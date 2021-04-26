Один из таких — Lenovo Yoga Slim 7. Это ультрабук на процессорах AMD Ryzen (5 или 7 в зависимости от комплектации). У него типичный для своего класса корпус, но по производительности он может потягаться с MacBook на M1. Разберем, на что способна эта модель.Внешне Lenovo Yoga Slim 7 не привлекает внимания. Стандартный тонкий корпус, в серебристой матовой расцветке. На нем аккуратно размещены логотипы бренда и линейки: два на крышке корпуса и один рядом с клавиатурой. Нижняя панель скошена для эффекта большей тонкости.Минусы замечаются, как только ноутбуком начинаешь пользоваться. На корпусе компания сэкономила. Верхняя крышка болтается, если ее задеть. Клавиши подсвечиваются неравномерно под разными углами обзора — если ноутбук отклонить назад, будет видна область под кнопками.Впрочем, плюсы у корпуса тоже есть. «Тест на макбук» он проходит — крышка легко открывается одной рукой, шарнир затянут не туго. Интересная особенность — на верхней крышке сделан выступ. Во-первых, это позволяет разместить веб-камеру, оставив рамку тонкой. Во-вторых, за него нужно браться, чтобы открыть корпус, а выступ легко нащупать пальцами. Удобно.По габаритам это стандартный ультрабук. Размеры корпуса — 320,6 x 208 x 14,9 мм. Он легко помещается в компактный рюкзак. Вес — 1,4 кг. Тоже стандартное значение для ультрабука. Он не утяжеляет сумку, его смело можно брать в дорогу и не беспокоиться, что спина устанет именно из-за него.В ноутбуке стоит экран с диагональю 14 дюймов, матрицей типа IPS, разрешением Full HD (1920 x 1080) и яркостью до 300 нит. Цветопередача точная. IPS-экраны не искажают цвета, кроме того, покрытие цветового пространства sRGB составляет 100%.Экран глянцевый. Это и плюс, и минус дисплея. С одной стороны, цвета более насыщенные. С другой, он хорошо отражает свет. В помещении с высокой освещенностью даже на максимальной яркости видно отражение элементов интерьера.Поддерживается усовершенствованная технология Advanced HDR, система Dolby Vision. Это позволяет смотреть видео в с широким динамическим диапазоном.Звук — также плюс ноутбука. Тут стоит фронтальная акустическа система Dolby Atmos, обеспечивающая ноутбук громким и объемным звуком.