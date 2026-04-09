Обзор игрового монитора AOC Agon Pro CS24A: путь в мир профессионального киберспорта

Декабрь 2024 года, Шанхай. Российские киберспортсмены из Team Spirit со счётом 2:1 вырвали победу у европейцев из FaZe Clan в финале Shanghai Major — крупнейшего турнира по Counter-Strike 2. Парни покидают столы, на которых видны мониторы с фирменной расцветкой и логотипами второй «каэски». Это AOC Agon Pro CS24A с частотой обновления 610 Гц. Ровно такой же сейчас стоит передо мной. В этом обзоре я расскажу, как ощущается устройство, которое в тот вечер помогло команде забрать 500 тысяч долларов.

Содержание

Технические характеристики

Вступление

Комплектация

Дизайн

Изображение

Функциональность

Пульт ДУ

Впечатления

: 24,1 дюймаFast TN1920×1080 (16:9)610 Гц91 ppiGTG — 0,5 мс, MPRT — 0,3 мспо вертикали — 170°, по горизонтали — 176°500 нитDisplayHDR 40080 000 000:116,7 млнsRGB — 125,1%, Adobe RGB — 89,4%, DCI-P3 — 93,6%DisplayPort 1.4, 2×HDMI 2.1, 4×USB-A, USB-B, miniUSB, аудиоразъём 3,5 ммминимальная — 380,8 мм, максимальная — 498,8 ммс подставкой — 557×490×240 мм, без подставки — 557×331×73 ммс подставкой — 5 кг, без подставки — 3,75 кгподсветка AOC Light FX, картинка в картинке, Flicker-Free, NVIDIA G-Sync, Adaptive-Sync, прицел, отображение FPS, высветление тёмных участков, Sniper Scope, пульт ДУ, поворот на 90°Парируя скептиков, мол, расстановка мониторов под собственным брендом на киберспортивных турнирах — это маркетинговая история, попрошу учесть пару фактов. Во-первых, AOC далеко не новичок в киберспорте: в 2016 году — поддержка минской Team Liquid, в 2018 — контракт с влиятельной организацией G2 Esports, а к 2022 году почти 30% профессиональных геймеров в мире доверились их оборудованию. Во-вторых, стали бы условные Team Spirit рисковать своим именем и мастерством ради пиара компании — вопрос риторический.Признаюсь, я не киберспортсмен, да и в сетевых шутерах далеко не «тащер 2000». Впрочем, это не помешало мне покопаться в настройках AOC Agon Pro CS24A, оценить плавность картинки в играх и прочие фишки монитора. Но обо всём по порядку.AOC Agon Pro CS24A поставляется в весьма увесистой коробке с изображением бойцов фракций из Counter-Strike 2. Если заказывать с доставкой, вопросов нет — перехватил за боковые вырезы, да занёс в квартиру. А вот нести монитор в таком формате от магазина — занятие не самое удобное, ручка не помешала бы.Главные элементы — монитор, стойка, подставка — завёрнуты в пенопластовые мешки для защиты от царапин. Там же есть вторая коробка с набором кабелей и аксессуаров, среди которых: двухсторонние HDMI и DisplayPort, USB-A/USB-B для питания хаба в мониторе, кабель питания, проводной пульт ДУ, а также отвёртка, четыре винтика и стальная площадка для настенного крепления.Сборка интуитивная и заняла не больше минуты, даже отвёртка не пригодилась. Подставка надёжная, стальная, с шероховатым покрытием и логотипом в центре.Стойка снаружи выполнена из пластика, но внутри тоже из металла. Оба элемента окрашены в золотисто-оранжевый цвет, под стать постеру Counter-Strike 2. На задней стороне есть откидная планочка для наушников рядом с брутальным изображением снайперской винтовки. Также есть не особо вместительный крючок для фиксации проводов.Корпус монитора окрашен в чёрный цвет. На обратной стороне ещё одно узнаваемое лого, а также расположенная ломанными линиями подсветка, о которой я расскажу позже.Если положить монитор экраном вниз, то на правой стороне — кнопка питания, она же служит джойстиком для навигации по настройкам. На противоположной стороне — два USB-A.Хаб с главными портами — снизу. Там мы найдём пару HDMI, DisplayPort, разъём под наушники или акустику, miniUSB под выносной пульт, USB-B и ещё два USB-A.Вся конструкция выглядит стильно, особенно если вы фанат CS2, а главное — на столе держится очень устойчиво. Положение экрана можно полностью настроить под себя: повернуть, сменить угол наклона, сделать выше или ниже. Кроме того, монитор можно использовать в портретном режиме — повернуть на 90°.Тут главное не затупить (как я): сначала меняем угол наклона до упора вверх, а лишь потом разворачиваем. Баг это или фича, но в противном случае угол монитора упрётся в подставку.У простого обывателя параметры данного монитора вызовут ряд вопросов. Диагональ 24,1 — маловато будет; матрица Fast TN — а почему не суперсочный OLED; разрешение 1920×1080 — ну это вообще несерьёзно в эру 4K; зачем мне 610 Гц, человеческий глаз столько не видит! Но давайте смотреть на монитор глазами кибератлета: почему характеристики AOC Agon Pro CS24A — это топ?Контроль над всем, что происходит на мониторе, — один из важнейших аспектов киберспортсмена. Поставь перед собой диагональ в 32 дюйма — и пока бегаешь глазами по углам, противник выпишет точный хэдшот, катка слита. 24–25 дюймов позволяют видеть всю картинку целиком и вовремя реагировать.OLED-панели, безусловно, дарят сочную и насыщенную картинку. Но на турнир приходят не красотой арены любоваться, тут другие приоритеты. TN-матрицы, особенно с приставкой Fast, ценят за очень быстрый отклик и низкую задержку. Это уменьшает гостинг (смазывание в динамике) и помогает отчётливо видеть цель во время резких движений.То же самое касается и низкого разрешения. 1920×1080 давно стали стандартом в киберспорте. Более того, часто игроки ставят настройки графики на минимум, а соотношение сторон экрана — до непривычных 4:3. Причина — выжать как можно больше FPS.Наконец, высокая герцовка. Да, в общем смысле мозг не считает 610 Гц как «кадр-кадр-кадр», но движение объектов и меньшая задержка выдают невероятно плавную картинку в целом, что помогает реагировать быстрее, особенно если натренироваться.Однако нужно учесть ещё один важный момент: мало просто включить 610 Гц в настройках своего ПК. Монитор с высокой герцовкой просто может показывать больше кадров в секунду, но не «вытягивает» их силой из железа. Чтобы полностью раскрыть его потенциал, видеокарта должна выдавать количество FPS, близкое к герцовке.У меня мощный ноутбук, который позволил опробовать AOC Agon Pro CS24A на CS2 и, в меньшей степени, на Cyberpunk 2077. Небольшое отступление: при подключении я не нашёл настройки смены разрешения и герцовки в Windows 11 — пункты были неактивны. Как выяснилось, их перехватила видеокарта. Если с вами произойдёт аналогичная ситуация — ищите в Nvidia App.К моему удивлению, тестовый даунгрейд разрешения (у меня 27 дюймов, 2K, IPS и 180 Гц) прошёл безболезненно. Картинка вовсе не пестрила пикселями, а цветопередача понравилась даже больше — яркая, насыщенная, контрастная. Разница в частоте герц видна невооружённым глазом, если менять параметр большими шагами — например, 180/240/360/600 Гц. Изображение становится настолько плавным, словно видеокарта заработала на всю мощь.Также впечатлил тот самый «контроль», о котором я говорил выше. Даже если целенаправленно размахивать мышью по коврику в разные стороны, экран будто не знает, что такое смазанная картинка, а нажатие на курок ствола регистрируется молниеносно. Даже в самых отдалённых уголках карты можно заметить малейшее движение противников и вовремя принять контрмеры (если ты матёрый киберспортсмен).Даже не будучи профессионалом, возможности монитора впечатляют даже с настройками из коробки. А если покопаться в них, можно найти много интересного.AOC Agon Pro CS24A хранит в себе тонну полезных опций, к которым даёт доступ джойстик позади экрана. Коротко пробегусь по каждому из шести разделов:: готовые пресеты для конкретного жанра игр, есть режим для CS. Можно высветить тени, устранить смазанность через MBR, снизить задержку отклика — режим «Разгон» (Overdrive), включить счётчик FPS или прицел. Для снайперов — отдельная фича: зумирование в области прицела.: управление HDR, контрастностью, усилением тёмного цвета.: опции режима «картинка в картинке».: углублённые опции цветопередачи, активация подсветки.: настройки звука.: настройка подсветки.: выбор протоколов, сброс настроек.: выбор языка, положение и прозрачность меню настроек.Пару слов о подсветке: абсолютно бесполезна. Это не Ambilight, которая освещает стену в цвет происходящего на экране. Тут есть несколько режимов мерцания, цветов, уровней яркости, но даже на расстоянии 10 см в темноте этого не видно. Впечатлить может только тот, кто любит смотреть на заднюю крышку монитора.А ещё подсветку встроили в пульт ДУ. Там она тоже не заметна на свету, а вот сам аксессуар — штука любопытная.Эта фича подключается по проводу к порту miniUSB. Признаться, данный разъём напомнил мне технологии древних, поскольку последний раз я встречал такой в автомобильных регистраторах из Китая. Но это скорее придирки — к чему столь простому аксессуару высокоскоростной USB-C?Пульт круглый и состоит из 9 кнопок. К внешнему кругу привязаны три пресета и клавиша возврата, ко внутреннему — переключение игровых режимов, настройки подсветки, активация прицела и выход из меню.С одной стороны — штука удобная. В своём мониторе я страдаю каждый раз, когда нужно шарить рукой по обратной стороне корпуса. С другой — когда всё отлажено, шайбочка может занимать лишнее место на столе.Монитор AOC Agon Pro CS24A добрался до России по цене 59 999 рублей. Сумма немаленькая, но ещё раз напомню: это оборудование для профессиональных игроков. Сейчас на официальном рынке мониторов с частотой обновления 610 Гц и столь богатым софтом — раз-два и обчёлся. Да и те найти непросто, а их стоимость будет на порядок выше. Выходит, что если вы всерьёз нацелились на киберспорт или пришло время обновить экран, то это устройство — самый выгодный вариант.Если вы простой любитель одиночных игр с не самым мощным железом, вам нужна красивая картинка, а турниры предпочитаете смотреть сидя в кресле, то лучше присмотреться к альтернативным предложениям. Хотя есть одно исключение — вы лютый фанат Counter-Strike 2.