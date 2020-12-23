Модель беспроводных наушников K361-BT была представлена в начале 2020 года. Производитель позиционирует её в линейке для профессионалов, подчеркивая, что она может стать достойным выбором и для обычных слушателей, поскольку в них было совмещено мониторное звучание и беспроводные технологии. Напомним, австрийский бренд AKG вместе с JBL объединила под свои крылом принадлежащая Samsung компания Harman.
По словам AKG, наушники K361-BT обеспечивают точное и нейтральное звучание с расширенной частотной характеристикой.
«Если вы исполнитель, инженер, подкастер или битмейкер, то всегда находитесь в режиме творчества. Профессиональные студийные наушники AKG K361 — это идеальный баланс между студийным качеством звука, комфортом мгких амбушюр и элегантной, прочной конструкцией, которая соответствует вашему динамичному образу жизни. Наушники K361 воспроизводят естественный, сбалансированный звук в невероятных деталях, позволяя принимать более уверенные решения в процессе сведения и монтажа. Они обладают потрясающей частотной характеристикой от 15 Гц до 28 кГц. Эргономичные амбушюры обеспечивают максимальный комфорт — ведь стоит только услышать, как удивительно звучат K361, и вам больше не захочется их снимать, — AKG»
Технические характеристики
- Размер динамика: 50 мм
- Чувствительность: 114 дБ
- Импеданс: 32 Ом
- Частотный диапазон: 15 - 28000 Гц
- Длинна кабелей: 1,2 и 3 м
- Вес: 219 г
- Тип: закрытые с овальной конструкцией
- Bluetooth: 5.0
Дизайн
AKG K361-BT выполнены по всем канонам утилитарного дизайна профессиональных продуктов. Если вы знакомы с категорией мониторных наушников, применяемых в звукозаписи, то такой подход не покажется чем-то необычным. Всем своим видом эта модель намекает, что во главе угла поставлено в первую очередь звучание, а не визуальная имеджевая составляющая.
Внешний вид наушников, если можно так охарактеризовать, максимально минималистичен. Все элементы конструкции эргономичны и лишены ненужных деталей. Оголовье выполнено из тактильно приятного софт-тач пластика с мягкой подложкой на внутренней стороне. Крепления этого элемента к чашкам в очередной раз намекают на принадлежность к профессиональному сегменту, поскольку он оснащен поворотным механизмом с возможностью фиксации в трех положениях, к примеру чашу можно повернуть по отношению к оголовью на 90 или 180 градусов. Таким образом удобно снимать один наушник, чтобы слышать одновременно звук наушников и происходящее вокруг.
Левый наушник оснащен сенсорной панелью, которая используется для управления воспроизведением. С помощью вертикальных свайпов регулируется громкость, а горизонтальными можно переключать треки. Также в нижней части этой чаши находится разъём для присоединения кабеля, кнопка включения с индикатором состояния и порт microUSB для зарядки.
Комплектация
В коробке AKG K361-BT помимо наушников: чехол для хранения, два кабеля для проводного подключения длинной 1,2 и 3 метра, адаптер джек-джек с 3,5 мм на 6,3 мм и зарядный USB-кабель.
Звучание
Как и упоминалось выше, AKG позиционирует эту модель в качестве профессиональных наушников. Сразу отмечу, что звучание в беспроводном и проводном режимах различается.
Наушники подключенные по Bluetooth становятся ближе к обычным слушателям. В таком сценарии низкие частоты становятся глубже и более насыщенными, а звуковая панорама приобретает более мягкий и ламповый оттенок, если такую фразу можно применить к цифровому звучанию. Тем не менее звук остается нейтральным без ярко ощутимых искажений в низах, середине и верхах.
Если подключить K361-BT по проводу, то звучание становится максимально близким к мониторному. Звуки воспроизводятся ровно и проигрываются как задумано. В такой модели использования вы получите максимально сбалансированные наушники, но есть вероятность, что при повседневном использовании захотите подстроить эквалайзер под себя. Благодаря нейтральному звучанию с помощью регулировки частот вы получите большое пространство для кастомизации звучания. Стоит отметить, что этот момент применим к обычному прослушиванию, а в сценарии с написанием музыки делать этого не нужно.
AKG K361-BT проявили себя отлично в большинстве жанров. Если вас заинтересовали эти наушники, то рекомендую перед покупкой обязательно послушать на них свою музыку. Включите свой любимый сервис и обязательно попробуйте как проводной, так и беспроводной режим.
Автономность
По словам AKG, время автономной работы K361-BT составляет до 24 часов. На самом деле этот показатель зависит от множества различных факторов, среди которых тип соединения и уровень громкости. На максимальной громкости я эту модель не испытывал, поскольку для моих ушей этот уровень избыточен. В повседневном режиме прослушивания с длительностью сессий в 3-4 часа со средним уровнем громкости мне за один замер удалось достичь 27 часов без подзарядки.
Впечатления
Если отбросить, на мой взгляд, очень достойное звучание, то на первый план выходит удобство. AKG K361-BT великолепно сидят на голове и не вызывают дискомфорта во время длительного прослушивания. Амбушюры мягко сидят, полностью покрывая ушную раковину. В моём случае это первые полноразмерные наушники, которые я могу подолгу не снимать. Также их можно использовать для ответа на звонки, если использовать со смартфоном.
Что касается минусов, то они все заключены в разъемах. Мне кажется порт microUSB должен быть забыт в 2020-м году. Для подключения в проводном режиме на правой чашке используется 2,5-миллиметровый разъем. Из-за этого придется использовать комплектные кабели, а если они выйдут из строя, то придется заморочиться с поиском оригинального провода или переходника.
Сейчас AKG K361-BT можно прибрести со скидкой за 5990 рублей, что делает из них очень достойный выбор в этом ценовом диапазоне. Не будет лишним напомнить, что перед покупкой не забудьте опробовать эти наушники на своей музыке, а что касается студийного использования, то K361-BT — бескомпромиссный вариант за свою стоимость.
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Все что для профессионалов только на проводе и цена на порядок выше.
Для дома для семьи скорее всего очень даже не плохо.
Имеджевая, Карл:))))