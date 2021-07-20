Отдельно стоит отметить сравнительно небольшую глубину, которая создаёт эффект встраиваемого решения. Дверцы ручек незаметны невооруженным взглядом, поскольку они утоплены в конструктив. Благодаря этому у Samsung RF5000A сохраняется целостный минималистичный дизайн.

Дизайн Samsung RF5000A можно охарактеризовать как сдержанный и лаконичный. Все его детали и элементы направлены в первую очередь на функциональность. Холодильник прекрасно впишется в любой интерьер, а особенно гармонично он подчеркнет кухни в стиле хай-тек и шведский минимализм. Модель доступна в двух расцветках: графитовый и инокс. Во втором оттенке преобладают тона металлик и кварц.

В этом обзоре мы познакомим вас с моделью RF5000A от Samsung. Это многодверный холодильник French Door с двухконтурной системой охлаждения, обеспечивающей длительное поддержание свежести продуктов. Отдельного внимания заслуживает его стильный и гармоничный дизайн, а теперь обо всём максимально подробно.

Покупка холодильника носит долгосрочный характер. Эта категория бытовой техники приобретается в длительную перспективу, именно поэтому мы рекомендуем тщательно подходить к выбору устройства, которое будет отвечать всем потребностям и соответствовать современным функциональным запросам.





Еще одна немаловажная особенность — специальное покрытие. Оно препятствует образованию следов от рук. Его очень легко очищать. Достаточно протереть холодильник обычной салфеткой и он снова примет внешний вид устройства из коробки.





Интерьер: внутри так же хорош, как и снаружи

Как говорится, встречают по одежке, а что с внутренним оснащением холодильника? Все основные функциональные преимущества и технологии спрятались под лаконичным фасадом. Полезный объем Samsung RF5000A составляет 431 литр, из них 331 — холодильная камера и 100 — морозилка.











Внутри холодильной камеры три полки для продуктов, а также два ящика для овощей и фруктов. Дверцы оборудованы карманами. Всего их шесть штук. В этих отсеках удобно размещать напитки и специи, в том числе кетчуп и другие соусы. Равномерное освещение содержимому обеспечивает LED-подсветка. В отличие от обычных ламп она не нагревает воздух в холодильной камере, поддерживая нужную температуру.









Морозильная камера выполнена в необычном форм-факторе. Samsung решила не использовать стандартную дверцу, вместо этого контейнеры (их два) выдвигаются вперед. Выглядит такое решение интересно и эргономично.





Функциональность: свежесть и холод

Одна из главных особенностей Samsung RF5000A — двухконтурная система охлаждения Twin Cooling Plus. Она контролирует и оптимизирует температуру, поддерживая влажность на оптимальном уровне. Это важно для длительного сохранения свежести продуктов.











Холодильник также получил систему охлаждения Total No Frost, которая обеспечивает правильное охлаждение в холодильной и морозильной камерах. Она предотвращает образование инея и наледи. Другими словами RF5000A не потребуется разморозка, а это дополнительно экономит время на ненужном процессе.





Отдельно отметим два полезных режима: «быстрое охлаждение» и «мощная заморозка». Первая позволяет быстро остудить блюда и напитки. Владельцы Samsung RF5000A по достоинству её смогут оценить непосредственно перед застольем, когда нужно довести салаты, закуски и шампанское до нужной температуры. Режим «мощной заморозки» предназначен для приготовления льда. Тем не менее он также будет полезен в ситуациях, когда нужно быстро заморозить готовую еду, чтобы она не потеряла своих вкусовых качеств.





За всеми этими технологиями стоит тихий и экономичный инверторный компрессор нового поколения Digital Inverter Compressor. Он позволяет работать бесперебойно, с низким уровнем шума и экономит электроэнергию.









Все настройки холодильника управляются с помощью внутреннего сенсорного дисплея. Он расположен на удобной высоте для людей любого роста.





Стоимость и технические характеристики

Полезный объем: 431 л (холодильная камера 331 л и морозильная 100 л)



Габариты: 817 мм x 1776 мм x 715 мм (ширина, высота с петлями и глубина с учетом дверной ручки)

Вес: 96 кг

Внутренняя подсветка: LED

Уровень шума: 39 дБ

Стоимость: 109 990 р.

Итоги

На Samsung RF5000A стоит обратить в первую очередь внимание семьям с детьми, а также людям, которые предпочитают закупаться продуктами впрок. Этот холодильник — инновационное и технологичное устройство, предназначенное на длительную перспективу. В качестве ключевых преимуществ отметим приятный дизайн, эргономичность и функции, позволяющие сохранять свежеть продуктов на протяжении довольно длительного срока. Помимо всего этого, RF5000A поможет вам сэкономить время на отсутствии необходимости в разморозке, а также с помощью возможности быстро приготовить лёд и охладить еду до необходимой температуры.