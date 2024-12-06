Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16: компактный корпус и мощь RTX 4070





С каждым годом требования к современным ноутбукам возрастают. И если с банальным Photoshop уже справляются даже простенькие модели, то для актуальных игр и запуска разного рода нейросетей потребуется начинка помощнее. Именно эти потребности предлагает закрыть ASUS ROG Zephyrus G16 с процессором AMD, OLED-экраном и графикой RTX 4070. Что из этого получилось, рассказываем в нашем новом обзоре. С каждым годом требования к современным ноутбукам возрастают. И если с банальным Photoshop уже справляются даже простенькие модели, то для актуальных игр и запуска разного рода нейросетей потребуется начинка помощнее. Именно эти потребности предлагает закрыть ASUS ROG Zephyrus G16 с процессором AMD, OLED-экраном и графикой RTX 4070. Что из этого получилось, рассказываем в нашем новом обзоре. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Комплектация

Дизайн

Экран

Клавиатура и тачпад

Производительность

Звук

Автономность

Характеристики

Впечатления

В черной коробке с логотипом ROG нас встречает довольно солидный набор аксессуаров. Помимо ноутбука нас ждут целых два адаптера питания: основной на 200 Вт с проприетарным штекером и поменьше — на 100 Вт с кабелем USB-C. Последний хоть и скромнее мощностью, зато куда компактнее и удобнее для поездок и коворкинга. Плюс: ASUS не поскупились и докинули стильный тканевый чехол.Выдает геймерскую принадлежность ASUS ROG Zephyrus G16 разве что диагональная полоса Slash Lighting с подсветкой на верхней крышке. В остальном дизайн минималистичен и сдержан, хоть на собрание директоров бери. Корпус создан из прочного алюминиевого сплава, прошедшего восемь степеней обработки, включая пескоструйную шлифовку, полировку и анодирование. А яркие элементы можно настроить или вовсе погасить через приложение.На левой грани поместили порт питания, Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1 и аудиоразъем 3,5 мм под наушники, на правой — USB-C, USB-A и слот для SD-карты. Крышка ASUS Zephyrus G16 открывается вполне спокойно под углом 130-140 градусов.Устойчивость обеспечивают длинные прорезиненные ножки, расположенные по горизонтали нижней крышки. С ними ноутбук не соскользнет даже с самой ненадежной поверхности. Все остальное пространство занимает решетка, скрывающая передовую систему охлаждения из двух радиаторов, трех вентиляторов и четырех медных плоских трубок. В качестве термоинтерфейса применен жидкий металл, а дополнительная термопрокладка для накопителя эффективно отводит тепло. При этом ASUS Zephyrus G16 весьма компактный для игрового устройства. Его размеры составляют 35,4×24,6×1,49 и весе 1,8 кг. Не каждый ультрабук с подобной начинкой сможет похвастаться такими скромными габаритами.Устройство собрано по всем флагманским канонам: элементы подогнаны как влитые, ни скрипят и не прогибаются при давлении.ASUS продолжает продвигать свой фирменный стандарт дисплеев ROG Nebula. Технология впитала все самые важные характеристики для гейминга и работы: время отклика, яркость и высокая герцовка. Даже если вы не сильны в параметрах современных мониторов, выбор устройства с соответствующей маркировкой гарантирует высокое качество изображения без необходимости копаться среди непонятных терминов.ASUS Zephyrus G16 получил монитор с диагональю 16 дюймов, OLED-матрицу с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой 240 Гц и 100% охвата цветового пространства DCI-P3. Также реализована поддержка Dolby Vision. Заявленное время отклика составляет всего 0.2 мс, про защиту зрения со всеми сертификатами тоже не забыли. Пиковая яркость достигает 580 нит и включается для отображения HDR-контента. В остальных случаях показатель колеблется в районе 440 нит, что тоже неплохо, однако под прямыми солнечными лучами катка в CS рискует быть слитой. Кроме того, экран глянцевый и хорошо собирает не только блики, но и отпечатки пальцев. Впрочем, матовое покрытие может снизить сочность картинки.В остальном экран радует бесконечной контрастностью и глубочайшим черным цветом. А после плавности с настройкой 240 Гц возвращаться к более простым вариантам вовсе не хочется.Если вы до сих пор переживаете за «выжженный» статичным изображением OLED-экран, то ASUS приготовила порцию успокоительного — стоит оставить ноут на 5 минут в покое и динамичный скринсейвер включится автоматически.Под клавиши выделили не так много места в сравнении с общей площадью нижней панели. По этой причине блока цифр нет, но есть четыре дополнительных кнопки над Fn-рядом и трехуровневая RGB-подсветка. Печатать текст удобно благодаря мембранному типу клавиатуры с ходом в 1,7 мм. Зато стеклянный тачпад просто гигантский (152×100 мм), управлять жестами на таком одно удовольствие.Стоит отметить, что ASUS Zephyrus G16 есть в двух конфигурациях: на чипе Intel (GU605) и AMD (GA605). Мне на обзор достался второй вариант со следующими характеристиками: процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 ядер, 24 потока, нейропроцессор AMD Ryzen AI XDNA 2 и встроенная графика Radeon 890M), мобильная NVIDIA RTX 4070 на 8 ГБ и запас «оперативки» в 32 ГБ.Такой стек делает ASUS Zephyrus G16 универсальным устройством как для работы, так и для развлечений. Ноутбук легко справится с редактированием фото, рендерингом видео, а также он показывает высокую производительность функций с использованием искусственного интеллекта, например, генерации изображений или написания кода. Однако стоит помнить, что далеко не все инструменты на базе ИИ доступны в России, а встроенных вариантов попросту нет.Среди геймерских фишек отмечу популярные Nvidia DLSS 3 и Reflex, которые и картинку подтянут, снизив нагрузку на систему, и скорость отклика заметно сократят, даже если врубить ресурсоемкую трассировку лучей.Для проверки на прочность я запустил несколько современных тайтлов на максимальных настройках со включенным режимом DLSS с упором на качество. Так, Call Of Duty Black Ops 6 стабильно выдерживает 90-95 fps, ремейк Sillent Hill 2 «бегает» в районе 60 кадров, а требовательный Alan Wake 2 выдает 65-70 fps на высоких без трассировки лучей.В итоге ASUS Zephyrus G16 достойно справляется даже с самыми графонистыми тайтлами на данный момент. А если не гнаться за реалистичным освещением в режиме RTX, то ноутбука хватит на несколько лет вперед. Ниже привожу тесты бенчмарков.За звук отвечают целых шесть динамиков с поддержкой Dolby Atmos: четыре на дне корпуса и пара по бокам клавиатуры. Они выдают уверенные басы, ровные средние и высокие частоты, а также обладают достойным запасом громкости.ASUS Zephyrus G16 снабдили аккумулятором на 90 Вт·ч, что является практически пределом для устройств игрового сегмента. При 50% яркости и частоте 60 Гц одного заряда хватит на 9-10 часов на офисные задачи. В активном игровом режиме ноутбук продержится порядка 80-90 минут. Однако итоговые результаты всегда зависят от интенсивности эксплуатации и требовательности выбранных программ.Кроме того, аккумулятор в игровых ноутбуках можно считать условностью, которая не даст «обрубиться» устройству при отключении света. А для полноценного гейминга все же лучше подключиться к сети на постоянку.AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 ядер, 24 потока, нейронный процессор AMD Ryzen AI XDNA 2 с алгоритмами искусственного интеллекта производительностью 50 TOPS);мобильная NVIDIA GeForce RTX 4070 8 ГБ;Windows 11 Pro;16 дюймов, ROG Nebula, OLED, разрешение 2560×1600, частота 240 Гц, поддержка G-SYNC, 100% охват цветового пространства DCI-P3, время отклика 0.2 мс, яркость 580 нит, HDR, True Black 500, Dolby Vision;до 32 ГБ LPDDR5X;до 4 ТБ;90 Вт·ч;стереодинамики, интеллектуальный усилитель, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, двухсторонняя система интеллектуального шумоподавления;Thunderbolt 4, USB4 (поддержка DisplayPort / Power Delivery), два Type-A USB 3.2 Gen2, HDMI 2.1, слот для SD-карты, 3,5 мм аудиоразъем;35,4×24,6×1,49;1,8 кг.ASUS изо всех сил постарались сделать ROG Zephyrus G16 максимально универсальным устройством как по дизайну, так и в работе. Внешне ноутбук одновременно и деловой, и отдает дань геймерским предпочтениям благодаря Slash Lighting ленте на передней крышке. Мощный чип от AMD в связке с графикой RTX 4070 позволяет комфортно работать, не оглядываться на системные требования современных игр, а также прикоснуться к миру программ с искусственным интеллектом. В плюсы, несомненно, стоит вписать его скромные габариты и достойную комплектацию.