Обзор неттопа iRU 515ALC: компактный ПК с возможностью апгрейда





Неттоп — это полноценный ПК в компактном корпусе. Для него не нужно выделять место, как для массивного системного блока, при этом его «начинка» вполне способна стать помощником в учебе, работе или немного развлечь. У меня на обзоре побывал iRU 515ALC — компактный неттоп с процессором Intel Core i5 12450H, 16 ГБ «оперативки», который поддается прокачке. Неттоп — это полноценный ПК в компактном корпусе. Для него не нужно выделять место, как для массивного системного блока, при этом его «начинка» вполне способна стать помощником в учебе, работе или немного развлечь. У меня на обзоре побывал iRU 515ALC — компактный неттоп с процессором Intel Core i5 12450H, 16 ГБ «оперативки», который поддается прокачке. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Комплектация и дизайн

Софт

Тесты и производительность

Характеристики

Впечатления

Поскольку мне приходится много времени уделять с тексту, изначально мой выбор пал на покупку компактного ноутбука. Идея казалась хорошей, с ним можно быстро снарядить рюкзак и не быть привязанным к месту. Однако очень скоро мое решение обросло минусами. К лептопу присоединился монитор побольше, чтобы не убить зрение и на столе стало теснее, а возня с отключением проводов при каждом отъезде изрядно напрягала. Собирать системник — не вариант. Дорого и не практично, когда речь идет исключительно о работе. Вывод один — нужно смотреть в сторону неттопов. Так у меня в руках оказался iRU 515ALC, который полностью закрыл все мои рабочие потребности.Неттоп iRU 515ALC поставляется в коробке из плотного картона. Внутри устройство держится на мягкой поролоновой подложке. Рядом есть отдельный отсек с внешним блоком питания мощностью 120 ВТ и HDMI-кабелем.Корпус неттопа выполнен из пластика и предназначен для вертикальной постановки. На верхнем торце расположена кнопка питания с подсветкой. Передняя грань украшена вставкой с медным отливом и набором портов. Сверху вниз поместили аудиоразъем 3,5 мм, два USB-A и один USB-С.На задней грани мы найдем еще два USB-A, пару портов HDMI, разъемы под Ethernet-кабель и блок питания. Там же вертикально расположилась решетка для оттока горячего воздуха.По бокам неттоп «расчерчен» вертикальными линиями, в углу красуется логотип бренда. Ближе к нижнему краю, прямоугольная форма приобретает небольшой изгиб для лучшей устойчивости.Габариты корпуса 180×150×70 мм — чуть больше стандартной банки газировки. На столе неттоп держится надежно за счет двух прорезиненых ножек и собственного веса.Внешне iRU 515ALC производит хорошее впечатление — дизайн простой, но не скучный, а сборка надежная. Корпус монолитный и только болтики в районе ножек говорят о том, что внутрь можно как-то попасть. Пластиковое исполнение тоже не вызывает претензий. Ни скрипов, ни люфтов, и даже посторонних запахов при высокой нагрузке вы не заметите.При запуске iRU 515ALC нас встречает парочка приятных плюсов со стороны программного обеспечения. Неттоп работает на предустановленной Windows 11 Pro, когда большинство аналогичных устройств и ноутбуков ограничиваются версией Home. Вероятно, рядовой пользователь не увидит разницы между ними, а вот для корпоративной среды протокол удаленного стола и дополнительные функции, могут стать нужным бонусом.Кроме того, «винда» не требует установки, поскольку есть готовый локальный аккаунт. Он меньше зависит от прихотей Microsoft, не требует обязательного ввода логина и пароля и готов к работе сразу после включения.Также из предустановленного софта есть антивирус «Лаборатории Касперского» и Microsoft Office, однако для них требуется активация. Впрочем, заботу о вирусах можно делегировать встроенному Microsoft Defender, что достойно справляется с защитой. Для работы с текстом и таблицами на рабочем столе есть бесплатный «Мой офис».Неттоп iRU 515 ALC снабдили процессором 8-ядерным процессором Intel Core i5 12450H с тактовой частотой 2 ГГц и возможностью разгона в режиме Turbo до 4,4 ГГц.За графику отвечает интегрированный чип Intel UHD Graphics. Объем «оперативки» формата DDR4 составляет 16 ГБ, но если этого мало, можно занять второй слот на материнской плате, и расширить память в плоть до 64 ГБ.Согласно тесту CPU-Z, наш чип на 20% слабее Intel Core i5 14600К. На деле производительность неттопа показала себя очень достойно.iRU 515ALC спокойно справляется сразу с несколькими задачами. Например, свыше 20 вкладок в браузере Microsoft Edge, ChatGPT, Photoshop 2024, игровые и музыкальные клиенты работали одновременно без тормозов. При этом оперативная память была забита на 93%, а процессор так и вовсе был разгружен.При такой нагрузке легкие лаги возникали во время обработки нескольких фото в 4K-разрешении. Критичными их не назвать — Photoshop работал стабильно без вылетов, но плавность изображения падала при перемещении между вкладками.Я протестировал возможности процессора в бенчмарке Cinebench C23 и получил следующие результаты.Неттоп iRU 515ALC — далеко не геймерский сетап. Запуска современных AAA-тайтлов я от него не ждал, да и не предназначен он для этого. Тем не менее, устройство местами может удовлетворить неприхотливых геймеров запуском старых игр.Я установил «Мир Танков» с низким разрешением текстур. При запуске игра сама определила рекомендуемые настройки. При разрешении 1920×1080, с высокой дальностью прорисовки, приоритетно низкой графикой и детализацией, счетчик fps плавал от 150 до 230 кадров.Если не смотреть на слабую графику, то играть очень даже комфортно, а частота кадров позволяет не уступать противнику в бою.Вероятно, причина столь высоких показателей — хорошая оптимизация игры под слабое железо. При высоких настройках все выглядит красиво, но кадры обвалились до 17-23 fps.То же самое случилось с игрой «Ведьмак 3: Дикая Охота» (2014 год). В открытом миром мне не удалось поднять счетчик кадров выше 25 fps.После этого пришлось спуститься до ретро и проверить Left4Dead (2009). В помещения даже с высоким количеством противников, счетчик fps показывал стабильные 60 кадров на высоких настройках. Однако стоит выйти на открытую местность, как цифры проседали до 30 кадров. Снижение опций до средних эту проблему устраняют.О том, что неттоп не силен в 3D подтвердил бенчмарк 3D Mark.iRU 515ALC снабдили активной системой охлаждения. В покое «коробочку» практически не слышно, однако при повышенных нагрузках кулер начинает активно разгоняться. Шумным неттоп не назовешь, проснуться от него сможет только человек с крайне чутким сном. Однако мне стало интересно, какой нагрев при этом испытывает мини-ПК.Для замеров температуры использовалась программа HWiNFO, которая снимает показания датчиков при нагрузке на «железо». Чтобы «внутренности» неттопа остыли, между тестами делалась пауза минимум 30 минут. Комнатная температура равнялась 20-25 градусам.Так в покое нагрев процессора не поднимался выше 43-45 градусов.Во время повседневных задач, вроде загрузок или разархивирования файлов свыше 10 ГБ, температурные показатели колебались в районе 50 градусов. При этом наблюдается легкий троттлинг, что не сказывается на общей производительности.Желая устроить максимальный стресс-тест устройству, я замерил температуру при запущенном Cinebench C23. За 10 минут чип разогрелся до 85-92 градусов, а уровень троттлинга достиг 10%.Причем многоядерный тест накаливает процессор на 20 градусов меньше, чем одно ядро.Также прикладываю тесты производительности SSD-диска, полученные в CrystalDiskMark.SSD-накопитель на 512 ГБ тоже оказался шустрым. Видеофайлы формата mkv на 10 ГБ запускаются уже через пару секунд и воспроизводятся стабильно.8-ядерный Intel Core i5 12450H 2ГГц (до 4,4 ГГц в режиме Turbo);Intel UHD Graphics;DDR4 16ГБ 3200МГц с возможностью расширения до 64 ГБ;512 ГБ, SSD;четыре USB-A 3.0, один USB-C, два HDMI 2.0, RJ-45, аудиоразъем 3,5 мм;внешний, 120 Вт;Bluetooth 5.2, Wi-Fi.iRU 515ALC — практичное решение с целым набором плюсов: он шустрый, не занимает много места, тихий и выглядит приятно. 16 ГБ оперативной памяти позволяют забыть о тормозах и не выкраивать место для запуска нужного приложения, будь то Photoshop или вкладки браузера. Также в плюсы запишу Windows 11 Pro «из коробки» и дополнительный софт, что позволяет приступить к работе моментально.Сейчас цена неттопа стартует от 40 тыс рублей, что, по моему мнению, весьма бюджетно для устройства, которое поддается прокачке.