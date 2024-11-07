Обзор Mac Mini с M4 и M4 Pro: нереальная мощь в компактном корпусе







В сети появились первые обзоры новых неттопов Mac Mini от зарубежных YouTube-блогеров и журналистов крупных медиа. Собрали основное в этом материале. В сети появились первые обзоры новых неттопов Mac Mini от зарубежных YouTube-блогеров и журналистов крупных медиа. Собрали основное в этом материале. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Каждый раз, когда я смотрю на новый Mac Mini на своем столе, мне кажется, что это идеальная форма Mini… Благодаря чипу Apple M4 и широкому выбору портов Mini 2024 года — самый быстрый и надежный компьютер на долгие годы. Он никогда не был настолько мощным», — отметил Крис Уэлч из The Verge.

«Многие сравнивали новый дизайн Mac Mini с приставкой Apple TV, но я думаю, что он больше похож на мини-версию Mac Studio — особенно с новым расположением портов. Apple наконец-то добавила порты на переднюю панель — это здорово. Перемещение кнопки питания на нижнюю грань — не очень. Мне приходится поднимать устройство и нажимать кнопку, чтобы включить мой компьютер. Это просто странно. Вероятно, многие просто оставляют компьютеры включенными все время, но, как и порт USB-C на нижней грани Magic Mouse, это просто неудобное решение», — пишет Бренда Стойлар из WIRED.

«Вне бенчмарков Mac mini впечатлил меня — я запустил Lies of P в 1440p с максимальными настройками графики при 60 кадрах в секунду. Ему даже удалось запустить игру в 4K со средними настройками графики, но частота кадров колебалась около 30 кадров в секунду, что было не очень играбельно. Но это не большой сюрприз — что более важно, я знаю, что графический процессор достаточно мощный, чтобы запускать современные игры в более разумных разрешениях. Resident Evil 4 и No Man's Sky также поддерживали стабильные 60 кадров в секунду в 1440p», — подчеркнул Девиндра Хардавар из Engadget.

В этом году Mac Mini получил свой первый редизайн за более чем 10 лет. Теперь компьютеры выпускаются в миниатюрном корпусе и без портов USB-A.Напомним, что версии с ‌Mac mini M4 Pro‌ также предлагают три порта Type-C с поддержкой Thunderbolt 5. Но кнопка питания теперь находится на нижней части устройства.Но самое главное — производительность новых компьютеров, которая просто поразила всех рецензентов.Отдельный респект новым Mac Mini выразили Маркес Браунли, Брайан Тони и Эндрю Эдвардс.