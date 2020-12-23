AKG K361-BT

Модель беспроводных наушников K361-BT была представлена в начале 2020 года. Производитель позиционирует её в линейке для профессионалов, подчеркивая, что она может стать достойным выбором и для обычных слушателей, поскольку в них было совмещено мониторное звучание и беспроводные технологии. Напомним, австрийский бренд AKG вместе с JBL объединила под свои крылом принадлежащая Samsung компания Harman.

По словам AKG, наушники K361-BT обеспечивают точное и нейтральное звучание с расширенной частотной характеристикой.

«Если вы исполнитель, инженер, подкастер или битмейкер, то всегда находитесь в режиме творчества. Профессиональные студийные наушники AKG K361 — это идеальный баланс между студийным качеством звука, комфортом мгких амбушюр и элегантной, прочной конструкцией, которая соответствует вашему динамичному образу жизни. Наушники K361 воспроизводят естественный, сбалансированный звук в невероятных деталях, позволяя принимать более уверенные решения в процессе сведения и монтажа. Они обладают потрясающей частотной характеристикой от 15 Гц до 28 кГц. Эргономичные амбушюры обеспечивают максимальный комфорт — ведь стоит только услышать, как удивительно звучат K361, и вам больше не захочется их снимать, — AKG»

Технические характеристики
  • Размер динамика: 50 мм
  • Чувствительность: 114 дБ
  • Импеданс: 32 Ом
  • Частотный диапазон: 15 - 28000 Гц
  • Длинна кабелей: 1,2 и 3 м
  • Вес: 219 г
  • Тип: закрытые с овальной конструкцией
  • Bluetooth: 5.0

Дизайн

AKG K361-BT выполнены по всем канонам утилитарного дизайна профессиональных продуктов. Если вы знакомы с категорией мониторных наушников, применяемых в звукозаписи, то такой подход не покажется чем-то необычным. Всем своим видом эта модель намекает, что во главе угла поставлено в первую очередь звучание, а не визуальная имеджевая составляющая.


Внешний вид наушников, если можно так охарактеризовать, максимально минималистичен. Все элементы конструкции эргономичны и лишены ненужных деталей. Оголовье выполнено из тактильно приятного софт-тач пластика с мягкой подложкой на внутренней стороне. Крепления этого элемента к чашкам в очередной раз намекают на принадлежность к профессиональному сегменту, поскольку он оснащен поворотным механизмом с возможностью фиксации в трех положениях, к примеру чашу можно повернуть по отношению к оголовью на 90 или 180 градусов. Таким образом удобно снимать один наушник, чтобы слышать одновременно звук наушников и происходящее вокруг.

AKG K361-BT

Левый наушник оснащен сенсорной панелью, которая используется для управления воспроизведением. С помощью вертикальных свайпов регулируется громкость, а горизонтальными можно переключать треки. Также в нижней части этой чаши находится разъём для присоединения кабеля, кнопка включения с индикатором состояния и порт microUSB для зарядки.

Комплектация

В коробке AKG K361-BT помимо наушников: чехол для хранения, два кабеля для проводного подключения длинной 1,2 и 3 метра, адаптер джек-джек с 3,5 мм на 6,3 мм и зарядный USB-кабель.

AKG K361-BT

Звучание

Как и упоминалось выше, AKG позиционирует эту модель в качестве профессиональных наушников. Сразу отмечу, что звучание в беспроводном и проводном режимах различается.



Наушники подключенные по Bluetooth становятся ближе к обычным слушателям. В таком сценарии низкие частоты становятся глубже и более насыщенными, а звуковая панорама приобретает более мягкий и ламповый оттенок, если такую фразу можно применить к цифровому звучанию. Тем не менее звук остается нейтральным без ярко ощутимых искажений в низах, середине и верхах.

AKG K361-BT

Если подключить K361-BT по проводу, то звучание становится максимально близким к мониторному. Звуки воспроизводятся ровно и проигрываются как задумано. В такой модели использования вы получите максимально сбалансированные наушники, но есть вероятность, что при повседневном использовании захотите подстроить эквалайзер под себя. Благодаря нейтральному звучанию с помощью регулировки частот вы получите большое пространство для кастомизации звучания. Стоит отметить, что этот момент применим к обычному прослушиванию, а в сценарии с написанием музыки делать этого не нужно.

AKG K361-BT проявили себя отлично в большинстве жанров. Если вас заинтересовали эти наушники, то рекомендую перед покупкой обязательно послушать на них свою музыку. Включите свой любимый сервис и обязательно попробуйте как проводной, так и беспроводной режим.

Автономность

По словам AKG, время автономной работы K361-BT составляет до 24 часов. На самом деле этот показатель зависит от множества различных факторов, среди которых тип соединения и уровень громкости. На максимальной громкости я эту модель не испытывал, поскольку для моих ушей этот уровень избыточен. В повседневном режиме прослушивания с длительностью сессий в 3-4 часа со средним уровнем громкости мне за один замер удалось достичь 27 часов без подзарядки.

AKG K361-BT

Впечатления

Если отбросить, на мой взгляд, очень достойное звучание, то на первый план выходит удобство. AKG K361-BT великолепно сидят на голове и не вызывают дискомфорта во время длительного прослушивания. Амбушюры мягко сидят, полностью покрывая ушную раковину. В моём случае это первые полноразмерные наушники, которые я могу подолгу не снимать. Также их можно использовать для ответа на звонки, если использовать со смартфоном.

Что касается минусов, то они все заключены в разъемах. Мне кажется порт microUSB должен быть забыт в 2020-м году. Для подключения в проводном режиме на правой чашке используется 2,5-миллиметровый разъем. Из-за этого придется использовать комплектные кабели, а если они выйдут из строя, то придется заморочиться с поиском оригинального провода или переходника.

AKG K361-BT

Сейчас AKG K361-BT можно прибрести со скидкой за 5990 рублей, что делает из них очень достойный выбор в этом ценовом диапазоне. Не будет лишним напомнить, что перед покупкой не забудьте опробовать эти наушники на своей музыке, а что касается студийного использования, то K361-BT — бескомпромиссный вариант за свою стоимость.


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