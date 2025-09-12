Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 2025

Компания ASUS продолжает модифицировать линейку компактных геймерских ноутбуков ROG Zephyrus. Обновленная модель G16 2025 получила процессор и мощную графику GeForce RTX 5070 Ti на 12 ГБ и несколько точечных, но приятных апгрейдов. Что по производительности? Рассказываю в этом обзоре.
Содержание:• Характеристики
• Дизайн
• Экран
• Клавиатура и тачпад
• Производительность
• Софт
• Звук
• Автономность
• Впечатления
Характеристики• Процессор: Intel Core Ultra 9 285H
• Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ GDDR7
• Дисплей: 16 дюймов, OLED, 2560×1600, 240 Гц, 100% DCI-P3, 0.2 мс, пиковая яркость 500 нит, VESA DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision, Delta E < 1="" hdr="" true="" black="" 500="">
• Оперативная память: до 32 ГБ LPDDR5X
• Накопитель: до 2 ТБ SSD M.2 PCI-e x4 Gen4
• Порты: Thunderbolt 4, два USB-A 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen2, HDMI 2.1, слот для SD-карты, 3,5 мм аудиоразъем
• Аккумулятор: 90 Вт·ч
• Размеры: 35,4×24,6×1,49 мм
• Вес: 1,95 кг
ДизайнВнешне обновленную итерацию ASUS ROG Zephyrus G16 2025 едва ли отличишь от предшественников. Дизайн по-прежнему сбалансированный — и геймерам зайдет, и на деловой встрече не соберет косые взгляды в сторону неоновой подсветки всех цветов. Алюминиевую крышку пересекает аккуратная диагональная полоса Slash Lighting, поведение которой можно настроить на свой вкус. А если хочется сэкономить заряд — отключить.
На левой грани поместили порт питания, Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1 и аудиоразъем 3,5 мм под наушники.
На правой — USB-C, USB-A и слот для SD-карты. По центру крышки ближе к шарниру есть три едва заметных индикатора: питание, работа накопителя и заряд. Приподнимается крышка ноутбука легко и не тянет за собой всю нижнюю часть.
По всей длине верхней и нижней части корпуса растянулись горизонтальные ножки из резины. Они надежно держат устройство даже на самой скользкой поверхности. Две трети остального пространства занимает решетка под вентиляцию. За ней скрывается действительно мощная система охлаждения, но о ней позже. Обновление не сказалось на компактности — размеры 35,4×24,6×1,49 при весе 1,95 кг, что вписывает модель в сегмент игровых ультрабуков.
По качеству сборки все стабильно хорошо — ни скрипы, ни люфты впечатление от покупки не испортят.
Экран
В Zephyrus G16 используется ROG Nebula — стандарт дисплеев от ASUS. Он создан в соответствии с набором игровых характеристик: время отклика, яркость или частота. Короче, если вы мешкаетесь при покупке экрана, не зная на какие параметры смотреть, маркировка ROG Nebula гарантирует правильность выбора.
Zephyrus G16 получил 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой 240 Гц и 100% охвата цветового пространства DCI-P3 и поддержкой Dolby Vision. Заявленное время отклика составляет всего 0.2 мс, что крайне важно для любителей онлайн шутеров. Пиковая яркость достигает 500 нит и включается для отображения HDR-контента. С одной стороны цифра не велика, но с другой — в домашних условиях жаловаться на тусклую картинку точно не придется.
В остальном экран удивляет сочными цветами, бесконечной контрастностью и глубоким черным цветом. Частота 240 Гц в разы повышает восприятие изображения как в играх, так и в стандартных задачах. Даже скролить браузер с такой плавностью в удовольствие, особенно если ранее в пользовании был дисплей классом ниже.
Клавиатура и тачпад
Клавиатуру не обделили трехуровневой RGB-подсветкой. Как и Slash Lighting ее можно настроить: научить мерцать при нажатии клавиш, плавно переливаться всеми оттенками, вариантов масса. Ход нажатия плавный (1,7 мм) и комфортный как во время игр, так и при наборе текста.
Слева и справа от клавиатурного блока расположены динамики. Над кнопкой F12 поместили клавишу включения, а на противоположной стороне есть дополнительный ряд клавиш для управления громкостью, микрофоном и быстрым доступом к Armoury Crate — геймерской утилите.
Под клавиатурой расположен трекпад с поддержкой жестов и идеальной защитой от ложных касаний, размер которого увеличился на 37%. Покрытие матовое и тактильно приятное.
Производительность
Zephyrus G16 доступен разных конфигурациях. Мне на тест досталась версия с мобильной видеокартой RTX 5070 Ti на 12 ГБ в связке с 32 ГБ «оперативки» и процессором Intel Core Ultra 9 285H.
Как это работает: три кулера Arc Flow 2.0. увеличивают воздушный поток до 11%, снижая мощность вентилятора на 16% в сравнении с предшественниками. Далее горячий воздух выходит с двух сторон: рядом с резиновыми ножками, направляя поток вниз, и через заднюю часть корпуса, где поток уходит под экранный шарнир, минуя дисплей. Кроме того, на крышке установлены пылевые фильтры, что позволяет системе охлаждения работать дольше при ее изначальной энергоэффективности.
Стоит отметить, апгрейд системы охлаждения не стал причиной излишнего шума — даже при высоких нагрузках ноутбук работает тише, чем когда-либо.
С такими характеристиками о проблемах при обработке фото и рендеринге видео можно не думать, чего уж говорить о фильмах любого разрешения и банальном веб-серфинге. Но перейдем к основной задаче ноутбука — играм.
Системой предусмотрено три режима нагрузки: «тихий», «производительность» и «турбо». Чтобы проверить возможности героя обзора, я гонял исключительно на последнем пресете. Для начала я прогнал ноутбук по синтетическим тестам Cinebench, CrystalDiskMark и Geekbench. Вот какие результаты удалось получить.
Cyberpunk 2007
Как показала практика на примере ASUS ROG Strix SCAR 18, даже более мощные модели не справляются должным образом с запуском «Киберпанка» в нативном разрешении с трассировкой лучей, тест этой модели проходил только со включенным DLSS/FSR на пресетах выше среднего.
Без DLSS
СофтИз коробки Zephyrus G16 работает на Windows 11 с фирменным софтом от ASUS.
• Armory Crate — центр управления ноутбуком. Здесь можно узнать информацию о работе и нагрузке системы, выбрать или создать анимацию для Slash Lighting, настроить подсветку, упаковать все это в профиль, задать макросы, обновить драйверы. Также есть быстрый доступ к библиотеке установленных игр.
• Aura Creator — создание уникальной RGB-подсветки. Можно модернизировать уже готовый пресет или создать с нуля. При желании к любой клавише можно привязать отдельный цвет.
ЗвукНемного об аудио. За звук отвечают шесть динамиков с поддержкой Dolby Atmos. Четыре расположены на дне корпуса и пара по бокам клавиатуры. Все вместе выдают густые басы, ровные средние и высокие частоты, а запас громкости увеличился на 47% с выхода прошлой модели.
Автономность
Zephyrus G16 снабдили аккумулятором на 90 Вт·ч — это стандарт для геймерских машин. С настройками по умолчанию поиграть получится чуть больше часа, а при выполнении стандартных задач — около трех. Повысить время работы позволит снижение яркости экрана ниже 75%, частота 60 Гц и экорежим.
Считаю, что вместить все и сразу в столь тонкий корпус физически невозможно и лучше пожертвовать автономностью, чем с грустью снижать графические настройки. К тому же будем честны: большую часть времени геймерское устройство будет питаться от сети, поскольку только так можно добиться максимальной производительности.
Впечатления
ASUS ROG Zephyrus G16 2025 сохранил два крайне важных аспекта: мощность и компактность. Это позволяет устройству оставаться универсальной платформой как для выполнения рабочих задач, так и для запуска требовательных игр. Идеальную сборку корпуса дополняет яркий и потрясающе плавный OLED-экран. А мощный чип от Intel мощный чип Intel Core Ultra 9 285H и графика GeForce RTX 5070 Ti на 12 ГБ с передовой системой охлаждения говорят о том, что компания не планирует сбавлять обороты по части апгрейдов и знает, как сделать это правильно.