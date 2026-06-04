Обзор Infinix GT 50 Pro Cooling Edition: ультимативный сетап для мобильного гейминга

Содержание

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн и эргономика

Экран

Звук

Железо и производительность

Софт

Камеры

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Впечатления

Infinix представила Infinix GT 50 Pro Cooling Edition — комбо из геймерского смартфона и кулера в придачу. Но вовсе не комплектные «плюшки» привлекают внимание. Устройство оснастили жидкостным охлаждением, которое вот, перед вашими глазами. Круто? Впечатляет! А ведь это далеко не все сюрпризы бренда для сообщества мобильных игроков. Подробнее — в этом обзоре.: 6,78 дюйма, AMOLED, 2644 × 1208, 429 ppi, 144 Гц, 4500 нит: MediaTek Dimensity 8400 Ultimate: Mali G720-MC7: 12 ГБ: 256/512 ГБ: 50 МП + 8 МП: 13 МП: 6500 мА·ч, проводная зарядка 45 Вт, беспроводная зарядка 30 Вт, обратная зарядка 10 Вт, реверсивная и обходная зарядки: 162,44 × 77,23 × 8,15 мм, 198 г: IP64: серый, черный, красныйНе часто этому разделу достается отдельное внимание, но в случае с Infinix GT 50 Pro для этого есть резонный повод. В руках у нас не просто стандартно упакованный смартфон, а целый геймерский бокс с многообещающей пометкой Cooling Edition. Внутри сложены сразу две коробки. В первой — смартфон, адаптер питания на 45 Вт, кабель USB-A/USB-C, подарочный код для PUBG Mobile, скрепка для сим-лотка, защитная пленка и прозрачный кейс из пластика с черной окружностью в центре. Зачем оно? Ответ в соседней коробке.В нее Infinix вложили кулер XG05Pro, который цепляется к стальной площадке чехла магнитом. Аксессуар работает по кабелю и служит не только охлаждением. Внутри все как надо: тихий вентилятор, радиатор, воздухозаборник и теплоотводящая площадка. Сразу после разгона, мини-лопасти освещаются RGB-подсветкой, цвета которой произвольно переливаются. Отключить ее нельзя, зато можно нажать небольшую кнопочку рядом с портом USB-C, тем самым запустить беспроводную зарядку. Шайба с проводом никак не помешает игре, поскольку поворачивается в любую сторону. Кроме того, девайс сгодится в качестве подставки.Внешне новый представитель геймерской линейки GT остался верен своим предшественникам. Под прозрачной площадкой задней крышки ромбом проложены светодиодные полосы или, как их назвал бренд, «механические световые волны». Их задача не изменилась: индикация сообщений, зарядки, запуска игр, работа камеры и другие функции. Цветовая гамма настраивается, как и поведение мерцания. Все это окружено темной имитацией карбона, поэтому Infinix GT 50 Pro кажется более сдержанным по сравнению с предшественниками. Но самое интересное расположено в нижней половине корпуса.Infinix GT 50 Pro получил жидкостную систему охлаждения, процесс работы которой можно видеть собственными глазами. Да, это не декор и не муляж. Трубочки перегоняют жидкость, пузырьки двигаются, все это залипательно и, по словам производителя, эффективно. У встроенного охладителя три режима: адаптивный, средний и быстрый (постоянный). А еще на данный момент модель стала обладателем самой большой испарительной камеры среди смартфонов бренда с площадью охлаждения 7 700 мм².Грани смартфона прямые, удобно лежат в ладони. На правой стороне уже знакомые элементы — сенсорные триггеры. Качельку громкости и кнопку питания поместили между ними.На нижнем торце слева направо поместили: слот под две сим-карты, микрофон, порт USB-C и первый динамик.На верхнем торце: ИК-порт, второй динамик и микрофон.С учетом емкого аккумулятора на 6500 мА·ч внутри габариты 162,44 × 77,23 × 8,15 мм и вес 198 грамм смотрятся более чем уместно.Подводя предварительную черту, можно сказать, что Infinix GT 50 Pro выглядит скромно, но интересно, без перегибов в геймерские крайности. Сборка хорошая: клавиши нажимаются четко, крышка не прогибается и не скрипит. Разве что глянцевая сторона потребует периодического ухода.Infinix GT 50 Pro получил AMOLED-экран на 6,78 дюйма с разрешением 2644 × 1208 пикселей, геймерской герцовкой до 144 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i. По умолчанию цвета сочные и контрастные, но если хочется больше естественности — добро пожаловать в настройки. Пиковый уровень яркости составляет 4500 нит. Само собой, при стандартном использовании значения будут ниже, но даже в самую ясную погоду при летнем солнце играть, листать браузер или соцсети можно без проблем.Звук у Infinix GT 50 Pro более чем достойный, отчасти за это спасибо поддержке Dolby Atmos. Динамики обладают хорошим запасом громкости, а если пользоваться TWS-наушниками можно рассчитывать на поддержку кодеков SBC, AAC, LDAC, aptX и aptX HD.В качестве аппаратной платформы Infinix GT 50 Pro использует 8-ядерный Dimensity 8400 Ultimate и щедрые 12 ГБ «оперативки», что с учетом дефицита памяти вскоре может стать не таким частым явлением. Чип поддерживает аппаратную трассировку лучей и без проблем справляется с большинством современных тайтлов, поддерживая стабильные 60 кадров.Поскольку комплектация да и сам функционал смартфона нестандартные, я провел сразу несколько тестов в AnTuTu и Throttling Test, чтобы наглядно показать влияние жидкостного охлаждения и работы кулера. Вот каких результатов удалось добиться от Infinix GT 50 Pro:Согласно тестам, цифры AnTuTu с «водянкой» хоть и выше, но не сильно влияют на троттлинг. А вот комплектный кулер серьезно повлиял на производительностьПодводя итоги тестов, отмечу: кулер лучше осаждает «жаркий» Dimensity 8400 Ultimate, что, в целом, очевидно. Когда шайбу только отсоединяешь от площадки чехла, его внутренняя сторона слегка запотевает на контрасте с комнатной температурой, что говорит об эффективности гаджета. Это заметно и в играх: и без того редкие кадровые просадки устраняются и можно вывернуть графончик повыше. Так стабильных 60 fps удалось добиться на максималках в тяжеловесных Honkai: Star Rail и Genshin Impact. То же самое касается шутеров PUBG, CoD: Mobile, Arena BreakOut или Standoff 2. Соответственно, чем ниже настройки, тем выше количество кадров в секунду.GT-триггеры — фишка которую Infinix не просто плотно взяли в оборот, но и развивают. Теперь встроенные «курки» — не нанесенный принт на корпусе, а имитация механических кнопок. Не в полной мере, но нащупать пальцами сенсорные зоны стало куда проще, даже слабое ощущение нажатия есть. Как и прежде, зоны выполняют не только геймерские функции. К ним можно привязать быстрый запуск приложений, перемотку видео и управление камерой. Они позволяют с большим удобством контролировать ситуацию в жаркой катке. С откликом все норм, расположение — что надо.Из коробки Infinix GT 50 Pro работает на Android 16 с фирменной оболочкой XOS 16. Лончер плавный и функциональный, тут все стабильно. Сторонних приложений, которые просятся в корзину, тоже хватает. Поскольку в руках у нас особое издание, тема отличается, что добавляет гаджету частичку эксклюзивности. Список ИИ-функций тоже завезли. Вот наиболее интересные из них:— голосовой ассистент с поддержкой русского языка— распознавание содержимого экрана, включая текст— расшифровка звонков, переводчик и автоответчик на русском— перевод текста на экране— расшифровка звонков и параллельный перевод в некоторых мессенджерах— создание краткого содержания документа на базе DeepSeekСреди прочего есть генерация тем, создание изображений из собственных скетчей, умное редактирование фото и текста, создание субтитров, улучшение качества видео, а также расшифровка звукозаписей.Съемка не самая сильная сторона смартфона, да и нужны ли топовые камеры геймерской модели? В распоряжении Infinix GT 30 Pro есть основная на 50 МП с апертурой f/1.6 и автофокусом, а также ширик на 8 МП f/2.2. При достаточном освещении можно добиться вполне приятных кадров, хоть вмешательство ИИ-украшалок и заметно невооруженным глазом.Запись видео на основную камеру с обычной стабилизацией ограничена разрешением 4K при 60 fps и на широк с 2K 30 fps. Усиленная стабилизация доступна при 1080p 60 кадрах на основной сенсор и при таком же разрешении, но уже с 30 fps на широкий.Infinix GT 50 Pro получил кремний-углеродный аккумулятор на 6500 мА·ч. Если залипать в Genshin и PUBG на максималках при 30% яркости, то заряд тает ощутимо — по 20% за час. В аналогичных условиях просмотра видео смартфон проживет порядка 20 часов.Комплектный адаптер на 45 Вт заряжает смартфон от 0 до 100% за 1 час 10 мин по проводу и 1 час 50 мин беспроводным способом. Реверсивные (обратные) проводная и беспроводная зарядки рассчитаны на 10 Вт и 5 Вт соответственно.Обходная зарядка позволяет подавать энергию, минуя батарею, работает как по проводу, так и без него. Причем функция доступна не только в играх, но и для различных приложений.На момент написания обзора Infinix GT 50 Pro Cooling Edition предлагают за 43 999 руб у крупных ритейлеров. Это идеальный подарок в среднеценовом сегменте, который не ограничивается красивой упаковкой. Смартфон действительно мощный со всех сторон: производительное железо, добротный звук, яркий AMOLED-экран, нетривиальный дизайн и улучшенные триггеры. А бонусный кулер с магнитной зарядкой откроет путь в мир бескомпромиссного мобильного гейминга.