Мощность и компактность — идеальное сочетание для ноутбука. Такой аппарат предлагает широкий набор возможностей, а в плане перемещения рамки отсутствуют.
Один из таких — Lenovo Yoga Slim 7. Это ультрабук на процессорах AMD Ryzen (5 или 7 в зависимости от комплектации). У него типичный для своего класса корпус, но по производительности он может потягаться с MacBook на M1. Разберем, на что способна эта модель.
Дизайн и эргономика
Внешне Lenovo Yoga Slim 7 не привлекает внимания. Стандартный тонкий корпус, в серебристой матовой расцветке. На нем аккуратно размещены логотипы бренда и линейки: два на крышке корпуса и один рядом с клавиатурой. Нижняя панель скошена для эффекта большей тонкости.
Минусы замечаются, как только ноутбуком начинаешь пользоваться. На корпусе компания сэкономила. Верхняя крышка болтается, если ее задеть. Клавиши подсвечиваются неравномерно под разными углами обзора — если ноутбук отклонить назад, будет видна область под кнопками.
Впрочем, плюсы у корпуса тоже есть. «Тест на макбук» он проходит — крышка легко открывается одной рукой, шарнир затянут не туго. Интересная особенность — на верхней крышке сделан выступ. Во-первых, это позволяет разместить веб-камеру, оставив рамку тонкой. Во-вторых, за него нужно браться, чтобы открыть корпус, а выступ легко нащупать пальцами. Удобно.
По габаритам это стандартный ультрабук. Размеры корпуса — 320,6 x 208 x 14,9 мм. Он легко помещается в компактный рюкзак. Вес — 1,4 кг. Тоже стандартное значение для ультрабука. Он не утяжеляет сумку, его смело можно брать в дорогу и не беспокоиться, что спина устанет именно из-за него.
Экран и звук
В ноутбуке стоит экран с диагональю 14 дюймов, матрицей типа IPS, разрешением Full HD (1920 x 1080) и яркостью до 300 нит. Цветопередача точная. IPS-экраны не искажают цвета, кроме того, покрытие цветового пространства sRGB составляет 100%.
Экран глянцевый. Это и плюс, и минус дисплея. С одной стороны, цвета более насыщенные. С другой, он хорошо отражает свет. В помещении с высокой освещенностью даже на максимальной яркости видно отражение элементов интерьера.
Поддерживается усовершенствованная технология Advanced HDR, система Dolby Vision. Это позволяет смотреть видео в с широким динамическим диапазоном.
Звук — также плюс ноутбука. Тут стоит фронтальная акустическа система Dolby Atmos, обеспечивающая ноутбук громким и объемным звуком.
Клавиатура, тачпад, порты
Кнопка питания расположена на боковой грани, а не на передней панели. Сама клавиатура стандартная — все клавиши привычных размеров. Стрелки одинаковых размеров, в этом плане Yoga Slim 7 не следует за трендом, заданным MacBook, когда клавиши «влево» и «вправо» меньше остальных. Тачпад тоже стандартный. Это две кнопки.
Порты у ноутбука следующие:
Ноутбук Yoga Slim 7 позволит быстрее выполнять любые задачи. Новый мобильный процессор AMD Ryzen серии 4000 на основе ядер «Zen 2» 7 нм и видеокарта Radeon обеспечивают высокими уровнями скорости и производительности.
В бенчмарках продукт Lenovo соперничает с устройствами на базе чипов Intel Ice Lake. Он меркнет только на фоне Mac с процессором M1, и то отставание небольшое. В GeekBench 4 он набрал 5029 баллов в одноядерном тесте и 25 390 в многоядерном. Чуть ниже по производительности ASUS ZenBook 14 с AMD Ryzen 7 — 4947 и 22 633 баллов соответственно. Чуть выше MacBook Pro 13 на M1 — 5779 и 23 036 баллов соответственно.
Автономность ноутбука высокая. Емкость аккумулятора — 60 Вт/ч, солидное значение для ультрабука с 14-дюймовым экраном. По заявлениям компании, ноутбук работает до 19 часов непрерывно. В реальности заряда хватает в течение всего рабочего дня, а после энергии остается еще на пару часов серфинга в интернете.
Поддерживается технология быстрой зарядки Rapid Charge Pro. С ней в течение 30 минут в спящем или выключенном режиме восполняется до 50% заряда. Мощность адаптера питания 95 Вт.
Вывод
Lenovo Yoga Slim 7 — оптимальное решение, если вам нужен компактный ноутбук для профессиональных задач. Он уверенно тянет рендеринг в Adobe Premiere Pro в разрешение Full HD и с цветокоррекцией, предлагает легкий корпус и компактные габариты.
В качестве печатной машинки он дорогой. 99 000 рублей в минимальной комплектации (512 ГБ) — много для таких задач, есть более выгодные (и менее мощные) ноутбуки серии Huawei MateBook D.
Из минусов — слабо проработанный корпус. Внешне ноутбук кажется бюджетным. В остальном он радует сочетанием мощности и компактности.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Один из таких — Lenovo Yoga Slim 7. Это ультрабук на процессорах AMD Ryzen (5 или 7 в зависимости от комплектации). У него типичный для своего класса корпус, но по производительности он может потягаться с MacBook на M1. Разберем, на что способна эта модель.
Дизайн и эргономика
Внешне Lenovo Yoga Slim 7 не привлекает внимания. Стандартный тонкий корпус, в серебристой матовой расцветке. На нем аккуратно размещены логотипы бренда и линейки: два на крышке корпуса и один рядом с клавиатурой. Нижняя панель скошена для эффекта большей тонкости.
Минусы замечаются, как только ноутбуком начинаешь пользоваться. На корпусе компания сэкономила. Верхняя крышка болтается, если ее задеть. Клавиши подсвечиваются неравномерно под разными углами обзора — если ноутбук отклонить назад, будет видна область под кнопками.
Впрочем, плюсы у корпуса тоже есть. «Тест на макбук» он проходит — крышка легко открывается одной рукой, шарнир затянут не туго. Интересная особенность — на верхней крышке сделан выступ. Во-первых, это позволяет разместить веб-камеру, оставив рамку тонкой. Во-вторых, за него нужно браться, чтобы открыть корпус, а выступ легко нащупать пальцами. Удобно.
По габаритам это стандартный ультрабук. Размеры корпуса — 320,6 x 208 x 14,9 мм. Он легко помещается в компактный рюкзак. Вес — 1,4 кг. Тоже стандартное значение для ультрабука. Он не утяжеляет сумку, его смело можно брать в дорогу и не беспокоиться, что спина устанет именно из-за него.
Экран и звук
В ноутбуке стоит экран с диагональю 14 дюймов, матрицей типа IPS, разрешением Full HD (1920 x 1080) и яркостью до 300 нит. Цветопередача точная. IPS-экраны не искажают цвета, кроме того, покрытие цветового пространства sRGB составляет 100%.
Экран глянцевый. Это и плюс, и минус дисплея. С одной стороны, цвета более насыщенные. С другой, он хорошо отражает свет. В помещении с высокой освещенностью даже на максимальной яркости видно отражение элементов интерьера.
Поддерживается усовершенствованная технология Advanced HDR, система Dolby Vision. Это позволяет смотреть видео в с широким динамическим диапазоном.
Звук — также плюс ноутбука. Тут стоит фронтальная акустическа система Dolby Atmos, обеспечивающая ноутбук громким и объемным звуком.
Клавиатура, тачпад, порты
Кнопка питания расположена на боковой грани, а не на передней панели. Сама клавиатура стандартная — все клавиши привычных размеров. Стрелки одинаковых размеров, в этом плане Yoga Slim 7 не следует за трендом, заданным MacBook, когда клавиши «влево» и «вправо» меньше остальных. Тачпад тоже стандартный. Это две кнопки.
Порты у ноутбука следующие:
- Порт USB Type-C (разъем питания)
- Разъем HDMI
- Порт USB Type-C (USB 3.2 + DisplayPort + подача питания)
- Комбинированный разъем для микрофона и наушников
- Кард-ридер для карт MicroSD
- 2 порта USB-A 3.1 Gen 2
- Кнопка питания
Ноутбук Yoga Slim 7 позволит быстрее выполнять любые задачи. Новый мобильный процессор AMD Ryzen серии 4000 на основе ядер «Zen 2» 7 нм и видеокарта Radeon обеспечивают высокими уровнями скорости и производительности.
В бенчмарках продукт Lenovo соперничает с устройствами на базе чипов Intel Ice Lake. Он меркнет только на фоне Mac с процессором M1, и то отставание небольшое. В GeekBench 4 он набрал 5029 баллов в одноядерном тесте и 25 390 в многоядерном. Чуть ниже по производительности ASUS ZenBook 14 с AMD Ryzen 7 — 4947 и 22 633 баллов соответственно. Чуть выше MacBook Pro 13 на M1 — 5779 и 23 036 баллов соответственно.
Автономность ноутбука высокая. Емкость аккумулятора — 60 Вт/ч, солидное значение для ультрабука с 14-дюймовым экраном. По заявлениям компании, ноутбук работает до 19 часов непрерывно. В реальности заряда хватает в течение всего рабочего дня, а после энергии остается еще на пару часов серфинга в интернете.
Поддерживается технология быстрой зарядки Rapid Charge Pro. С ней в течение 30 минут в спящем или выключенном режиме восполняется до 50% заряда. Мощность адаптера питания 95 Вт.
Вывод
Lenovo Yoga Slim 7 — оптимальное решение, если вам нужен компактный ноутбук для профессиональных задач. Он уверенно тянет рендеринг в Adobe Premiere Pro в разрешение Full HD и с цветокоррекцией, предлагает легкий корпус и компактные габариты.
В качестве печатной машинки он дорогой. 99 000 рублей в минимальной комплектации (512 ГБ) — много для таких задач, есть более выгодные (и менее мощные) ноутбуки серии Huawei MateBook D.
Из минусов — слабо проработанный корпус. Внешне ноутбук кажется бюджетным. В остальном он радует сочетанием мощности и компактности.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Следовательно, макбук работал через транслятор кода — розетту 2 и набрал в тесте процентов на 25 меньше баллов, чем мог бы набрать в geekbench 5.