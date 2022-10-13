Обзор iPhone 14: почти без изменений, но с шансом стать самым популярным в мире

Камера

Дизайн

Экран

Железо и автономность

Итог

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iPhone 14 — самый неоднозначный смартфон среди нового модельного ряда. Это единственная модель, не притерпевшая внешних изменений и получившая процессор как у предшественника iPhone 13. Наши друзья из Big Geek предоставили нам на обзор это устройство.При этом, из поколения в поколение самой популярной становится базовая модель, не Pro-шка и не mini. Поэтому к телефону стоит присмотреться, ведь у него больше всего шансов стать самым популярным айфоном. Посмотрим, на что способен телефон.Начнем с главных нововведений. Камера не изменилась по основным характеристикам, но получила серьезный апгрейд по части второстепенных, что ощутимо должно сказаться на качестве фото в положительную сторону.Она по-прежнему двойная с разрешением 12+12 МП. При этом, размер сенсора и пикселей увеличены, диафрагма выросла с f/1,6 до f/1,5, что положительно сказалось на светочувствительности камеры.Чтобы оценить изменения, стоит проверить работу камеры в условиях недостаточной освещенности. У меня нет с собой iPhone 13, так как он остался в другом городе, но после года пользования им как вторым телефоном я могу определить изменения и на глаз.Перед вами фото улицы. Освещенность хорошая за счет фонарей, при этом нужно отобразить множество деталей. И камера справляется с этим: в частности, пальмы и брусчатка хорошо текстурированы, на подобных мелких элементах видны разные оттенки одного и того же цвета.Вдобавок к аппаратным улучшениям телефон прокачали и на программном уровне — тут усовершенствован эффект True Tone, благодаря чему фотографии должны быть на 10% ярче, чем у предыдущего поколения. Как итог, ночные снимки получаются яркими и детализированными.Увеличен угол обзора ультраширокоугольной камеры — теперь она может захватить больше объектов. То есть камеру улучшили по ее основной характеристике. Протестировал, посмотрел на фото, остался довольным.Еще одна важная штука: при увеличении угла обзора не пострадала коррекция дисторсии — по углам объекты не искажаются, детализация не снижается, не появляется «эффект рыбьего глаза». Как итог, ультраширокоугольный модуль — по-прежнему сильная сторона айфона на фоне конкурентов с Android, ни один из них не приблизился к нему по балансу характеристик: свет, резкость, количество шумов, сохранений пропорций. Да, у него есть оппоненты с четко выраженной сильно стороной — у Huawei получаются более яркие цвета. Но такого баланса всех параметров не достиг никто.Улучшены видеовозможности — теперь можно использовать кинематографический эффект с размытием фона в разрешении 4K, ранее он был ограничен HD 720р.Особенно внимательно отнесся к этому моменту — в плане видеосъемки камера айфонов вне конкуренции топ-1 на рынке, посмотрим, как она отстаивает и удерживает это звание. При съемке на ходу с активным переключением между главным и ультраширокоугольным модулем тряски нет, съемка плавная, фокус работает качественно.Обновлена и фронтальная камера. Апертура увеличена до f/1.9. С таким параметром камера должна лучше работать в условиях недостаточной освещенности при съемке как фото, так и видео. Походил по ночной набережной Батуми, поделал селфи и оценил изменения — на фоне iPhone 13 света чуть больше, снимки смотрятся ощутимо приятнее.Камера по-прежнему снимает с одним из двух углом обзора — для одиночных селфи с более узким и для групповых с более широким. Второй также можно использовать для снимков на фоне понравившихся вам пейзажей.Как итог, камера стала лучше по ключевым характеристикам.iPhone 14 — единственный смартфон Apple, не притерпевший изменений относительно предыдущего поколения. 14 Pro и Pro Max получили новый вырез, 14 Plus — увеличенную диагональ, iPhone 14 же идентичен iPhone 13 по параметрам и дизайну. Казалось бы, зачем выпускать абсолютно такой же телефон?С другой стороны, зачем менять то, что и так отлично работает? iPhone 11, 12 и 13 — прямые предшественники 14 с точки зрения позиционирования. Все три становились самыми популярными смартфонами в мире. Это значит, что пользователи довольны их параметрами, а следовательно следующую модель стоит улучшать точечно без радикальных изменений.Впрочем, для меня парадокс — это один из двух телефонов, в котором не меняли параметры корпуса, и сквозь годы он остается единственным наименее компромиссным. Расскажу на примере линейки iPhone 12, среди которых я протестировал все модели, — 12 Pro Max были для меня слишком большими, 12 mini — до неудобства мелким, зато 12 и 12 Pro оказались идеальными, со вторым до сих пор хожу как с основным.С другой стороны, это максимально логично. Apple нашла идеальные параметры корпуса для телефона и не меняет то, что и так отлично продается, а также нравится аудитории. Напомним, iPhone 14 — преемник XR. Он получил диагональ 6,1 дюйма. Спустя годы она не поменялась, лишь корпус стал чуть удобнее, дисплей сменил матрицу с LCD на OLED, но все вращается вокруг идеальной диагонали.Параметры экрана iPhone 14 следующие: тип матрицы OLED, диагональ 6,1 дюйма, разрешение 2532 х 1170 пикселей, яркость 1200 нит. Изменений относительно предыдущего поколения нет. В частности, частота обновления — по-прежнему 60 Гц, 120 Гц с динамическим изменением параметра получили Pro-шки.Скажу честно — мне не хватает 120 Гц. Да, смотреть кино можно только в 60 FPS, запускать большинство игр тоже. Но мне не нравится, что один из главных трендов на рынке смартфонов проходит мимо меня, хотя я приобрел потенциально самый популярный в мире телефон.Phone 14 работает на базе процессора Apple A15 Bionic. Это тот же, что стоит и в модельном ряде iPhone 13, впервые в истории компания Apple оснастила все поколение не одним и тем же процессором.При этом, ограничений я не ощутил. Единственное, что смутило, это наличие прошлогоднего процессора в. Писке характеристик, но если не обращать на это внимание, то вы вряд ли ощутите какие-либо неудобства.Емкость аккумулятора iPhone 14 — 3279 мАч, у iPhone 13 — 3227 мАч. Изменения максимально незначительные. Логично, что и на показатели автономности они не повлияли. Смартфон работает в течение суток при стандартной нагрузке (соцсети, мессенджеры, браузер).iPhone 14 — самый сбалансированный и универсальный смартфон нового модельного ряда по сочетанию удобства, характеристик и цены. Да, у него мало нововведений относительно предшественника, но это не помешает ему стать самым популярным как минимум среди других моделей линейки.Переходить на него с iPhone 13 нет смысла. Но аудитория этих телефонов и не меняет их из года в год. Так делают владельцы Pro-шек, а эти юзеры берут телефон раз в три года, поэтому на iPhone 14 скорее всего перейдут ныне владельцы iPhone 11. Для таких людей последний айфон — выбор по умолчанию.