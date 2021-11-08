Самый главный компромисс использования ультрабуков — недостаточное количество портов. Мой MacBook Air на M1 не стал исключением, у него всего два порта USB-C. Дома я использую его в качестве системного блока, подключая к внешнему монитору. Таким образом автоматически занято сразу два разъема. В этом сценарии на помощь приходит USB-хаб.
В моём сценарии использования необходимо наличие следующих портов: HDMI для подключения монитора, разъём для SD-карт, чтобы перебрасывать фотографии с камеры и один USB-A для подключения мыши. Все эти потребности с запасом закрывает NOVOO 8 в 1 Portable Handle Hub. А теперь обо всем поподробнее.
NOVOO с 2017 года специализируется на изготовлении качественных аксессуаров для ПК, смартфонов, планшетов и других устройств. Компания делает акцент в первую очередь на инновации и функциональность.
Технические характеристики
- HDMI: 4K 30 Гц
- 1 USB-C: с поддержкой технологии Power Delivery мощностью до 100 Вт
- 3 USB-A 3.0
- Ethernet: гигабитный порт
- Слоты для карт памяти SD и TF
Комплектация и дизайн
Хаб поставляется в картонной коробочке, которая окрашена в фирменные цвета — черный и оранжевый. На торцах перечисляются все порты концентратора, а на задней стороне можно узнать о технических характеристиках.
Внутри хаб довольно плотно закреплён в картонном лотке, который снижает вибрации при транспортировке. Вместе с концентратором в коробочке также производитель положит техническую документацию.
Внешне NOVOO 8 в 1 получился очень интересным. Производитель дизайном подчеркивает, что в первую очередь этот гаджет полезен для путешествий за счет специального полукольца. С его помощью можно закрепить на рюкзаке или чемодане. Также по его периметру прячется провод подсоединения USB-C к ноутбуку.
Корпус выполнен из анодированного алюминиевого сплава с пластиковыми вставками. В целом устройство производит впечатления надежного гаджета из качественных материалов. На левой гране расположены штекер USB-C, который убирается в корпус, а также два слота для SD и TF карточек памяти. На правой — три порта USB-A 3.0. Внутри они подкрашены синим цветом.
На нижнем торце размещаются HDMI и Ethernet. Конструкция хаба компактная, поэтому с легкостью помещается в карман и не займет много места в рюкзаке.
Сценарии применения
Как я упомянул выше, использую концентратор NOVOO 8 в 1 со своим MacBook Air. Также гаджет будет полезен владельцам на ультрабуков на Windows, которые недовольны количеством портов.
В моем случае, все потребности по количество разъёмов закрыты. Неплохим бонусом выступает Ethernet. Он будет полезен пользователям, работающим в опен-спейсах со своим ноутбуком, где отсутствует возможность беспроводного подключения к интернету.
Конечно же, за счет удобной конструкции и компактного дизайна хаб удобно брать с собой в деловые поездки. Небольшое устройство не занимает много места в багаже.
Также не будет лишним напомнить, что сценарии применения не ограничиваются ноутбуками. Там, например, концентратор может выступать в качестве OTG-адаптера для подключения внешних аксессуаров, например, USB-накопителей, мышек или клавиатур.
Гаджет совместим со всеми актуальными моделями мобильных устройств, среди которых DELL XPS15, HP Spectre X360, Google Chromebook Pixel, Lenovo Yoga 900 / 910, Samsung Tablet, Microsoft 910, Huawei Matebook, HP Elite x 2 1012, DELL XPS13-93, ASUS ZENBOOK 3, HP TPN-Q178, Samsung Galaxy S8, S8+, LG G5 G6, Lumia 950 и другие.
Итоги
USB-хаб NOVOO 8 в 1 — это в первую очередь портативное и функциональное устройство. Гаджет изготовлен из качественных материалов. При нагрузке на все порты концентратор не перегревается даже во время длительного использования, поскольку оснащается защитой от перегрева и перегрузки напряжения. За счет встроенного решения для чтения карточек памяти я продолжу использовать NOVOO в качестве основного хаба для домашнего применения.
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Официальный сайт бренда NOVOO
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