датчиков и умные алгоритмы, но и сверхточная геопозиция с продвинутой антенной. Наравне с этим устройство выглядит стильно и не создаёт дискомфорта даже при самом длительном использовании.