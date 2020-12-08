Обзор JBL Partybox 310

Звук, свет, эффекты, вокал, гитара, защита от брызг и при этом портативность — JBL Partybox 310 возглавит любую тусовку.
В последних числах октября бренд JBL начал продавать в России новую модель в линейке своих самых громких портативных акустических систем – JBL PartyBox 310. И кажется, это очень актуально с учетом приближающегося Нового года. Шансы классно провести праздники в поездках исчезающе малы у большинства из нас, так что для встречи 2021 спросом будут пользоваться совместные поездки в коттеджи, на дачи, аренда лофтов и прочие камерные вечеринки. А вместе с этим возникает вопрос: какая акустика сможет задать жару и сделает встречу нового года действительно классной?В формате романтического ужина на двоих кому-то будет достаточно даже такой малютки как новая и крайне очаровательная GO 3 (посмотрите на нее), либо можно попросить Алису включить рождественский плейлист на коллаборационных с Яндексом колонках Link (а вот и обзор), а для большой компании в рамках квартиры вполне хватит чего-нибудь типа JBL Boombox 2 (читайте подробности). Но для действительно масштабной тусовки требуется акустика посолидней. И тут на сцену выходит новая Partybox 310. Рассказываем, на что она способна.
Несмотря на солидные размеры и большой вес, JBL Partybox 310 — портативное решение. Встроенного аккумулятора хватит на целых 18 часов воспроизведения музыки, а если захочется продолжать веселье — найдите поблизости розетку. Переместить колонку поближе к ней будет не сложно, сверху корпуса вытаскивается телескопическая ручка, а в нижней его части есть пара колесиков. Добавьте к этому прочный пластик и прорезиненные элементы — и Partybox 310 можно спокойно везти даже по улице. Едва ли она преодолеет бездорожье, но и неженкой эту колонку не назвать. К тому же, в ней есть защита от брызг по стандарту IPX4 — дождь, снег или случайно пролитый коктейль не станут серьезной проблемой.
За звук отвечают четыре динамика: два низкочастотных по 176 мм и пара 65 мм высокочастотника. А вместе они дают мощное 240-ваттное фирменное звучание JBL c огромным запасом громкости, сочнейшими и крайне выразительными басами и в то же время деликатным обращением со средними и высокими частотами. Partybox 310 совместима с большинством аудиостоек, так что при их наличии колонку можно не оставлять на полу, а поднять для лучшей видимости и более направленного звука.
Кстати о видимости. С учетом технического оснащения, это действительно имеет смысл. В колонке есть пара кольцевых подсветок и несколько небольших огоньков-стробоскопов, так что она готова поработать еще и на визуальное сопровождение вечеринки. Эффекты — от плавной смены цветов до динамичного мерцания — можно менять на корпусе или через фирменное приложение для смартфона. Панель управления тоже имеет подсветку, так что неловкие попытки нащупать нужную кнопку исключены. А еще в JBL Partybox 310 предусмотрены не только световые, но также и аудио-эффекты для вечеринок.И управлять ими также можно с панели на корпусе или через приложение.В зависимости от ситуации, музыку можно включать со смартфона подключенного Bluetooth 5.1, либо можно просто закинуть все на флешку — и воткнуть ее в разъем USB на корпусе колонки. А еще Partybox 310 поддерживает беспроводное подключение к другим совместимым колонкам по стандарту True Wireless Stereo или кабелем RCA-RCA. Ну, вдруг вам понадобится ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЗВУКА? А если устанете танцевать, к JBL Partybox 310 можно подключить пару микрофонов и даже гитару, чтобы устроить караоке. И не стесняйтесь, улучшающие звучание голоса эффекты — тоже в комплекте.
Цена вопроса для организации крутой вечеринки — 33 990 рублей. Заказать JBL Partybox 310 можно в фирменном интернет-магазине Harman.Club
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В последних числах октября бренд JBL начал продавать в России новую модель в линейке своих самых громких портативных акустических систем – JBL PartyBox 310. И кажется, это очень актуально с учетом приближающегося Нового года. Шансы классно провести праздники в поездках исчезающе малы у большинства из нас, так что для встречи 2021 спросом будут пользоваться совместные поездки в коттеджи, на дачи, аренда лофтов и прочие камерные вечеринки. А вместе с этим возникает вопрос: какая акустика сможет задать жару и сделает встречу нового года действительно классной?
Несмотря на солидные размеры и большой вес, JBL Partybox 310 — портативное решение. Встроенного аккумулятора хватит на целых 18 часов воспроизведения музыки, а если захочется продолжать веселье — найдите поблизости розетку. Переместить колонку поближе к ней будет не сложно, сверху корпуса вытаскивается телескопическая ручка, а в нижней его части есть пара колесиков. Добавьте к этому прочный пластик и прорезиненные элементы — и Partybox 310 можно спокойно везти даже по улице. Едва ли она преодолеет бездорожье, но и неженкой эту колонку не назвать. К тому же, в ней есть защита от брызг по стандарту IPX4 — дождь, снег или случайно пролитый коктейль не станут серьезной проблемой.
За звук отвечают четыре динамика: два низкочастотных по 176 мм и пара 65 мм высокочастотника. А вместе они дают мощное 240-ваттное фирменное звучание JBL c огромным запасом громкости, сочнейшими и крайне выразительными басами и в то же время деликатным обращением со средними и высокими частотами. Partybox 310 совместима с большинством аудиостоек, так что при их наличии колонку можно не оставлять на полу, а поднять для лучшей видимости и более направленного звука.
Кстати о видимости. С учетом технического оснащения, это действительно имеет смысл. В колонке есть пара кольцевых подсветок и несколько небольших огоньков-стробоскопов, так что она готова поработать еще и на визуальное сопровождение вечеринки. Эффекты — от плавной смены цветов до динамичного мерцания — можно менять на корпусе или через фирменное приложение для смартфона. Панель управления тоже имеет подсветку, так что неловкие попытки нащупать нужную кнопку исключены. А еще в JBL Partybox 310 предусмотрены не только световые, но также и аудио-эффекты для вечеринок.И управлять ими также можно с панели на корпусе или через приложение.
Цена вопроса для организации крутой вечеринки — 33 990 рублей. Заказать JBL Partybox 310 можно в фирменном интернет-магазине Harman.Club
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Эх , падает градус креатива, разбегутся подписчики , отвернутся спонсоры .